Vom Krieg „gegen“ Silber zum Krieg „um“ Silber

Sie kennen Steve Quayle als renommierten Radio-Moderator, Filmemacher, Buchautor und Experten für archäologische Ausgrabungen. Was die meisten Menschen nicht wissen: Quayle verfügt über vier Jahrzehnte Erfahrung in den Gold- und Silbermärkten.

Quayle sagt, die explodierenden Rekordpreise für Gold – und insbesondere für Silber – seien ein Signal dafür, dass sich große Probleme im Finanzsystem zusammenbrauen. Steigen die Preise, weil wir uns einem globalen Staatsschulden-Zusammenbruch oder einem größeren Krieg mit Russland und der Ukraine nähern? Stehen die Währungen unter Druck oder steht der Anleihemarkt kurz vor dem Absturz? Es könnte eines davon sein – oder alles zusammen –, aber eines ist sicher: Der Silberpreis wird weit über das jüngste Rekordhoch hinaus steigen. Quayle sagt:

„Dies war eine der explosivsten Wochen mit Ereignissen, die stattgefunden haben. Diejenigen von uns in diesem Geschäft wissen seit 50 Jahren, dass die Mächtigen ihren Krieg gegen Silber führen. Seit 50 Jahren manipulieren sie den Silberpreis … und bestehlen dabei vor allem den privaten Investor. Der Krieg gegen Silber ist vorbei. Jetzt sehen wir den Krieg um Silber, der im Gange ist.

Wir erleben eine globale Schatzsuche nach Gold und Silber – vor allem nach Silber – für die wachsende und explodierende Technologie. Silber hat Eigenschaften, die kein anderes Metall hat.“

So hat Samsung beispielsweise gerade einen Deal in Mexiko abgeschlossen, um eine Mine wieder zu eröffnen und die gesamte Produktion der nächsten zwei Jahre abzunehmen. Sie umgehen COMEX, CME und die LBMA und beziehen ihr Rohsilber direkt aus der Mine. Quayle weiß von fast einem Dutzend weiterer großer Technologieunternehmen, die verzweifelt nach Silber suchen. Quayle weist darauf hin:

„Das ist entscheidend, weil die Menge an Silber, die normalerweise für private Investoren verfügbar wäre, direkt an der Mine abgeschnitten wird.“

Quayle sagt, China sei einer der größten Akteure, die weltweit die Kontrolle über Silbervorräte übernehmen. Quayle sagt:

„Die Menschen wären erstaunt darüber, dass die industrielle Nachfrage nach Silber das verfügbare Silber übersteigt …

Hier ist die Quintessenz: Auf der Produktionsseite ist Silber dramatisch überverkauft …

Übrigens, mir wurde gesagt, dass der offizielle Silberpreis hinter den Kulissen bei 86 Dollar pro Unze liegt …

Die Frage ist, wie schnell sich der Silbermarkt beschleunigen wird und es dem durchschnittlichen oder privaten Investor unmöglich macht, Silber zu erwerben?“

Quayle sieht außerdem das Ende der Terminmärkte und der bisherigen Art und Weise, wie Silber und Gold bepreist wurden. Quayle sagt:

„Wir beobachten das Ende des Terminmarktes in den Vereinigten Staaten und in London. Die London Bullion Metals Exchange kann nicht liefern. Meiner Meinung nach haben sie betrogen und gelogen.“

Wenn sie das Metall nicht liefern können, können sie den Preis nicht festsetzen. Quayle sagt:

„Würden Sie ihnen irgendetwas anvertrauen – etwa Rinder-, Schweine- oder Sojabohnen-Futures? Auf keinen Fall. … Physisches Silber in der Hand existiert noch – aber wie lange noch? Das ist keine Panikmache. Das ist Angebot und Nachfrage …

Ich sage den Menschen, sie sollen sich holen, was sie können, solange sie können, denn der Tag wird kommen, an dem Silber und Gold nicht mehr zu bekommen sein werden …

Es ist entscheidend, dass die Menschen jetzt erwerben, was sie an Silber erwerben können. Gold ist immer Ihr Sparvermögen. Silber war historisch Ihr Tauschmittel.

Gold ist Ihr Sparkonto für die Zukunft, und Silber ist Ihr Weg, um die Zukunft zu erreichen.“

Mehr dazu gibt es im 58-minütigen Interview.

