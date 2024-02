Gerichtsurteil bestätigt Maidan-Massaker unter falscher Flagge in der Ukraine. Der ukrainisch-kanadische Politikwissenschaftler und Professor Ivan Katchanovski über die verborgenen Ursprünge des Russland-Ukraine-Krieges.

Ein fast eine Million Wörter umfassendes Urteil aus dem ukrainischen Maidan-Massakerprozess hat kürzlich bestätigt, dass viele Maidan-Aktivisten nicht von Angehörigen der ukrainischen Sonderpolizei Berkut oder anderem Strafverfolgungspersonal, sondern von rechtsextremen Scharfschützen im Hotel Ukraina und anderen erschossen wurden. Im Urteil vom 18. Oktober 2023 heißt es konkret, dass dieses Hotel von Maidan-Aktivisten kontrolliert war und dass sich eine bewaffnete, rechtsextreme Maidan-Gruppe im Hotel aufgehalten und von dort aus geschossen habe. Es bestätigt auch, dass es keine russische Beteiligung an dem Massaker gab und dass vom damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch oder seinen Ministern keine Massakerbefehle erlassen wurden. Das Urteil kommt zu dem Schluss, dass der Euromaidan zum Zeitpunkt dieses Massakers kein friedlicher Protest, sondern ein „Aufstand“ war, bei dem Berkut und anderes Polizeipersonal getötet wurden.

Dies ist eine wichtige offizielle Anerkennung, nicht nur, weil die Gewalt bis zu diesem Zeitpunkt den bedeutendsten Fall von Massenmord, Gewaltverbrechen und Menschenrechtsverletzungen in der unabhängigen Ukraine darstellte, sondern auch wegen der nachfolgenden Konflikte, zu denen sie geführt oder beigetragen hat. Bemerkenswert ist, dass das Massaker den gewaltsamen Sturz Janukowitschs und seiner Regierung beschleunigte, denen fälschlicherweise die Schuld für die Durchführung des Massakers gegeben wurde. Anschließend kam es zur russischen Annexion der Krim, dem anschließenden Bürgerkrieg und den russischen Interventionen im Donbass sowie den Konflikten zwischen der Ukraine und Russland sowie zwischen Russland und den Westmächten, die Russland mit der illegalen Invasion der Ukraine am 24. Februar dramatisch eskalierte , 2022.

Allerdings wurde die Bestätigung des Urteils über die Maidan-Scharfschützen in den ukrainischen Medien und, mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen, in den westlichen Mainstream-Medien geheim gehalten. Darüber hinaus stellte die Autorin Cathy Young in einem Leitartikel in The Bulwark , einem neokonservativen Online-Magazin, das Urteil falsch dar und behauptete fälschlicherweise, dass die Berkut-Polizei für den Tod von 40 der 48 getöteten Demonstranten verantwortlich gemacht worden sei. Young bestritt auch die Existenz von Maidan-Scharfschützen und die Beteiligung der Rechtsextremen am Maidan-Massaker und beschönigte sie offen. Er bezeichnete es als „Verschwörungstheorie“, obwohl das Urteil, der Prozess und die Ermittlungen klare und überwältigende Beweise für das Gegenteil enthielten wie in akademischen Studien der Veranstaltung. Solche absichtlichen Auslassungen und Falschdarstellungen wurden begangen, obwohl der ukrainische Wortlaut des Urteils sowie die automatische englische Übersetzung der relevanten Auszüge öffentlich zugänglich sind und obwohl virale Tweets das Urteil beschreiben und daraus zitieren.

Das Urteil des ukrainischen Swjatoschyn-Bezirksgerichts in Kiew stellt zusammen mit den Ermittlungsergebnissen der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft (GPU) de facto ein offizielles Eingeständnis dar – und zwar seitens der ukrainischen Justiz, die nicht als unabhängig bezeichnet werden kann – dass am 20. Februar 2014 mindestens 10 der 48 getöteten Maidan-Aktivisten und 115 der 172 Verwundeten nicht von Berkut oder anderen Polizeikräften erschossen wurden, die aus von der Regierung kontrollierten Gebieten feuerten, sondern von Maidan-Scharfschützen, die in den von der Maidan kontrollierten Gebieten operierten Standorte. Die Untersuchung der Regierung gab zu, dass ein toter Demonstrant und 77 verletzte Maidan-Aktivisten nicht aus von Berkut kontrollierten Sektoren erschossen wurden, und hat daher niemanden für diese Verbrechen angeklagt. Natürlich liegt es auf der Hand, dass diese Aktivisten, wenn sie nicht von Regierungspersonal erschossen wurden, von den Maidan-Scharfschützen erschossen worden sein müssen.

Das Urteil des Kiewer Gerichts kurz vor dem zehnten Jahrestag des Euromaidan zeigt, dass die von Regierungen, den Mainstream-Medien und verschiedenen Informationskriegern im Westen und in der Ukraine verbreitete Geschichte des Maidan-Massakers falsch ist. Die Befürworter dieses Narrativs haben den Maidan als einen friedlichen Protest bezeichnet und das Massaker an den Maidan-Demonstranten als ein Verbrechen dargestellt, das von Scharfschützen der Regierung auf Befehl von Janukowitsch und seiner Regierung begangen wurde. Die Staatsanwaltschaft, die Anwälte der Opfer, die New York Times und andere Mainstream-Medien (mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen), Wikipedia, selbsternannte Experten und Informationskrieger bestritten die Anwesenheit von Scharfschützen im Hotel Ukraina und anderen vom Maidan kontrollierten Gebäuden. die Erschießung von Maidan-Demonstranten durch diese Scharfschützen und die Beteiligung der Rechtsextremen an diesem Massenmord und behauptete stattdessen, dass solche Ideen eine „Verschwörungstheorie“ und „russische Desinformation“ seien. Zu den Ausnahmen gehörten Berichte von ARD, BBC, The Nation , Jacobin , Court House News , Ekathimerini (Griechenland), Jyllands-Posten (Dänemark), Weltwoche (Schweiz), Il Fatto Quotidiano (Italien) und El Nacional (Spanien) – in Zusätzlich zu Canadian Dimension , das einige meiner anderen Schriften zu diesem Thema veröffentlicht hat.

Massaker an Aktivisten und Erschießung von Journalisten durch Scharfschützen im Hotel Ukraina

In dem Urteil heißt es, dass es sich „und sei es nur auf“ 19 Gerichtsaussagen über die Schießerei in diesem Hotel gründet, darunter Aussagen von Opfern, die angaben, dass sie „aus dem Bereich des „Ukraine-Hotels“ verwundet wurden“ und „objektive Daten über Schusswunden aus“. Auf der Seite des Hotels“ eines getöteten und eines verwundeten Demonstranten lagen genügend Daten vor, um „die kategorische Schlussfolgerung zu ziehen, dass sich am Morgen des 20. Februar 2014 Personen mit Waffen, aus denen die Schüsse abgefeuert wurden, in den Räumlichkeiten des Hotels befanden.“ Hotel Ukraina.“ In der Gerichtsentscheidung heißt es, dass neun Maidan-Demonstranten von „unbekannten Personen“, die keine „Strafverfolgungsbeamten“ waren, getötet und 23 verletzt wurden und dass es an Beweisen für die Beteiligung der Berkut-Polizei mangelt (fünf von ihnen wurden dafür angeklagt). Verbrechen) bei diesen Tötungen und Verwundungen. In der Entscheidung heißt es auch ausdrücklich, dass durch Schüsse vom Hotel Ukraina und anderen vom Maidan kontrollierten Orten aus mindestens sechs bestimmte Demonstranten getötet und viele weitere verletzt wurden und dass dies „das Gebiet war, das zu dieser Zeit nicht von Strafverfolgungsbehörden kontrolliert wurde“. ”

Dies bedeutet, dass die Opfer stattdessen von Scharfschützen erschossen wurden, die von auf dem Maidan kontrollierten Orten aus feuerten, da das Urteil die Ergebnisse bestehender wissenschaftlicher Studien und der Regierungsuntersuchung bestätigt und klarstellt, dass russische Agenten, deren Anwesenheit in der Ukraine untersucht und verfolgt wurde, „keine Taten begangen haben“. jegliche Beteiligung“ an dem Massaker. Im Urteil stellten die Richter und Geschworenen des Prozesses ausdrücklich fest, dass das Hotel Ukraina während des Massakers an den Demonstranten „von den Aktivisten kontrolliert“ worden sei und dass die Maidan-Aktivisten im Hotel mit Jagdgewehren und einem Sturmgewehr vom Typ Kalaschnikow bewaffnet gewesen seien. dass diese Aktivisten vom Hotel aus gezielt auf ein BBC-Fernsehteam geschossen haben und dass mindestens drei Maidan-Aktivisten vorsätzlich durch Schüsse aus dem Hotel getötet wurden.

Das Urteil bestätigt, dass ein ehemaliges Mitglied des ukrainischen Parlaments, das auch ein rechtsextremer Aktivist ist, von einem französischen Fernsehteam im Hotel Ukraina gefilmt wurde, als er „Aktivisten den Durchgang verschaffte“, die Schusswaffen in der Hand hielten, die so aussahen „ein Kalaschnikow-Sturmgewehr und ein Jagdgewehr.“ In einer Erklärung der rechtsextremen Svoboda-Partei wird behauptet, dass sie die Kontrolle über das Hotel Ukraina übernommen habe. Außerdem gibt es Videos und Aussagen des Leiters der Maidan-Gruppe, die das Hotel vor, während und nach dem Massaker bewachte, sowie Aussagen des Hotelpersonals weisen darauf hin, dass diese rechtsextreme Gruppe das Hotel kontrollierte und verteidigte. Videos und Gerichtsaussagen von Spilno TV, einer Pro-Maidan-Streaming-Gruppe in der Ukraine, zeigen, dass sich eine rechtsextreme Gruppe von Maidan-Scharfschützen in den oberen Etagen des Hotels aufhielt und auf die Demonstranten schoss.

Das Urteil bestätigt, dass ein BBC-Fernsehteam von einem Scharfschützen auf dem Maidan aus dem von Aktivisten kontrollierten“ Hotel Ukraina beschossen wurde. Bildschirmfoto von Video C/YouTube.

Im Urteil heißt es, dass ein BBC-Video „den Beschuss des Kamerateams von BBC-Journalisten von der Seite des Ukraina-Hotelgebäudes aus festhält (eine einzige Einstellung ist zu hören) … und in den Räumlichkeiten des Ukraina-Hotels wird ein Aktivist mit … [ eine] Pistolenfeuerwaffe.“ Die Entscheidung der Richter und der Jury bewertete dieses Video als „dokumentierte Daten aus dem von Aktivisten kontrollierten Gebäude des Ukraina-Hotels in Kiew über den gezielten Einsatz von Gegenständen durch die Aktivisten, die aufgrund ihrer äußeren Merkmale eindeutig Schusswaffen oder Waffen ähneln.“ die Art der Jagdwaffen.“ Die Ermittlungen der ukrainischen Regierung ergaben, dass ein Abgeordneter der rechtsextremen Svoboda-Partei in einem Zimmer im Hotel Ukraina wohnte, von dem aus das BBC-Team erschossen wurde. ICTV hatte vom Ort des Massakers aus gefilmt, wie Scharfschützen im selben Hotelzimmer auf Maidan-Demonstranten in den Rücken schossen. Ein Maidan-Aktivist sagte im Prozess aus, dass Demonstranten ihm nach dieser Schießerei gesagt hätten, dass es sich dabei um „unsere Scharfschützen“ handele.

Dem Urteil zufolge traf ein Schuss aus dem Hotel Ukraina einen Baum hinter einer Gruppe von Maidan-Aktivisten, zwei Aktivisten wurden durch Schüsse aus dem Hotel getötet und einer verletzt. Ein bearbeitetes belgisches Fernsehvideo dieses Massakers und der Verlockung zweier Maidan-Aktivisten zum Ort ihrer Ermordung wurde von großen Fernsehsendern in den westlichen Ländern und der Ukraine als ein von Scharfschützen der Regierung oder der Berkut-Polizei begangenes Massaker dargestellt.

Das Urteil bestätigt die Erschießung von Maidan-Aktivisten aus dem „von Aktivisten kontrollierten“ Hotel Ukraina. Bildschirmfoto von Video C/YouTube.

Im Urteil heißt es, dass das Opfer, „das ebenfalls zu der genannten Gruppe von Aktivisten gehörte“, „vom Hotel aus am Rücken verletzt wurde“, wie er selbst aussagte, und dass ein weiteres Opfer derselben Gruppe „vom Oberkörper aus“ tödlich verletzt wurde Etagen des Hotels „Ukraine“. Darin heißt es weiter, dass „im Rahmen dieses Gerichtsverfahrens keine Daten über die Beteiligung von Polizeibeamten an einer solchen Verletzung des Opfers und insbesondere des Angeklagten ermittelt wurden“ und dass „die Schusswunde zugefügt wurde.“ PERSON_1852 [ein Mann namens Volodymyr Zherebnyi] aus der Richtung des Hotels „Ukraine“, also aus dem Gebiet, das zu dieser Zeit nicht von Strafverfolgungsbehörden kontrolliert wurde.“ Im Urteil heißt es: „Dieser Schuss war auf eine Menschenmenge gerichtet.“

Im Urteil heißt es auch, dass „PERSON_1770 [Oleh Ushnevych] tödliche Schusswunden am Körper (Brust und Bauch) von der Seite des Hotels ‚INFORMATION_161‘ [dem Hotel Ukraina] und dem Bereich davor erlitten hat, was nicht der Fall war.“ unter der Kontrolle von Strafverfolgungsbehörden, und daher ist eine Beteiligung des Angeklagten und der RSP-Kämpfer (Berkut-Sonderkompanie) an ihnen und infolgedessen der Tod des Opfers ausgeschlossen“ (weil im Urteil bizarrerweise behauptet wurde, dass er es auch war). Ushnevych wurde dann von einem Berkut-Offizier am Bein verletzt und wurde nicht in die Liste der getöteten Demonstranten aufgenommen, deren Tötungen keine Hinweise auf eine Beteiligung der Berkut oder anderer Regierungstruppen ergaben.

Das Urteil bestätigt die Tötung von Volodymyr Zherebnyi und die Verwundung von Volodymyr Venchak am Boden in der Nähe von Zherebnyi, vom Hotel Ukraina. Bildschirmfoto von Video C/YouTube.

Massaker an Demonstranten und Polizisten sowie Schüsse auf deutsche Journalisten durch Scharfschützen in den vom Maidan kontrollierten Gebieten

Das Urteil bestätigt auch, dass das Maidan-Massaker am 20. Februar mit der Ermordung von drei und der Verwundung von 39 Offizieren der Berkut- und Inneren Truppen (letztere war eine uniformierte Gendarmerie unter der Kontrolle des Innenministeriums der Ukraine) begann, von denen keiner bewaffnet war. Diejenigen, die diese Beamten erschossen haben, werden als „unbekannte Personen“ bezeichnet, der vorsitzende Richter gab jedoch in einem Interview mit ukrainischen Medien zu, dass sich das Urteil auf Mitglieder der rechtsextremen Gruppe von Maidan-Scharfschützen beziehe. Einige der Scharfschützen gaben in ukrainischen Medieninterviews auch zu, die Polizisten vom Gebäude des Musikkonservatoriums aus erschossen zu haben.

Das Urteil besagt, dass es Beweise für die Ermordung von mindestens drei weiteren Maidan-Aktivisten aus vom Maidan kontrollierten Orten gibt, während eine Beteiligung der Berkut und anderer Strafverfolgungsbehörden entweder ausgeschlossen wurde oder unbewiesen bleibt. Darin werden Beweise für die Ermordung eines Aktivisten des Musikkonservatoriums angeführt, das das Hauptquartier einer Gruppe von Maidan-Scharfschützen war, die mit dem Rechten Sektor, einer ukrainischen rechtsextremen Organisation, in Verbindung standen und zu dem auch Svoboda-Aktivisten gehörten. Die Gerichtsentscheidung bestätigt, dass das Musikkonservatorium damals von Maidan-„Aktivisten“ besetzt war, angeführt vom Kommandeur dieser rechtsextremen Gruppe, der nach den Maidan-Ereignissen später Mitglied des ukrainischen Parlaments wurde. Das Urteil weist auch darauf hin, dass zwei Zimmer im Hotel Ukraina vom Musikkonservatorium und der benachbarten Zentralen Post aus beschossen wurden, lässt jedoch die Tatsache außer Acht, dass diese Räume von deutschen ARD-Fernsehjournalisten bewohnt wurden und dass die Zentrale Post damals als Zentrale Post diente Hauptquartier des Rechten Sektors.

In der Gerichtsentscheidung werden auch Beweise dafür angeführt, dass Ihor Kostenko weder von Berkut noch anderen Strafverfolgungsbeamten, sondern von einem vom Maidan kontrollierten Ort aus getötet wurde. In der Entscheidung heißt es, dass Kostenko „einige Sekunden vor seiner tödlichen Wunde zusammen mit anderen Umstehenden die Fenster des Hotel Ukraina beobachtete … und diese Aufmerksamkeit, verbunden mit der gemeinsamen Beobachtung der möglichen Gefahrenquelle, hörte seitens nicht auf.“ Alle Beobachter auch nach der Verletzung von PERSON_1708 [Kostenko], als er bereits auf dem Asphalt lag.“

Kostenko war nicht nur Maidan-Aktivist, sondern auch Wikipedia-Autor und -Herausgeber. Es ist aufschlussreich, dass Wikipedia absichtlich unterlässt, dass er durch Scharfschützenfeuer aus dem vom Maidan kontrollierten Gebiet getötet wurde. Es ist kein Zufall, dass dieselben Wikipedia-Redakteure, die das Maidan-Massaker unter falscher Flagge absichtlich und wörtlich falsch darstellen und beschönigen, auch die Rechtsextremen in der Ukraine und ihre Beteiligung am Holocaust systematisch falsch darstellen und beschönigen. Zu diesen Redakteuren gehört Wise2, auch bekannt als Prohoshka, der ebenfalls „wissenschaftlichen Antisemitismus“ propagiert und die Beteiligung der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) an den Lemberger Pogromen 1941 während der Besetzung der Ukraine durch die Nazis beschönigt und sie damit gerechtfertigt hat der „jüdischen Zusammenarbeit“. Ein anderer Wikipedia-Redakteur, der das Pseudonym „Meine allerbesten Wünsche“ verwendet, hat dreist die Tatsache beschönigt, dass Denkmäler in Kanada für die Galizien-Division und Roman Schuchewytsch tatsächlich an eine Division der Waffen-SS und einen Nazi-Kollaborateur erinnern. In einem wissenschaftlichen Artikel eines bekannten Historikers der Universität Ottawa wurde My Very Best Wishes auch als einer der Herausgeber aufgeführt, die an einer absichtlichen Verzerrung der Wikipedia-Geschichte über den Holocaust in Polen beteiligt waren. Dieser Redakteur schrieb kürzlich auch fälschlicherweise auf der biografischen Seite von Wikipedia über Elon Musk über dessen angebliche „Beteiligung an der russischen Invasion in der Ukraine“. Verschiedene Veröffentlichungen und Websites haben Wise2/Prohoshka als einen rechtsextremen Svoboda-Aktivisten namens Svyatoslav Gut und My Very Best Wishes als Andrei Lomize, einen Biophysikforscher an der University of Michigan, identifiziert.

Das Urteil bestätigt auch, dass die ersten drei getöteten Aktivisten mit Jagdgeschossen erschossen wurden, und zwar zu einem Zeitpunkt, als die Berkut-Einheit, deren fünf Mitglieder fälschlicherweise für die Morde verantwortlich gemacht wurden, überhaupt zum Einsatz kam. Darin heißt es ausdrücklich, dass mindestens einer dieser Aktivisten aus dem vom Maidan kontrollierten Gebiet von einem der Maidan-Schützen mit einem Jagdgewehr erschossen wurde.

Denkmal für die beim Massaker auf dem Maidan in Kiew getöteten Demonstranten. Foto von Wikimedia Commons.

Gefälschte Beweise gegen Berkut, kein Massakerbefehl von Janukowitsch

Das Gerichtsurteil bestätigt auch das Fehlen von Beweisen für einen Befehl Janukowitschs oder seiner Regierung, die Maidan-Demonstranten zu massakrieren. Dies ist ein entscheidendes offizielles Eingeständnis, da Janukowitsch und seine Regierung auf der Grundlage der Anschuldigungen gestürzt wurden, das Massaker angeordnet zu haben. Joe Biden, der damalige US-Vizepräsident, schrieb in seinen Memoiren, dass er während des Maidan-Massakers Janukowitsch anrief und ihm sagte: „Es war vorbei; Es sei Zeit für ihn, seine bewaffneten Männer zurückzuziehen und wegzugehen“, dass er „das Vertrauen des ukrainischen Volkes verloren habe … und dass die Geschichte ihn hart beurteilen würde, wenn er sie weiterhin tötete.“

Neben dem Freispruch von zwei Berkut-Polizisten für die Tötung und Verwundung der Maidan-Aktivisten heißt es im Urteil, dass alle fünf angeklagten Berkut-Beamten haltlos für die Tötung von 13 Maidan-Demonstranten und die Verwundung weiterer 29 verantwortlich gemacht worden seien. Dies ist ein weiterer Beweis für eine politische Fälschung motivierte Anklagen.

Die Entscheidung, in Abwesenheit drei Berkut-Offiziere zu verurteilen, die Selenskyj 2019 im Rahmen eines Austauschs zu den Donbas-Separatisten versetzt hatte, ist eine politische. Die Anklage gegen diese Beamten wegen der Ermordung von 31 von 48 getöteten Maidan-Demonstranten und der Mordversuche an weiteren 44 von 80 basierte auf einer einzigen, fabrizierten forensischen Untersuchung, ganz zu schweigen vom Gedanken der kollektiven Verantwortung. Diese einzige forensische Untersuchung von Kugeln, die fünf Jahre nach dem Massaker durchgeführt wurde, stellte die Ergebnisse von rund 40 früheren forensischen Kugeluntersuchungen um, darunter eine computergestützte Untersuchung, die zeigte, dass Kugeln aus den Körpern getöteter Maidan-Demonstranten nicht mit den Berkut-Kalaschnikow-Gewehren übereinstimmten . Das jüngste Urteil im Massaker-Prozess auf dem Maidan hat die Übereinstimmung einer einzigen Kugel aus der betrügerischen forensischen Untersuchung ausgeschlossen, die angeblich einen verurteilten Berkut-Beamten mit einem getöteten Demonstranten in Verbindung gebracht haben soll, da sie auf einem Kugelfragment basierte, das am Tatort ohne jede Spur einer Entsprechung aufgetaucht war Fragmente aus derselben Kugel – ein Zeichen für die Manipulation von Beweismitteln. Dennoch sei auf der Grundlage dieser forensischen „Beweise“ die Entscheidung getroffen worden, die Berkut-Beamten zu verurteilen.

Die drei Berkut-Polizisten wurden in Abwesenheit auf der Grundlage dieser einzigen, erfundenen forensischen Untersuchung sowie ihrer mutmaßlichen kollektiven Verantwortung für die Morde an 31 Demonstranten und die Mordversuche an 44 weiteren verurteilt. Auf derselben Grundlage und im Gegensatz zu allen anderen Beweisen wurde ein Berkut-Kommandant auch wegen fahrlässiger Tötung von vier Demonstranten und der Verwundung weiterer acht Demonstranten verurteilt, weil er angeblich seinen Offizieren befohlen hatte, während der Evakuierung interner Truppen durch die Berkut-Kompanie wahllos zu schießen. und der anschließende Rückzug, nachdem ein Berkut-Offizier getötet und ein anderer verwundet wurde. In der Entscheidung werden die Tötungen und Verwundungen der meisten dieser Demonstranten Berkut oder nicht identifizierten Polizeibeamten zugeschrieben, selbst in den Fällen, in denen es keine Schusswaffenübereinstimmungen gab, einfach deshalb, weil diese Demonstranten in derselben Gruppe und ungefähr zur gleichen Zeit und am gleichen Ort getötet wurden. Dies geschah, obwohl im Gerichtsurteil zur Verurteilung der Beamten zugegeben wurde, dass Personen derselben Demonstrantengruppe etwa zur gleichen Zeit und am gleichen Ort getötet und verletzt worden seien, und zwar nicht von den Strafverfolgungsbehörden, sondern von „unbekannten Personen“ im Hotel Ukraina und andere vom Maidan kontrollierte Gebäude und Gebiete.

Die erfundene forensische Kugeluntersuchung steht auch im Widerspruch zu synchronisierten Videos , die deutlich zeigen, dass Berkut-Beamte nicht genau zu den Zeitpunkten geschossen hatten, als fast alle Maidan-Aktivisten getötet wurden. Es steht auch im Widerspruch zu Vor-Ort-Untersuchungen staatlicher Ballistikexperten, die darauf hinweisen, dass die Flugbahnen der Geschosse aus den vom Maidan kontrollierten Gebieten stammen; sowie die Ergebnisse forensischer medizinischer Untersuchungen, die die Flugbahn von Geschossen anhand der Wunden der Opfer von oben, von hinten und von der Seite verfolgen; und die Aussagen der großen Mehrheit der verwundeten Maidan-Demonstranten sowie mehrerer hundert Zeugen der Anklage und Verteidigung sowie anderer Zeugen über Scharfschützen im Hotel Ukraina und anderen vom Maidan kontrollierten Orten. All diese Beweise zeigen deutlich, dass die Berkut-Polizisten diese Demonstranten nicht physisch erschießen konnten. Tatsächlich wurden diese Berkut-Polizisten beim Schießen gefilmt, und zwar weder zu dem bestimmten Zeitpunkt, als die Demonstranten getötet wurden, noch in ihre bestimmte Richtung. Die Lage der Einschusslöcher und die Flugbahn der Wunden zeigten, dass die Demonstranten nicht aus niedrigen Winkeln beschossen wurden, was mit den Berkut-Barrikadenpositionen auf dem Boden vor den Demonstranten vereinbar gewesen wäre, sondern aus steilen Winkeln und aus Bereichen seitlich davon Rückseite, entsprechend den vom Maidan kontrollierten Gebäuden oder anderen Gebäuden in den vom Maidan kontrollierten Gebieten.

Synchronisierte Videos zeigen , dass das einzige Ergebnis dieser forensischen Untersuchung – eine Kugel aus dem Körper eines verwundeten Maidan-Aktivisten, der mit der Kalaschnikow eines verurteilten Berkut-Mitglieds in Verbindung steht – eindeutig gefälscht war, da der verurteilte Polizist zu diesem Zeitpunkt gefilmt wurde, als er nicht schoss Der Demonstrant (der selbst aussagte, er sei vom Hotel Ukraina aus angeschossen worden) wurde verletzt. Ein forensischer Experte der Regierung kam zu dem Schluss, dass der Demonstrant vom Dach des Hotels aus angeschossen worden war, und zwar sowohl aufgrund der Position der Einschusslöcher in dem Stuhl, mit dem er sich vor den Scharfschützen des Hotels Ukraina abgeschirmt hatte, als auch aufgrund des steilen Winkels seiner Wunde Flugbahn. Ein synchronisiertes Video zeigt, dass zum Zeitpunkt seiner Verwundung auf einer Fußgängerbrücke Demonstranten, die sich unter der Brücke versteckten, auf Scharfschützen im Hotel Ukraina zeigten, als diese auf Demonstranten auf der Brücke schossen.

Beweise dafür, dass die Verurteilung eines Berkut-Beamten auf einer gefälschten forensischen Übereinstimmung zwischen dem AKM-Gewehr des Beamten und der Kugel, die einen Demonstranten traf, beruhte. Bildschirmfoto von Video D/YouTube.

Der Unterschied zwischen den Zeiten, in denen Berkut-Beamte schossen, und denen, in denen bestimmte Demonstranten getötet wurden, wurde auch durch Videosynchronisationen bestätigt, die von einer anonymen, von der Generalstaatsanwaltschaft (GPU) finanzierten Gruppe unter Beteiligung eines Propagandakanals angeklagter Maidan-Politiker erstellt wurden der Organisation des Massakers, sowie von Forschern der Carnegie Mellon University, die an dem Modell der SITU, einer in New York City ansässigen Forschungsgruppe, arbeiten. Aber während des Prozesses wurden diese synchronisierten Videos – die die Zeiten zeigten, in denen Berkut-Beamte schossen und die Zeiten, in denen Demonstranten getötet wurden – entweder einzeln oder als nicht leicht erkennbare Kombination von 12 Videos auf einem einzigen Bildschirm gezeigt, wodurch die Tatsache verschleiert wurde diese Ereignisse fanden zu unterschiedlichen Zeiten statt. In einigen Fällen, in denen Schüsse von Berkut-Beamten mit Tötungen von Demonstranten zusammenfielen, fielen diese Momente auch mit dem Geräusch anderer Schüsse zusammen, beispielsweise von Scharfschützen des Maidan. Aber im Urteil des Prozesses gegen die Berkut-Offiziere wurde diese absichtlich irreführende Zusammenstellung, die von einer anonymen Gruppe erstellt wurde, die mit den angeklagten Organisatoren des Massakers in Verbindung steht, als Beweis für die Schuld der Berkut-Offiziere verwendet, obwohl sie tatsächlich einen klaren Beweis dafür darstellt, dass die In der absoluten Mehrheit dieser Fälle waren die Beamten nicht schuldig (obwohl in einigen Fällen Erschießungen von Demonstranten durch Berkut-Beamte im Kreuzfeuer mit Maidan-Scharfschützen oder infolge von Querschlägern nicht ausgeschlossen werden können).

Das jüngste Urteil im Maidan-Prozess hat auch gezeigt, dass die Maidan-Anwälte das SITU-3D-Modell im jüngsten Prozess letztendlich nicht vorgelegt haben, selbst nachdem sie mit der Einführung Zeit vor Gericht und Geschworenen verschwendet hatten. Dies bestätigt erneut die Tatsache, dass das Modell unzuverlässig war, da es auf einem primitiven Betrug basierte, bei dem die Wundorte der Opfer, die tatsächlich mit der Richtung der Schüsse aus vom Maidan kontrollierten Gebäuden übereinstimmten, geändert wurden, um stattdessen mit den Berkut-Positionen übereinzustimmen der Boden. Das SITU-Modell, das für den Prozess von einer New Yorker Architekturforschungsgruppe im Auftrag der Maidan-Anwälte für fast 100.000 US-Dollar hergestellt wurde, wurde zur Verbreitung von Desinformation in Artikeln verwendet, die in der New York Times und anderen westlichen und ukrainischen Medien veröffentlicht wurden. Dieses 3D-Modell wurde ebenso wie die Gehälter der Maidan-Anwälte und sogar die Besuche der Staatsanwälte von den Open Society Foundations des Milliardärs George Soros in der Ukraine finanziert.

Das offizielle Eingeständnis, dass die große Mehrheit der Maidan-Aktivisten nicht von Regierungstruppen getötet oder verwundet wurde, ist an sich ein Beweis dafür, dass die Mehrheit der erschossenen Demonstranten stattdessen von Maidan-Scharfschützen getötet oder verwundet wurde, da auf sie geschossen wurde zur gleichen Zeit und am gleichen Ort. Den Berkut fälschlicherweise die Schuld für diese Morde zu geben, ist einfach, weil ermordete Menschen nicht aussagen können. Die überwältigende Mehrheit der Verwundeten gab jedoch an, Zeuge von Scharfschützen geworden zu sein und/oder von Scharfschützen erschossen worden zu sein, die in den vom Maidan kontrollierten Gebäuden und Gebieten operierten.

Das Urteil bedeutet, dass ein Jahrzehnt nach diesem entscheidenden Massaker – einem der am besten dokumentierten Fälle von Massentötungen in der Geschichte – niemand mehr wegen Morden und Mordversuchen an Maidan-Aktivisten und Polizisten oder wegen Schüssen auf ausländische Journalisten im Gefängnis sitzt. Das Schweigen derjenigen, die das Maidan-Massaker unter falscher Flagge leugnen, diese Behauptungen eine „Verschwörungstheorie“ nennen und damit die Massenmörder der extremen Rechten beschönigen, ist sowohl ohrenbetäubend als auch aufschlussreich.

Medienverdunkelung und Schönfärberei

In allen ukrainischen Medienberichten wurde die Bestätigung des Urteils über das Massaker unter falscher Flagge ausgelassen. Auch die westlichen Medien unterließen diese Information (mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen). Darüber hinaus hat die oben erwähnte Autorin Cathy Young das Urteil im Massaker-Prozess auf dem Maidan bewusst falsch dargestellt, indem sie die Enthüllungen über Maidan-Scharfschützen, die im Hotel Ukraina operierten, als „Verschwörungstheorie“ brandmarkte und fälschlicherweise behauptete, dass das Urteil nicht darauf hinwies, dass von dort aus auf Maidan-Demonstranten geschossen wurde das Hotel oder andere vom Maidan kontrollierte Orte, und dass dadurch die Beteiligung russischer Scharfschützen nicht widerlegt wurde. Young hat außerdem fälschlicherweise behauptet, dass das Hotel Ukraina nicht von den Maidan-Aktivisten kontrolliert wurde, und stattdessen eine tatsächliche Verschwörungstheorie verbreitet , wonach die Polizei im Hotel die Demonstranten hätte erschießen können. Ihre diesbezüglichen Behauptungen stehen nicht nur im Widerspruch zum Urteil, sondern auch zu einer Erklärung der rechtsextremen Partei Svoboda, die vor dem Massaker die Kontrolle über das Hotel übernommen hatte, sowie zu Videos von Maidan-Scharfschützen, die auf Demonstranten schießen, und zu einem BBC-Team aus dem Hotel , auf Aussagen sowohl des Hotelpersonals als auch des Kommandanten der Maidan-Einheit, der für die Bewachung des Hotels zuständig ist, und auf andere Beweise, die in wissenschaftlichen Veröffentlichungen vorgelegt werden.

Oligarchische und rechtsextreme Führer und Organisationen, darunter auch Neonazis, die an diesem Massenmord unter falscher Flagge zur Machtergreifung in der Ukraine beteiligt waren, wurden von westlichen und ukrainischen Politikern, Medien und sogar vielen Akademikern als Helden und Verteidiger der Demokratie gefeiert . Sie wurden zu Regierungsbesuchen und Vorträgen an Universitäten, unter anderem in Kanada, eingeladen. Regierungsführer, Journalisten, Ermittler, Maidan-Anwälte, NGO-Aktivisten, Partisanenforscher und Informationskrieger, die die Berichte über die Maidan-Scharfschützen und ihr Massaker unter falscher Flagge als Verschwörungstheorie und Propaganda brandmarkten, wurden als Verteidiger von Gerechtigkeit und Menschenrechten gefeiert erhielt Zuschüsse von westlichen Regierungen, Stiftungen und Universitäten, darunter sogar einen Friedensnobelpreis.

Es ist fraglich, ob eine der oben genannten Parteien für einen solchen Betrug und die Schönfärberei von Massenmördern, insbesondere denen der extremen Rechten, Konsequenzen tragen wird. Die Ukraine und die Ukrainer leiden weiterhin unter den Folgen dieses Massakers, das zu großen Konflikten geführt hat, darunter dem anhaltenden und verheerenden Russland-Ukraine-Krieg, der auch ein gefährlicher, nicht gewinnbarer Stellvertreterkrieg des Westens gegen Russland ist.

*

Ivan Katchanovski lehrt an der School of Political Studies der University of Ottawa. Er ist Autor von Cleft Countries: Regional Political Divisions and Cultures in Post-Soviet Ukraine and Moldova und Co-Autor von Historical Dictionary of Ukraine (Second Edition) und The Paradox of American Unionism: Why Americans Like Unions More Than Canadians Do