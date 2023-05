Geschlechtsangleichende Operation: Träume werden zu Albträumen

Während Kinder immer häufiger zu „geschlechtsangleichenden“ Therapien und sogar Operationen gelockt werden, haben sie keine Ahnung, was auf sie zukommt. Auch viele Erwachsene haben keine Ahnung.

Immer häufiger werden Kinder zu „geschlechtsangleichenden“ Hormontherapien und geschlechtsangleichenden Operationen gelockt, ohne dass ihnen eine angemessene Einwilligung erteilt wird, und sie haben keine Ahnung, worauf sie sich da einlassen. Viele Erwachsene unterschätzen sogar, wie schwierig und schmerzhaft der Eingriff sein wird

Alles, was ein junges Mädchen braucht, um den Prozess der Geschlechtsumwandlung in einen Jungen zu beginnen, ist ein Schreiben eines Therapeuten, der es unterstützt. In der Regel schreibt der Therapeut bereits nach ein oder zwei Besuchen ein Unterstützungsschreiben. Danach wird sie zu einem Endokrinologen geschickt, der ihr nach einem einzigen Besuch Testosteron verschreibt

Einige Zentren für die Geschlechtsumwandlung verlangen nicht einmal eine Untersuchung der psychischen Gesundheit, und mehrere Kliniken von Planned Parenthood verschreiben offenbar gleich beim ersten Besuch eine Hormonersatztherapie (HRT)

Während einige Befürworter der Transsexualität darauf bestehen, dass die HRT harmlos und reversibel ist, sobald man die Hormone abgesetzt hat, ist dies einfach nicht wahr. Die Auswirkungen von Testosteron auf ein Mädchen können sowohl tiefgreifend als auch dauerhaft sein und sich innerhalb weniger Monate bemerkbar machen

Die Transgender-Bewegung ist ein Sprungbrett für die transhumanistische Agenda. Letztlich geht es darum, Körper aus Fleisch und Blut ganz abzuschaffen und unsere Existenz entweder in einem synthetischen Körper oder als körperlose Avatare im Cyberspace zu führen, oder beides. Die Verwandlung der Menschheit in geschlechtslose Menschen, die zur natürlichen Fortpflanzung unfähig sind, ist lediglich ein erster Schritt in diese Richtung

Im obigen Video taucht WhatsHerFace Entertainment in die „unausgesprochene Realität der Geschlechtsumwandlung und all den Schmerz, das Bedauern und die Schrecken, die damit verbunden sind“ ein.

Den meisten Erwachsenen mit klarem Verstand ist klar, dass die chirurgische und chemische Veränderung der Anatomie von männlich zu weiblich bzw. von weiblich zu männlich ein komplexer und schmerzhafter Prozess ist. Das Problem ist, dass es in der Regel keine vernünftigen Erwachsenen sind, die sich für eine Geschlechtsumwandlung entscheiden. Es sind vor allem Kinder, die dazu gedrängt werden, und sie haben keine Ahnung, worauf sie sich da einlassen. Viele Erwachsene wissen nicht einmal, wie schwierig und schmerzhaft es sein wird.

Wie WhatsHerFace berichtet, ist alles, was ein junges Mädchen braucht, um den Prozess der Geschlechtsumwandlung in einen Jungen zu beginnen, ein Unterstützungsschreiben eines Therapeuten. In der Regel schreibt der Therapeut nach nur ein oder zwei Besuchen ein Unterstützungsschreiben. Danach wird sie zu einem Endokrinologen geschickt, der ihr nach einem einzigen Besuch Testosteron verschreibt.

Das ist zwar erschreckend lax, aber einige Zentren für die Geschlechtsumwandlung haben sogar dieses winzige Stückchen Bürokratie übersprungen. Einige verlangen keinerlei Untersuchung der psychischen Gesundheit, und eine Reihe von Planned Parenthood-Kliniken stellen offenbar gleich beim ersten Besuch ein Rezept für eine Hormonersatztherapie aus.

Hormonersatztherapie (HRT) ist nicht harmlos

Während einige Trans-Befürworter darauf bestehen, dass HRT harmlos und vollständig reversibel ist, sobald man die Hormone abgesetzt hat, stimmt das einfach nicht. Wie WhatsHerFace berichtet, können die Auswirkungen von Testosteron auf ein Mädchen sowohl tiefgreifend als auch dauerhaft sein und sich innerhalb weniger Monate bemerkbar machen. Zu den Auswirkungen einer hochdosierten Testosteronbehandlung gehören:

Vertiefung der Stimme

Haarwuchs im Gesicht

Haarausfall, Geheimratsecken, Glatzenbildung

Gesteigerte Libido

Sexuelle Dysfunktion

Erhöhte Aggressivität und unberechenbare Stimmungen

Sterilität

Vergrößerung der Klitoris

Vaginale Atrophie

Wie die Cleveland Clinic festgestellt hat, bleiben viele dieser Veränderungen auch dann bestehen, wenn Sie die Einnahme von Testosteron ganz einstellen. Kann ein Kind oder ein Jugendlicher überhaupt begreifen, was Sterilität für ihn im späteren Leben bedeuten könnte? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie begreifen können, wie sich andere körperliche und emotionale Veränderungen auf sie auswirken könnten, z. B. eine Glatze.

Andere Arten der Hormontherapie sind Pubertätsblocker, die Kindern verabreicht werden, die noch nicht in die Pubertät gekommen sind. Diese Medikamente verzögern das Auftreten der Geschlechtsmerkmale, die mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht verbunden sind.

Besonders schockierend ist, dass die Erwachsenen, die sie zu einer Geschlechtsumwandlung anleiten, nicht darauf achten, sie gründlich über die Schwierigkeiten zu informieren, mit denen sie konfrontiert werden könnten. Insgesamt glaube ich nicht, dass Kinder und Jugendliche in der Lage sind, die Entscheidung für eine Geschlechtsumwandlung zu treffen, und die Ermutigung oder Erleichterung dieser Entscheidung sollte wirklich illegal sein.

Doppel-Mastektomien mit 15 Jahren durchgeführt

Während man bis zum Alter von 18 Jahren als zu unreif gilt, um einen uneingeschränkten Führerschein zu machen, und bis zum Alter von 21 Jahren keinen Alkohol trinken darf, kann eine „geschlechtsbestätigende“ Sexualhormontherapie bereits mit 14 Jahren beginnen, Mädchen, die sich für Jungen halten, können sich im Alter von 15 Jahren einer doppelten Mastektomie unterziehen, und eine vollständige Geschlechtsumwandlung ist je nach Verfahren mit 17 oder 18 Jahren möglich, obwohl die World Professional Association for Transgender Health für Operationen bereits mit 15 Jahren plädiert.

Im Bostoner Kinderkrankenhaus muss man 17 Jahre alt sein, um sich einer Vaginoplastik zu unterziehen, bei der der Penis, die Hoden und der Hodensack eines Jungen entfernt und eine Vagina geschaffen wird, und 18 Jahre alt, um sich einer Phalloplastik, der chirurgischen Konstruktion eines Penis, oder einer Metoidioplastik zu unterziehen, bei der Testosteron zur Vergrößerung der Klitoris verwendet wird, aus der dann ein kleiner Penis konstruiert wird. In beiden Fällen werden auch Hodenprothesen eingesetzt.

Chirurgie zur Umwandlung von Frau zu Mann verstehen

Wenn eine biologische Frau beschließt, sich chirurgisch in einen Mann zu verwandeln, unterzieht sie sich einer Phalloplastik, bei der große Hautabschnitte von ihren Unterarmen und/oder Oberschenkeln entnommen werden, um einen Penis zu formen. Wie Sie auf den Bildern im Video von WhatsHerFace sehen können, hinterlässt dies eine sehr große, unansehnliche Narbe an einem oder beiden Unterarmen, und während die Spenderstelle heilt, besteht immer die Gefahr einer Infektion.

Da die Spenderstelle haarlos sein muss, muss zunächst eine Elektrolyse durchgeführt werden. Wenn die Elektrolyse fehlschlägt und Haare in der gespendeten Haut nachwachsen, kann der Transmann für den Rest seines Lebens mit schmerzhaftem Haarwuchs in der Harnröhre zu kämpfen haben.

Transmänner, die Testosteron nehmen, haben auch mit gynäkologischen Problemen zu kämpfen, insbesondere mit Scheidentrockenheit und Vaginalatrophie, die sehr schmerzhaft sein können. Beckenschmerzen und bakterielle Vaginose sind weitere häufig auftretende Probleme.

Verständnis der Operationen zur Geschlechtsumwandlung von Mann zu Frau

Bei der Vaginoplastik, bei der sich ein biologischer Mann chirurgisch in eine Frau verwandelt, verwendet der Chirurg Haut aus dem Hodensack der Patientin, um einen Vaginalkanal zu schaffen. Wenn zusätzliche Hauttransplantate benötigt werden, verwendet er Haut von den Seiten des Bauches.

Bevor die Hauttransplantate entnommen werden, muss er sich einer Elektrolyse an den ausgewählten Spenderstellen unterziehen. Die Elektrolyse beseitigt jedoch nicht immer dauerhaft den Haarwuchs, vor allem nicht den männlichen, der in der Regel üppiger ausfällt, und wenn die Haare wieder nachwachsen, kann es passieren, dass dem Transmann Haare im Vaginalkanal wachsen.

Vaginoplastiken sind nicht immer erfolgreich, und wenn sie wiederholt werden müssen, wird normalerweise ein Teil des Dickdarms der Patientin verwendet. Ein Nachteil dieses Verfahrens, der so genannten Colovaginoplastik, ist ein unangenehmer Ausflussgeruch.

Nach der Vaginoplastik muss die Patientin die Vagina täglich weiten. Dazu wird die Vagina mit einem geölten Dildo gedehnt (geweitet), damit sie sich nicht verschließt. Ihr Körper betrachtet diese neue Öffnung als eine Wunde und wird alles tun, um sie zu heilen. Transfrauen müssen dies für den Rest ihres Lebens mehrmals am Tag tun.

Träume, aus denen Albträume gemacht werden

Die Dilatation ist eine der Herausforderungen der Geschlechtsumwandlung von Mann zu Frau, die von den meisten Menschen unterschätzt wird. Hier ist ein Erfahrungsbericht aus dem Video von WhatsHerFace.

„Vor drei Monaten begann ich diesen ‚Traum‘ (alptraumhafte Hölle), der SRS ist … Dilatieren ist die Hölle, alles ist empfindlich oder wund, meine … Beinbewegungen sind zwar besser als vorher, aber immer noch ziemlich eingeschränkt. Ich fühle mich ständig stechende und brennende Empfindungen ziemlich viel rund um die Uhr in meinem Schritt Bereich.

So selbstmordgefährdet war ich wahrscheinlich noch nie, bevor ich mich tatsächlich umgewandelt habe. Dieser ‚Vaginalkanal‘ (der in Wirklichkeit eine verdammte offene Wunde ist) hat mir nichts als Beschwerden beschert, und ich habe es verdammt noch mal satt.

Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, meinen Chirurgen zu fragen, ob es möglich ist, diesen Pseudo-Vaginalkanal einfach zu schließen oder ihn ganz loszuwerden. Ich wünschte, jemand hätte mir auch nur ein Drittel davon gesagt, was für ein Höllenritt das werden würde. Aber das hat niemand. Und jetzt sitze ich in diesem Albtraum fest.

Ich ziehe es in Erwägung, die Dilatation abzubrechen. Der Kanal wird schrumpfen, na und? Ihn beizubehalten bedeutet, dass mein ganzes Leben in diesem Ding gefangen ist. Obwohl ich das, was ich vorher hatte, überhaupt nicht mochte, hat es mir doch Freiheit gegeben … Im Vergleich dazu ist diese Scheiße so, als würde man von der Bewährung direkt in die Einzelhaft gehen.“

Sicher, mag man denken, aber das ist nur die Erholung. Irgendwann wird alles wieder gut sein. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Hier sind die Worte einer Transfrau, die drei Jahre nach ihrer Vaginoplastik immer noch zu kämpfen hat.

„Selbstmordgedanken. Drei Jahre post-op SRS und immer noch Ausfluss und Schmerzen … Ich hatte SRS im Jahr 2016, August … und ich erlebe wieder Ausfluss und Schmerzen aus meiner Neovagina, nachdem sie zwei Jahre lang verschwunden waren. Der Orgasmus ist in diesen Tagen sehr schwierig, und wenn ich ihn habe, fühle ich weniger als die Hälfte von dem, was ich früher da unten fühlte. Normalerweise bin ich eine sehr starke Person, die nicht so leicht aufgibt, aber in den letzten Wochen habe ich mich fast jede Nacht in den Schlaf geweint. Ich frage mich, warum ich mich dieser Operation unterziehen musste. Seit der Operation habe ich mich mit niemandem mehr verabredet, und alle, mit denen ich mich verabredet habe, haben mich diplomatisch abgewiesen, als ich mich geoutet und gesagt habe, dass ich eine Neovagina habe. Ich sage nicht, dass sich niemand dieser Operation unterziehen sollte, und ich bin sicher, dass es Menschen gibt, die erstaunliche Ergebnisse erzielen, aber viel zu oft höre ich, dass Menschen Komplikationen nach einer SRS haben. Ich finde das Leben in diesen Tagen sehr anstrengend. Ich muss meine Vagina mit Isobetadin reinigen, um den Geruch und den Ausfluss in Schach zu halten. Ich muss mich immer noch einmal am Tag dehnen. Ich hätte die Dinge sorgfältiger durchdenken sollen. Ich dachte, SRS sei ein wunderbarer Endpunkt einer schwierigen Reise. Es hat eine ganz andere Dose Würmer aufgemacht. Ich hätte einfach Analsex haben und meine Genitalien in Ruhe lassen können und vielleicht die Hoden entfernen lassen. Etwas so anstrengendes wie die Umkehrung des Gewebes zu machen, erwies sich als schlechte Idee. Ich wünschte, ich könnte jetzt einfach die Vagina verschließen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder Sex zu haben, so oder so. Ich weiß, dass ich dankbar dafür sein sollte, dass ich eine Operation für 22.000 CAD hatte, die von der Regierung bezahlt wurde. Aber ich fühle mich belogen. Ich komme mir so dumm vor.“

Die Eltern werden aus der Gleichung entfernt

Denken Sie über diese Worte nach und bedenken Sie dann, dass die Pro-Trans-Ideologie jetzt offen im Kindergarten und in der High School in den USA gelehrt wird. Den Kindern wird eine Gehirnwäsche verpasst, damit sie glauben, dass sie ihr eigenes Geschlecht wählen können und dass es so einfach ist, das Geschlecht zu wechseln wie die Kleidung. Das ist es aber nicht.

Die Schrecken der SRS werden jedoch so gut versteckt, dass weder Eltern noch ihre transsexuellen Kinder wissen, was auf sie zukommt, sowohl kurz- als auch langfristig. Es gibt zwar Fälle, in denen alles gut geht und der Junge oder das Mädchen sich nach der SRS endlich „vollständig“ fühlt, scheint es weitaus mehr Fälle zu geben, in denen sie sich noch unglücklicher fühlen.

Noch schlimmer ist, dass einige Bundesstaaten wie Washington Gesetze in Erwägung ziehen, die das Recht der Eltern, an der Entscheidung ihres Kindes über die Transition beteiligt zu werden, stark einschränken. Zum Beispiel, wie von ZeroHedge berichtet:

„Am 12. April [2023] debattierten die Gesetzgeber des Repräsentantenhauses über den Gesetzentwurf 5599, die eine Ausnahmeregelung für den Staat vorsieht, die ihm das Recht einräumt, die Eltern von Minderjährigen nicht benachrichtigen zu müssen, die ihr Zuhause verlassen haben, weil ihre Eltern ihnen nicht erlauben, medizinische Verfahren zur Geschlechtsumwandlung durchzuführen … Der republikanische Abgeordnete Chris Corry sagte, dass der Gesetzesentwurf „die elterlichen Rechte im Staat Washington aushöhlt“. Der Gesetzentwurf würde im Wesentlichen bedeuten, dass ein Kind, das für eine bestimmte medizinische Behandlung das Haus der Eltern verlässt und in ein Heim oder eine Gastfamilie geht, nicht verpflichtet wäre, die Eltern über den Verbleib ihres Kindes zu informieren“, sagte Corry. Dies ist offensichtlich ein grundlegender Verstoß gegen die elterlichen Rechte und etwas, das Eltern im gesamten Bundesstaat Washington sehr beunruhigt. Der republikanische Abgeordnete Peter Abbarno sagte, der Kern der Debatte über den Gesetzentwurf sei die Frage, ob es dem Staat erlaubt sei, „im Wesentlichen zu verbergen, wo das Kind ist“. Die meisten Eltern, so Corry, würden „bis ans Ende der Welt gehen, um ihr Kind zu finden“, wenn es nach einem Streit verschwunden sei. Und die Tatsache, dass ein Gesetzesentwurf in Kraft treten könnte, der besagt, dass wir es Ihnen nicht sagen werden, geht für uns einfach zu weit“, sagte Corry. Corry erklärte gegenüber der Epoch Times, dass nach dem Gesetzentwurf eine Meinungsverschiedenheit zwischen einem Kind und seinen Eltern über den Wunsch des Kindes nach einer medizinischen Transition „Missbrauch und Vernachlässigung“ darstelle, nur weil die Eltern „nicht richtig bestätigt haben, was das Kind will“. Corry sagte, es gebe bereits Gesetze zum Schutz von Kindern vor Missbrauch und Vernachlässigung, die „solide und zwingende Gründe“ verlangten, warum ein Kind von zu Hause weggenommen werden müsse. Das Frustrierende ist, dass selbst in diesen Fällen die Eltern ein Recht darauf haben, zu erfahren, wo ihre Kinder sind, nachdem sie weggebracht worden sind“, sagte Corry. In diesem Fall hätten die Eltern keine Ahnung.“

Schnell einsetzende Geschlechtsdysphorie: Eine soziale Ansteckung

Nach Angaben der World Professional Association for Transgender Health deuten Daten aus westlichen Ländern darauf hin, dass die Geschlechtsdysphorie bei Kindern inzwischen bei 8 % liegt, verglichen mit nur einem Bruchteil eines Prozents unter älteren Erwachsenen.

Bei Kindern, die ihr Geschlecht in Frage stellen, aber für eine dauerhafte Umwandlung nicht in Frage kommen, ist es sogar 1 von 5! In den USA identifizieren sich 5 % der 18- bis 29-Jährigen als transsexuell, verglichen mit 1,6 % der 30- bis 49-Jährigen und nur 0,3 % der 50-Jährigen und Älteren.

Wie ist das überhaupt möglich? Wie kommt es, dass so viele junge Menschen plötzlich geschlechtsverwirrt sind? Sozialer Druck scheint viel damit zu tun zu haben, und dazu gehört auch der Druck von Erwachsenen, z. B. von Lehrern. Aber auch ein weit verbreitetes Trauma kann eine Rolle spielen.

Laut einer 2018 durchgeführten Studie zur Transgender-Identität die in Psychology Today beschrieben wurde, scheint die „schnell einsetzende Geschlechtsdysphorie“ (ROGD) „ein neuartiger Zustand zu sein, der durch Kohorten- und Ansteckungseffekte und neuartigen sozialen Druck entsteht“.

Als solche unterscheidet sie sich in Ätiologie und Epidemiologie von der herkömmlichen Geschlechtsdysphorie, die im Diagnostischen und Statistischen Handbuch Psychischer Störungen (DSM) beschrieben ist. Bemerkenswerterweise waren 80 % der Teenager, die sich als transgender identifizierten, Mädchen, die sich als Jungen identifizierten.

Für diejenigen unter uns, die wissen, wie das Internet genutzt wird, um beeinflussbare Gemüter zu manipulieren, ist es nicht überraschend, dass 63,5 % der Eltern berichteten, dass sie kurz vor der Bekanntgabe, dass ihr Kind transsexuell ist, einen deutlichen Anstieg des Konsums sozialer Medien festgestellt hatten. Insbesondere hatten die Eltern bemerkt, dass ihr Kind beliebten YouTubern folgte, die über ihre Transition sprachen.

Anzeichen für Indoktrination

Unter den vielen Überraschungen, die in dieser Studie entdeckt wurden, fand die Forscherin, Dr. Lisa Littman, eine Verhaltenswissenschaftlerin an der Brown University, heraus, dass eine der vielen Überzeugungen, die von diesen transsexuellen Jugendlichen vertreten wurden, darin bestand, dass jeder, der nicht spezifisch transgender ist, „böse“ ist, einschließlich Schwule und Lesben. Wie in Psychology Today berichtet:

„Eltern berichteten außerdem, dass sie von ihren Kindern abfällig als ‚Brüter‘ bezeichnet wurden oder dass sie routinemäßig von Kindern belästigt wurden, die ‚Pronomen-Polizei‘ spielten. Die Beobachtung, dass sie die Stimme ihres Kindes nicht mehr erkannten, tauchte in den Berichten der Eltern immer wieder auf. Im Gegenzug wurde immer wieder die unheimliche Ähnlichkeit zwischen dem Diskurs der Jugendlichen und trans-positiven Online-Inhalten hervorgehoben. Die Jugendlichen wurden als „wie aus einem Drehbuch“, „aus einem Skript“, „hölzern“, „wie ein Formbrief“, „wortwörtlich“, „Wort für Wort“ oder „praktisch als copy and paste“ beschrieben.

Für mich ist die Tatsache, dass transsexuelle Teenager wie Kopien voneinander klingen, ein Zeichen von Indoktrination. Ein Skript wurde entfesselt, und Trans-Aktivisten wiederholen dieses Skript mit dem Ziel, ihr Publikum zu indoktrinieren. Das Gleiche haben wir während des COVID erlebt. Die Mainstream-Medien wiederholten das Skript der offiziellen COVID-Erzählung, Wort für Wort, Tag für Tag. Wiederholung – so werden die Menschen indoktriniert.

Jetzt kommt noch der Druck von Unternehmen hinzu, die die Trans-Agenda als Goldesel betrachten (obwohl die meisten, die diesen Weg eingeschlagen haben, auf die harte Tour herausfinden, dass Trans-Menschen immer noch eine winzige Minderheit ihres Kundenstamms sind und der Rest nicht gewillt ist, die Schürung eines psychischen Gesundheitsproblems zu fördern).

Selbst wenn die Vorstandsvorsitzenden von Unternehmen die Transgender-Agenda nicht mit Begeisterung verfolgen, werden viele in diese Richtung gelockt, weil sie ihren Corporate Equality Index (CEI) optimieren wollen.

Ist Transgenderismus eine unangepasste kollektive Stressreaktion?

Littman stellte jedoch die Hypothese auf, dass ROGD ein maladaptiver Bewältigungsmechanismus für andere zugrunde liegende psychische Probleme oder Traumata sein könnte. Im Wesentlichen könnte es sich um eine Form der fehlangepassten kollektiven Stressreaktion handeln. Psychology Today schrieb:

„Aus Littmans Studie geht klar hervor, dass die Zunahme der schnell auftretenden Geschlechtsdysphorie, von der anscheinend überwiegend geborene Frauen betroffen sind, auf ein komplexes Geflecht aus sozialem Druck, sich verändernden kulturellen Normen und neuen Formen der Belastung und Bewältigung hinweist, die weiter untersucht werden sollten. Eltern, Pädagogen und Kliniker sind gleichermaßen zur Vorsicht im Umgang mit diesem wachsenden Phänomen aufgerufen.“

Cui Bono? (lateinisch für „Wem zum Vorteil? “)

Wer profitiert also von diesem unangepassten Gruppendenken? In erster Linie die Krankenhäuser, Ärzte und Chirurgen, die geschlechtsangleichende Operationen durchführen, und natürlich Big Pharma. Die Kosten für eine vollständige Geschlechtsumwandlung belaufen sich im Durchschnitt auf 132.000 Dollar, können aber bis zu 200.000 bis 300.000 Dollar betragen, wenn alles gesagt und getan ist.

Dr. Robert Malone hat kürzlich berechnet, dass es 102 Milliarden Dollar kosten würde, die derzeitige Kohorte junger Erwachsener (insgesamt 2,58 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 10 bis 24 Jahren), die sich für transsexuell halten, umzuwandeln. Im Moment ist das ein ungenutzter Markt, und es ist klar, dass die Gesundheitsbranche darauf brennt, ihn in Gang zu bringen.

Derzeit müssen die Versicherungen die Kosten für geschlechtsangleichende Operationen nicht übernehmen, aber das könnte sich bald ändern, denn die Website des Affordable Care Act ermutigt Trans-Personen aktiv dazu, wegen ungesetzlicher Geschlechtsdiskriminierung zu klagen.

Was verbirgt sich hinter der Trans-Agenda?

Abschließend ist es erwähnenswert, dass viele der gleichen Leute, die die Beschneidung angriffen und gegen Körperschande kämpften, nun Transgenderismus fördern, der bis zur Selbstverstümmelung entmenschlicht zu sein scheint.

Im obigen Video erörtert die selbsternannte Feministin und Enthüllungsjournalistin Jennifer Bilek die Kräfte hinter der Trans-Bewegung und der „geschlechtsangleichenden medizinischen Versorgung“ für Kinder.

Kurz gesagt, es handelt sich um ein Sprungbrett für die transhumanistische Agenda. Letztlich geht es darum, Körper aus Fleisch und Blut ganz abzuschaffen und unsere Existenz entweder in einem synthetischen Körper oder als körperlose Avatare im Cyberspace zu führen, oder beides.

Die Verwandlung der Menschheit in geschlechtslose Menschen, die zur natürlichen Fortpflanzung unfähig sind, ist lediglich ein erster Schritt in diese Richtung. Der nächste Schritt ist die Verschmelzung des Menschen mit der Maschine und der künstlichen Intelligenz. Im Laufe der Zeit wird der Anteil der Menschen aus Fleisch und Blut abnehmen, während der synthetische Anteil zunehmen wird.

„Sie wollen, dass sich die jüngeren Generationen mit der transhumanistischen Idee anfreunden, dass das Geschlecht fließend ist und darauf beruht, wie man sich fühlt, und nicht darauf, was man ist, und dass man sich nicht fortpflanzen will, weil die menschliche Fortpflanzung an die Technologiebranche ausgelagert wird.“

Wie Bilek erklärt, fördert die Trans-Ideologie die Vorstellung, dass man sich sein Geschlecht aussuchen kann, obwohl das biologisch unmöglich ist, denn das ist ein Sprungbrett zu der größeren Ideologie, dass man ganz ohne Körper im Cyberspace existieren kann, wo man sein kann, wer immer man will.

Sie wollen, dass sich die jüngeren Generationen mit der Vorstellung anfreunden, dass das Geschlecht fließend ist und darauf beruht, wie man sich fühlt, und nicht darauf, was man ist, und dass man sich nicht fortpflanzen will, weil die menschliche Fortpflanzung an die Technologiebranche ausgelagert wird.

In den letzten zehn Jahren, so Bilek, hat sich das Trans-Argument von „manche Menschen werden im falschen Körper geboren“ zu einem einfachen Plädoyer für das Recht entwickelt, sich auf jede erdenkliche Weise zu vergrößern, Anhängsel hinzuzufügen oder zu entfernen, die man nicht haben will. Laut Bilek handelt es sich um einen Fetischkult, dem scheinbar rationale Menschen auf den Leim gehen, ohne zu verstehen, worum es eigentlich geht.

Meiner Meinung nach stellt die Transgender-Bewegung eine ernsthafte Bedrohung für die geistige, emotionale und körperliche Gesundheit dar und muss durch einen besonnenen Diskurs bekämpft werden. Wie kann jemand behaupten, er sei um die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern besorgt, und gleichzeitig irreversible Operationen fördern, die lebenslange Risiken für ihre Gesundheit mit sich bringen und viele von ihnen unfruchtbar machen?

Es ist eine Sache, die Pronomen eines Kindes zu ändern. Eine andere ist es, ihnen Brüste und Penisse abzuschneiden, nur weil sie sagen, dass sie sich mit ihrem – vorerst – gewählten Geschlecht unwohl fühlen. Allein die Vorstellung, dass ein Kind eine Entscheidung treffen darf, die so weitreichende Folgen hat wie die Verstümmelung seiner Geschlechtsorgane, ist unbegreiflich fahrlässig.

Und wenn man sich das verborgene Motiv hinter dieser Bewegung vor Augen führt, dann verstärkt das den menschenfeindlichen, antihumanen Charakter dieser Bewegung, denn Kinder, die unsere Zukunft sind, werden physisch und psychisch geopfert, um eine Ideologie voranzutreiben, die darauf abzielt, die menschliche Spezies zu zerstören und sie zu etwas zu machen, was sie nicht ist.

