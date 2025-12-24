US-Nationale Sicherheitsstrategie 2025: Das Streben nach Vorherrschaft neu verpackt

Eine Analyse des jüngsten strategischen Dokuments der Trump-Regierung

Von Brian Berletic

Menschen nehmen an der Eröffnungszeremonie der Volksversammlung für Frieden und Souveränität Unseres Amerika in Caracas, der Hauptstadt Venezuelas, am 9. Dezember teil. Die Veranstaltung konzentrierte sich auf die militärische Bedrohung durch die USA, transnationale Kriminalität in der Region sowie auf die Monroe-Doktrin – ein außenpolitisches Prinzip der USA, das 1823 von Präsident James Monroe eingeführt wurde und besagt, dass die westliche Hemisphäre (Amerika) für weitere europäische Kolonisierung oder Einmischung tabu sei und dass die USA jeden derartigen Versuch als Akt der Aggression betrachten würden.

Die Nationale Sicherheitsstrategie der USA für 2025, die am 4. Dezember veröffentlicht wurde, bekräftigt die seit Jahrzehnten verfolgte Politik der Vereinigten Staaten, globale Vorherrschaft anzustreben. Sie betont dabei „Lastenteilung“ als Anerkennung sowohl der wachsenden Fähigkeiten einer multipolaren Welt als auch der zunehmenden Begrenzungen der USA selbst.

Trotz der offensichtlichen Absichten, die das Dokument zum Ausdruck bringt, haben viele es fälschlicherweise so interpretiert, als signalisiere es einen Rückzug der USA von der globalen Vorherrschaft und den Versuch, die Konfrontation mit Russland – und sogar mit China – zu beenden.

Einige gingen sogar so weit zu behaupten, die USA wollten ihren „Fokus verlagern“ hin zur westlichen Hemisphäre. Doch bereits die Einleitung des Dokuments zerstört dieses Wunschdenken.

Prahlerei über Kriege und Drohungen

In seinem Vorwort prahlt Trump mit US-Luftschlägen gegen den Iran sowie mit dem Aufbau hin zu einem Krieg gegen Venezuela. Er prahlt zudem mit der beispiellosen Summe von einer Billion US-Dollar, die kürzlich in die amerikanische Kriegsmaschinerie gepumpt wurde, sowie mit dem massiven Anstieg der NATO-Militärausgaben der Mitgliedsstaaten, den er erzwungen hat – Investitionen, die völlig unnötig wären, wenn die USA tatsächlich ihren „Fokus verlagern“ würden, weg von der fortgesetzten Eindämmung Russlands, Irans und Chinas hin zur westlichen Hemisphäre.

Das Dokument spricht von der „Wiederbelebung“ der militärisch-industriellen Basis der USA, um „die leistungsfähigsten High-End-Systeme bereitzustellen, die für einen Konflikt mit einem hochentwickelten Gegner notwendig sind“. Ein solcher hochentwickelter Gegner existiert nirgendwo in der westlichen Hemisphäre – eine klare Anspielung auf Russland und/oder China.

Das Papier räumt das Scheitern des „Globalismus“ als Mittel zur Errichtung einer „dauerhaften amerikanischen Dominanz über die gesamte Welt“ ein, erklärt aber zugleich, das Hauptziel der Strategie bestehe darin, „sicherzustellen, dass Amerika für Jahrzehnte das stärkste, reichste, mächtigste und erfolgreichste Land der Welt bleibt“. Mit anderen Worten: die fortgesetzte globale Vorherrschaft der USA zu sichern.

Diese fortgesetzte Vorherrschaft erfordert die Einengung und Eindämmung rivalisierender Mächte, darunter sowohl Russland als auch China. Wie sonst könnten die USA – mit nur einem Viertel der Bevölkerung Chinas, einer kleineren industriellen Basis, weniger entwickelter Infrastruktur und jährlich Millionen weniger Absolventen in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) als China – „das stärkste, reichste, mächtigste und erfolgreichste Land der Welt“ bleiben, ohne aufstrebende Mächte wie China zu behindern, zu sabotieren oder anderweitig zurückzuwerfen?

Der Rest des Dokuments ist lediglich eine Überarbeitung langjähriger Pläne, genau dies zu tun.

Was die USA wollen

Das Papier umreißt sogenannte „zentrale, vitale nationale Interessen“, darunter den Wunsch, die westliche Hemisphäre unter dem Vorwand des Kampfes gegen „Drogen-Terroristen“ zu dominieren. Später räumt das Dokument jedoch ein, dass es darum geht, Lateinamerika daran zu hindern, eine unabhängige Außenpolitik zu verfolgen – einschließlich der Zusammenarbeit mit „außerhalb der Hemisphäre gelegenen Wettbewerbern“ wie China und Russland.

In Bezug auf China bekräftigt das Dokument ausdrücklich, dass die USA bestrebt sind, den „Indopazifik frei und offen zu halten, die Freiheit der Schifffahrt in allen entscheidenden Seewegen zu bewahren sowie sichere und verlässliche Lieferketten und den Zugang zu kritischen Materialien aufrechtzuerhalten“.

Da der überwiegende Teil des Verkehrs durch diese „entscheidenden Seewege“ aus China stammt oder nach China führt, bedeutet dies den fortgesetzten militärischen Aufbau der USA im asiatisch-pazifischen Raum – insbesondere rund um das Südchinesische Meer und andere als Engpässe definierte Seewege, über die die USA versuchen, China wirtschaftlich zu strangulieren.

Die Erwähnung von „Lieferketten“ und „Zugang zu kritischen Materialien“ bezieht sich auf die Notwendigkeit, die Abhängigkeit der USA von China in beiden Bereichen zu beenden, um China blockieren zu können, ohne die eigene wirtschaftliche und industrielle Macht der USA zu beeinträchtigen.

In Bezug auf Europa (einschließlich Russland) erklärt das Dokument, die USA wollten Verbündete dabei „unterstützen“, „die Freiheit und Sicherheit Europas zu bewahren“ – beides jedoch haben die USA selbst untergraben: durch den Sturz der ukrainischen Regierung im Jahr 2014, die Bewaffnung der Ukraine bereits unter der ersten Trump-Regierung sowie durch den fortgesetzten Stellvertreterkrieg, den die USA seither in der Ukraine gegen Russland führen.

Während das Dokument erklärt, man wolle Amerikas „endlose Kriege“ im Nahen Osten vermeiden, soll dies dadurch erreicht werden, dass verhindert wird, dass „eine feindliche Macht die Region dominiert“. Das bedeutet die Ausschaltung von Staaten wie dem Iran und Organisationen wie der im Libanon ansässigen schiitisch-islamistischen Hisbollah – und zwar durch den Ersatz langfristiger großangelegter Kriege durch Stellvertreterkriege, unterbrochen von kurzen, intensiven Akten direkter US-Militäraggression. Genau dies erklären die Luftschläge, die die Trump-Regierung bereits Anfang dieses Jahres gegen den Iran gestartet hat.

Wie wollen die USA erreichen, was sie wollen?

Weit davon entfernt, ihr Streben nach globaler Vorherrschaft aufzugeben, beabsichtigen die USA ganz offensichtlich, sich weiterhin weltweit durchzusetzen – von Lateinamerika bis Eurasien und überall dazwischen.

Die Mittel, mit denen sie dieses Ziel weiterverfolgen wollen – wie im Dokument selbst dargelegt – umfassen den Einsatz wirtschaftlicher, finanzieller und militärischer Macht sowie sogenannter „Soft Power“ (fortgesetzte politische Einmischung und Regimewechsel weltweit).

Das Dokument erkennt jedoch die Grenzen der USA an und fordert daher eine Strategie, die häufig als „Arbeitsteilung“ oder „Lastenteilung“ bezeichnet wird.

Es erklärt ausdrücklich:

„… die USA werden ein Netzwerk zur Lastenteilung organisieren, wobei unsere Regierung als Koordinator und Unterstützer fungiert. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Lasten geteilt werden und dass alle entsprechenden Bemühungen von einer breiteren Legitimität profitieren. Das Modell wird gezielte Partnerschaften umfassen, die wirtschaftliche Instrumente nutzen, um Anreize anzugleichen, Lasten mit gleichgesinnten Verbündeten zu teilen und Reformen einzufordern, die langfristige Stabilität verankern. Diese strategische Klarheit wird es den USA ermöglichen, feindliche und subversive Einflüsse effizient zu bekämpfen und gleichzeitig eine Überdehnung und diffuse Schwerpunktsetzung zu vermeiden, die frühere Bemühungen untergraben haben.“

Weit davon entfernt, ihre „Verbündeten“ im Stich zu lassen, verknüpfen die USA diese vielmehr zu einem „Lastenteilungsnetzwerk“, das sie gegen festgelegte Gegner (darunter Russland und insbesondere China) einsetzen können. Aus diesem Netzwerk werden zusätzliche Ressourcen herausgepresst, um die außenpolitischen Ziele der USA zu verfolgen, während gleichzeitig eine amerikanische „Überdehnung“ vermieden wird – alles auf Kosten der Mitglieder dieses Netzwerks.

Es handelt sich um eine Strategie, die die Trump-Regierung bereits vorgeschlagen hat: Europa soll größere Kosten und Risiken im laufenden Krieg in der Ukraine gegen Russland übernehmen, um US-Ressourcen für die Eindämmung Chinas im asiatisch-pazifischen Raum freizumachen.

Das Dokument liefert auch ein Beispiel dafür, wie dieses Netzwerk gegen China eingesetzt werden soll – entlang der sogenannten „ersten Inselkette“ (einschließlich der chinesischen Inselprovinz Taiwan), also der ersten Kette großer pazifischer Archipele vor der ostasiatischen Festlandsküste. Es heißt:

„Wir werden ein Militär aufbauen, das in der Lage ist, Aggressionen überall in der ‚ersten Inselkette‘ zu verhindern. Aber das amerikanische Militär kann und sollte dies nicht allein tun müssen. Unsere Verbündeten müssen mehr leisten und mehr ausgeben – und vor allem mehr tun – für die kollektive Verteidigung. Die diplomatischen Bemühungen Amerikas sollten sich darauf konzentrieren, unsere Verbündeten und Partner entlang der ‚ersten Inselkette‘ dazu zu drängen, dem US-Militär größeren Zugang zu ihren Häfen und anderen Einrichtungen zu gewähren, mehr in ihre eigene Verteidigung zu investieren und vor allem Fähigkeiten aufzubauen, die darauf abzielen, Aggressionen abzuschrecken.“

Die jüngste Nationale Sicherheitsstrategie beschreibt somit die fortgesetzte Verfolgung globaler US-Vorherrschaft. Sie zahlt Lippenbekenntnisse zu Ideen wie einer „wirklich gegenseitig vorteilhaften Wirtschaftsbeziehung mit Peking“, während sie gleichzeitig detailliert Pläne darlegt, die militärische Einkreisung und Eindämmung Chinas unmittelbar vor dessen eigenen Küsten fortzusetzen. Sie behauptet, einen „zügigen Stopp der Feindseligkeiten in der Ukraine“ anzustreben, während sie zugleich die NATO-Ausgaben ausweitet und von Europa verlangt, sich auf die Verteidigung gegen einen nicht benannten „Gegner, der Europa dominieren will“ vorzubereiten – höchstwahrscheinlich Russland.

So verlockend es für manche auch sein mag, einzelne Zitate aus dem Dokument herauszupicken, um sich in Wunschdenken über eine positive Wende der US-Außenpolitik zu verlieren: Das Papier beschreibt letztlich das, was seit Jahrzehnten als Wolfowitz-Doktrin bekannt ist – eine sicherheitspolitische Blaupause aus dem Jahr 1992, entworfen während der Präsidentschaft von George H. W. Bush, die im Kern die bewusste und aktive Aufrechterhaltung der globalen Vorherrschaft der USA fordert, indem der Aufstieg jeglicher Rivalen verhindert wird. Gestützt wird dies durch einen beispiellosen militärischen Aufbau, die Schaffung eines „Lastenteilungsnetzwerks“ – und nun schlicht neu verkauft als „MAGA“ („Make America Great Again“).

Der Autor ist ein in Bangkok ansässiger unabhängiger geopolitischer Analyst und ehemaliger US-Marine.