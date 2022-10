Nord Stream 2 bietet Deutschland eine Verabredung mit dem Schicksal

Von Pepe Escobar

Die Drehungen und Wendungen der Nord Stream 2 (NS2)-Saga haben zu einer weiteren verblüffenden Wende geführt.

Es begann damit, dass Gazprom enthüllte, dass der Strang B von NS2 intakt ist; er ist nicht nur dem Pipeline-Terror entgangen, sondern kann „möglicherweise“ dazu verwendet werden, Gas nach Deutschland zu pumpen.

Das bestätigt einmal mehr, dass NS2 ein technisches Wunderwerk ist. Und zwar das ganze System: Die Rohre sind so stabil, dass sie nicht gebrochen, sondern lediglich durchstochen worden sind.

Der stellvertretende russische Ministerpräsident Aleksandr Novak schloss sich dem an, allerdings mit dem Vorbehalt, dass die Wiederherstellung des gesamten Systems, einschließlich NS, möglich ist und „Zeit und entsprechende Mittel erfordert“. In der Prioritätenliste Russlands müssen jedoch zunächst die Schuldigen eindeutig identifiziert werden.

Quellen in Moskau bestätigten die Einschätzung von Gazprom zu NS2. Sogar Bloomberg musste darüber berichten.

Anschließend erklärte Novak auf dem Opec+-Treffen in Wien, die Russische Föderation sei „bereit, Gas über die zweite Leitung von Nord Stream 2 zu liefern. Das ist möglich, wenn es nötig ist“.

Wir wissen also, dass es möglich ist. „Notwendig“ wird von einer politischen Entscheidung Deutschlands abhängen.

Novak wies auch scharf darauf hin, dass weder Russland noch die Nord Stream-Betreiber berechtigt sind, den Pipeline-Terror zu untersuchen. Russland besteht darauf, dass die Untersuchung ohne seine Beteiligung fehlerhaft ist.

Was auch immer der Modus Operandi des Pipeline-Terrors war, Inkompetenz war Teil des Pakets. An der Leitung B von NS2 wurden keine Sprengladungen angebracht oder gezündet.

Das bedeutet, dass sie, wie Novak sagte, praktisch betriebsbereit ist. Die Leitung B kann 27,5 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr pumpen, was der Hälfte der Gesamtkapazität von NS entspricht.

Die Kapazität der NS war wegen der endlosen Turbinengeschichte auf 20 % reduziert worden, bevor sie ganz abgeschaltet wurde. Entscheidend ist, dass die Linie B von NS2 immer noch das 2,75-fache der Kapazität der kürzlich eingeweihten Baltic Pipe von Norwegen über Dänemark nach Polen pumpen würde. Im Gegensatz zu NS2, das mehrere EU-Kunden beliefert, profitiert Polen davon.

Die NATO ermittelt gegen die NATO

In einer rationalen Welt würde Berlin die aufgetürmten Russland-Sanktionen abschaffen und sofort den Start der ewig verzögerten NS2 in Auftrag geben, um den laufenden Prozess der De-Energisierung, der Deindustrialisierung und der tiefen sozioökonomischen Krise, die Deutschland von den üblichen Verdächtigen aufgezwungen wird, zumindest abzumildern.

Aber der kollektive Westen bleibt versklavt von geopolitischen Psychopathen, die von Irrationalität geleitet werden. Es ist also unwahrscheinlich, dass das passieren wird.

Zunächst einmal fühlt sich die „Untersuchung“, wie es zum Pipeline-Terror kam, an wie ein von der NATO umgeschriebenes Kafka.

Die Betreiber von NS und NS2 – die Nord Stream AG und die in der Schweiz ansässige Nord Stream 2 AG – können den Tatort aufgrund absurder Beschränkungen durch die Dänen und Schweden nicht erreichen. Die Betreiber benötigen nicht weniger als 20 Arbeitstage, um die „Genehmigungen“ zur Durchführung ihrer eigenen Inspektionen zu erhalten.

Die Kopenhagener Polizei bearbeitet den Tatort in der Nähe der dänischen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), während die schwedische Küstenwache in der schwedischen AWZ tätig ist.

Wenn dies wie eine dieser skandinavischen Noir-Serien aussieht, die auf Netflix so beliebt sind, dann ist es das auch. Mit einer entscheidenden Wendung: Die NATO ermittelt gegen sich selbst – Schweden steht kurz vor dem Beitritt zur NATO – und die Russen sind nicht zugelassen. Alle wichtigen Arbeitshypothesen zum Thema Pipeline-Terror deuten auf eine NATO-interne schmutzige Operation gegen das NATO-Mitglied Deutschland hin.

Daher können alle beunruhigenden Beweise, die auf NATO-Akteure hindeuten, bequem „verschwinden“ oder während dieser langen 20 Tage, die für die Erteilung der „Genehmigungen“ erforderlich sind, manipuliert werden.

In der Zwischenzeit werden sich die Folgen des Energiekriegs, den die USA Europa gegen Russland aufgezwungen haben, weiter auftürmen und die EU bis zu 1,6 Billionen Euro kosten, wie aus einem Bericht von Yakov & Partners, der ehemaligen Abteilung von McKinsey in Russland, hervorgeht.

In Anbetracht einer NS2-armen EU und ständig steigender Energiepreise auf dem Spotmarkt könnte das BIP der EU um bis zu 11,5 % (1,7 Billionen Euro) sinken und etwa 16 Millionen Menschen in die Erwerbslosigkeit stürzen.

Der derzeitige hohe Stand der EU-Gasspeicher (90 %) bedeutet nicht, dass genügend Gas für den Winter vorhanden ist. Die gesamten Gasspeicher entsprechen etwa dem Bedarf von 90 Tagen. Bei dem derzeitigen Tempo, in dem nur ein Rinnsal an Gas fließt, könnte der EU schon im März oder sogar noch früher das Gas ausgehen.

Dies bedeutet, dass die EU ihren Gasverbrauch insgesamt um mindestens 20 % senken muss. Und vergessen Sie nicht, dass importiertes norwegisches oder amerikanisches Gas lächerlich teurer ist als russisches Gas mit festen Verträgen.

Die Rückkehr des Morgenthau-Plans

Der Sanktionswahn nimmt jedoch kein Ende. Nach Angaben des US-Finanzministeriums wird die G7 in drei weiteren Schritten russisches Rohöl, Diesel und Naphtha ins Visier nehmen. Sie bestehen nach wie vor auf einer Ölpreisobergrenze, an die sich weder Russland noch mehrere Abnehmer im globalen Süden halten werden.

Das große Bild bleibt dasselbe. Der Pipeline-Terror war ein verzweifelter Versuch, Deutschland davon abzuhalten, mit Russland eine Ausnahmeregelung zu den Sanktionen für die Nord Stream zu vereinbaren.

Ein geheimer Verhandlungskanal war in Kraft. Es ist aufschlussreich, sich vor Augen zu führen, dass alle früheren Aktionen Berlins und Moskaus, die den Gasfluss verzögerten und einschränkten, durchgeführt wurden, um das Imperium davon abzuhalten, seine Drohung, NS2 zu beenden, wahr zu machen.

Dann machte das Reich seinen Zug.

Aus Moskaus Sicht ändert das nichts am großen Schachbrett. Der Kreml hat Washingtons absolute Verzweiflung manipuliert, indem er sich weigerte, das größte außenpolitische Debakel seit Vietnam einzugestehen; die Russen verfolgen unterdessen weiterhin die Ziele der militärischen Sonderoperation (SMO), die sich zu einer Anti-Terror-Operation (CTO) auswachsen wird.

So wie es aussieht, ist Moskau von den miteinander verknüpften Energie-, Brennstoff- und Ressourcenkrisen in Verbindung mit immensen, weltweiten Unterbrechungen der Versorgungskette nicht betroffen.

Die Russen sind im Wesentlichen verwirrte Zuschauer, die die Verlangsamung der Industrieproduktion in der Eurozone in Verbindung mit Kapitalabflüssen, dem Anstieg der Inflation und den kurz vor dem Ausbruch stehenden sozialen Protesten beobachten.

Von jetzt an bis zum G20-Gipfel nächsten Monat auf Bali besteht ein gefährliches Zeitfenster für irrationale imperiale Aktionen. Danach werden wir ein völlig anderes Spiel haben, nicht nur auf den ukrainischen Schlachtfeldern, sondern vor allem in einer in Bedrängnis geratenen EU.

Der Morgenthau-Plan nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ausgeheckt, um Deutschland durch die Zerstörung der Ruhrkohlebergwerke buchstäblich auszuhungern. Er ähnelt auffallend dem Strauss-Plan der amerikanischen Neokonservativen, Deutschland durch die Bombardierung von NS und NS2 vom russischen Erdgas abzuschneiden.

Der erste Morgenthau-Plan hätte die Deindustrialisierung Deutschlands zur Folge gehabt. Laut Punkt 3 sollte das gesamte Ruhrgebiet „nicht nur aller … bestehenden Industrien beraubt, sondern so geschwächt und kontrolliert werden, dass es auf absehbare Zeit kein Industriegebiet werden kann.“

Das Ende Deutschlands als Industriestaat hätte nach Ansicht des US-Kriegsministers Henry Stimson zu einer massiven und dauerhaften Arbeitslosigkeit geführt, von der 30 Millionen Menschen betroffen gewesen wären. Morgenthau antwortete, dass die überschüssige Bevölkerung in Nordafrika abgeladen werden könnte.

Der US-Geheimdienst war sich der Annäherung zwischen Berlin und Moskau sehr wohl bewusst. Der Angriff auf NS und NS2 war das Markenzeichen des Morgenthau-Plans, der von der Strauss/Neocon-Kombo neu abgemischt wurde.

Aber es ist nicht vorbei, bis die Wagner-Dame singt. Kein Bedarf an Gotterdammerung: Deutschland hat sein Schicksal vielleicht doch selbst in der Hand. Legen Sie einfach den Schalter von NS2 um.

Pepe Escobar ist ein erfahrener Journalist, Autor und unabhängiger geopolitischer Analyst mit Schwerpunkt Eurasien.