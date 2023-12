Gerät das gesamte Bankensystem ins Wanken? Das US-Bankensystem wackelt. Warum?

Wie lässt sich unser heutiges Bankensystem beschreiben?

Es gleicht einer umgedrehten Pyramide mit der Spitze unten und der breiten Basis oben. Wenn auch nur ein leichter Wind weht, bricht die ganze Pyramide zusammen. Je größer die Pyramide, desto härter der Fall. Verdammt, es braucht nicht einmal einen Windhauch. Dieses Unternehmen ist so instabil, wie man es sich nur vorstellen kann.

Es ist wie ein Mann, der 10-Zoll-High-Heels trägt. Wenn man ihn schräg anschaut, fällt er um (Frauen haben viel mehr Übung darin, solche Schuhe zu tragen). Man braucht ihn nicht einmal anzuschauen, und er fällt um.

Es ist wie ein kleines Kind, das zum ersten Mal auf ein Fahrrad ohne Stützräder steigt. Es ist wie jemand, der zum ersten Mal auf Stelzen läuft. Es ist wie der erste Versuch auf einem Einrad. Es ist wie der erste Versuch, auf dem Hochseil zu laufen.

Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Das Bankensystem wackelt und schwankt. Warum ist das so?

Weil es ein Sichteinlagensystem mit Mindestreserve ist.

Was ist das? Herr Apfel kommt zu einer Bank und zahlt 100 Dollar ein. Die Bank gibt ihm eine Sichteinlage in dieser Höhe. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass A das Recht hat, jederzeit bis zu diesem Betrag, also 100 Dollar, abzuheben (vorausgesetzt, die Bank hat geöffnet) oder jederzeit einen gültigen Scheck über diesen Betrag auszustellen, und die Bank ist gesetzlich verpflichtet, diesen Scheck einzulösen.

Was macht die Bank nun mit dem Geld? Unter der Annahme eines Mindestreservesatzes von 10 % leiht sie Herrn Banana 90 $ und behält die restlichen 10 $ in ihrem Tresor. Was bedeutet das? Genau dasselbe wie vorher. Herr Banane hat jetzt auch ein Girokonto bei der Bank und kann dieses Geld nach Belieben abheben, bis zu einem Wert von neun Zehn-Dollar-Scheinen.

Sehen Sie das Problem? Die Bank hat jetzt Aktiva in Höhe von 100 Dollar in bar unter ihrer Kontrolle (plus einen Schuldschein) und Passiva in Höhe von 190 Dollar. Vorher waren 100 Dollar im Umlauf, jetzt sind es 190 Dollar. Wenn Herr Banane sein Geld bei einer zweiten Bank mit dem gleichen Mindestreservesatz einzahlt und die Reihe fortsetzt, sind am Ende 1.000 Dollar in der Wirtschaft, die alle auf den ursprünglichen 100 Dollar basieren (90 Dollar + 81 Dollar + 72 Dollar + 63 Dollar usw.).

Apropos Wackelpudding. Wie kann das alles zusammenbrechen? Ganz einfach. Alles, was Herr Apfel und Herr Banane machen müssen, ist, mehr als 10 Dollar ihres Geldes von der Bank zu verlangen. Die Bank kann ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Ihr Bankrott ist dann offensichtlich. (Für weitere Informationen zu diesem Argument siehe „Fractional Reserve Banking: An Interdisciplinary Perspective“ von Walter Block).

Warum also scheint das Bankensystem, abgesehen von den jüngsten Vorfällen mit der Silicon Valley Bank, so stabil zu sein? Dafür gibt es viele Gründe, aber einer ist besonders wichtig.

Die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) macht der Bankengemeinde ein viel beachtetes Angebot: Sollte eine Bank in ihrem Zuständigkeitsbereich jemals nicht in der Lage sein, ihren Verpflichtungen nachzukommen, wird diese Währungsbehörde für sie bürgen, zumindest bis zu einer Höhe von 250.000 Dollar Einlagen und, wie wir im Fall der Silicon Valley Bank (Heimat der High-Tech-Wokisten) gesehen haben, ohne wirkliche Obergrenze. Solange die Menschen daran glauben, wird das System nicht zusammenbrechen.

Und wenn die FDIC tatsächlich eingreifen muss, und zwar nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt der Fall ist (zumindest während ich diesen Artikel schreibe), sondern in einem viel größeren Ausmaß, dann könnte das zu einer Hyperinflation führen, wie sie Deutschland 1923 erlebt hat. Dann ist wirklich alles verloren.

Meine anfängliche Beschreibung unseres heutigen Bankensystems ist also falsch. Die Situation ist viel schlimmer. Es ist nicht so, dass ein Einradfahrer, ein Seiltänzer, eine umgedrehte Pyramide oder ein Stelzenläufer umfällt und ein paar hundert oder tausend Abhängige mit in den Abgrund reißt. Das stimmt in der Tat. Aber darüber hinaus ist es so, als ob sie alle an einem Seil hängen, und wenn einer von ihnen fällt, sind alle in Gefahr, d.h. die gesamte Wirtschaft.

Wie würde das Bankwesen funktionieren, wenn es keine Mindestreserven gäbe? Ganz einfach. Dann wäre das Bankwesen wie eine Schneiderei. Was macht der Schneider? Er macht zwei Dinge. Erstens, auf der Mikroebene, sammelt er kleine Fadenstücke, um ein größeres Gewebe zu schaffen. Oder zweitens, auf der Makroebene, kommt jemand mit einem riesigen Stoff zu ihm und er schneidet ihn in kleinere Stücke.

Dies wäre auch der Fall bei einem rationaleren Bankensystem. Auf der Mikroebene würde der Bankier kleine Einlagen von Hunderten oder Tausenden Sparern sammeln und diese Gelder in größerem Umfang an Investoren verleihen. All dies würde er auf der Basis von Termineinlagen tun, sodass er sicher sein könnte, dass die Bank im Falle einer Nachfrage nach diesen Einlagen über die notwendigen Mittel verfügen würde, um allen Verpflichtungen nachzukommen.

Auf makroökonomischer Ebene: Wenn ein sehr wohlhabender Einleger einen großen Geldbetrag bei der Bank deponiert, teilt der Bankier diesen in kleinere Beträge auf, die er wiederum an Investoren verleiht. Woher kommt sein Gewinn? Nicht aus legalisierter Geldfälschung, wie es heute der Fall ist. Sondern aus der Zinsdifferenz zwischen den Einlegern, denen er Geld zahlt, und den Kreditnehmern, denen er Geld leiht.

Eine dritte legale Aufgabe der Banken ist die Funktion als Geldspeicher. Die Leute vertrauen ihre Ersparnisse der Bank an, weil der Bankier den besten Tresor der Stadt hat. Aber genauso wie Sie für die Lagerung Ihrer Möbel bezahlen, bezahlt das Lagerhaus nicht Sie (stellen Sie sich vor, es würde Ihre Möbel an andere verleihen und sie nicht für Sie bereithalten, wenn Sie sie zurückhaben wollen), sondern Sie bezahlen es. Genauso verhält es sich mit den Banken: Sie bezahlen sie dafür, dass sie Ihren Notgroschen sicher aufbewahren.

Langweilig? Langweilig? Aber auch sicher.