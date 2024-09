Neue Videos am Mittwoch

Tauchen Sie heute in eine breite Palette neuer und fesselnder Videos ein, die nicht nur informativ sind, sondern auch Ihren Horizont erweitern. Entdecken Sie faszinierende Dokumentationen, die tiefgehende Einblicke in eine Vielzahl von Themen bieten, und bleiben Sie mit aktuellen Nachrichten-Clips stets auf dem Laufenden. Darüber hinaus erwarten Sie Beiträge, die verschiedenste Interessen abdecken und für jeden Geschmack etwas bereithalten. Egal ob Sie nach Wissen, Inspiration oder einfach nur nach den neuesten Nachrichten suchen – hier finden Sie alles, was Sie brauchen.

MANOVA The Great WeSet: „Europa schaut in die Röhre“ (Patrik Baab, Dirk Pohlmann und Jürgen Rose)

Deutschland 2030: So entkommen wir dem Hamsterrad (Hoss & Hopf)

Die Lage spitzt sich zu! (Thorsten Schulte packt aus)

Fäden bauen sich selbst auf, wachsen im Samen und beeinträchtigen die Fruchtbarkeit nach 2 Jahren

Wie kampffähig ist Deutschland im Krieg? Admiral Schönbach spricht Klartext!

Ernst Wolff: Der Euro wird crashen

Meine Analyse und Ausblick

Verhütung, industrielle Agrikultur und Pestizide: lebensfeindlich. Sie gewinnen, wenn wir krank sind

Verjüngung in 8 Wochen? Neue Studie mit 42 Zwillingen ändert alles!

Gefälschte Statistiken

DREWERMANN: KRIEG GEGEN RUSSLAND? – “DAS IST KEINE POLITIK, FRAU BAERBOCK, DAS IST MASSENMORD!”

Felder abschaffen, um Photovoltaik-Module aufzustellen. Nicht unterschreiben und vor Gericht gehen

Kein schlechter Scherz und echt kein Spaß: Er kommt, der e-Impfpass!

Die Impfpest: Ungebremste Ausbreitung!

Glenn Greenwald reagiert auf ABC-News-Debatte zwischen Kamala & Trump