Schwedens Geburtenrate stürzt ab: „So etwas haben wir noch nie gesehen“.

Schweden ist eines der am meisten geimpften Länder der Welt. Nach offiziellen Angaben sind 87,1 Prozent der über 12-Jährigen gegen Corona geimpft.

Die Geburtenrate in Stockholm ist in diesem Jahr drastisch gesunken. Die Zahl der Geburten hat den niedrigsten Stand seit 2005 erreicht. Auch im übrigen Schweden ist die Geburtenrate stark rückläufig.

Keine Erklärung

Im ersten Quartal dieses Jahres wurden in Stockholm nur 3858 Babys geboren, 14 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Seit dem Herbst ist die Zahl der Patienten in Entbindungskliniken um 11 Prozent zurückgegangen. Die Behörden haben keine Erklärung für diesen drastischen Rückgang.

Der Rückgang ist stärker als erwartet und wird nicht nur in Stockholm, sondern auch im Rest des Landes beobachtet, so Johanna Barane, Leiterin der Stockholmer Abteilung für Statistik und Analyse, gegenüber der Zeitung Dagens Nyheter.

„So etwas haben wir noch nie erlebt, dass in nur einem Quartal der Tiefpunkt erreicht wurde“, sagte Professor Gunnar Andersson von der Universität Stockholm.

Er wies auf einen Zusammenhang mit den Covid-Impfstoffen hin. „Das hängt mit dem Massenimpfprogramm im April und Mai letzten Jahres zusammen“, betonte Andersson. „In anderen Teilen Europas sehen Demographen das Gleiche“.

Andererseits war die Coronavirus-Sterblichkeit fast nirgendwo in Europa so niedrig wie in Schweden, das sich weigerte, eine Ausgangssperre zu verhängen.