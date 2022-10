Generalarzt von Florida hat am Freitag einen schockierenden Bericht zu den Covid-Impfungen veröffentlicht

Der Surgeon General von Florida hat am Freitag einen schockierenden Bericht veröffentlicht. Nach Angaben von Dr. Joseph Ladapo stieg die Zahl der herzbedingten Todesfälle bei Männern im Alter von 18 bis 39 Jahren innerhalb von 28 Tagen nach der mRNA-Impfung um 84 %. Das ist eine enorme Zahl!

Dr. Ladapo empfahl, junge Männer zwischen 18 und 39 Jahren nicht mit dem COVID-Impfstoff zu impfen.

Dies ist eine schockierende Studie.

Dänemark und Schweden haben vor ein paar Tagen Impfungen für gesunde Kinder gestoppt.

Today, we released an analysis on COVID-19 mRNA vaccines the public needs to be aware of. This analysis showed an increased risk of cardiac-related death among men 18-39. FL will not be silent on the truth.



