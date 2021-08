Medien vertuschen den Schaden den die Impfstoffe in Israel, England und Schottland anrichten

Die Behörden sind damit beschäftigt, das Leben der Ungeimpften zur Hölle zu machen. Und doch sind wir Zeugen massiver Impfstoffmängel, unter anderem in Israel und Großbritannien. In diesen Ländern erkranken vollständig geimpfte Menschen an Corona und landen ebenfalls im Krankenhaus.

Israel, das Land in dem der größte Teil der Bevölkerung geimpft ist, wurden im Juni täglich 10 bis 20 neue Virusträger entdeckt. Im letzten Monat wurden täglich Hunderte von Menschen positiv getestet.

Zunächst schrieben die Medien, dass die Impfkampagne ein großer Erfolg war. In Israel und Großbritannien gab es dafür kaum Anzeichen. Anfang Juni begann die Zahl der „Corona-Fälle“ sowohl in Israel als auch in Großbritannien wieder rapide zu steigen.

Mehr als die Hälfte der schwerkranken Corona-Patienten vollständig geimpft

Anfang Juli meldete Israel, dass die Corona-Impfungen nur zu 64 Prozent wirksam sind. Ein unabhängiger Analyst schrieb, dass die Wirksamkeit bis Ende Juli auf weniger als 30 Prozent gesunken war.

Die Befürworter der Impfstoffe behaupten nun, dass geimpfte Menschen zwar infiziert werden, aber nicht im Krankenhaus landen oder sterben. Auch diese Theorie ist nicht mehr haltbar. Die Zahl der schwerkranken Corona-Patienten in Israel hat sich seit Ende Juni mehr als verdoppelt. Ein Berater der israelischen Regierung bestätigte Anfang Juli, dass mehr als die Hälfte der schwerkranken Corona-Patienten vollständig geimpft worden war.

Ein ähnlicher Trend ist in England und Schottland zu beobachten. In Schottland hat sich die Zahl der Krankenhauseinweisungen in den letzten Wochen mehr als verfünffacht. Und mehr als die Hälfte der Menschen, die in der letzten Juniwoche an Corona starben, waren vollständig geimpft.

Der Journalist Alex Berenson, der dieser Sache auf den Grund gegangen ist, geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Sie werden sich vielleicht fragen: Wenn der Impfstoff nicht völlig sicher und nicht völlig wirksam ist, was ist dann der Sinn?