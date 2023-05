G7-Gipfel entweiht Hiroshima-Gedenken mit Kriegshetze

Die Gruppe der Sieben hielt einen De-facto-Kriegsgipfel in Hiroshima ab, einem Ort, der ein Synonym für den Schrecken und das Böse des Krieges ist.

Die von den Vereinigten Staaten geführte „Gruppe der Sieben“ hielt am Wochenende in der japanischen Stadt Hiroshima eines ihrer zunehmend bedeutungslosen Treffen ab. Das feierliche Getue dieser kriegstreiberischen Eliten an einem Ort, der für die ultimative Barbarei des amerikanischen Imperialismus steht, ist nicht nur in seiner Scheinheiligkeit und Profanität widerlich. Der offensichtliche Mangel an Bewusstsein und Schamgefühl dieser Scharlatane ist ein sicheres Zeichen dafür, dass ihre privilegierte historische Scharade zu einem Ende kommt.

Der amerikanische Präsident Joe Biden nahm sich eine Auszeit von der kollabierenden Wirtschaft seines Landes und den Skandalen um die ausufernde Korruption in seiner Familie, um am G7-Gipfel in Japan teilzunehmen. Zu ihm gesellten sich die sogenannten Staats- und Regierungschefs aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Kanada sowie der Premierminister des Gastgeberlandes, Fumio Kishida. Zu den Lakaien gesellten sich die oberste Bauchrednerpuppe der Europäischen Union, Ursula von der Leyen, und der ukrainische Komiker, der zum Waffenhändler wurde und auch als „Präsident“ bezeichnet wird, Wladimir Zelenski.

Die Veranstaltung begann mit einer zynischen und unaufrichtigen „Einweihung“ im Hiroshima-Friedenspark, dessen Herzstück die Genbaku-Kuppel ist, die ikonische, gespenstische Ruine, die durch den US-Atombombenabwurf von 1945 entstanden ist. An diesem heiligen Ort versammeln sich dieselben Politiker, die die Welt auf verbrecherische Weise in einen weiteren Flächenbrand treiben.

Biden und seine Kumpane verzichteten bald auf das hohle Gerede über „Frieden“ und „nukleare Abrüstung“ und machten den G7-Gipfel zu einem Aufruf zu mehr Feindseligkeit gegenüber Russland und China. Es gab Pläne für weitere Wirtschaftskriege (Sanktionen) gegen Moskau, das wie üblich für seine „unprovozierte Aggression“ gegen die Ukraine verunglimpft wurde. Es wurden weitere Waffenlieferungen für das Pulverfass versprochen, das die USA und ihre NATO-Partner in der Ukraine errichtet haben. Internationale diplomatische Bemühungen zur Lösung des Konflikts, die von China sowie lateinamerikanischen und afrikanischen Staaten vorgeschlagen worden waren, wurden kurzerhand abgetan.

Die von den USA angeführte G7-Kamarilla machte ihr Hassfest auch zu einem Forum, um die Feindseligkeit gegenüber China zu schüren, indem sie Peking beschuldigte, Atomwaffen aufzurüsten und die Welt zu bedrohen.

Kurzum, die Gruppe der Sieben hielt einen De-facto-Kriegsgipfel in Hiroshima ab, einem Ort, der als Synonym für den Schrecken und das Böse des Krieges gilt.

Vor achtundsiebzig Jahren, am Morgen des 6. August 1945, um 8.15 Uhr, warf der B-29-Bomber Enola Gay der US-Luftwaffe die Atombombe auf die Stadt. Dabei starben 140.000 Menschen, vor allem Zivilisten, viele von ihnen wurden sofort verbrannt, andere starben an schrecklichen Verbrennungen und Strahlenvergiftungen. Eine zweite Bombe wurde drei Tage später auf Nagasaki abgeworfen.

Die Geschichte hat gezeigt, dass es keine militärische Notwendigkeit für den Einsatz solcher Massenvernichtungswaffen gab. Die offiziellen amerikanischen Begründungen, mit denen angeblich das Ende des Pazifikkriegs beschleunigt werden sollte, erweisen sich heute als glatte Lügen. Die Bomben wurden von den Vereinigten Staaten absichtlich in einer Demonstration von Staatsterrorismus eingesetzt, die sich insbesondere gegen ihren Kriegsverbündeten, die Sowjetunion, richtete. Diese grotesken völkermörderischen Verbrechen besiegelten wohl den Beginn des Kalten Krieges. Mit dieser grausamen Grenzziehung versuchte das von den USA angeführte westliche imperialistische System, die Nachkriegswelt zu kontrollieren.

Dieselbe beklagenswerte und kriminelle Mentalität des Kalten Krieges besteht bei den US-Herrschern und ihren westlichen Lakaien fort. Washington benötigt Kriege und Konflikte, um seine unhaltbaren hegemonialen Ambitionen aufrechtzuerhalten, zusammen mit seinen westlichen Satrapen, die ebenso mitschuldig sind. Die barbarische Machtstruktur kann nur durch „ideologische Projektionen“ aufrechterhalten werden, die „Feinde“ und „Bedrohungen“ benennen, die wiederum als Deckmantel für die ansonsten inakzeptable Barbarei und Kriegstreiberei dienen. Die Sowjetunion war der „Feind“, dann wurden es „islamische Terroristen“, und jetzt sind es Russland und China.

Die ideologische Projektion zeichnet auch ein narzisstisches Bild von Amerika und seinen westlichen Verbündeten als wohlwollend, friedliebend, demokratisch, gesetzestreu und so weiter. Es ist ein fast unglaubliches Kunststück globaler Irreführung und Umkehrung der Realität, das größtenteils durch die massenhafte Desinformation durch die westlichen Medien und das Propagandasystem ermöglicht wird. Zum Glück wird auch diese Scharade immer fadenscheiniger.

Ein Indikator dafür war diese Woche eine Studie des angesehenen Brown University’s Cost of War Project, die die Zahl der in den vergangenen zwei Jahrzehnten durch US-geführte Kriege Getöteten auf 4,5 Millionen schätzt. Insgesamt belaufen sich die Schätzungen der Todesopfer amerikanischer Angriffskriege in der Welt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf etwa 20-30 Millionen. Keine andere Nation in der Geschichte kommt auch nur annähernd an die Zerstörungskraft der US-Macht heran, die sich selbst lachhaft zum „Führer der freien Welt“ und zum „demokratischen Verfechter einer auf Regeln basierenden Ordnung“ erklärt.

Die Vereinigten Staaten haben sich in einen monströsen imperialistischen Schurkenstaat verwandelt, der süchtig nach Krieg, Konflikten, Massentötungen und sogar Vernichtungsdrohungen ist, um seine kapitalistische Wirtschaft zu stützen. Die angehäufte Rekordverschuldung von 31 Billionen Dollar zeugt von der chronischen Krankheit und der moribunden Dollar-Lebensader.

Dennoch haben Washingtons ideologische Ansprüche – die von einem unterwürfigen Medien- und Propagandasystem unterstützt und verbreitet werden – die absurde Dreistigkeit, Russland, China und andere Nationen als „Bedrohung“ für den internationalen Frieden darzustellen.

Der Krieg in der Ukraine ist seit mindestens neun Jahren im Gange. Selbst NATO-Chef Jens Stoltenberg gibt dreist zu, dass der Krieg gegen Russland seit dem von der CIA unterstützten Putsch in Kiew im Jahr 2014 vorbereitet wurde. Der Krieg spielt sich jetzt auf eine Art und Weise ab, die die psychopathische Logik der US-Herrscher und ihrer westlichen Lakaien anschaulich zum Ausdruck bringt. Großbritannien hat sich als rechter Handlanger von Uncle Sam entpuppt, um eine Eskalation zu provozieren. Die jüngste Provokation an Russland ist die Lieferung von Storm Shadow-Marschflugkörpern mit großer Reichweite, die die Krim treffen können. Bereits jetzt sind russische Zivilisten Opfer dieser britischen Munition geworden. Dies ist wie der zweite Teil des Schlachtenwahnsinns von Großbritanniens Charge of the Light Brigade im Krimkrieg (1853-56). Der britische Premierminister Rishi Sunak ist eine weitere verachtenswerte Figur der Vielfalt. Schwachköpfe wie er, Biden, Scholz, Trudeau, Macron, Meloni und Von der Leyen sollten wegen Kriegsverbrechen auf die Anklagebank gesetzt werden.

Die unerbittliche Logik des Krieges, die durch die amerikanischen Hegemonialbestrebungen erzwungen wird, führt dazu, dass die Welt erneut an den Rand eines Weltkrieges gedrängt wird. Dieselben imperialistischen Tendenzen, die zwei frühere Weltkriege ausgelöst haben, sind wieder im vollen Gange.

Hiroshima ist eine obszöne Erinnerung an den Krieg und insbesondere an den von den USA geführten Krieg. Es ist wirklich beunruhigend, dass ein amerikanischer Präsident und seine Lakaien der westlichen Elite den Opfern eines atomaren Holocausts huldigen, während sie gleichzeitig wahnwitzige Pläne für eine verstärkte Aggression gegen Russland und China schmieden.

Die arroganten amerikanischen Machthaber haben sich noch nicht einmal für Hiroshima und Nagasaki entschuldigt. Sie beharren vielmehr darauf, Recht zu behalten. Biden setzte am Wochenende der Travestie noch eins drauf, als er erklärte, Japan werde von Amerikas „nuklearem Schirm“ gegen den angeblichen chinesischen Expansionismus „geschützt“. Das sagte der Führer einer Nation, die China mit Militärbasen, Raketensystemen, Seestreitkräften und nuklearfähigen Bombern einkreist. Japans unterlegener Premierminister Fumio Kishida dankte Biden sogar und erklärte, die USA seien eine Kraft für den Frieden in der Welt.

Auf jeden Fall wird die G7 zu einer globalen Irrelevanz. Sie ist ein Relikt der früheren imperialen Macht der USA. Der „Club der Reichen“ beherrschte früher die Hälfte der Weltwirtschaft, heute sind es nur noch 30 Prozent, Tendenz fallend. Die aufstrebende multipolare Welt unter der Führung Chinas, Russlands, des Globalen Südens und vieler anderer, der BRICS, ASEAN, ALBA, EWR, SCO, sind allesamt Zeugnisse des schwindenden amerikanischen Imperiums und seiner rasch abnehmenden Dollar-Dominanz. Die G7 tut nicht einmal so, als ob sie der Weltwirtschaft und der Entwicklung helfen würde. Sie ist zu einem kriegerischen Vehikel geworden, das die verzweifelte Kriegstreiberei eines zerbröckelnden hegemonialen Systems ausstrahlt.

Nur in der Märchenwelt der westlichen Medien/Propaganda konnte eine solch abscheuliche Scharade in Hiroshima projiziert werden. Für den Rest der Welt ist es schlichtweg widerlich.