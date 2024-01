Gesetzentwurf ‚Defund Davos Act‘ will die Finanzierung des WEF durch die USA blockieren

Die USA gehen gegen das WEF vor: Der wiederbelebte „Defund Davos Act“ soll ab dem Gipfel 2024 Elitismus, Exzesse und Angriffe auf Landwirtschaft und Meinungsfreiheit verhindern. Der Gesetzesentwurf soll den Fluss von Steuergeldern an das Weltwirtschaftsforum stoppen.

REPUBLIKANER IM US-KONGRESS STELLEN PARASITÄRES WEF IN FRAGE

In einem mutigen Schritt, der die wachsende Besorgnis über den Einfluss des Weltwirtschaftsforums (WEF) zum Ausdruck bringt, hat eine Gruppe von Republikanern im Repräsentantenhaus unter der Führung des Abgeordneten Scott Perry (R-PA) am vergangenen Freitag einen Gesetzentwurf mit dem treffenden Namen „The Defund Davos Act“ eingebracht, der darauf abzielt, die Finanzierung des WEF durch die USA zu stoppen.

Der Gesetzesentwurf, der einen lang erwarteten und zunehmenden Wandel in der politischen Haltung der USA widerspiegelt, zielt darauf ab, die Ausgaben für das WEF durch Regierungsbehörden wie das Außenministerium und USAID zu blockieren, die seit 2013 mehr als 9 Millionen Dollar beigesteuert haben.

GESETZGEBUNG ZIELT AUF VERSUCH DER GLOBALISTISCHEN ÜBERNAHME DES WEF AB

Der Kongressabgeordnete Tom Tiffany (W.I.) und andere, darunter die Kongressabgeordneten Paul Gosar (R-AZ), Diana Harshbarger (R-TN), Andy Ogles (R-TN) und Matt Rosendale (R-MT) haben eine klare Position gegen die dubiose, elitäre Agenda des WEF, die letzte Woche auf dem Gipfel in Davos, Schweiz, voll zum Vorschein kam.

Kongressabgeordneter Perry kritisierte die Idee, dass amerikanische Steuerzahler „jährliche Skiferien für insulare globale Eliten“ finanzieren, und bezeichnete solche Ausgaben als „absurd“ und „verwerflich“. Der Gesetzentwurf soll verhindern, dass US-Steuergelder die Bemühungen des WEF unterstützen, amerikanische Gesetze und Schutzmaßnahmen zu umgehen …. plus einige.

WAS OBEN IST, IST UNTEN AM WEF-GIPFEL IN DAVOS

Vieles an diesem Gipfel in Davos hat mich an Orwell erinnert. Was oben war, ist jetzt unten, Doppelzüngigkeit ist an der Tagesordnung, und der Einsatz für das Gute wird untergraben, wie die Tatsache, dass der „Ökozid“ jetzt als Agenda gegen alles und jedes durchgesetzt wird, was uns Essen auf den Tisch bringt.

Wie ich in meinem jüngsten Substack-Bericht über das 54. WEF-Jahrestreffen in Davos erwähnte, forderten „Umweltschützer“ bei der Veranstaltung „Ökozid“-Gesetze, um „Verbrechen gegen die Natur“ zu bestrafen.

Als jemand, der mit „Verbrechen gegen die Natur“ vertraut ist und seit Jahren dagegen kämpft, waren Landwirtschaft, Jagd, Fischerei und das Leben auf dem Land NIEMALS Teil dieser Definition. Niemals.

Abholzung, Luftverschmutzung, Pestizide, Chemikalien für die Ewigkeit, Geoengineering, 5G, Funktürme, Agent Orange usw. waren immer Beispiele für „Ökozid“ – bis Davos 2024.

Was für eine Verdrehung guter Lobbyarbeit.

Zudem rief die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, zum gemeinsamen Kampf gegen „Desinformation“ auf, um ihre „Klima- und Wirtschafts“-Agenda voranzutreiben.

Das bedeutet, Sie und mich zum Schweigen zu bringen, wenn wir die Wahrheit sagen, insbesondere wenn sie ihre geplante „Pandemie“, die Krankheit X, veröffentlichen.

„DEFUND DAVOS“ ALS LACKMUSTEST

Es waren genau diese Davos-Präsentationen und -Erklärungen, die in den vergangenen Tagen noch einmal für zusätzliche Unterstützung unter den konservativen Abgeordneten im Repräsentantenhaus gesorgt haben. Die Verabschiedung des Gesetzes steht vor Herausforderungen, vorwiegend im demokratisch kontrollierten Senat.

Ich glaube, dass jeder Abgeordnete, der dieses Gesetz nicht unterstützt, ein amerikanischer Verräter ist. So ernst ist die Sache. Aber allein die Einführung eines solchen Gesetzes zeigt deutlich die sich verändernde politische Landschaft und die zunehmende Kontrolle von Organisationen wie dem WEF. Diese gesetzgeberischen Bemühungen markieren einen entscheidenden Moment in den Beziehungen zwischen den USA und dem WEF und zeigen den wachsenden Wunsch, die immer größer werdenden parasitären Tentakel aus unserer Nation zu entfernen.

Es liegt an Ihnen und an mir, Informationen über diesen Gesetzesentwurf zu verbreiten, Druck auf unsere Politiker auszuüben, damit sie ihn unterstützen, und die Politiker, die es nicht tun, in die Schranken zu weisen!

Wenden Sie sich an Ihre Abgeordneten (ich sage das jetzt mit einem Augenzwinkern) und lassen Sie sie wissen, dass wir von ihnen erwarten, dass sie diesem Gesetz zustimmen. Ihr Abstimmungsverhalten wird uns alles sagen, was wir wissen müssen.