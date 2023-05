Robert Kennedy Jr. über Bitcoin

„Ich war sofort von Bitcoin überzeugt, als Trudeau die Bankkonten der Trucker in Ottawa eingefroren hat.“

Vor einer großen Menschenmenge in Italien hielt ich eine öffentliche Rede über die Risiken digitaler Währungen, insbesondere programmierbarer Währungen, die von Regierungen verwendet werden könnten, um schlechtes Verhalten zu bestrafen. Diese Währungen würden in Kombination mit Überwachungs- und Gesichtserkennungssystemen eingesetzt, von denen die Regierung Kenntnis hätte und die sie missbrauchen könnte. Robert Kennedy Jr. weiter: ‚Und ungefähr sechs Wochen nach meiner Rede sah ich genau dasselbe bei den Truckern in Ottawa passieren, die ihre Bankkonten nicht mehr nutzen konnten.'“

„Die Bedeutung von freiem Geld für die Freiheit ist genauso wichtig wie die freie Meinungsäußerung“, betonte Robert Kennedy Jr. „Wie die meisten von Ihnen wissen, war der Lastwagenfahrerstreik in Kanada eine friedliche Demonstration, bei der Menschen für ihre grundlegenden Rechte eintraten, die als selbstverständlich angesehen werden sollten.“

„Dennoch wurde der Protest der Trucker von der kanadischen Regierung gewaltsam unterdrückt. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen und die freie Meinungsäußerung wurde unterdrückt. Am besorgniserregendsten ist jedoch, dass Hunderte Demonstranten und ihren Unterstützern, die durch Überwachungs- und Datenüberwachungstechnologien identifiziert wurden, ihre Bankkonten eingefroren wurden“, berichtete er.

„Als ich diese katastrophale und verheerende staatliche Unterdrückung miterlebte, wurde mir zum ersten Mal klar, wie wichtig freies Geld für die Freiheit ist, genauso wichtig wie die freie Meinungsäußerung.“

