Gerade veröffentlicht: Neue Beweise, dass Impfstoffe nicht sicher und wirksam sind

Die aktualisierte und erweiterte 10. Jubiläumsausgabe von „Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and the Forgotten History“ von Dr. Suzanne Humphries und Roman Bystrianyk gibt dem Leser Informationen an die Hand, ermutigt zur kritischen Auseinandersetzung mit der Impfstoffpolitik und setzt sich für eine informierte Zustimmung bei medizinischen Entscheidungen ein

„Dissolving Illusions“ ist ein bahnbrechendes Buch, das sich kritisch mit der Wissenschaft und Geschichte der Impfstoffe auseinandersetzt

Die neue Ausgabe enthält 200 zusätzliche Seiten, die aktualisierte Erkenntnisse bieten und den historischen Kontext der Impfstoffentwicklung und ihrer gesellschaftlichen Auswirkungen vertiefen

Das Buch stellt weithin akzeptierte Ansichten über Impfstoffe in Frage und zeigt Diskrepanzen zwischen den Versprechungen für die öffentliche Gesundheit und den tatsächlichen Ergebnissen auf, darunter auch die Geschichte der Polio- und Pockenimpfungen

Anhand umfangreicher Recherchen legen Humphries und Bystrianyk Beweise dafür vor, dass Verbesserungen der sanitären Einrichtungen und der Hygiene und nicht die Impfstoffe eine entscheidende Rolle beim Rückgang bestimmter Infektionskrankheiten gespielt haben

In diesem Interview spricht Dr. Suzanne Humphries über die Veröffentlichung der 10-jährigen Jubiläumsausgabe von „Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and the Forgotten History“ (Illusionen auflösen: Krankheiten, Impfstoffe und die vergessene Geschichte), eines meiner Lieblingsbücher über Impfstoffe, das ursprünglich im Jahr 2013 veröffentlicht wurde. Es war mir eine Ehre, das Vorwort für die Aktualisierung dieses Klassikers zu schreiben.

In diesem Buch beschreibt Humphries detailliert, wie Impfstoffe wissenschaftlich falsch dargestellt wurden, um sie als sicher und wirksam darzustellen, obwohl sie in Wirklichkeit weder das eine noch das andere sind. Die Impfstoffindustrie hat uns absichtlich über die Risiken und Vorteile getäuscht, um Profit zu machen, ohne Rücksicht auf das Leid, das sie verursacht.

Impfstoffe infrage zu stellen, war nie erlaubt

Humphries wurde erstmals darauf aufmerksam, dass Impfstoffe problematisch sein könnten, als sie als Nephrologin im nördlichen Maine arbeitete.

„Ich war keine Kinderärztin, also habe ich die Sache nicht vom Standpunkt des Autismus oder der Allergie aus betrachtet“, sagt sie. „Dazu bin ich erst später gekommen. Anfangs ging es mehr darum, zu beobachten, wie sich das Nierenversagen meiner Patienten, die bereits ein Nierenversagen hatten, nach der Impfung verschlimmerte oder wie sie nach einer Nierenbiopsie verbluteten, nachdem sie geimpft worden waren, denn Impfstoffe verändern das Gerinnungsprofil. Dies wurde bereits in den 1960er Jahren von einem italienischen Forscher namens Del Campo nachgewiesen. Er führte eine der wenigen Studien durch, die wirklich biologische Indikatoren und Kinder über Tage, Wochen und Monate hinweg verfolgten, und fand eine Antazidum-Produktion, Entzündungsmarker und Gerinnungsstörungen. Am Ende sagte er, dass die Impfung ein Trauma von beträchtlichem Ausmaß ist und mit großer Vorsicht vorgenommen werden sollte. Und doch haben wir seither gesehen, dass uns allen immer mehr Impfstoffe verabreicht werden, nicht nur Kindern … Ich habe im Grunde genommen beobachtet, dass Erwachsene einen bösartigen Bluthochdruck haben, eine Proteinurie im Urin entwickeln, wirklich unangenehme Erscheinungen, mit denen man nur schwer umgehen kann.“

Nach einem dreijährigen Kampf mit der Krankenhausverwaltung, die sich weigerte, für ihre Anliegen ein offenes Ohr zu haben, kündigte sie schließlich im Jahr 2011.

„Das ist so ziemlich die Geschichte von mir, als ich im medizinischen System aufwachte und dachte, dass die Menschen um mich herum sich für die medizinische Literatur interessieren würden, die ich mir ansah, die sie aber nie gesehen hatten„, sagt sie. „Stattdessen wurde ich geächtet und war so etwas wie ein Ausgestoßener. Ich wollte einfach nicht mehr dort sein. Also bin ich gegangen. Aber die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, war, mich von diesen goldenen Handschellen zu befreien, mit denen man das Medizinstudium mit diesen riesigen Schulden verlässt, und dann hat man das Gefühl, dass man danach nicht mehr viele Möglichkeiten hat. So ziemlich jeder Penny, den ich verdiente, floss in die Abzahlung meiner Kredite, damit ich wieder frei sein konnte.“

Dies ist sehr häufig der Fall, denn die durchschnittlichen Schulden für ein Medizinstudium belaufen sich auf etwa eine Viertelmillion Dollar. Eine solche Verschuldung ist in der Tat ein Paar goldener Handschellen, die den Arzt in einen Schuldensklaven verwandeln und ihn dazu zwingen, in Positionen zu arbeiten, in denen er wenig bis gar keine Autonomie hat, wenn es darum geht, die Art von Medizin zu praktizieren, die er sich erhofft hatte, als er sich für das Medizinstudium bewarb. Ich hoffe, dass ich mich in naher Zukunft mit diesem Thema befassen kann.

Auflösen von Illusionen

Kurz nachdem sie ihre Stelle im Krankenhaus gekündigt hatte, schrieb sie zusammen mit Roman Bystrianyk, der seit 1998 über die Geschichte von Krankheiten und Impfstoffen forscht, die erste Ausgabe von „Dissolving Illusions“.

„Wir beschlossen, über die Geschichte [der Impfstoffe] zu sprechen, denn überall, wo ich über die Grippeimpfung sprach, die meinen Nierenpatienten schadet, wurde mir entgegengehalten: ‚Und was ist mit den Pocken? Und was ist mit Polio?‘ Und da ich ihre Fragen beantworten musste, lernte ich eine Menge Dinge, die ich sonst nicht gelernt hätte. Roman, der die Datenbanken der Welt durchforstet hatte – er ist ein Computertyp und sehr klug -, stellte diese Grafiken und Diagramme zusammen, die zeigten, dass die Todesrate bei vielen Krankheiten um mindestens 96 %, manchmal sogar um 99 % zurückging, als Impfstoffe und Antibiotika auf den Markt kamen. Und das war sozusagen der Anfang von ‚Dissolving Illusions‘. Wir haben die Geschichte dazu geschrieben.“

Die Geschichte wiederholt sich

Nach Ansicht von Humphries, der sich seit 16 Jahren mit dem Thema Impfungen beschäftigt, gibt es ein größeres Bild, das nur dann erkennbar ist, wenn man sich die Geschichte der Impfstoffe ansieht.

„Was im Laufe der Zeit passiert, ist, dass wir in der Lage sind, uns zurückzulehnen und alles zu betrachten, was wir gelernt haben, und es dann neu zu verweben, und wir sehen ein größeres Bild daraus … COVID, was übrigens wahrscheinlich keine Überraschung für Sie war und auch nicht für mich … denn wenn Sie Ihre Geschichte kennen, wissen Sie, was kommen wird. Nach dem ganzen COVID-Debakel und der Lektüre all der anderen Impfstoffe, der Beobachtung, was mit Gardasil geschah, mit den neuen Grippeimpfstoffen, den alten Grippeimpfstoffen und der immer weiter wachsenden Zahl von Kinderimpfungen, lehnte ich mich zurück und dachte: „Wissen Sie, das ist einfach eine sich wiederholende Geschichte. Impfstoffe werden der Öffentlichkeit meistens, wenn nicht sogar immer, als eine Sache angepriesen, und später stellt sich heraus, dass sie eine andere Sache sind. Bei COVID zum Beispiel wurde der Öffentlichkeit gesagt, es handele sich nur um nette kleine Viruspartikel, die in eine Kochsalzlösung gegeben werden und im Arm bleiben würden. Und dann kommen jetzt Wissenschaftler heraus – echte Laborwissenschaftler, echte Genetiker -, die die Bestandteile des Impfstoffs aufgeschlüsselt haben und sagen, dass viel mehr drin ist, als uns gesagt wurde. Das Gleiche galt für den Pockenimpfstoff. Er enthielt keine Pocken. Manchmal enthielt er Kuhpocken, manchmal nicht. Manchmal enthielt er Kanincheneiter, manchmal Pferdeeiter, manchmal Ziegen- und Eselseiter. Und sie wurde zwischen Menschen und Tieren hin- und hergereicht, weil man damals dachte, das würde die Wirksamkeit dieser so genannten reinen Lymphe verstärken, die alles andere als rein war. Hier wurde der Öffentlichkeit also etwas erzählt, und dann schreien die Ärzte auf und sagen: „Moment mal. Diese Krankheit war nicht schlimm genug, um dieses Problem mit den Impfstoffen zu verursachen“ … Bei jedem Impfstoff, der auf den Markt gekommen ist, wurde der Öffentlichkeit etwas anderes erzählt, und die Wirkung ist eine völlig andere. Die Ärzte kommen heraus und sagen, dass es nicht das ist, was es sein sollte, die Ärzte werden geächtet, die Ärzte bekommen Angst und wollen keine Berichte abgeben. Das geht nun schon seit 225 Jahren so. Seit etwa 200 Jahren gibt es einen Aufschrei von wirklich aufgebrachten Ärzten, die vom System fertiggemacht wurden, weil sie sich für ihre Patienten einsetzten und die negativen Auswirkungen der Impfung erkannten. Deshalb haben wir unserem ursprünglichen Buch „Dissolving Illusions“ (Illusionen auflösen) weitere 200 Seiten hinzugefügt, basierend auf dem, was wir seitdem entdeckt haben. Diejenigen, die das Buch bereits gekauft haben, werden also nicht enttäuscht sein, denn es werden einige neue Dinge enthalten sein, und diejenigen, die es noch nie gelesen haben, werden ein größeres, tieferes Bild von der Geschichte bekommen.“

Die häufigsten Argumente der Kritiker, um die klinische Erfahrung zu verwerfen

Humphries‘ erster Ausflug in die Impfstoffwissenschaft konzentrierte sich auf Grippeimpfungen, weil sie wissen wollte, ob diese all die Nierenprobleme verursachen könnten, die sie beobachtete, wie Hämaturie, Proteinurie, Nierenversagen, glomeruläre Sklerose oder hohen Blutdruck.

„Ich habe mir das angeschaut und ein 16-seitiges Weißbuch mit 45 medizinischen Referenzen geschrieben und es dem Geschäftsführer des Krankenhauses, der Pflegedienstleitung und meinen Kollegen gegeben. Ich wurde mit absolutem Schweigen empfangen. Das hat mich wirklich verletzt und schockiert, denn ich hatte mir sehr viel Mühe gegeben. Ich dachte wirklich, die Leute würden sich dafür interessieren„, sagt Humphries. „Interessant ist, dass die Leute uns Kliniker darauf festnageln wollen, dass wir Laborforschung betreiben, dass wir über die Genetik eines Virus sprechen, dass wir die Existenz eines Virus beweisen wollen, obwohl wir vor unseren Augen eine sich ständig wiederholende Zeitlinie von Menschen sehen, die entweder halbwegs gesund oder völlig gesund sind, die eine Impfung erhalten und dann innerhalb von Stunden, Tagen oder Wochen schreckliche neue medizinische Probleme entwickeln. Das ist es, was wir mit den Stiefeln vor Ort sehen, aber das wird von Leuten, die uns diskreditieren wollen, als irrelevant angesehen. Unsere klinische Erfahrung bedeutet nichts. Auf diese Weise werden wir alle in eine Million Teile aufgespalten und behaupten, dass nur die Laborforscher etwas beweisen können. Sie können es nicht. Also müssen Sie Ihre eigene Studie durchführen. So wurde es mir gesagt. Der Chefarzt des Krankenhauses sagte mir, er würde mich unterstützen, wenn ich ein Forschungsprojekt über Impfschäden im Krankenhaus durchführen wollte. Um das zu beweisen, bräuchte man Hunderte von Patienten, und er wollte mich nicht wirklich unterstützen. Er wollte mich nur ablenken. Das ist es, was sie wirklich tun wollen. Bei der Frage, ob es Viren gibt oder nicht, ist es dasselbe. Was wir sehen, ist ein einheitliches Muster. Kinder bekommen einmal in ihrem Leben Masern und erkranken danach nicht wieder. Kinder bekommen einmal in ihrem Leben Windpocken und dann nie wieder. Aber da ich nicht persönlich ein Virus unter dem Elektronenmikroskop betrachtet habe, bedeutet meine klinische Erfahrung nichts. So werden wir also von unseren Kritikern demontiert und diskreditiert. Ich habe festgestellt, dass, wenn die Leute nicht hören wollen, was ich zu sagen habe, ich einfach weiterziehe. Ich werde mich nicht in Diskussionen mit Leuten verwickeln lassen, denn es gibt so viele Menschen da draußen, die keine Ahnung haben. Die gehirngewaschenen Ignoranten, die absichtlich unwissend sind, sind mir völlig egal. Wenn sie einfach nur unschuldig unwissend sind, werden sie sich ziemlich schnell ändern. Sie werden Fragen haben und reden wollen. Aber die Leute, die einfach nur sagen: ‚Na und, was ist damit?‘ … und nicht nachgeben, wenn ihnen die Fakten von jemandem vorgesetzt werden, der sich damit beschäftigt hat … Tut mir leid, dafür habe ich keinen Respekt.“

Impfstoffe haben die Kinderlähmung nicht ausgerottet

Was geschah also mit der Kinderlähmung? Wie sich herausstellte, war die Kinderlähmung fast ausgerottet, lange bevor der erste Polio-Impfstoff verfügbar wurde. Der Hauptgrund für das Verschwinden der Kinderlähmung war der relativ rasche Wandel bei den sanitären Einrichtungen und der Hygiene.

„Als ich meinen Job aufgab, verbrachte ich etwa anderthalb Jahre damit, von morgens bis abends über Polio zu forschen„, sagt Humphries. „Ich bekam eine Bibliothek von der Tochter eines sehr prominenten Arztes in Illinois … Er war der Vorsitzende des Gesundheitsamtes und wartete mit der oralen Polioimpfung, weil er sehen wollte, was passieren würde, und weil er seine Zweifel hatte. Sein Name ist Herbert Ratner. Er sammelte eine Menge Informationen. Ich musste also eine Menge Berichte über das öffentliche Gesundheitswesen durchgehen. Ich habe so ziemlich jedes Buch durchgesehen, das jemals über Polio geschrieben wurde, sowohl die Pro- als auch die Anti-Impfbücher und alles, was dazwischen liegt. Wenn Sie über Funktionsgewinne und Kriminalität sprechen wollen, dann lassen Sie uns über Polio sprechen. Denn Poliomyelitis ist eine neurologische Erkrankung, die durch viele verschiedene Ursachen ausgelöst werden kann. In gewisser Weise war es also wirklich brillant, diese Pathophysiologie aufzugreifen und sie nach einem Virus zu benennen – einem Virus, der eigentlich ein Kommensale [Symbiont] im menschlichen Körper ist und bei den meisten Menschen nachweislich keinen Schaden anrichtet … Ihr Immunsystem kümmert sich ständig darum, es unter Kontrolle zu halten. Aber wenn man ein Toxin hinzufügt, ein Toxin, das die Durchlässigkeit der Magenschleimhaut erhöht, dann ist alles möglich. Dann können sich diese Wesen Zugang verschaffen. Das natürliche Polio-Virus wurde nicht zwangsläufig pathologisch an Menschen weitergegeben. Erst als die Menschen begannen, daran herumzubasteln, wie bei dem Funktionsgewinnungsexperiment, das 1916 in den Rockefeller-Labors stattfand. Genau zu dieser Zeit kam es zum weltweit schlimmsten Ausbruch von Polio mit einer Lähmungsrate von 25 bis 50 %. Das war im Jahr 1916 noch nie da gewesen. Das hätte also den Boden für den Terror unter den Massen bereitet. Wir müssen diese furchtbare Krankheit loswerden. Sie verkrüppelt Kinder, verkrüppelt Erwachsene. Zu diesem Zeitpunkt begann die Entwicklung des Impfstoffs, und es gab einige schreckliche Misserfolge auf diesem Weg.“

Das Scheitern des Salk’schen Polio-Impfstoffs wurde vertuscht

Wie Humphries erläutert, wurde Jonas Salk für die Herstellung des ersten Polio-Impfstoffs angeworben, und es folgte eine massive Propagandakampagne, um die Idee zu verbreiten, dass der Polio-Impfstoff die größte medizinische Errungenschaft aller Zeiten sei. 1954 begann Salk mit einem umfangreichen Feldversuch mit dem Impfstoff, der ein Jahr lang andauerte. Es wurden Millionen von Dollar dafür ausgegeben. Es handelte sich damals um eines der größten medizinischen Experimente der Geschichte.

Am Ende des Versuchs gab es Wissenschaftler, die mit dem Design des Impfstoffs nicht einverstanden waren, und Statistiker, die über seine Mängel sprachen. Es gab Biochemiker und Biologen, die davor warnten, dass der Impfstoff ein großes Problem darstellen würde, denn wenn man das Virus nicht abtötet, wird es stärker zurückkehren. Leider wurden alle Kritiker verdrängt, und der Impfstoff wurde trotzdem zugelassen.

Zwei Jahre später wurde schließlich die gesamte Datenbank zugänglich, und die Wissenschaftler, die sie durchforsteten, „zerrissen sie von oben bis unten und seitwärts“, sagt Humphries.

„Es war ein absolut schrecklicher Entwurf. Die Interpretationen waren falsch. Aber zu diesem Zeitpunkt war das Pferd schon aus dem Stall. Und ist es nicht so, wie es immer geschieht? … Das ist also die eine Seite des Impfstoffs gegen Polio. Die andere Seite ist, dass es sich um eine Krankheit mit sehr geringer Inzidenz handelte. Wenn man sich die Diagramme in ‚Dissolving Illusions‘ anschaut, sieht man alle Krankheiten und Todesfälle. Die Inzidenz von Polio kann man kaum am unteren Rand sehen.“

Änderung der Diagnosekriterien lässt Polio-Impfung als wirksam erscheinen

In den folgenden Jahren traten die meisten Poliofälle bei den Geimpften auf. Mit anderen Worten: Der Impfstoff selbst wurde zur Ursache von Polio. Die natürliche Polio war mit Lähmungen verbunden, aber die meisten Lähmungsfälle bildeten sich innerhalb von 60 Tagen zurück.

Um den Impfstoff als wirksam erscheinen zu lassen, wurden die Diagnosekriterien für Polio geändert. Ursprünglich genügten zwei körperliche Untersuchungen im Abstand von 24 Stunden, um eine Polio-Diagnose zu stellen. Nachdem der Impfstoff freigegeben wurde, musste der Patient nach 60 Tagen erneut untersucht werden.

Da sich die meisten Fälle innerhalb von zwei Monaten von selbst zurückbildeten, erweckte diese Änderung den Eindruck, dass der Impfstoff eine bemerkenswerte Wirksamkeit hatte. Heute werden die meisten Poliofälle weltweit durch das aus dem Impfstoff stammende Poliovirus (VDPV) verursacht. Das VDPV hat also die natürliche Polioinfektion ersetzt.

Pockenimpfstoff war ein großer Killer

Während der Polio-Impfstoff nur selten tödlich verlief, erwies sich der Pockenimpfstoff als tödlich. Laut Humphries lag die Sterblichkeitsrate bei Pockeninfektionen bei etwa 10 von 100.000. Nach der Einführung des Impfstoffs stieg die Sterblichkeitsrate bei Pocken um 50 %.

„Das ist alles aus dem Vereinigten Königreich dokumentiert. Als sie den Impfstoff herausbrachten, stieg die Sterblichkeitsrate bei Pocken, Krebs und Tuberkulose an. Die Probanden von [dem Erfinder des Pockenimpfstoffs, Edward] Jenner starben daran, sie starben an Tuberkulose (Schwindsucht). Und hier sind wir heute. Wir haben keine Pockenimpfstoffe. Ich glaube, man hat sie deshalb abgeschafft, weil die Leute wirklich analysierten und aufzeigten, was wirklich drin war. Und dann gibt es Wissenschaftler wie Thomas Mac, der zur Zeit der Pocken noch lebte, die sagen, dass der Impfstoff die Pocken nicht beseitigt hat. Es war Hygiene, es war Sauberkeit, und es ist nicht so leicht zu verbreiten.“

Ständig wechselnde Zielpfosten

Eine weitere Geschichte, die sich bei Impfstoffen wiederholt, ist die Änderung der Zielvorgaben, wie z. B. die Häufigkeit der Impfung und die Anzahl der Dosen, die man für einen vollständigen Schutz benötigt. Bei der Kinderlähmung ging man von einer einmaligen Dosis im Leben zu vier Erstdosen und einer Auffrischungsimpfung über.

Und warum? Weil der Impfstoff keinen lebenslangen Schutz bietet. Das ist einer der Hauptunterschiede zwischen der durch den Impfstoff hervorgerufenen Immunität (die nachlässt) und der natürlichen Immunität (die in der Regel lange anhält, oft ein Leben lang).

„Es ist die gleiche Geschichte wie bei der COVID-Impfung“, sagt Humphries. „Ich habe jetzt Patienten, die fünf oder sechs Mal gegen COVID geimpft wurden [und trotzdem COVID bekommen haben]. Seit wann ist es in Ordnung, einen Impfstoff zu akzeptieren und die Krankheit dann trotzdem mehrfach zu bekommen? … Warum um alles in der Welt spritzen wir uns dieses faulige Gebräu mit E. coli-Plasmiden, wenn wir doch die Technologie, die wir heute haben, und den gesunden Menschenverstand, den wir haben, nutzen könnten, um den göttlichen Bauplan zu unterstützen, anstatt etwas Teuflisches dagegen zu tun und den Menschen mehrmals etwas zu spritzen, das ihr Immunsystem falsch programmiert, so dass sie, wenn sie später wieder damit in Berührung kommen, eine schlimme Zeit haben werden – eine antigene Ursünde. Das hat sich bei der Grippe gezeigt, das hat sich jetzt bei COVID gezeigt. Und es ist einfach ein großes Durcheinander. Fünfundsiebzig Prozent meiner Praxis waren im ersten Jahr Impfgeschädigte oder Menschen, die sich impfen lassen mussten und nicht das Gefühl hatten, dass sie da rauskommen und eine Vor- oder Nachbehandlung wünschen.“

Humphries COVID-Erfahrung

In dem Interview berichtet Humphries über ihre eigenen Erfahrungen mit COVID. Sie hatte einen schweren Fall, der zwei Wochen andauerte. Meine erste Empfehlung bei Atemwegsinfektionen ist vernebeltes Peroxid. Sie hat es verwendet, hatte aber trotzdem Schwierigkeiten, die Infektion zu überwinden. In ihrem Fall war eines der Mittel, das den größten Unterschied machte, niedrig dosiertes Aspirin.

„Was mir das Gefühl gab, dass ich es nicht schaffen würde, waren die Schmerzen. Ich hatte totale Körperschmerzen. Ich habe keine Kopfschmerzen. Ich wusste nicht einmal, was Kopfschmerzen sind, bis COVID aufkam, und ich hatte einfach furchtbare Kopfschmerzen. Im Nachhinein glaube ich also, dass es bei mir der vaskuläre Aspekt war. Mein Blut floss nicht richtig, und das Spike-Protein greift das Endothel sehr stark an. An dem Tag, an dem ich eine viertel Tablette auflösbares Aspirin nahm, änderte sich meine ganze Welt. Meine Schmerzen verschwanden, und ich hatte das Gefühl, dass ich wieder gesund werden würde. Ich denke also, dass einige von uns einfach nur ihr Blut wieder richtig zum Fließen bringen mussten. Das war für mich der Schlüssel, und ich bin ein großer Befürworter einer sehr kontrollierten, niedrigen Dosis von Aspirin, wenn die Leute die Auswirkungen von COVID spüren.“

Ich bin auch ein großer Fan von niedrig dosiertem Aspirin. Ich nehme es jeden Tag. Ich denke, das ist für viele eine kluge Strategie. Der Grund, warum Aspirin verteufelt wurde, ist, dass es ein massiver Konkurrent für die hochpreisigen NSAIDs ist.

Die Wahrheit zu sagen, kann die Welt verändern

Wie Ashley Armstrong, die ein großes Risiko einging, indem sie ihre Karriere als Ingenieurin aufgab, um in die regenerative Landwirtschaft einzusteigen, kann auch Humphries bestätigen, dass es wichtig ist, der eigenen Wahrheit und inneren Führung zu folgen. Sicher, die Aufgabe ihres Jobs im Krankenhaus brachte sie anfangs in eine schwierige Lage, aber am Ende ist sie besser dran – und die Welt auch. In den letzten zehn Jahren hat ihr Buch unzählige Menschen über die Wahrheit hinter der Impfstoffpropaganda aufgeklärt, und dieses Update wird dies auch weiterhin tun.

„Als ich die Schulmedizin verließ, wusste ich nicht, wie ich überleben sollte“, sagt sie. „Ich hatte zwar keine Schulden, aber auch keine Ersparnisse. Es waren Freunde und Familie, die mir aushalfen. Aber als ‚Dissolving Illusions‘ veröffentlicht wurde, verdienten wir ein bisschen Geld. Das hat es mir in den 10 Jahren ermöglicht, nicht unterzugehen und keine großen Schulden zu machen. Es hat mich über Wasser gehalten. Ich habe einfach das Gefühl, dass Gott sich um uns kümmert, wenn wir das Richtige tun. Ich habe das Gefühl, dass Gott mir zu 100 % treu war, und das hat mich wirklich aufrecht erhalten. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir im Jahr 2024 eine weitere Version des Buches veröffentlichen würden. Aber Roman hat mich vor etwa eineinhalb Jahren darauf angesprochen. Ich sagte: „Oh, Roman, ich habe so die Nase voll von Impfstoffen, ich will einfach ein Leben haben. Ich möchte mehr über die wirkliche Physiologie erfahren und lernen, wie ich den Menschen, die vor mir stehen, wirklich helfen kann. Ich will anfangen, einige dieser Krankheiten zu heilen. Das war es, worauf ich mich konzentrieren wollte. Aber er wollte das wirklich tun, und ich kann ihm nicht Nein sagen … Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Alle ein bis zwei Jahre bringe ich gerne ein neues Projekt in meine Praxis ein, um etwas Neues zu lernen und etwas Neues anzubieten. Manchmal entpuppt sich das neue Projekt als Reinfall und ich lasse es fallen, aber ich erforsche es trotzdem gerne, denn wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange, was wir den Menschen anbieten können. Es gibt immer Dinge, von denen wir noch nichts gehört haben. Eines der lustigsten Dinge ist, dass – und das kann ich heute mit großer Zuversicht sagen – Gesundheit nicht in der Arztpraxis gemacht wird; sie wird in der Küche gemacht. Wenn die Leute heute zu mir kommen, sage ich, wenn Sie nicht bereit sind, Ihre Ernährung zu ändern, dann können Sie es vergessen, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Und wenn ich härter arbeite als Sie, dann werden Sie auch nicht besser werden. Ich konzentriere mich in erster Linie darauf, was die Leute in ihren Mund stecken.“

Ernährung und Hygiene sind wichtige Strategien zur Krankheitsvorbeugung

In der Tat hat die Ernährung schon immer eine Schlüsselrolle bei Krankheiten gespielt. Ein Teil der Ergänzungen in der 10. Jubiläumsausgabe von „Dissolving Illusions“ sind historische Informationen über Ernährung und Hygiene.

„Das war schon immer ein großer Teil der Veränderungen, die dazu führten, dass Menschen nicht mehr an Krankheiten starben, die im Umlauf waren„, sagt sie. „Die Abwasserbelastung war ein wichtiger Teil davon. Mitte des 18. Jahrhunderts gab es in London und New York City so viel Pferdemist und Pferdeurin auf den Straßen. Das Zeug lag buchstäblich tonnenweise auf der Straße und dort, wo die Menschen lebten. Die Menschen lebten in Wohnungen und Häusern, unter denen sich buchstäblich Jauchegruben befanden. Sie war Teil des Hauses, Teil des Kellers. Man lief also durch Pferdemist, Pferdeurin und tote Pferde. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Pferdes betrug damals drei Jahre. Heute wissen wir, dass Pferde bis zu 30 Jahre alt werden. Das ist eine normale Lebensspanne, manchmal auch länger. Drei Jahre war die durchschnittliche Lebenserwartung, weil selbst die Pferde durch das, was um sie herum geschah, krank wurden. Was wird also mit den Menschen passieren, wenn das so weitergeht? Glauben Sie, dass es in dieser Straße frische Bauernmärkte gab? Nein, die gab es nicht. Einige der Menschen aßen im Grunde genommen verrottetes Fleisch, das mit Sägemehl vermischt war, als Wurst. Ich meine, das war die Ernährung der Durchschnittsmenschen. Die Durchschnittsmenschen lebten im Elend übereinander, und die Krankheits- und Sterberaten waren infolgedessen extrem hoch. Henry Ford hat der Welt einen großen Gefallen getan, als er das Automobil auf den Markt brachte, damit wir die Pferde, den Pferdemist und den Pferdeurin von den Straßen entfernen konnten. Das war einer der Anfänge. Die Umweltsanierung war eine große Sache … Wir hatten damals auch ein System der weißen Sklaverei. Wenn man mit jemandem wie Catherine Austin Fitts spricht, einer Finanzexpertin, die den gesellschaftlichen Wandel beobachtet, sagt sie, dass die Sklaverei das profitabelste [Geschäft] ist, das es je gab, und das war Mitte des 18. Schwangere Frauen und Kinder mit Masern arbeiteten in Kohlebergwerken und Flaschenfabriken. Es war ihnen egal, dass das Kind Masern hatte. Es ging um die Produktivität. Das war alles, was die Besitzer interessierte. Wir hatten also diese Form der weißen Sklaverei in dem Sinne, dass man zwar nach Hause gehen konnte, aber nur einen Hungerlohn bekam und nicht über die Runden kam, so dass man gestresst war. Man war ein Sklave des Systems. Wir sind immer noch nicht wirklich zu 100 % frei, aber wir sind so viel besser dran, was unsere Körper anbelangt, als die Menschen in den 1700er und 1800er Jahren.“

Um mehr zu erfahren, sollten Sie sich die aktualisierte Ausgabe zum 10-jährigen Jubiläum von „Dissolving Illusions: Disease, Vaccines and the Forgotten History“ (Krankheit, Impfstoffe und die vergessene Geschichte), erhältlich auf dissolvingillusions.com und Amazon. Der Kauf ihres Buches ist auch die beste Möglichkeit, ihre Arbeit zu unterstützen, die für unsere Zukunft so wichtig ist. Die Welt muss die Geschichte hinter den Impfstoffen verstehen, um wirklich das große Ganze zu sehen.

„Wenn die Leute es lesen, selbst wenn sie es nur als Nachschlagewerk benutzen, gibt es ihnen eine Art Standpunkt, mit dem sie beginnen können, wenn sie mit anderen Leuten sprechen„, sagt sie. „Tatsächlich hat es viele Menschen umgestimmt, die eigentlich gegen die Idee sind, keine oder nur begrenzte Impfungen zuzulassen. Sie fangen an, die Sache anders zu sehen, denn die Daten sind nun einmal die Daten. Es sind die Vitalstatistiken der Welt.“

Impfstoffe schaden nicht nur vielen Menschen, sondern durch die Konzentration der Bemühungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf Impfungen werden auch so viele sicherere und wirksamere Strategien übersehen. Wir können es uns nicht leisten, so weiterzumachen wie bisher, und die obligatorische Massenimpfung unserer Kinder ist eine der gescheiterten Strategien, die überarbeitet werden muss, wenn wir unsere Krankheitsstatistiken umkehren wollen.

Zu Ihrer Bequemlichkeit habe ich auch unser früheres Interview oben eingebettet, in dem wir einige der unehrlichen Taktiken der Impfstoffindustrie näher beleuchten und erklären, warum der Tetanusimpfstoff unnötig ist.

