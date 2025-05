„Geplante Entbehrungen“: Israel intensiviert Massentötungskampagne in Gaza mit Hunger und täglichen Angriffen

Das Ausmaß des Mordens im Gazastreifen ist kaum noch zu überblicken, da das israelische Militär ungestraft palästinensische Zivilisten bombardiert und aushungert.

GAZA-STADT – Drei Generationen der Familie al-Khour wurden ausgelöscht, als Israel am 26. April im Morgengrauen das Haus der Familie im Stadtteil al-Sabra im Zentrum von Gaza bombardierte. Der ältere Patriarch der Familie, Talal al-Khour, seine Ehefrauen, Töchter, Söhne und Enkelkinder wurden bei dem Angriff getötet. Insgesamt kamen zweiundzwanzig Menschen – darunter zwölf Kinder – ums Leben, ihre Körper wurden in Stücke gerissen und unter den Trümmern begraben.

„Der Luftangriff erfolgte im Morgengrauen, während wir schliefen. Plötzlich wachten wir durch eine Explosion auf, die sich wie ein Erdbeben anfühlte. Wir stürmten auf die Straße und sahen, dass das fünfstöckige Haus der Familie al-Khour zu einem Trümmerhaufen geworden war“, sagte Mohammad Al-Ajla, ein 37-jähriger Nachbar, der bei der Bergung der Leichen half, gegenüber Drop Site News. „Sobald sich der Staub gelegt hatte, begannen die Nachbarn mit der Rettung der Familienmitglieder. Die Bergungsarbeiten dauerten acht Stunden am Stück. Wir sahen überall Leichen. Es gab Kinder ohne Köpfe.“

Mit Hilfe von Anwohnern gelang es den Teams des Zivilschutzes, fünfzehn der Leichen zu bergen, die später in einem Massengrab verscharrt wurden. Die übrigen Leichen sind nach wie vor unter den Trümmern verschüttet. Nach Angaben des Sprechers des Zivilschutzes, Mahmoud Bassal, waren die Rettungskräfte gezwungen, sich mit bloßen Händen durch die Trümmer zu graben, da Israel die Einreise von Ausrüstungsgegenständen in den Gazastreifen verweigert und die wenigen verfügbaren Maschinen gezielt eingesetzt hat.

„Wir konnten die Schreie der Verwundeten hören, die unter den Trümmern eingeklemmt waren, aber wir waren hilflos, sie zu erreichen. Mit der Zeit wurden die Schreie immer leiser, und wir wussten nicht mehr, ob sie noch lebten oder bereits getötet worden waren“, so Bassal gegenüber Drop Site. „Viele Leben hätten gerettet werden können, aber die anhaltende Blockade und die Verweigerung von lebenswichtigen Hilfsmitteln haben jede Chance auf Rettung zunichte gemacht.“

Seit Israel am 18. März seine Bombardierung mit verbrannter Erde wieder aufgenommen hat, hat sich der Gazastreifen in eine Wüste des Todes verwandelt, in der Trümmer und Ruinen die Kulisse für eine unaufhörliche Kampagne des Massentötens bilden. Das israelische Militär hat täglich zahlreiche Luftangriffe und Granatenangriffe auf die Enklave geflogen und Häuser, Vertriebenenlager, Cafés, Krankenhäuser, Wohltätigkeitsküchen, sogenannte „humanitäre Zonen“ und andere zivile Einrichtungen unter Beschuss genommen.

Das Ausmaß der Angriffe ist nahezu unüberschaubar. Allein am Mittwoch wurden drei Wohngebäude im Flüchtlingslager Nuseirat bombardiert; bei einem der Angriffe wurden sechs Mitglieder einer Familie getötet, darunter drei Geschwister, alles Kinder. In einem nahegelegenen Gebäude wurden acht Menschen in einer einzigen Wohnung getötet. In Jabaliya wurden mindestens drei Personen aus derselben Familie, darunter zwei junge Mädchen, durch israelischen Artilleriebeschuss getötet. An der Küste, westlich von Gaza-Stadt, wurde ein Fischer getötet, als er sein Boot an Land zog. Im westlichen Khan Younis wurden bei einem nächtlichen Drohnenangriff auf ein Zelt sechs Menschen, darunter Kinder, getötet. Diese Liste ist nicht vollständig und deckt nicht einmal einen Zeitraum von 24 Stunden ab.

In der vergangenen Woche hat das israelische Militär an zwei Tagen über 30 Bulldozer und andere schwere Maschinen beschossen und bombardiert. Einige von ihnen waren nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) während des „Waffenstillstands“ gespendet worden, um Trümmer zu beseitigen, kritische Infrastruktur zu reparieren und Menschen nach Luftangriffen zu retten.

Die Szenen, die sich in ganz Gaza, von Rafah im Süden bis Beit Hanoun im Norden, abspielen, sind erschütternd in ihrem Schrecken. Kinder, die über Dächer oder auf ihren Fahrrädern in die Luft gesprengt werden; Leichen, die über ein Café verstreut sind, einige noch sitzend, in ihren Stühlen zusammengesunken; in weiße Leichensäcke eingewickelte Leichen, die nebeneinander aufgereiht sind; Selbstmorddrohnen, die in Zelte einschlagen, in denen schlafende Familien untergebracht sind; schreiende Eltern und verwundete Kinder, die auf den Straßen verstreut sind.

„Die Massaker hören nicht auf. Wir werden von Ader zu Ader abgeschlachtet“, sagte Al-Dschasira-Korrespondent Anas al-Sharif in einem Social-Media-Post.

Allein in den letzten sechs Wochen wurden mindestens 2.300 Palästinenser getötet – das entspricht mehr als fünfzig Menschen pro Tag. Über 740 der Toten sind Kinder, sagte der Direktor der Informationsabteilung des Gesundheitsministeriums in Gaza, Zaher Al-Wahidi, gegenüber Drop Site. Seit Beginn des Krieges wurden mehr als 2.180 Familien vollständig ausgelöscht – alle Mitglieder wurden getötet – während mehr als 5.070 Familien alle Mitglieder bis auf eine überlebende Person verloren haben, so das Government Media Office.

Der unerbittliche Angriff erfolgt, nachdem Israel den zwei Millionen Einwohnern des Gazastreifens eine Politik des erzwungenen Hungerns auferlegt hat, indem es den Gazastreifen vollständig abriegelt und seit dem 2. März die Einfuhr von Lebensmitteln, Treibstoff, Medikamenten und anderen humanitären Gütern verweigert – die bei weitem längste Blockade seit Beginn des Krieges. Mehr als 65.000 Kinder im Gazastreifen wurden mit schwerer Unterernährung ins Krankenhaus eingeliefert, wie das Medienbüro der Regierung diese Woche mitteilte.

Israel hat deutlich gemacht, dass der verstärkte Militärangriff und die anhaltende Blockade ausdrücklich darauf abzielen, die Hamas in die Knie zu zwingen. Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand scheinen festgefahren zu sein, da Israel entscheidende Elemente des ursprünglichen Drei-Phasen-Abkommens, das von der Hamas und Israel im Januar unterzeichnet wurde, aufgegeben hat und nun darauf drängt, dass die Hamas sich formell ergibt, entwaffnet und ihre Führung ins Exil schickt, um den Völkermord zu beenden.

Israels Verteidigungsminister bekräftigte, dass die Verweigerung von Nahrung, Medikamenten und anderer Hilfe eingesetzt werde, um die Palästinenser kollektiv zu bestrafen. „Es wird keine humanitäre Hilfe nach Gaza kommen“, sagte Israel Katz und erklärte, dass „die Verhinderung humanitärer Hilfe einer der wichtigsten Druckhebel ist.“

Der Einsatz von Hunger als Waffe des Krieges hat verheerende Folgen. In der vergangenen Woche warnte die UNO, dass Gaza „wahrscheinlich mit der schlimmsten humanitären Krise seit Beginn der Feindseligkeiten im Oktober 2023 konfrontiert ist.“

Das Welternährungsprogramm erklärte kürzlich, dass es keine Nahrungsmittel mehr habe. „Die Situation steht kurz vor dem Zusammenbruch“, hieß es in einer Erklärung. Die Lebensmittelpreise sind um 1.400 Prozent gestiegen. Da es keinen Vorrat mehr an Mehl oder Treibstoff gibt, haben die Bäckereien in Gaza den Betrieb eingestellt und die restlichen Nahrungsmittelvorräte werden rasch aufgebraucht. Das vorhandene Mehl ist oft von Insekten befallen. Familien greifen zunehmend dazu, zerdrückte Makkaroni mit Mehl zu mischen, um Brot herzustellen, und teilen sich ein Stück Brot pro Person und Tag.

Wegen des Mangels an Kochgas und Feuerholz sind Familien gezwungen, Plastik und anderen Müll zu verbrennen, um die wenigen vorhandenen Lebensmittel zuzubereiten. Menschen sammeln Wildpflanzen und essen angeschwemmte Meeresschildkröten, um zu überleben. Die UNO meldete vergangene Woche 3.700 Kinder mit akuter Unterernährung im März – ein Anstieg um 80 Prozent gegenüber dem Vormonat. Insgesamt sind seit Beginn des Krieges 53 Kinder an Mangelernährung gestorben.

Die Leiter von zwölf großen Hilfsorganisationen gaben vergangene Woche eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie warnten, dass eine Hungersnot in nahezu allen Teilen des Gazastreifens nicht nur drohe, sondern sich wahrscheinlich rasch ausbreite, und bezeichneten die Situation als eines der schlimmsten humanitären Versäumnisse unserer Generation.

In den vergangenen Wochen hat das israelische Militär das al-Ahli-Krankenhaus und das Al-Durrah-Kinderkrankenhaus in Gaza-Stadt, das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis und das kuwaitische Feldkrankenhaus in Mawasi bombardiert sowie 15 Sanittäter und Ersthelfer massakriert. Die noch bestehenden Krankenhäuser funktionieren kaum noch, da es an Medikamenten, Ausrüstung und Ärzten fehlt.

Unterdessen drängt das israelische Militär die Palästinenser weiterhin auf immer kleinere Gebiete innerhalb Gazas. Rund 70 Prozent des Gazastreifens wurden zu Sperrzonen erklärt oder unter Vertreibungsbefehle gestellt. In den vergangenen sechs Wochen wurden etwa 420.000 Palästinenser erneut vertrieben, ohne einen sicheren Zufluchtsort zu haben.

„Das ist Entbehrung durch Design“, sagte Jonathan Whittall, kommissarischer Leiter des OCHA-Büros, in einer Erklärung. „Land wird vom Norden, Osten und Süden des Streifens annektiert, während die Streitkräfte vorrücken… Gaza wird ausgehungert, bombardiert, erwürgt. Das sieht nach einer gezielten Zerstörung palästinensischen Lebens aus.“