Ehemaliger US-Regierungsbeamter: Wie lästige Präsidenten entsorgt werden

Paul Craig Roberts

Tucker Carlson liefert einen hervorragenden zwölfminütigen Bericht über die Beseitigung von Präsident Kennedy und Präsident Nixon durch die CIA. Ich empfehle Ihnen, ihn 2 oder dreimal anzuschauen, bis Sie ihn verinnerlicht haben, und ihn an alle Ihre Freunde und Verwandten weiterzuleiten. Nirgendwo sonst können Sie in 12 Minuten so viele solide und wichtige Informationen erhalten.

Carlson glaubt, dass Biden, der für das Establishment nicht mehr nützlich ist, derzeit abgesetzt wird.

Ich habe jahrzehntelang die Wahrheit über die Entlassung der Präsidenten Kennedy und Nixon aus dem Amt berichtet. Es war für mich aufregend zu sehen, wie Tucker Carlson nach einem halben Jahrhundert die gleichen Erklärungen vor einem so großen Publikum abgibt. Wenn die Amerikaner nur aufwachen und sich engagieren würden, wäre es vielleicht möglich, unser Land und die Freiheit der Amerikaner zu retten.

Präsident John F. Kennedy wurde von der CIA und den US-Stabschefs ermordet, als er erkannte, dass die Regierung, der er vorstand, nicht die wahre Regierung war. Sein Vorgänger Präsident Eisenhower, ein 5-Sterne-General, warnte vor der Bedrohung der demokratischen Regierung durch den militärisch-industriellen Komplex. Präsident Kennedy beabsichtigte, etwas dagegen zu unternehmen, solange der Präsident noch etwas Macht hatte, aber er wurde gestürzt, bevor er mehr tun konnte, als den CIA-Direktor Allen Dulles und den Vorsitzenden der Stabschefs, General Lyman Lemnitzer, zu entlassen. Präsident Kennedy war nicht in der Lage, General Lemnitzer loszuwerden, der zum Obersten Alliierten Befehlshaber der NATO wechselte. Sowohl Dulles als auch Lemnitzer werden verdächtigt, das Komplott gegen Kennedys Leben geleitet zu haben.

Präsident Nixon war der am besten informierte und am meisten respektierte ausländische Präsident in der Geschichte der USA. Er hielt Kontakt zu ausländischen Staatsoberhäuptern und war über historische und aktuelle Ereignisse gut informiert. Aber wie Kennedy und Trump überschätzte auch er die Macht des Präsidenten.

Nixon zog sich, wie ich am 19. Januar erneut berichtete, mit seinen Rüstungskontrollabkommen mit der Sowjetunion und seiner Öffnung gegenüber China den Zorn des Militär-/Sicherheitskomplexes zu. Die Ermordung von Präsident Kennedy war so offensichtlich ein hausinterner Mord, der von den Medienhuren der CIA und der Warren-Kommission vertuscht wurde, dass die CIA nicht wagte, einen zweiten Präsidenten zu ermorden. Stattdessen sorgte die CIA dafür, dass einer ihrer Agenten als Journalist bei der Washington Post, einem langjährigen Mitarbeiter der CIA, der nie eine Zeitung war, die „Watergate“-Untersuchung gegen Präsident Nixon leitete, die dazu diente, ihn aus dem Amt zu jagen, obwohl Nixon mit dem größten Vorsprung in der Geschichte der USA wiedergewählt worden war.

Als Immobilienmogul wusste Donald Trump nichts über Washington oder wer dort wirklich regiert.

Als er seine Absicht erklärte, die Beziehungen zu Russland zu normalisieren, legte er sich blindlings mit der CIA und den unterirdischen Herrschern der USA an.

Und wieder wurden die Medien benutzt, um ihn loszuwerden: „Russiagate“, zwei Amtsenthebungsversuche, „Aufstand am 6. Januar“ und jetzt „Documents Gate“.

Der Präsident wird nicht einmal vom Secret Service geschützt. Wie das Touristenvideo deutlich zeigt, wurden die Secret-Service-Männer an der Seite von Präsident Kennedys offener Limousine in Dallas von einem Secret-Service-Vorgesetzten weggerufen. Das Video zeigt, wie sich einer der Secret-Service-Agenten gegen den Befehl wehrt. Nachdem die Secret-Service-Agenten entfernt worden waren, zeigt das Video, dass Kennedy durch eine Kugel von vorn getötet wurde, die seinen Hinterkopf durchschlug. Auf dem Video ist zu sehen, wie seine Frau nach hinten aus der Limousine greift, um seinen weggeschossenen Hinterkopf zu bergen.

Trotz dieser eindeutigen und unbestreitbaren Beweise entschied die Warren-Kommission, dass Kennedy von hinten erschossen wurde, und zwar von Oswald, dem Sündenbock, den die CIA als Schuldigen auserkoren hatte. Bevor Oswald reden oder befragt werden konnte, wurde er in Polizeigewahrsam von Jack Ruby (Jacob Leon Rubensein) getötet, einer Person, deren Anwesenheit unerklärlich ist und die von der Polizei die Erlaubnis erhielt, neben Oswald bewaffnet zu sein.

Der Großteil der unbekümmerten amerikanischen Bevölkerung fiel auf diese unwahrscheinlichste aller Erklärungen herein, viele intelligente Menschen jedoch nicht.

Die CIA wagte also nicht, Nixon physisch zu ermorden. Sie benutzten ihren Washington Post-Assistenten, um ihn politisch zu ermorden, so wie sie die Medien benutzten, um Donald Trump loszuwerden.

Amerikaner, die glauben, dass sie in einer Demokratie leben, sind auf dem Holzweg. Die Amerikaner, die sich immer wieder so leicht täuschen lassen, sind der Grund dafür, dass wir unser Land, die Freiheit und die Hoffnung, die es einst in der Welt repräsentierte, verloren haben.

Wie viele Amerikaner verstehen, dass sie nicht mehr in einem freien Land leben, dass sie die beherrschten Untertanen von wem auch immer sind? Das Wahlrecht ist ein Deckmantel, eine Täuschung. Niemand, den das Volk bevorzugt, kann in das Amt des Präsidenten gewählt werden. Wenn er, wie Trump, unerwartet ins Amt kommt, wird er abgesetzt.

Der Begründer der amerikanischen bürgerlichen Freiheit, Thomas Jefferson, warnte uns, dass die Freiheit nicht länger als 200 Jahre existieren kann, bevor sie durch eine blutige Revolution aufgefrischt werden muss. Er hat die Lebensdauer der Freiheit überschätzt.

Im Laufe meines Lebens hat sich die Bedeutung der Freiheit gewandelt. Sie bedeutet nicht mehr das, was die Gründerväter, die heute als Rassisten angeprangert werden, meinten, nämlich Selbstbestimmung und Freiheit von einer unterdrückenden Regierung. Heute bedeutet Freiheit die Freiheit der Schwarzen, Geschäfte ohne Strafverfolgung auszurauben, die Freiheit der Regierung und ihrer Medienhuren, die Wahrheit, die freie Meinungsäußerung und die Vereinigungsfreiheit zu zensieren und zu unterdrücken, die Freiheit der Regierung, Menschen, die ihre bürgerlichen Freiheiten wahrnehmen, als „Aufrührer“ zu verhaften und zu inhaftieren, die Freiheit der Regierung und ihrer Medienhuren, Wahrheitsverkünder als „Bedrohung für die Demokratie“ zu brandmarken, die sich der Verbreitung von „Fehlinformationen“ schuldig machen, die Freiheit, Ärzten, die Leben gerettet haben, indem sie Medikamente verwendet haben, die nach den Behandlungsprotokollen von Big Pharma verboten sind, die medizinische Zulassung zu entziehen.

Menschen, die in den letzten Jahrzehnten geboren wurden, wissen nicht, wie abwegig dies für jemanden ist, der in der Vergangenheit im echten Amerika gelebt hat. Wenn meine Generation stirbt, wird es niemanden mehr geben, der weiß, was Amerika einmal war.