Die britische Geschäftsfrau Bernadette Spofforth veröffentlichte nach der Messerattacke in Southport im vergangenen Monat eine Nachricht auf X, die sich später als falsch herausstellte. Sie wurde von Journalisten und Aktivisten angegriffen, die behaupteten, sie habe die Nachricht „erfunden“. Sie machten sie auch für die Unruhen verantwortlich, die daraufhin ausbrachen.

Sie hatte lediglich einen Beitrag geteilt und geschrieben: „Wenn das stimmt, wird die Hölle losbrechen“. Sie entschied sich, den Beitrag zu löschen, als sie merkte, dass er falsch war.

Spofforth hat nun ein Video in den sozialen Medien gepostet, in dem sie erklärt, wie normale Menschen im Jahr 2024 behandelt werden.

„WENN DAS WAHR IST“ – Ich bin Bernadette Spofforth … Sie kennen mich als Bernie. Und dies ist die Geschichte, wie der Staat einen gewöhnlichen Bürger durch Verhaftung und Kautionsauflagen zum Schweigen brachte, um sicherzustellen, dass nur die Wahrheit des Staates zu Gehör kam.

Am 8. August stand die Polizei vor ihrer Tür: fünf Beamte, drei Polizeiautos und ein Gefangenentransporter. Sie wurde durchsucht, verhaftet und 36 Stunden lang wie eine Terroristin in einer Zelle festgehalten.

Die Frau erklärte, ihre Botschaft richte sich gegen die verfehlte Regierungspolitik. „Ich würde nie etwas erfinden“.

Schließlich wurde sie gegen Kaution freigelassen und nicht angeklagt. Doch das war nicht alles. Sie durfte eine Zeit lang nichts in den sozialen Medien posten und konnte daher nicht erzählen, was vorgefallen war. In der Zwischenzeit wurde sie draußen von Journalisten belästigt und erhielt täglich Hassmails.

Sie sagen mir, sie unterstützen die Meinungsfreiheit, meinen damit aber nur die „richtige Meinung“, betonte Spofforth.

„Ohne Meinungsfreiheit gibt es keine Demokratie, und ohne Demokratie gibt es nur Tyrannei.“ Und es ist schrecklich, wie ein Verbrecher behandelt zu werden, wenn man weiß, dass man unschuldig ist.

Wegen eines Beitrags auf X von Starmers Stasi verhaftet, eingesperrt und zum Schweigen gebracht … Das Leben der erfolgreichen britischen Geschäftsfrau Bernie Spofforth Artemisfornow wurde vom britischen „Deep State“ auf den Kopf gestellt, nachdem sie einen Beitrag von X mit dem Vorbehalt veröffentlicht hatte: „Wenn das wahr ist …“ Sie kommen, um uns alle zu holen!

ARRESTED, JAILED AND SILENCED BY STARMER'S STASI FOR A POST ON X…

Successful British businesswoman Bernie Spofforth @Artemisfornow had her entire life turned upside down by Britain's deep state after an X post with the caveat: "If this is true…"

They're coming for all of us! pic.twitter.com/NYd7Cx8gj1