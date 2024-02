Was lebt in Ihrem Darm?

Die Geschichte auf einen Blick

Ihr Darm beherbergt Bakterien, Viren, Pilze, Archaeen und Eukaryonten; Bakterien machen die große Mehrheit der Mikroben in Ihrem Mikrobiom aus

Während Ihr stark saurer Magen nur etwa 1.000 koloniebildende Einheiten (KBE) Bakterien pro Milliliter (ml) beherbergt, sind in Ihrem Dickdarm bis zu 1 Billion KBE/ml zu finden

Bacteroides sind die vorherrschende Mikrobe in Ihrem Dickdarm; die Zusammensetzung dieser und anderer Mikroben in Ihrem Darm wird mit Gesundheitszuständen wie Fettleibigkeit, Depression, Alzheimer und Entzündungen in Verbindung gebracht

Ihr Alter, Ihr Gesundheitszustand, Ihre Ernährung und Ihre Umwelt beeinflussen die Anzahl und Vielfalt der Mikroorganismen in Ihrem Darm

Ein gesundes Darmmikrobiom hängt vom Verzehr vollwertiger, fermentierter Lebensmittel und der Vermeidung unnötiger Antibiotika und anderer Umwelteinflüsse ab; Probiotika auf Sporenbasis sind eine Möglichkeit zur Unterstützung

Der menschliche Darm erhält endlich den Respekt, den er verdient – und damit auch seine Billionen von Bewohnern. Der Mensch ist im Grunde ein mikrobielles Wesen, und obwohl Mikroorganismen überall zu finden sind, von der Haut über den Mund bis hin zum Blut, ist es der Dickdarm, in dem das größte bakterielle Ökosystem des Körpers angesiedelt ist.

Wenn Sie ihn und den Rest Ihres Mikrobioms gut behandeln, ist eine gute Gesundheit – sowohl geistig als auch körperlich – die Folge. Indem Sie diese komplexe mikrobielle Gemeinschaft pflegen, können Sie sogar Ihre Darm-Hirn-Achse beeinflussen, die die Verdauung, die Stimmung, die Immunfunktion und vieles mehr reguliert.

Die Zahl der in Ihrem Darm lebenden Mikroben ist atemberaubend

In Ihrem Darm leben Bakterien, Viren, Pilze, Archaea und Eukarya. Die beiden letztgenannten ähneln den Bakterien, sind aber unterschiedliche Gruppen von Mikroorganismen. Bakterien machen die große Mehrheit der Mikroben in Ihrem Mikrobiom aus. Das menschliche Mikrobiom setzt sich aus drei Hauptgruppen von Darmmikroben zusammen, die verschiedene strukturelle, schützende und metabolische Funktionen erfüllen:

Bacteroidetes – Porphyromonas, Prevotella und Bacteroides

– Porphyromonas, Prevotella und Bacteroides Firmicutes – Ruminococcus, Clostridium, Lactobacillus und Eubakterien

– Ruminococcus, Clostridium, Lactobacillus und Eubakterien Actinobacteria – Bifidobacteria (die häufigste Art)

Aufgeschlüsselt beherbergt eine durchschnittliche Person die folgenden Mengen an Bakterien in verschiedenen Körperregionen. Denken Sie daran, dass dies nur ein Durchschnittswert ist – Ihr Alter, Ihr Gesundheitszustand, Ihre Ernährung und Ihre Umwelt beeinflussen die Anzahl und Vielfalt der Mikroorganismen in Ihrem Darm.

Mund – 100.000 koloniebildende Einheiten (CFU) pro Milliliter (mL)

Der Verdauungsprozess beginnt im Mund, wenn Sie Ihre Nahrung kauen, so dass sie im Darm leichter abgebaut werden kann. Ihr Mund enthält eine beeindruckende Anzahl von Mikroben, die die Mundgesundheit aufrechterhalten, aber wenn sie aus dem Gleichgewicht geraten, kann es zu Krankheiten kommen.

Man nimmt zum Beispiel an, dass die Bakterien in Ihrem Mund über Stickstoffmonoxid (NO), ein lösliches Gas, das in der Auskleidung Ihrer Blutgefäße, dem so genannten Endothel, gespeichert ist, eine Rolle beim Blutdruck spielen. Antiseptische Verbindungen in Mundspülungen können jedoch nützliche Mundbakterien zerstören, die für die Aufrechterhaltung des Blutdrucks wichtig sind, und so zu hohen Blutdruckwerten beitragen.

In einer Studie wurde die zweimalige tägliche Anwendung des Mundwassers mit einem signifikanten Anstieg des systolischen Blutdrucks nach einer Woche in Verbindung gebracht, während nach dem Absetzen des Mundwassers „eine Anreicherung von nitratreduzierenden Bakterien auf der Zunge zu beobachten war.“

Nach der Verwendung von Mundwasser wurden Unterschiede bei mehr als 10 auf der Zunge lebenden Bakterienarten festgestellt, einschließlich einer geringeren mikrobiellen Vielfalt nach einer Woche der Verwendung. Wie in einem Bericht von Frontiers in Bioscience festgestellt wurde, kann die Pflege und der Schutz des oralen Mikrobioms das Risiko für mehrere Krankheiten verringern:

„Neuere Studien zeigen, dass ein Ansatz zur Verringerung des Risikos chronischer Infektionen wie Karies, Gingivitis, Parodontitis und Mundgeruch darin besteht, die Ökologie des oralen Mikrobioms zu kontrollieren, anstatt sowohl die schädlichen als auch die nützlichen Mikroorganismen vollständig zu entfernen. Dies beruht auf der Erkenntnis, dass Mundkrankheiten nicht durch einen einzelnen Erreger verursacht werden, sondern durch eine Verschiebung der Homöostase der gesamten Mikrobiota, ein Prozess, der als Dysbiose bekannt ist.“

Pseudomonadota, die im Mund in höherer Konzentration vorkommen als im Darm, spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Produktion kurzkettiger Fettsäuren und fördern das Wachstum nützlicher Darmmikroben. Fusobacteriota sind eine weitere wichtige Art von Mikroben im Körper. Sie können zwar dazu beitragen, Entzündungsreaktionen zur Bekämpfung von Krankheitserregern zu stimulieren, sie können aber auch Entzündungen fördern und werden mit Parodontalerkrankungen in Verbindung gebracht.

Speiseröhre – 10 Millionen KBE/ml

Firmicutes sind in der Regel besonders häufig in der Speiseröhre anzutreffen. Obwohl ihre Zahl im Vergleich zu anderen Bereichen des Magen-Darm-Trakts relativ gering ist, sind Firmicutes nützlich, um Zucker und Kohlenhydrate aus der Nahrung aufzuspalten, die Sie essen.

Interessanterweise gehören die Firmicutes, die zentral am Glukose- und Insulinstoffwechsel beteiligt sind, zu dem Stamm, der am stärksten durch den künstlichen Süßstoff Sucralose beeinträchtigt wird. Tierstudien deuten darauf hin, dass das durch Sucralose veränderte Darmmikrobiom an Entzündungen des Darms und der Leber sowie an Krebs beteiligt sein könnte.

Magen – 1.000 KBE/ml

Der niedrige pH-Wert des Magens begrenzt das Wachstum von Mikroben. Aber selbst in dieser säurehaltigen Umgebung überleben einige Mikroorganismen. Actinomycetota sind in der Regel die dominierenden Mikroben im Magen, zusammen mit Streptococcus, Staphylococcus, Peptostreptococcus und Lactobacillus.

Lactobacillus wurde wegen seiner Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, insbesondere auf Angst und Depression, als „Psychobiotikum“ bezeichnet. Lactobacillus-Bakterien – die in vielen fermentierten Lebensmitteln vorkommen – tragen dazu bei, Stressreaktionen zu dämpfen und Depressionen und Angstzuständen vorzubeugen, indem sie teilweise das Immunsystem modulieren.

Dünndarm – 1.000 KBE/ml bis 100 Millionen KBE/ml

Die Konzentration der Mikroben im Dünndarm nimmt allmählich zu, beginnend mit 1.000 KBE/ml im Zwölffingerdarm – dem ersten Teil des Dünndarms – und steigend auf 100.000 KBE/ml im zweiten Teil, dem Jejunum. Im dritten Teil, dem Ileum, sind es etwa 100 Millionen KBE/ml.

Firmicutes sind im Dünndarm häufig anzutreffen, aber auch Actinomycetota, die beim Abbau komplexer Kohlenhydrate helfen und die Vitamine B12 und K2 produzieren, sind eine dominierende Art. Sie tragen auch zum Schutz vor Krankheitserregern bei.

Bacteroides sind ebenfalls im Dünndarm zu finden. Sie spielen ebenfalls eine Rolle bei der Aufspaltung komplexer Kohlenhydrate und der Produktion von Vitaminen sowie bei der Regulierung des Immunsystems.

Dickdarm – bis zu 1 Billion KBE/ml

Bacteroides sind die vorherrschende Mikrobe in Ihrem Dickdarm, dem Bereich Ihres Körpers mit der höchsten Konzentration an Bakterien. Bifidobakterien sind ebenfalls vorhanden. Die Zusammensetzung dieser und anderer Mikroben im Darm wird mit Gesundheitszuständen wie Fettleibigkeit und Entzündungen in Verbindung gebracht.

Wie in einer in der Zeitschrift Nutrients veröffentlichten Übersichtsarbeit festgestellt wurde, haben fettleibige Personen im Vergleich zu normalgewichtigen Personen tendenziell einen höheren Anteil an Firmicutes und Lactobacillus und einen geringeren Anteil an Bacteroidetes und Bifidobacterium.

Studien haben auch bestimmte Stämme mit bestimmten Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht. So scheint ein hoher Anteil von Bacteroides vulgatus, der im menschlichen Darm reichlich vorkommt, stark mit Entzündungen, Insulinresistenz und einem veränderten Stoffwechsel verbunden zu sein. Niedrige Konzentrationen bestimmter Bakterien aus dem Stamm der Firmicutes, darunter Blautia und Faecalibacterium, wurden speziell mit der Anhäufung von Körperfett in Verbindung gebracht.

Ihre Darm-Gehirn-Achse ist eine Informationsautobahn

Die Auswirkungen der Darmmikroben betreffen nicht nur Ihren Magen-Darm-Trakt. Sie interagieren mit dem zentralen Nervensystem über die Mikrobiota-Darm-Gehirn-Achse, eine zweiseitige Informationsautobahn, die neuronale, immunologische, endokrine und metabolische Pfade umfasst. Indem sie proinflammatorische Zytokine fördern, können Bakterien auch eine Rolle bei der Schädigung der Integrität der Mikrobiota-Darm-Hirn-Achse und der Blut-Hirn-Schranke spielen.

Es gibt auch 10 Gattungen der Darmmikrobiota, die in signifikantem Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit stehen. Sechs Gattungen sind negativ mit Alzheimer assoziiert, was bedeutet, dass sie bei Menschen mit Alzheimer weniger häufig vorkommen als bei Menschen ohne die Krankheit und daher möglicherweise eine schützende Wirkung haben.

Die übrigen vier werden positiv mit Alzheimer in Verbindung gebracht, was bedeutet, dass sie bei Menschen mit Alzheimer häufiger vorkommen und somit einen Risikofaktor für die Krankheit darstellen. Im Einzelnen:

Zu den Bakterien, die vor Alzheimer schützen, gehören Firmicutes (Eubacterium nodatum Gruppe, Eisenbergiella und Eubacterium fissicatena Gruppe) sowie Actinobacteria (Adlercreutzia, Gordonibacter) und Bacteroidetes (Prevotella 9)

Zu den mit Alzheimer assoziierten Bakterien gehören Firmicutes (Lachnospira und Veillonella), Actinobacteria (Collinsella) und Bacteroidetes (Bacteroides)

Was schadet Ihrer mikrobiellen Gesundheit?

Die Forscher stehen erst am Anfang, wenn es darum geht, die komplexe Beziehung zwischen Mikroben und menschlicher Gesundheit und Krankheit zu entschlüsseln. Es ist jedoch bekannt, dass die mikrobielle Vielfalt im Darm eine gute Sache ist, während eine geringere Vielfalt im Darmmikrobiom mit chronischen Erkrankungen wie Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes in Verbindung gebracht wird.

Im Allgemeinen nimmt die Vielfalt des Darmmikrobioms mit dem Alter ab, aber auch jüngere Menschen sind davon betroffen. Der übermäßige Einsatz von Antibiotika, elektive Kaiserschnitte und verarbeitete Lebensmittel wurden als Hauptfaktoren beschrieben, die „die Zerstörung unserer inneren Ökologie vorantreiben“. Kaiserschnittentbindungen werden mit einem erhöhten Risiko für Störungen des Immunsystems und des Stoffwechsels in Verbindung gebracht, die möglicherweise auf veränderte Mikroben zurückzuführen sind.

Die dramatische Zunahme chronischer Krankheiten wie Typ-1-Diabetes, Asthma, Fettleibigkeit, gastroösophageale Refluxkrankheit und entzündliche Darmerkrankungen werden ebenfalls mit dem Verlust der bakteriellen Vielfalt in unseren Därmen in Verbindung gebracht – verursacht durch den übermäßigen Einsatz von Antibiotika. Der Verzehr von Vollwertkost wird hingegen mit einer größeren Vielfalt der Darmmikrobiota in Verbindung gebracht, ebenso wie der Verzehr von Kräutern und Gewürzen.

Verarbeitete Lebensmittel, denen die für ein gesundes Mikrobiom erforderlichen Ballaststoffe fehlen, enthalten jedoch Chemikalien wie das Herbizid Glyphosat, die ebenfalls die Mikroben stören. Von EMF und Luftverschmutzung bis hin zu antibakterieller Seife ist unser Mikrobiom ständigen Angriffen aus unserer Umwelt ausgesetzt.

Wie Sie Ihr Darmmikrobiom optimieren können

Der Verzicht auf Antibiotika, auch auf solche, die in konventionell gezüchtetem Fleisch enthalten sind, ist der Schlüssel zu einem intakten Mikrobiom. Ultrahochverarbeitete Lebensmittel, künstliche Süßstoffe, gechlortes und fluoridiertes Wasser, Kaiserschnitte und antibakterielle Produkte sind weitere Übeltäter, die die Gesundheit Ihres Mikrobioms verschlechtern können.

Ein gesundes Darmmikrobiom hängt vom Verzehr von fermentierten Lebensmitteln ab. In einer Studie wurden 36 Erwachsene 10 Wochen lang mit einer Ernährung mit hohem Anteil an fermentierten Lebensmitteln oder ballaststoffreichen Lebensmitteln konfrontiert. Bei denjenigen, die fermentierte Lebensmittel verzehrten, nahm die Vielfalt des Mikrobioms zu und die Entzündungsmarker gingen zurück.

Wenn Sie Antibiotika einnehmen oder nach einer anderen unterstützenden Maßnahme für die Darmgesundheit suchen, sollten Sie Probiotika auf Sporenbasis oder Sporenbiotika in Betracht ziehen. Diese gehören zu einer Gruppe von Derivaten der Bacillus-Mikrobe und können die Immuntoleranz nachweislich erheblich steigern.

Probiotika auf Sporenbasis enthalten keine lebenden Bacillus-Stämme, sondern nur deren Sporen – die Zellwand oder Schutzhülle um die DNA und den Arbeitsmechanismus dieser DNA. Als solche werden sie von Antibiotika nicht beeinträchtigt und können Ihr Darmmikrobiom effektiver wiederherstellen, wenn sie in Verbindung mit dem Antibiotikum eingenommen werden.

In Ihrem Darm wandeln die Bacillus-Arten auch Zucker in Vitamin C um, einen Nährstoff, der für seine infektionshemmende Wirkung bekannt ist. Laut Dr. Dietrich Klinghardt, einem langjährigen Mentor von mir, steigern Sporenbiotika über die von ihnen ausgesandten elektromagnetischen Botschaften auch massiv die Vermehrung von Acidophilus, Bifidus und anderen nützlichen Mikroben in Ihrem Darm.

Das ist völlig einzigartig. Wenn Sie ein normales Probiotikum einnehmen, kümmern sie sich in erster Linie um sich selbst. Bacillus-Sporen hingegen fördern viele andere nützliche Mikroben. Bacillus-Sporen bilden außerdem 24 verschiedene Substanzen, die starke antimikrobielle Eigenschaften haben. Sie töten jedoch nicht wahllos, wie es Antibiotika tun. Wie Klinghardt feststellt:

„Den Bauch mit Dingen zu nähren, die ihn stärker und widerstandsfähiger gegenüber den Angriffen machen, die wir ihm vorsetzen, ist ein wichtiger Schlüssel für unsere Zeit. Wir müssen diese verrückte Zeit überstehen und alle Mittel nutzen, die uns mehr Widerstandskraft verleihen, was für mich wie ein heiliger Krieg ist. Resilienz bedeutet Immuntoleranz – die Belastungen unserer Zeit zu tolerieren, und jedes Mittel, das das tut, das gesund ist und keine Nebenwirkungen hat, ist wichtig für unseren Werkzeugkasten. [Sporebiotics] ist eines der wichtigsten davon.“

