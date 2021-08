Geraubter Verstand und der drohende Sturm des Totalitarismus

Corona ist wie jede Grippe dem Sommer gewichen, aber die Herrschenden halten die Angst vor ihrer angeblichen Gefährlichkeit für jedermann aufrecht, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Es sieht so aus, dass dieser Gesundheits-Totalitarismus auch über das Massen-Impf-Experiment hinweg bleiben und sich weiter auswachsen wird. Corona scheint nur das trojanische Pferd, das Mittel, um die „Neue Normalität“ der totalen Überwachung und Außensteuerung des Menschen zu etablieren und auszubauen. Der neue Totalitarismus ist nicht auf die Medizin beschränkt. Sein die freie Individualität zerstörendes Gift ist allgemein geistiger Natur, es steigt unvermerkt in den Gesinnungen der Menschen auf und verbreitet sich in allen Bereichen der Gesellschaft.

Die große Masse der Menschen ist der ungeheuren medialen Lügen- und Täuschungs-Propaganda hilflos ausgeliefert und folgt obrigkeitsgläubig den offiziellen Vorgaben. Doch immerhin ca. 20% denken selbst und durchschauen den gigantischen totalitären Putsch von oben, der sich hinter scheindemokratischer Fassade abspielt. Unter ihnen ragen bekannte Wissenschaftler und Literaten hervor, die wortmächtig und unerschrocken die Dinge aufdecken. Zu ihnen gehört C.J. Hopkins, ein preisgekrönter amerikanischer Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker, der in Berlin lebt und arbeitet.

Der Raub des Verstandes

Bereits am 9. August 2020 veröffentlichte