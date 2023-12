Erfinder des mRNA-Impfstoffs schlägt Alarm wegen DNA in der Lebensmittelversorgung

Von Frank Bergman

Dr. Robert Malone, der Erfinder der mRNA-Technologie, die in den Covid-Impfstoffen verwendet wird, hat die Öffentlichkeit vor DNA-Spuren gewarnt, die in der Lebensmittelversorgung gefunden wurden.

Malone schlug kürzlich in einem Interview mit Brooke Miller, der ehemaligen Präsidentin der United States Cattlemen’s Association, Alarm.

Er sprach über das Thema mRNA-Impfstoffe, die die Lebensmittelversorgung mit DNA-Fragmenten kontaminieren.

In dem Interview erzählte Malone, dass seine Frau, Dr. Jill Glasspool Malone, vor über einem Jahr den Stand der Forschung zur mRNA-Technologie in Bezug auf ihre Verwendung in der Viehzucht untersuchte.

Malone ging näher auf das Thema ein und erläuterte die schädlichen Auswirkungen von mRNA-Impfstoffen, die dem Vieh mit DNA zugesetzt werden.

„Die RNA gelangt in die Zellen des Tieres und produziert ein Protein“, erklärte Malone.

„Und bei einem Impfstoff ist dieses Protein definitionsgemäß ein Fremdprotein.

„Das Immunsystem Ihres Tieres wird also all diese Zellen angreifen“, erklärte er.

„Und dieses Zeug verteilt sich im ganzen Körper, insbesondere auch in den Eierstöcken, was im Hinblick auf die reproduktive Gesundheit von Bedeutung ist.

„Und wir haben zahlreiche Beispiele beim Menschen, bei denen inzwischen feststeht, dass sich dieses Produkt, diese Technologie, negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken kann.“

Schauen Sie:

Dr. Robert Malone Speaks On mRNA in Livestock and Food Supply pic.twitter.com/BQ1VkYLw3v — The Triune Times (@TriuneTimes) December 2, 2023

Malone fuether erklärte das Problem in einem Beitrag auf seinem Substack:

„Okay, zu Beginn sollten wir uns auf das Tier selbst konzentrieren“, schrieb er.

„Ich züchte Pferde, wir denken darüber nach, Wagyu zu züchten, und ich habe mich mit Rindern beschäftigt und als Kind auf einem Milchviehbetrieb gearbeitet.

„Wir kommen also aus einer Kultur, in der man sich um seine Tiere kümmert, und ich denke, das ist eines der Dinge, die die Rinderindustrie wirklich von der Hühnerindustrie unterscheiden, zum Beispiel.

„Wie sieht also das Sicherheitsprofil für Ihre Tiere aus? Wir wissen es nicht wirklich.

„Wir können vom Menschen extrapolieren, aber es gibt eine neue Entwicklung, die meiner Meinung nach sowohl für die Bullen als auch für die Kühe, vor allem aber für die Kühe, Anlass zu ernsten Bedenken gibt.

„All diese Produkte sind mit kleinen DNA-Fragmenten kontaminiert und werden mit einem hocheffektiven System verabreicht, der effektivsten nicht-viralen Polynukleotid- oder Gentransfertechnologie, die je entwickelt wurde.

„Und das bedeutet, dass die DNA-Kontamination genauso in die Zellen der Tiere gelangt wie die RNA“, erklärte er.

„Wenn die RNA in die Zellen Ihres Tieres gelangt, produziert sie ein Protein.

„Und bei einem Impfstoff ist dieses Protein definitionsgemäß ein Fremdprotein.

„Das Immunsystem Ihres Tieres wird also alle diese Zellen angreifen.

„Und dieses Zeug verteilt sich im ganzen Körper, insbesondere auch in den Eierstöcken, was im Hinblick auf die Fortpflanzungsgesundheit von Bedeutung ist.

„Es gibt zahlreiche Beispiele beim Menschen, die belegen, dass sich dieses Produkt, diese Technologie, negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken kann.

„Und vornehmlich die Menstruation ist gut etabliert, sodass es sich um einen Zyklus bei Ihren Kühen handeln würde, aber es könnte auch Auswirkungen auf die Eizellen haben, die von den Eierstöcken produziert werden, sodass dies möglicherweise Auswirkungen auf Ihre Kälber haben könnte.

„Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass dabei auch DNA freigesetzt wird, denn diese kleinen DNA-Fragmente können sich mit größerer Wahrscheinlichkeit in das Genom einfügen als die RNA.

„Die RNA müsste in DNA umgewandelt und dann in das Genom eingebaut werden“, schrieb Malone.

„Aber im Falle dieser kleinen DNA-Fragmente können sie sich direkt auf die Integrität, sagen wir mal, die chromosomale Integrität auswirken, oder der Fachbegriff lautet Genotoxizität.

„Und das ist eine begründete Sorge, sowohl im Hinblick auf den Viehbestand als auch auf Dinge wie Knochenmarkstammzellen und Milzzellen, diese Zelltypen, die sich sehr stark vermehren und Stammzellen haben und anfällig für verschiedene Krebsarten sind.

„Und dann gibt es noch die potenzielle Reproduktionstoxizität und die Neurotoxizität, d.h. sie werden in gewisser Häufigkeit mit Schäden am Rückenmark und an den peripheren Nerven in Verbindung gebracht.

„Und Sie alle wissen, dass Kühe, die neurologisch beeinträchtigt sind, gekeult werden müssen.

„Man kann es nicht tolerieren, eine Kuh zu haben, die aufgrund von Problemen des Nervensystems teilweise lahmt oder möglicherweise gelähmt ist.“

Malone hat das Thema bereits als „Krieg der 5. Generation“ bezeichnet.

Während einer Veranstaltung Anfang des Jahres sagte Malone:

„In der wahren Kriegsführung der 5. Generation wissen Sie nicht, wer Ihr Gegner ist.

„In den vergangenen drei Jahren waren Sie der massivsten harmonisierten und global koordinierten Propagandakampagne in der Geschichte der westlichen Welt ausgesetzt.“

Schauen Sie: