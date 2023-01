George Soros drängt in einem Artikel über die „Neue Weltordnung“ auf den Einsatz osteuropäischer Soldaten, um „das Risiko von Leichensäcken für NATO-Länder zu verringern“.

Während der Krieg in der Ukraine weiter wütet, besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Ukraine enorme menschliche Verluste erlitten hat, darunter wahrscheinlich mehr als 100.000 Soldaten, die bei Kampfhandlungen ums Leben gekommen sind.

Es gab jedoch einen Mann, der vieles von dem vorhergesagt hat, was in der Schlacht im Osten Europas eingetreten ist: George Soros.

Der milliardenschwere Oligarch und Finanzier, der oft als Humanist dargestellt wird, propagierte 1993 in seinem Werk „Toward a New World Order“ eine knallharte geopolitische Strategie: Die Zukunft der NATO“.

Darin skizziert er, wie Osteuropäer in kommenden Konflikten als „Arbeitskräfte“ eingesetzt werden könnten, um die Zahl der Todesopfer in den westlichen Ländern zu verringern, was der Westen im Gegensatz zum Osten Europas politisch nicht tolerieren würde.

„Die Vereinigten Staaten würden nicht dazu aufgerufen, als Weltpolizist aufzutreten. Wenn sie handeln, dann in Zusammenarbeit mit anderen. Im Übrigen würde die Kombination von Arbeitskräften aus Osteuropa mit den technischen Fähigkeiten der NATO das militärische Potenzial der Partnerschaft erheblich steigern, da sie das Risiko von Leichensäcken für die NATO-Staaten verringern würde, das das Haupthindernis für ihre Handlungsbereitschaft darstellt. Dies ist eine praktikable Alternative zur drohenden Weltunordnung“, schreibt Soros in dem Artikel.

Soros räumt ein, dass die NATO-Länder keinen Appetit auf „Leichensäcke“ haben, aber seine Aussage deutet implizit darauf hin, dass die Osteuropäer diese Rolle ausfüllen können.

Was Soros beschrieben hat, scheint sich genau so zu entwickeln, wie er es für den Krieg in der Ukraine vorausgesagt hat. Bewaffnet mit hochwertigen NATO-Waffen gehen ukrainische Soldaten aktiv gegen Russland vor, von dem Soros bereits befürchtet hatte, dass es sich zu einer nationalistischen Nation entwickeln würde, die sich gegen die von ihm 1993 propagierte globale Ordnung stellt. Die mächtigen westlichen Länder verfügen über die notwendigen Waffen, und die Ukraine hat die nötigen Arbeitskräfte. Die Tatsache, dass Soros bereits Jahrzehnte im Voraus erkannte, was diese symbiotische Verbindung auf dem Schlachtfeld bewirken könnte, dürfte seinen Ruf als berechnender – und vielleicht rücksichtsloser – strategischer Denker stärken.

Wie von Soros vorhergesagt, scheint die ukrainische Gesellschaft die hohe Zahl der Todesopfer in ihrem derzeitigen Konflikt mit Russland zu tolerieren. Während des Vietnamkriegs verloren die USA im Laufe von etwa 10 Jahren 58.220 Menschen, und dennoch stieß der Krieg auf starken Widerstand in der amerikanischen Öffentlichkeit. Trotz einer weitaus höheren Zahl von Toten in einem kürzeren Zeitraum gab es in der ukrainischen Gesellschaft kaum Proteste.

Das Ausbleiben von Protesten in der Ukraine mag auch dadurch begünstigt werden, dass die Ukraine den größten Teil der Zivilgesellschaft suspendiert, Oppositionsparteien und Medien verboten und sogar die russisch-orthodoxe Kirche geächtet hat. Ein weiterer Schlüsselfaktor für die Sichtweise der Gesellschaft auf den Konflikt ist die Tatsache, dass der Krieg auf ukrainischem Boden stattfindet, was für die ukrainischen Soldaten ein sehr motivierender Faktor ist.

All diese ukrainischen Leichen kommen Russland natürlich teuer zu stehen, denn die Friedhöfe des Landes füllen sich ebenso schnell oder sogar noch schneller. Genaue Zahlen zu den Opfern auf beiden Seiten sind noch nicht offiziell und wahrscheinlich auch nicht genau, aber der Krieg kostet beide Nationen teuer an Menschenleben.

In demselben Artikel rief Soros zu einer „neuen Weltordnung“ auf. Der Begriff wird in den etablierten Medien oft als Verschwörungstheorie verspottet, aber Soros verwendet ihn offen. Ferner ist die von ihm geforderte neue Weltordnung bemerkenswert globalistisch und zentralisiert. Mit anderen Worten, genau die Art von neuer Weltordnung, vor der seine Kritiker, wie der ungarische Premierminister Viktor Orbán, seit über einem Jahrzehnt warnen.

„Daher ist die einzige Grundlage für Maßnahmen die kollektive Sicherheit. Und genau da liegt das Problem. Der Zusammenbruch des Sowjetimperiums hat ein kollektives Sicherheitsproblem von größter Tragweite geschaffen. Ohne eine neue Weltordnung wird es Unordnung geben, soviel ist klar. Aber wer wird der Weltpolizist sein? Das ist die Frage, die beantwortet werden muss“, schrieb Soros.

Soros umreißt in dem Beitrag eine Reihe seiner Theorien und bezieht sich dabei auf offene und geschlossene Gesellschaften sowie auf die „Theorie des revolutionären Wandels“, die er nach eigenen Angaben auch auf die Finanzmärkte angewandt hat. Der Milliardär beschreibt, wie die Auflösung der Sowjetunion neue globale Sicherheitsherausforderungen, aber auch Chancen mit sich brachte.

Die ursprüngliche Aufgabe bestand darin, die freie Welt gegen das Sowjetimperium zu verteidigen. Diese Aufgabe ist obsolet geworden, aber der Zusammenbruch des Sowjetimperiums hat ein Sicherheitsvakuum hinterlassen, das sich zu einem „schwarzen Loch“ entwickeln kann. Dies stellt eine andere Art der Bedrohung dar als das Sowjetimperium. Von der Region geht keine direkte Bedrohung für die NATO-Staaten aus; die Gefahr geht von der Region aus, und sie betrifft sowohl die Verhältnisse innerhalb der Staaten als auch die Beziehungen zwischen den Staaten. Wenn die NATO also überhaupt eine Aufgabe hat, dann die, ihre Macht und ihren Einfluss in die Region zu projizieren, und diese Aufgabe lässt sich am besten anhand von offenen und geschlossenen Gesellschaften definieren.

Geschlossene Gesellschaften, die auf nationalistischen Grundsätzen beruhen, stellen eine Bedrohung für die Sicherheit dar, weil sie einen Feind benötigen, der entweder von außen oder von innen kommt. Diese Bedrohung hat jedoch einen ganz anderen Charakter als diejenige, für deren Bekämpfung die NATO geschaffen wurde, und zur Bekämpfung dieser Bedrohung ist ein ganz anderer Ansatz erforderlich. Es geht um den Aufbau demokratischer Staaten und offener Gesellschaften und deren Einbettung in eine Struktur, die bestimmte Verhaltensweisen ausschließt.

Soros schreibt in seinem Beitrag auch, dass die NATO sich beeilt, Ländern in Mittel- und Osteuropa die Mitgliedschaft zu gewähren, bevor „Russland sich erholt“. Soros scheint zu sehen, dass die NATO aktiv gegen Russland vorging, als sich das Land nach dem Zusammenbruch des Kommunismus noch im Chaos befand.

„Die Länder Mitteleuropas fordern lautstark eine möglichst baldige Vollmitgliedschaft in der NATO, vorzugsweise bevor Russland sich erholt. Russland lehnt dies ab, nicht weil es Pläne für sein ehemaliges Reich hegt, sondern weil es keinen Vorteil darin sieht, zuzustimmen. Sein Nationalstolz ist verletzt, und es hat es satt, Zugeständnisse ohne entsprechende Vorteile zu machen“, schreibt Soros.

Der milliardenschwere Aktivist macht in dem Beitrag auch eine Reihe anderer Vorschläge, darunter das Angebot an Japan, der NATO beizutreten, wobei sein Ziel die Schaffung einer „neuen Weltordnung“ ist.

„Japan sollte gebeten werden, der NATO beizutreten. Dann hätten wir die Anfänge einer Architektur für eine neue Weltordnung. Sie basiert auf den Vereinigten Staaten als der verbleibenden Supermacht und auf der offenen Gesellschaft als Organisationsprinzip. Sie besteht aus einer Reihe von Bündnissen, von denen das wichtigste die NATO ist und, über die NATO, die Partnerschaft für den Frieden, die die nördliche Hemisphäre umspannt“, schreibt er.