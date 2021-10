Geschichte: Die Illuminati und der Council on Foreign Relations – Teil III

Transkript einer sechsteiligen Audioaufzeichnung aus dem Jahr 1967

[Teil III]

[1. Die Übernahme der Kontrolle über das Geldsystem der Vereinigten Staaten]



Wie ich zuvor erklärt habe, kam Jakob Schiff mit dem Auftrag von Rothschild nach Amerika, um vier spezifische Weisungen auszuführen. Die erste und wichtigste davon war, die Kontrolle über das Geldsystem der Vereinigten Staaten zu erlangen. Verfolgen wir die Schritte, die Schiff unternahm, um diese Direktive zu erfüllen. Zunächst mußte er sich in ein Bankhaus einkaufen, jedoch mußte es die Art von Bankhaus sein, die er absolut kontrollieren und formen konnte, um das Hauptziel zu erreichen: Die Erbeutung unseres Geldsystems.

Nachdem er sich sorgfältig umgesehen hatte, hat sich Jakob in eine in eine Firma eingekauft, die sich Kuhn und Loeb nannte. Wie Schiff waren auch Kuhn und Loeb Einwanderer aus den deutsch-jüdischen Ghettos. Sie kamen Mitte der 1840er Jahre in die Vereinigten Staaten. Beide begannen ihre Geschäftskarriere als fahrende Krämer. Anfang der 1850er Jahre legten sie ihre Interessen zusammen und eröffneten in Lafayette im Bundesstaat Indiana unter dem Firmennamen Kuhn und Loeb ein Warenhaus, welches Waren für die Planwagensiedler auf ihrem Weg nach Westen angeboten hat. In den folgenden Jahren eröffneten sie ähnliche Geschäfte in Cincinnati und St. Louis. Dann nahmen sie das