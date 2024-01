Ein ausgeweiteter Krieg im Nahen Osten wird immer wahrscheinlicher

Eduardo Vasco

Die Solidaritätsaktion der Ansarallah mit dem gemarterten palästinensischen Volk stellte einen Wendepunkt im israelischen Angriffskrieg in Gaza dar. Sicherlich mit der Achse des Widerstands verbunden, zwang sie die Vereinigten Staaten dazu, sich direkt militärisch in den Konflikt einzumischen, und zwar eher zugunsten der internationalen Handelsmonopole als der Regierung von Benjamin Netanjahu (die als erste fallen wird, ohne dass Washington protestiert).

Doch die Amerikaner, die mit Ausnahme der mächtigen Rüstungsindustrie keinen ausgewachsenen Krieg wollen, reagierten sehr zurückhaltend und griffen nur ausgewählte Ziele im Jemen an. Die Ansarallah erklärte, es sei keine wichtige Infrastruktur getroffen worden und die Angriffe hätten ihr militärisches Potenzial nicht einmal angekitzelt. Daher wird sie weiterhin Schiffe auf dem Weg nach oder von Israel abfangen, die die Straße von Bab al-Mandab passieren.

Joe Biden hat gegen amerikanische Gesetze verstoßen, indem er einen Militärschlag genehmigte, ohne den Kongress zu konsultieren, und wiederholte damit, was Donald Trump bei der Bombardierung Syriens im Jahr 2017 getan hat. Aber damals war Syrien wehrlos, zerstört und befand sich in einem internen Krieg, während sein Verbündeter Russland noch nicht so viel Reibung mit Trump hatte, wie es mit Biden der Fall ist. Jetzt ist die Lage für die USA anders: Die Araber sind in der Offensive, nicht in der Defensive. Und Russland will wirklich, dass Biden im Schlamm versinkt.

Zur gleichen Zeit beschlagnahmte der Iran einen US-Öltanker im Meer von Oman als Vergeltung für die Beschlagnahmung eines Schiffes in seinem Besitz durch die USA. Es ist klar, dass dies eine politisch motivierte Maßnahme war.

Im Moment testet jeder seinen Gegner. Die Ermordung von Führern der Hamas, der Hisbollah und des irakischen Widerstands durch Israel und die USA sowie der Terroranschlag, zu dem sich der Islamische Staat bekannt hat und für den der Mossad und die CIA verantwortlich zeichnen, waren riskante Tests für die Iraner. Sie verstärkten das Gefühl der Rache seitens Teherans und seiner Verbündeten.

Die USA und der Iran (in ständiger Kommunikation mit Russland und China) befinden sich derzeit in einem zunehmend angespannten Schachspiel. In den letzten Monaten des Jahres 2023 wurden mehrere Truppen an den Grenzen des Irans zu seinen Nachbarn stationiert. In dieser Woche wurden Raketen gegen Ziele in den von den USA militärisch besetzten Regionen Iraks und Syriens sowie gegen Pakistan abgefeuert, das terroristische Gruppen traf, die für die jüngsten Anschläge auf persischem Gebiet verantwortlich sein sollen.

Diese Angriffe des Irans hatten äußerst negative Auswirkungen auf Teheran. Die Regierungen Iraks und Pakistans haben sie scharf verurteilt, und die internationale Presse hat die anti-iranische Propaganda, die in den letzten Wochen zugenommen hat, bereits weiter verstärkt. All dies hat der Iran offensichtlich bedacht, bevor er diese beispiellosen Maßnahmen ergriff. Das Risiko, bei wichtigen Verbündeten viele Punkte zu verlieren, hat Teheran sicherlich als lohnend empfunden, da dies eine Demonstration der Stärke gegenüber den USA und Israel war. In Wirklichkeit sind terroristische Ziele für den Iran nur ein Vorwand: Das wahre Ziel war das Pentagon. Die Iraner haben gezeigt, dass sie sich nicht scheuen, die gesamte Region in Brand zu setzen, wenn ihre Feinde wirklich einen Krieg wollen.

Brigadegeneral Mohammad Reza Ashtiani, der iranische Verteidigungsminister, machte dies deutlich: “Wir sehen keine Grenzen, wenn es darum geht, unsere nationalen Interessen und das Volk zu verteidigen, und wir werden dies mit Sicherheit mit Nachdruck tun. Egal, woher die Drohungen gegen die Islamische Republik kommen, wir werden reagieren, und die Antwort wird sicherlich verhältnismäßig, entschlossen und stark sein.” Ich wiederhole: “egal, woher die Drohungen gegen die Islamische Republik kommen”…

Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass der Krieg in Gaza auf den gesamten Nahen Osten übergreifen wird. Israel hat offenbar seine Operationen im nördlichen Gazastreifen reduziert, was darauf hindeuten könnte, dass die Zionisten ihre Ressourcen an andere Fronten verlagern – etwa in den Libanon, wo die Reibereien mit der Hisbollah nur zunehmen. In Israel gibt man zu, dass es für die Vertriebenen fast unmöglich wäre, in ihre Häuser im Norden des Landes zurückzukehren, ohne dass die Hisbollah zum Rückzug gezwungen würde. Ein Artikel in Haaretz ist vernichtend: “Ein Krieg mit der Hisbollah ist unvermeidlich”. Sein Autor, Chuck Freilich, ein ehemaliger stellvertretender nationaler Sicherheitsberater in Tel Aviv, warnt: “Es besteht die klare Gefahr eines direkten Konflikts zwischen Israel und dem Iran und von dort aus zu einem breiteren regionalen Flächenbrand.” Der Guardian hat die gleichen Befürchtungen in Bezug auf die USA und ihre britischen Verbündeten.

Die USA wiederum setzten die Waffenlieferungen an die Ukraine aus, vielleicht um sich auf den Nahen Osten zu konzentrieren, da sie nicht in der Lage sind, zwei so schwierige Fronten gleichzeitig aufrechtzuerhalten (und dies ist ein Eingeständnis, dass Russland den Krieg in Osteuropa bereits gewonnen hat). Die USA haben auch wieder begonnen, Öl aus Venezuela zu importieren, vielleicht in der Erwartung, dass dies aufgrund eines Krieges mit den Arabern nicht mehr möglich sein wird.

Nach den Angriffen auf die amerikanisch-britische Koalition gab der Oberste Politische Rat der Ansarallah eine Erklärung ab, in der er davor warnte, dass “alle amerikanischen und britischen Interessen nun legitime Ziele der Houthi-Kräfte sind”. Mehr als 20 amerikanische Militärstützpunkte befinden sich in der Reichweite der jemenitischen Raketen, von denen in Dschibuti bis zu denen in Israel, einschließlich derjenigen in Ägypten, Irak, Syrien, Jordanien und allen Ländern der arabischen Halbinsel.

Es gibt bereits mehr als 130 Angriffe auf US-Stützpunkte im Irak und in Syrien, und sie finden täglich statt. Wenn die USA nicht in gleicher Weise reagieren, werden die irakischen Widerstandskräfte noch stärker erregt sein. Und sie sind sehr populär, was die irakische Regierung dazu veranlasst hat, öffentlich zu erklären, dass sie die imperialistischen Koalitionstruppen aus ihrem Hoheitsgebiet abziehen wird – um nicht von der Volksbewegung, die den bewaffneten Widerstand unterstützt, zurückgelassen und verschlungen zu werden.

Die große Popularität der gesamten Achse des Widerstands wird von A+B durch zahlreiche in den letzten Monaten und Wochen veröffentlichte Meinungsumfragen belegt, die eine breite Unterstützung für Hamas und Hisbollah nicht nur unter den Palästinensern und Libanesen, sondern in der gesamten arabischen Welt widerspiegeln. Diese Unterstützung der Bevölkerung (natürlich zusätzlich zur Fortsetzung des Völkermords in Gaza) ist ein entscheidender Impuls für eine Großoffensive gegen den zionistischen und imperialistischen Feind.

Jeder weiß auch, dass das Westjordanland “am Rande einer Explosion” steht, wie es in vielen Zeitungen heißt. Die terroristischen Anschläge selbst beunruhigen die israelische Armee und Polizei zunehmend. Denn sie sind nicht in der Lage, gegen so mächtige Kräfte an so vielen Fronten zu kämpfen – die Kriegsausgaben und die Wirtschaftsblockade der Houthi führen zum Zusammenbruch der israelischen Wirtschaft, und der Gazastreifen ist für die israelischen Soldaten bereits Treibsand. Daher wären die USA absolut verpflichtet, Israel zu Hilfe zu kommen. Wenn Israel fällt, ist für die USA der Fall ihrer Weltherrschaft sicher und steht unmittelbar bevor.

Es fahren immer weniger Boote durch das Rote Meer. Es ist mehr als die Angst vor einer Intervention jemenitischer Revolutionäre, es ist die Angst, von einem echten Krieg in der Region verschluckt zu werden. Nachrichtenagenturen berichten, dass Deutschland und Dänemark in den kommenden Tagen ihre Kriegsschiffe dorthin schicken könnten. Einem neuen Bericht der Weltbank zufolge könnte die Krise am Roten Meer zu einem Rückgang des weltweiten BIP führen. Dies wäre wahrscheinlich nicht der Fall, wenn die Krise schnell beendet würde, sondern nur, wenn sie andauert, was auf eine Eskalation und eine möglicherweise tödliche Explosion hindeutet.

Bislang können wir auf der Grundlage der von der internationalen Presse veröffentlichten Nachrichten nur spekulieren. Aber die Bewegungen deuten darauf hin, dass die Trommeln des Krieges bald schlagen werden.