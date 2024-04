General Kujat: Denken an Krieg in Europa gegen Russland ist verbrecherisch

Der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, General a.D. Harald Kujat, hat sich in einem Interview den Kriegstreibern in Deutschland, die einer Ausweitung des Ukraine-Krieges auf Russland das Wort reden, entschieden entgegengestellt. Das Risiko einer Eskalation, bis in den nuklearen Bereich, könne von keiner Seite politisch unter Kontrolle gebracht werden. Daran überhaupt zu denken, sei abenteuerlich, ja, verbrecherisch. Schon der jetzige Krieg sei für die Ukraine nicht zu gewinnen, den eigenen Zielen nach könne ihn im Grunde niemand gewinnen. – Die Aussagen General Kujats liegen zwar fünf Monate zurück, sind aber nur noch aktueller geworden. Nachfolgend das Transkript des Videos und anmerkende Gedanken zum Kriege. (hl)

General Kujat in einem Interview-Ausschnitt:

„Das Risiko besteht einfach darin, dass sich eine Eskalation entwickelt, die weder von Russland noch vom Westen politisch unter Kontrolle gebracht werden kann. Das ist das eigentliche Problem. Und an der Schwelle stehen wir jetzt wieder mit