Warum erkranken so viele Beamte an einer rätselhaften „Krankheit“? Der Teufel steckt im Detail.

Das Havanna-Syndrom ist heute bei aktuellen und ehemaligen Regierungsbeamten in aller Munde.

Was genau ist das Havanna-Syndrom?

Kurz gesagt, hat eine beträchtliche Anzahl von US-Geheimdienstmitarbeitern über Symptome berichtet, die in ihrer Schwere von Schmerzen und starkem Ohrensausen bis zu kognitiven Problemen reichen. Mehrere dieser Agenten, die sich gemeldet haben, haben einen nachrichtendienstlichen Hintergrund in Bezug auf Russland. Obwohl die US-Geheimdienste weiterhin zu dem Schluss kommen, dass es keine wirklichen Beweise für eine Verbindung zwischen den Ohrgeräuschen und Wladimir Putin gibt, bestehen viele darauf, dass Russland schuld ist. Und die Männer und Frauen, die an der Spitze der Bemühungen zur Aufklärung des Havanna-Syndroms stehen, sind zufällig politisch sehr engagiert.

Ein neuer Bericht von CBS, der am Wochenende veröffentlicht wurde, lässt die Konzernmedien aufhorchen. Darin wird behauptet, dass die russische Regierung seit zehn Jahren ein streng geheimes Programm für zielgerichtete Energiewaffen unterhält und diese ausschließlich gegen US-Geheimdienstagenten einsetzt.

Sie können die ganze Episode hier sehen:

Nun, es scheint unendlich viele Handlungslöcher in der Erzählung zu geben.

Aber zunächst: Ist das Make-up des FBI-Agenten eine Art Aprilscherz?

Offensichtlich haben weder das FBI noch CBS ein Interesse daran, ihre Identität zu schützen. Zudem gibt CBS mehrfach subtil zu, dass das FBI über ihren Auftritt und ihre Äußerungen bei CBS informiert war. Das bedeutet, dass CBS und das FBI bei dieser Geschichte an einem Strang gezogen haben, was eine Reihe von Fragen über die Unabhängigkeit von 60 Minutes bei der genauen und unvoreingenommenen Berichterstattung aufwirft.

Erstaunlicherweise fehlt es in der gesamten Arbeit an echten Beweisen, die eine direkte Verbindung zwischen russischen Agenten, zielgerichteten Energiewaffen und den zahlreichen behaupteten Verletzungen herstellen. Sicher, einige dieser Verletzungen scheinen sehr real zu sein, aber sie erscheinen ohne eine solide Verbindung zu diesem angeblich innovativen Angriff.

Wenn wir der Darstellung Glauben schenken sollen, hat Wladimir Putin seine Geheimdienstagenten ermächtigt, mit Sci-Fi-ähnlichen Strahlenpistolen auf amerikanische Geheimdienstagenten zu schießen, und das seit 2014. Trotz dieser zehnjährigen Kampagne haben unsere Geheimdienste nicht mehr als eine sehr beiläufige Spur von Beweisen geliefert.

Das öffnet die Büchse der Pandora für weitere Fragen:

Warum setzt Moskau diese Waffe nicht gegen Zelensky ein?

Warum gibt es keine Beweise dafür, dass Russland diese Geräte auf einem echten kinetischen Schlachtfeld wie der Ukraine, Syrien usw. einsetzt?

Sollen wir glauben, dass amerikanische Geheimdienstagenten so wertvolle, unersetzliche Ressourcen sind, dass ein ganzes Programm des Kremls, das auch anderswo Anwendung finden könnte, ausschließlich auf sie ausgerichtet ist?

Wie der große Journalist Hans Mahncke auf X bemerkte, ist es auch wichtig, sich die einzelnen aktuellen und ehemaligen Regierungsbeamten genauer anzusehen, die behaupten, am Havanna-Syndrom zu leiden. Hier sind einige, die definitiv herausstechen:

Marc Polymeropoulos, der 2019 bei der CIA in den Ruhestand ging, arbeitet derzeit für MSNBC. Er war einer von mehreren ehemaligen Regierungsbeamten, die behaupteten, dass der Laptop von Hunter Biden eine russische Desinformationsoperation war.

Miles Taylor, der Verfasser des berüchtigten „Anonymous“-Briefs gegen Trump, hat eine Karriere damit gemacht, seine Referenzen in der Regierung zu nutzen, um Bestseller über Trump zu schreiben.

Olivia Troye, eine ehemalige Beraterin von Vizepräsident Mike Pence, hat einen ähnlichen Weg eingeschlagen wie Herr Taylor, indem sie ihre früheren Referenzen nutzte, um lukrative Auftritte in der Medienmaschinerie der Unternehmen zu erhalten.

Mark Lenzi, der eine Kampagne führte, um die sozialen Medien dazu zu bringen, Kritiker zu zensieren, beschuldigte mehrere Personen fälschlicherweise, „russisch kontrollierte Accounts“ zu betreiben.

Und es sind nicht nur die Russland-Fake News verbreiter, die einen Anreiz haben, zu erklären, dass sie vom „Havanna-Syndrom“ überwältigt wurden. Dank unseres fehlgeleiteten Kongresses hat jetzt jeder, der für die Bundesregierung arbeitet, einen Anreiz zu entdecken, dass auch er von Putins RayGun angegriffen wurde.

Der Teufel steckt im Detail…

Das HAVANA-Gesetz (Helping American Victims Afflicted by Neurological Attacks), das 2021 verabschiedet wurde, sieht vor, dass Staatsbedienstete, die nachweislich einen „neurologischen Schaden“ erlitten haben, eine steuerfreie Pauschalzahlung in Höhe eines Jahresgehalts erhalten. Mehrere Ministerien haben diese Leistungen auf ehemalige Beamte und sogar auf Familienangehörige von Beamten ausgedehnt. Für Berufsbeamte kann dies eine unversteuerte Sonderzahlung von bis zu 150.000 Dollar bedeuten.

Ähnlich wie bei der Covid-Hysterie hat die Regierung Anreize geschaffen, um das Havanna-Syndrom zu einer weitverbreiteten Epidemie werden zu lassen.

Und viele mächtige Akteure spielen mit – einige verdienen persönlich viel Geld mit dem Havana-Syndrom-Schwindel -, um ein aggressiveres geopolitisches Manöver gegen die Russen voranzutreiben.

Es scheint ein unglaublicher Zufall zu sein, dass die neue „Berichterstattung“ über das Havanna-Syndrom unmittelbar vor der Abstimmung im Repräsentantenhaus über die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte und eine massive Finanzspritze für den Krieg in der Ukraine stattfindet.