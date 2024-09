Angst vor öffentlicher Verunsicherung: Regierung ignoriert mögliche Impfstoff-Risikogruppen.

Öffentliche Gesundheitsbeamte… waren zu schnell dabei, die Sorgen dieser [impfgeschädigten] Familien abzutun… Sie wollten nicht hinsehen… weil sie Angst hatten, dass, wenn sie [Zusammenhänge] finden würden, dies die Öffentlichkeit abschrecken könnte.” — ehemalige NIH-Direktorin Bernadine Healy

In diesem Clip aus einer aktuellen Folge von The HighWire mit Del BigTree spricht die unparteiische investigativ-Journalistin Sharyl Attkisson darüber, wie die ehemalige NIH-Direktorin Bernadine Healy 2008 zugab, dass die Forschung nicht durchgeführt wurde, um festzustellen, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen “Impfstoffen” und Autismus gibt. BigTree zeigt einen Ausschnitt eines Interviews zwischen Healy und Attkisson, in dem die ehemalige NIH-Direktorin sagt, dass “die Regierung oder bestimmte öffentliche Gesundheitsbeamte in der Regierung zu schnell dabei waren, die Sorgen dieser Familien abzutun, ohne die Bevölkerung zu untersuchen, die durch Impfstoffe erkrankte.”

Healy merkt auch in dem von BigTree gezeigten Interview mit Attkisson an, dass “der Grund, warum sie diese anfälligen Gruppen nicht untersuchen wollten, darin bestand, dass sie Angst hatten, dass, wenn sie sie finden würden, egal wie groß oder klein sie wären, dies die Öffentlichkeit von Impfstoffen abschrecken könnte.”

Darüber hinaus merkt Attkisson an, dass das Impfgericht in den USA “eine selbst identifizierte Population von Tausenden Menschen hat, die sagen, dass ihre Kinder durch Impfstoffe Autismus bekommen haben.” Die Journalistin betont, dass “jede dieser Eltern gerne bereit wäre, dass jemand sie anruft und sagt… ‘Geben Sie uns Ihre Unterlagen, und lassen Sie uns nach gemeinsamen Faktoren suchen, um festzustellen, ob wir [einen kausalen Zusammenhang zwischen ‘Impfstoffen’ und Autismus] identifizieren können.'”

Teilabschrift des Clips:

Ehemalige NIH-Direktorin Bernadine Healy:

“Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem wir die Möglichkeit haben zu verstehen, ob es möglicherweise anfällige Kinder gibt, vielleicht genetisch, vielleicht haben sie ein Stoffwechselproblem, eine mitochondriale Störung, ein immunologisches Problem, das sie anfälliger für Impfstoffe, plural, macht, oder für einen bestimmten Impfstoff oder eine Komponente eines Impfstoffs, wie Quecksilber. Wir müssen jetzt, in diesen Zeiten, denke ich, diese Hypothese erneut betrachten und sie nicht abtun. Und ich glaube, wir haben heute die Werkzeuge, die wir vor 10 Jahren nicht hatten, die wir vor 20 Jahren nicht hatten, um das herauszufinden und zu erkennen, ob es diese anfällige Gruppe gibt. Warum ist das wichtig?

“Eine anfällige Gruppe bedeutet nicht, dass Impfstoffe nicht gut sind. Was uns eine anfällige Gruppe sagen wird, ist, dass es vielleicht eine Gruppe von Individuen oder eine Gruppe von Kindern gibt, die einen bestimmten Impfstoff nicht oder den Impfstoff nicht nach dem gleichen Zeitplan erhalten sollten. Es ist die Aufgabe der öffentlichen Gesundheitsbehörden und der Ärzte, da draußen zu sein und zu sagen, ja. Wir können es sicherer machen, weil wir in der Lage sind zu sagen, das ist eine Untergruppe. Wir werden es auf eine Weise verabreichen, die wir für sicherer halten.

“Ich denke, die Regierung oder bestimmte öffentliche Gesundheitsbeamte in der Regierung waren zu schnell dabei, die Sorgen dieser Familien abzutun, ohne die Bevölkerung zu untersuchen, die erkrankt ist. Ich habe keine großen Studien gesehen, die sich auf 300 Kinder konzentrieren, die innerhalb weniger Wochen autistische Symptome entwickelten… Der Grund, warum sie diese anfälligen Gruppen nicht untersuchen wollten, war, weil sie Angst hatten, dass, wenn sie sie finden würden, egal wie groß oder klein sie wären, dies die Öffentlichkeit abschrecken würde. Die Tatsache, dass es die Sorge gibt, dass man diese anfällige Gruppe nicht kennen will, ist für mich eine echte Enttäuschung. Wenn man diese anfällige Gruppe kennt, kann man diese Kinder retten.

“Als ich das zum ersten Mal hörte, dachte ich, das ergibt für mich keinen Sinn. Je mehr man sich damit beschäftigt, wenn man sich die Grundlagenforschung ansieht, wenn man sich die an Tieren durchgeführte Forschung ansieht, wenn man sich auch diese Einzelfälle ansieht, und wenn man sich die Beweise ansieht, dass es keinen Zusammenhang gibt, dann komme ich zu dem Schluss, dass die Frage nicht beantwortet wurde.”

Sharyl Attkisson:

“Als sie bereit war, das vor der Kamera zu sagen, wusste ich das bereits, und sie hatte außerhalb der Kamera mit mir darüber gesprochen. Ich war zu ähnlichen Erkenntnissen gelangt, indem ich die Daten betrachtete. Diejenigen von uns, die sich damit beschäftigen, Sie eingeschlossen, ich bin mir sicher, durchlaufen einen Prozess. Man denkt zuerst, das ist verrücktes Gerede, weil man so manipuliert wurde, das zu glauben. Dann beginnt man, mit Whistleblowern zu sprechen und Daten und Studien zu betrachten und erkennt, dass Studien existieren, von denen behauptet wird, dass sie nicht existieren. Und man geht immer weiter. Sie durchlief denselben Prozess.

“Zu diesem Zeitpunkt verstand ich, dass das, was sie sagte, vernünftig und logisch war und vollkommen Sinn ergab. Und als sie sagte, dass niemand die Risikopopulation untersucht, dachte ich, wow. Das Impfgericht hat eine selbst identifizierte Population von Tausenden Menschen, die sagen, dass ihre Kinder durch Impfstoffe Autismus bekommen haben. Und sie haben Dokumentationen, die sie, wenn sie wollten, studieren könnten. Es ist offensichtlich, dass sie die Daten nicht wollen. Sie könnten diese Kinder so leicht untersuchen und feststellen, ob sie gemeinsame Faktoren haben, die sie anfällig für Verletzungen gemacht haben. Ich habe gefragt, warum sie es nicht tun. Sie haben keine gute Antwort. Sie sagen nur, nun, jemand sollte eine Studie machen, oder das sind private medizinische Informationen. Wir haben nicht die vollständigen Unterlagen. Und ich denke, dass jede dieser Eltern gerne bereit wäre, wenn jemand anruft und sagt, jemand, dem sie vertrauen. Geben Sie uns Ihre Unterlagen, und lassen Sie uns nach gemeinsamen Faktoren suchen, um festzustellen, ob wir etwas identifizieren können. Niemand ist daran interessiert, es zu tun, weil ich denke, wie Dr. Healy vorgeschlagen hat, sie kennen die Antwort. Sie wollen die Frage nicht stellen.”

Komplettes Video: