Gesichts und Iriserkennungstechnologie: Die Einführung von kontaktloser Technologie an Flughäfen wird nach Covid-19 beschleunigt

Kontaktlose Technologie bestimmt das Passagiererlebnis an immer mehr Flughäfen auf der ganzen Welt, nachdem die zweite Pandemie des 21. Jahrhunderts die Welt des Reisens auf den Kopf gestellt und die Einführung biometrischer Verfahren rapide beschleunigt hat.

Biometrie steht weiterhin im Mittelpunkt der Investitionen: 64 Prozent der Flughäfen wollen bis 2023 Self-Boarding-Gates mit biometrischen und ID-Dokumenten einführen. Berührungslose Technologien haben sich als Game-Changer erwiesen, wie ein Bericht von SITA über Air Transport IT Insights aus dem Jahr 2020 zeigt, und die Flughäfen haben der berührungslosen Technologie bis 2023 eine hohe Investitionspriorität eingeräumt.

Emirates hat in DXB einen biometrischen Pfad für berührungslose Reisen eingeführt. Kuala Lumpur hat UV-Tunnel installiert, um das Gepäck automatisch zu desinfizieren, während es das Förderband durchläuft. Der Flughafen San Diego nutzt fortschrittliche Videoanalysen zur sozialen Distanzierung und Einhaltung von Masken. Die IATA arbeitet an einem System, mit dem Passagiere Informationen über Reise-, Test- und Impfstoffanforderungen für ihre Reise finden können. Die Transport Security Administration (TSA) erforscht den Einsatz von UV-C-Licht zur Desinfektion von Behältern an Sicherheitskontrollstellen in den USA.

Berührungslose Technologie wird dazu beitragen, die Verbreitung von Viren zu minimieren und die Interaktion zwischen Passagieren und Personal durch berührungsloses Einchecken, Sicherheitsprozesse, Inflight Entertainment und die Vorbestellung von Speisen und Getränken zu reduzieren.

Zu den Grundvoraussetzungen für das Reisen gehören jetzt kontaktlose Kioske, das Passenger Reconciliation System (PRS), kontaktlose Zahlungen am Flughafen und mobile Apps. Die in Abu Dhabi ansässige Etihad war die erste Fluggesellschaft, die neue kontaktlose Selbstbedienungstechnologien erprobte, die die Vitalwerte eines Passagiers schätzen können und berührungslose Gesundheitsscreenings an Flughafenkiosken und bei der Gepäckabgabe ermöglichen. Selbstbedienungstechnologie, prädiktive Analyse, künstliche Intelligenz, Echtzeitinformationen und Datenaustausch gehören zu den digitalen Konzepten, die Flughäfen jetzt einsetzen, um ein nahtloses Passagiererlebnis zu erreichen.

Laut dem Airports Council International (ACI) wird das Kundenerlebnis schnell zu einem der wichtigsten Instrumente, um Flughäfen von ihren Mitbewerbern zu unterscheiden. Die Verbindung zwischen Emotion und Erinnerung erklärt, wie wichtig es für einen Flughafen ist, ein emotional angereichertes Erlebnis zu bieten, um den Kunden zu überraschen. Flughäfen legen ihre Ansätze fest, um das Passagiererlebnis nach Abklingen der Pandemie zu verbessern und eine Umgebung zu schaffen, die sich positiv auf das Vertrauen in die Reise, die Loyalität und die Kundenbindung auswirkt und die Zufriedenheit erhöht.

Emirates, die größte internationale Fluggesellschaft der Welt, hat Checkpoints mit Gesichtserkennung eingeführt, die Passagieren einen berührungslosen“ Transfer durch Dubai International ermöglichen. Die Fluggesellschaft hat einen „biometrischen Pfad“ in ihre Einrichtungen in DXB integriert, damit die Passagiere berührungslos durch die Terminals reisen können. Die Innovation zielt darauf ab, den Reisefluss durch den Flughafen zu verbessern, indem weniger manuelle Dokumentenkontrollen und weniger Warteschlangen erforderlich sind. Der biometrische Pfad nutzt eine Mischung aus Gesichts- und Iriserkennungstechnologie, um einen hygienischeren, kontaktlosen Weg durch den Flughafen zu schaffen, indem die menschliche Interaktion während des gesamten Prozesses reduziert wird.