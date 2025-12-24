Financial Sense: Silberanstieg, Wendepunkt des Dollars und warum 2026 ein Jahr der Rohstoffe werden könnte

Silber hat im Jahr 2025 bislang bemerkenswerte Gewinne verzeichnet. Zu Beginn des Jahres wies Chris Puplava, CIO von Financial Sense Wealth Management, seine Leser auf eine potenzielle einmalige Kaufgelegenheit für Silber hin, als der Preis bei knapp 30 USD je Unze lag. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat sich der Silberpreis auf einen Höchststand von 66,75 USD mehr als verdoppelt, was die Kernaussage bestätigt:

Wenn sich langfristige relative Wert-Extreme auflösen, kann die Bewegung stark und schnell sein. Allerdings können Silber und andere Rohstoffe volatil sein, und solche Anlagen sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Einzelpersonen sollten vor einer Anlage ihre Ziele und ihre Risikotoleranz berücksichtigen.

Aber Puplavas Botschaft lautet jetzt nicht einfach „Silber steigt“. Es geht darum, was als Nächstes für den US-Dollar kommt, der nicht nur für Edelmetalle, sondern auch für eine viel umfassendere Verschiebung der Vermögensallokation bis 2026 der größte makroökonomische Hebel sein könnte.