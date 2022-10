Pfizer veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Marvel ein digitales Comicbuch, das Menschen dazu ermutigt, sich mit Covid impfen zu lassen und ein Held des Alltags“ zu werden

Pfizer kündigte am Dienstag an, in Zusammenarbeit mit Marvel einen digitalen Comic herauszugeben, um die Menschen dazu zu bewegen, sich mit COVID impfen zu lassen und ein „Alltagsheld“ zu werden.

„Pfizer und BioNTech gaben unsere neue Zusammenarbeit mit Marvel Comics bekannt. Gemeinsam haben wir ein individuelles Comicbuch erstellt, das die Avengers zeigt, die für den Schutz ihrer Gemeinschaft kämpfen“, so Pfizer in einer Erklärung.

„Wir hoffen, dass Menschen auf der ganzen Welt Spaß beim Lesen des Comics haben… Wir bei Pfizer ermutigen die Menschen, sich gemeinsam zu schützen, indem sie sich mit COVID-19 impfen lassen.“

When Ultron wreaks havoc, the Avengers act as the first line of defense. People can help protect themselves by staying up to date with COVID-19 vaccinations. Head to https://t.co/PfNUYTZlkj to get a first look at Pfizer, BioNTech, and Marvel’s comic book! pic.twitter.com/hwhRateYIB