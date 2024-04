Gerüchte: Israel-Iran, Frankreich-Russland, USA-Russland

Egon W. Kreutzer

USA – Russland

Am wenigsten spekulativ ist noch der Beschluss des Repräsentantenhauses im US-Congress, ein Hilfspaket im Umfang von 61.000.000.000 Dollar für die Ukraine freizugeben. Die Zustimmung des von den Demokraten dominierten Senats am 23.04. gilt als sicher. Die offene Frage ist nur noch – und damit beginnt die Spekulation – welche Art von Waffen und Munition dieses Paket enthalten wird und wann sie zur Verfügung stehen werden. Nach den Meldungen aus den letzten Monaten dürfte der Weltmarkt für Artillerie-Munition leergekauft sein. Himars und ATACMS Kurzstrecken-Raketen, bei denen bisher nicht von Nachschubprobleme die Rede war, werden von der russischen Luftabwehr erfolgreich bekämpft. Die Stärkung der Luftabwehr der Ukraine erscheint schwierig. Die Wiederbeschaffungszeiten für Luftabwehrsysteme vom Typ Patriot sind sehr hoch, dem Vernehmen nach liegt die Produktionskapazität bei nicht mehr als 600 Schuss pro Jahr. Ähnlich sieht es beim deutschen System IRIS-T SLM aus, dessen bodengestützte Variante noch nicht einmal der Bundeswehr zur Verfügung steht. Die Panzer aus US-Produktion haben sich in der Ukraine auch nicht gerade als Game-Changer erwiesen – was also kann der Ukraine zur Verfügung gestellt werden, um den Kriegverlauf wieder zu drehen?

Nach meiner Einschätzung wird