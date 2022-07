dailymail.co.uk: EXKLUSIV „Geschlecht ist NICHT auf männlich oder weiblich beschränkt“: Wut über neue Gender-Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation, die „grundlegende Biologie außer Acht lassen

EXKLUSIV: Neue WHO-Leitlinien gehen über binären Ansatz hinaus“, heißt es

Gesundheitsexperten kritisieren den Schritt als „unwissenschaftlich“ und „besorgniserregend“.

Inmitten eines besorgniserregenden Anstiegs der Verwendung von geschlechtsneutraler Sprache im NHS

Geschlecht ist nicht auf männlich oder weiblich beschränkt“, so die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einem neuen Leitfaden.

Die WHO, eine internationale Autorität in Sachen Gesundheit, erklärte, sie gehe über die Verwendung binärer Begriffe hinaus und erkenne die geschlechtliche und sexuelle Vielfalt an“.

Experten bezeichneten diesen Schritt jedoch als „Ablehnung grundlegender biologischer Zusammenhänge“, die zu einer Entgeschlechtlichung und Überkomplizierung der medizinischen Beratung führen könnten.

Die Änderung betrifft die ursprünglich im Jahr 2011 veröffentlichten Leitlinien zur Geschlechtszugehörigkeit, die von Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens verwendet werden.

Es ist nicht klar, was genau in den neuen Leitlinien der WHO stehen wird, aber die Agentur hat ihre Gründe für die Änderung auf ihrer Website erläutert.

Die WHO erklärte, ihr Leitfaden werde „über nicht-binäre Ansätze zu Geschlecht und Gesundheit hinausgehen und die geschlechtliche und sexuelle Vielfalt bzw. die Konzepte anerkennen, dass die Geschlechtsidentität auf einem Kontinuum existiert und das Geschlecht nicht auf männlich oder weiblich beschränkt ist“.

Die Weltgesundheitsorganisation riskiert damit, in einen breiteren Streit über geschlechtsneutrale Gesundheitsberatung hineinzuwaten.

In der Überprüfung der WHO-Leitlinien (Bild) heißt es, dass das Geschlecht nicht auf männlich oder weiblich beschränkt ist.

Professor Jenny Gamble, Hebammenexpertin an der Universität Coventry, bezeichnete die Änderung der WHO als „problematisch“.

Es ist eine Ablehnung der grundlegenden Biologie – und ein Fehler“, sagte sie gegenüber MailOnline. Die Biologie ist ein Schlüsselfaktor für Gesundheit und Krankheit.

Wenn man sich über die biologischen Grundlagen nicht im Klaren ist, öffnet man einer Reihe von Problemen Tür und Tor, darunter einer sehr schlechten Gesundheitskommunikation, aber auch verzerrten Daten.

Dr. Karleen Gribble, Expertin für Krankenpflege und Hebammenwesen an der Universität von Western Sydney, sagte gegenüber MailOnline, die Ankündigung der WHO sei unwissenschaftlich.

Die Formulierung, dass es mehr als männliche und weibliche Geschlechter gibt, ist besorgniserregend“, sagte sie.

Auf der Website heißt es, dass das Handbuch „im Lichte neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und konzeptioneller Fortschritte zu Geschlecht, Gesundheit und Entwicklung“ aktualisiert wird.

Es gibt jedoch keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt.

Vielmehr ist die Vorstellung, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, eine postmoderne, unwissenschaftliche Auffassung, die von der WHO nicht unterstützt werden sollte.

Das Vereinigte Königreich hat der WHO in den Jahren 2020-2021 rund 114 Millionen Pfund gespendet und wird als wichtigster freiwilliger Beitragszahler der Organisation für dieses Jahr aufgeführt.

Das Geschlecht eines Menschen wird durch seine biologischen Merkmale bestimmt.

Das Geschlecht gibt an, wie eine Person ihre Identität empfindet, was bedeutet, dass eine Diskrepanz zum Geschlecht bestehen kann, wie dies bei Geschlechtsdysphorie der Fall ist.

Nach einer Reihe von Enthüllungen von MailOnline ist der NHS derzeit in eine Kontroverse über die Entgeschlechtlichung von Gesundheitsratschlägen verwickelt.

Die Website fand heraus, dass der Gesundheitsdienst die Begriffe „Frau“ und „Frauen“ aus den Seiten über Gebärmutterkrebs, Eierstockkrebs und Wechseljahre entfernt und in den Ratschlägen für Trans-Eltern den Begriff „Stillen“ durch „Bruststillen“ ersetzt hatte.

Es gab auch Bedenken, dass Frauen durch die Verwischung der Definition von Frau den Zugang zu geschlechtsspezifischen Räumen wie Badezimmern und Krankenhausstationen verlieren könnten.

Dr. Gribble erklärte jedoch, dass die WHO ihre Leitlinien möglicherweise aktualisieren wird, um intersexuelle Menschen, die mit biologischen Merkmalen beider Geschlechter geboren werden, stärker einzubeziehen.

Sie sagte jedoch, dass dies „ungenau und stigmatisierend“ wirken könnte.

Sie ist auch besorgt darüber, dass sich die Behörde auf die Geschlechtsidentität konzentriert und nicht auf die gesundheitliche Ungleichheit, unter der Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt leiden.

Wenn dies geschieht, wird der Fokus auf die schwerwiegende gesundheitliche Benachteiligung, der Frauen und Mädchen in vielen Ländern ausgesetzt sind, weil sie weiblich sind, mit ziemlicher Sicherheit verwässert, was nur schlecht sein kann“, sagte sie.

Viele von uns, die international im Bereich der Gesundheit von Müttern und Kindern tätig sind, sind sehr besorgt darüber, dass der Vorstoß zur Entsexualisierung der Sprache auch auf UN-Organisationen wie die WHO und den United Nations International Children’s Emergency Fund übergreift.

Der WHO-Leitfaden richtet sich an Manager des öffentlichen Gesundheitswesens, und im Vereinigten Königreich arbeiten diese Experten im Allgemeinen in den Kommunalverwaltungen, aber einige sind auch beim NHS und der Regierung beschäftigt.

Sie können eine Vielzahl von Aufgaben übernehmen, z. B. die Notfallplanung für Ereignisse wie Hitzewellen oder Pandemien oder die Vermittlung von Informationen über die öffentliche Gesundheit, z. B. Kampagnen zur Raucherentwöhnung.

Der Leitfaden der WHO befindet sich derzeit in der Feedback-Phase; die endgültige Fassung soll im nächsten Monat veröffentlicht werden. Die Organisation wurde um eine Stellungnahme gebeten.