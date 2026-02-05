In Paris, auf NATO-Territorium, trifft der renommierte Geopolitik-Analyst Pepe Escobar den Vize-Sprecher der russischen Duma, Alexander Babakov – einen führenden russischen Ökonomen und Staatsmann.

In diesem offenen Gespräch diskutieren sie Themen wie eine mögliche US-Russland-Annäherung, die Ukraine-Krise, die unterwürfige Haltung der EU, BRICS und die Zukunft einer multipolaren Welt.

Pepe Escobar:

Hallo zusammen, Fans des National Unity Club. Ich bin Pepe Escobar. Ich spreche zu euch aus Paris, auf NATO-Territorium, und habe die immense Ehre und Freude, heute ein Gespräch mit Alexander Babakov zu führen, dem Vize-Sprecher der russischen Duma, einem großartigen Ökonomen und absolut weltklasse russischen Staatsmann. Alexander, willkommen zu unserem Gespräch. Es ist eine immense Freude für mich. Danke.

US-Russland-Reset oder politisches Theater?

Pepe Escobar:

Zu mehreren Themen, die Sie angesprochen haben. Eines davon ist BRICS. Ein anderes ist die unterwürfige Haltung der Europäischen Union, die wir einmal mehr in Davos gesehen haben. „US-Russland-Reset“ oder reines Kabuki? Pepe nennt es beim Namen.

Und natürlich noch eines, das mir schon länger im Kopf herumspukt. Vielleicht fange ich damit an, weil es direkt mit einem möglichen Reset der US-Russland-Beziehungen zusammenhängt.

Pepe Escobar:

Sehen Sie, dass die Trump-Verhandler voll und ganz verstehen – oder vielleicht gar nicht verstehen –, dass die Kernpositionen Russlands gegenüber der Ukraine sich unter gar keinen Umständen ändern werden, wie Präsident Putin betont hat und wir alle wissen, was das bedeutet: Luhansk, Donezk, Saporischschja als Teil der Russischen Föderation, die Krim ganz offensichtlich, und das Recht der russischsprachigen Menschen, die in anderen Teilen der Ukraine leben, ihre Sprache zu behalten und weiterhin das zu tun, was sie zuvor getan haben.

Und natürlich langfristig – oder sogar kurzfristig – die Unmöglichkeit, Seite an Seite mit einer terroristischen oder kriminellen Organisation in Kiew zu leben. Es gibt absolut keine Möglichkeit, und wir alle, die Russland folgen, wissen, dass Präsident Putin keine dieser Imperative umgehen wird.

Glauben Sie, dass Steve Witkoff, Jared Kushner – um nicht von Kirill Dmitrijew selbst zu sprechen, und ich möchte hier provokativ sein – verstehen, dass dies unverrückbare Bedingungen sind und ohne diese absolut keine Art von Abkommen möglich ist?

Oder befinden wir uns mitten in einer Oper oder einem Kabuki, das monatelang weitergehen kann, ohne greifbare Ergebnisse, während die spezielle militärische Operation auf dem Schlachtfeld weiterläuft?

Die „erste Ursache“ des Konflikts

Alexander Babakov:

Nein. [räuspert sich]

Sie haben in Ihrer Frage schon viele Antworten gegeben. Wenn jemand aufmerksam zuhört, wissen Sie: Diejenigen, die verhandeln, führen den Willen derer aus, die sie geschickt haben – ihrer Führer.

Ich denke also, dass Präsident Putin und Herr Trump ihnen mehr oder weniger das Bild gegeben haben: die Bedingungen, die Konditionen, die Perimeter des Gesprächs.

Aber ich möchte eine Frage hervorheben: Wir alle verstehen klar, was heute in der Ukraine passiert, und was unser Präsident gesagt hat – die politische Führung, die unseren Staat repräsentiert. Es ist wieder wichtig zu erinnern, dass die erste Ursache nicht das Problem der Ukraine an sich ist.

Wir lösen die Früchte jener militärischen Revolution, die 2014 stattfand. Die Führer der westlichen Länder haben diese Revolution unterstützt. Lange Zeit hat Kiew seine eigenen Leute getötet, die später mit Referenden nach Russland kommen konnten und ihren Wunsch ausdrückten, unabhängig zu arbeiten und zu leben und dann in Russland einzutreten.

Aber das ist eigentlich nicht das, was ich sagen wollte. Die erste Ursache ist der NATO-Vormarsch an die Grenzen Russlands, voll bewaffnet, unter völliger Missachtung des Souveränitätsrechts Russlands im Rahmen unserer Grenzen.

Man kann sich nicht so verhalten, wie sie es getan haben – in einem Hof, in dem man lebt, in einer Nachbarschaft, in einer Stadt, in einer Welt. Man muss andere und sich selbst respektieren.

NATO, Ukraine und Eskalation

Alexander Babakov:

Russland war lange Zeit von westlichen Ländern überladen. Sie kamen immer wieder gegen Russland vor und diskutierten bereits, Waffen in der Ukraine zu stationieren.

Was ich sehe: Sie sind in meinen Hausflur eingedrungen und haben schon angefangen, ihre Raketen dort aufzustellen.

Natürlich hat unser Präsident gesagt, er habe mit der Weltmacht gesprochen, er habe mit ihnen geredet und nicht nur erklärt, er habe sie fast gebeten: Bitte benehmt euch nicht so gegenüber Russland.

Der Westen hat sein Wort nicht ernst genommen und gesagt: Okay, wir fangen an, Ordnung zu schaffen auf Territorien, die die Ukraine nicht eingenommen hat. Wir haben diese Territorien aufgenommen. Sie kamen zu uns, baten um Hilfe. Sie haben alles legitim getan, was nötig war.

Aber noch etwas ist wichtig: Wir haben dem Westen demonstriert, dass wir nicht einverstanden sind, dass Russland als souveräner Staat ignoriert wurde. Wir haben niemanden angegriffen. Wir haben nur unseren Souveränitätsstatus wiederhergestellt und stellen ihn weiter wieder her.

Europa, Schuldfrage und Ignoranz

Alexander Babakov:

Wenn wir diesen Konflikt lösen wollen, müssen wir zuerst die ersten Ursachen beseitigen. In diesem Fall ignoriert Europa uns völlig. Europa hört uns nicht. Sie wollen nicht einsehen, dass sie selbst schuldig sind.

Sie waren es, die versprochen haben, als die UdSSR auseinanderfiel, dass das, was jetzt passiert, nicht passieren würde. Sie werden die Lektion mit anderen Bedingungen lernen müssen.

Amerika ist wahrscheinlich das einzige westliche Land, das erkennt, dass die erste Ursache dieses Konflikts die NATO-Erweiterung nach Osten ohne jede Begrenzung war.

Wenn die Amerikaner das jetzt verstehen, gibt es eine Chance, dass sie in dieser Frage zur Lösung des Konflikts beitragen.

Nazis, Westen und Kriegserzählung

Alexander Babakov:

Was wir jetzt besprechen – worüber wir schon vergessen sollten, woran wir uns erinnern, aber nicht mehr darüber sprechen sollten: das sind Nazis.

Zuerst haben westliche Länder gesagt, sie wollten das russische Volk physisch zerstören – das haben sie angekündigt. Nicht nur Russland, sondern das russische Volk. Das haben sie vergessen.

Sie haben mit eigenen Händen ein Nazi-Regime in der Ukraine gezüchtet. Fragen Sie Ukrainer, die Mehrheit von ihnen ist dagegen.

Aber sobald sie dieses Regime gepflanzt hatten – finanziert vom Westen mit faschistischer Ideologie –, versuchen sie mit den Händen dieser Führung, Russland zu schaden.

Natürlich wird Russland dagegenstehen und auf dem Schlachtfeld beweisen, dass es nicht aufhören wird.

Pragmatismus der USA vs. EU

Alexander Babakov:

Hier setze ich meine Wette auf die Amerikaner, weil sie pragmatisch sind, weil sie verstehen, dass man Russland als Atommacht nicht anfassen kann.

Man kann dieses Land überwinden, indem man die erste Ursache beseitigt – NATO wegbewegen. Dann können wir einen Dialog darüber führen, was wir in Zukunft in unseren Beziehungen haben können.

Aber für den Westen müssen wir leider die Frage stellen, wie man das Regime in Kiew liquidiert oder entfernt. Das ist jetzt ein anti-humanes Regime, basierend auf Prinzipien, die gegen die gesamte Menschheit verstoßen, wie sie im Nürnberger Prozess 1945 definiert wurden.

EU als NATO-Verwaltungsapparat

Pepe Escobar:

[schnaubt] Nun, Alexander, wir können nicht erwarten, dass die aktuelle politische Führung der Europäischen Union überhaupt anfängt zu verstehen, was Sie gerade dargelegt haben. Wir wissen, dass es keine EU gibt. Die NATO führt die EU.

Alexander Babakov:

Ja. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Sie sagen das korrekt. Sie denken nicht einmal an ihre eigenen Nationen. Sie verzichten auf billige Energie für ihre eigenen Leute – die Basis jeder wirtschaftlichen Entwicklung.

Stattdessen zerstören europäische Bürokratien die Wirtschaft und das Leben ihrer eigenen Leute. Sie können sich nicht einmal selbst retten.

BRICS und die multipolare Zukunft

Pepe Escobar:

Statt über Europa zu jammern, ziehe ich es vor, über die Zukunft von BRICS zu sprechen.

[Frage zu BRICS Pay, RIC, Indien, Umgehung von Dollar, Sanktionen und SWIFT]

Alexander Babakov:

BRICS basiert auf Multipolarität. Alle Länder sind gleich – nicht basierend auf Größe oder geografischer Lage.

BRICS ist keine Fantasie. Es ist möglich.

Der Dollar repräsentierte eine einpolare Ideologie. BRICS repräsentiert etwas anderes.

Die finanzielle Situation ist der Schlüssel. Es geht darum, die künstlichen Kosten des Dollar-Systems zu entfernen.

Sanktionen zu umgehen ist kein Ziel. Ziel ist eine Wirtschaft, die durch Sanktionen nicht zerstört werden kann.

Öl, Petrodollar und Eskalationsrisiken

Pepe Escobar:

[Frage zu Öl, Petrodollar, Venezuela, Iran, Russland, Tanker, Blockaden]

Alexander Babakov:

Alles hängt mit Ignoranz und direkter Störung der internationalen Beziehungen zusammen.

Wir müssen internationale Institutionen bewahren – insbesondere die UN.

Man darf nicht ins Mittelalter zurückfallen, wo alles durch Stärke entschieden wird.

Russland wird niemandem raten, seine Geduld oder Stärke zu testen.

Nuklearstaat Russland – Warnung

Alexander Babakov:

Spielt keine Spiele mit einem Nuklearstaat wie Russland.

Nicht nur unsere Waffen sind stark, sondern auch unsere Führung.

Man sollte Energie darauf verwenden, Lösungen zu finden – nicht Konfrontationen.

Dauer der militärischen Operation

Pepe Escobar:

Gibt es das Gefühl, dass die spezielle militärische Operation 2026 weitergehen könnte, während Verhandlungen laufen?

Alexander Babakov:

Oreshnik ist nur eine Demonstration. Ein Signal für kluge Menschen.

Die spezielle militärische Operation wird ausgeführt, um die Wurzelursachen des Konflikts zu beseitigen.

Wenn Diplomatie das leisten kann – gut. Wenn nicht, werden wir tun, was unser Präsident sagt.

Die Zeit ist sekundär. Das Ergebnis ist entscheidend.

Abschluss

Pepe Escobar:

Vielen Dank, Alexander. Das war ein immens aufschlussreiches Gespräch – für Russland und für ein globales Publikum. Danke für Ihren humanistischen Geist.

Ich bin Pepe, hier im NATO-Stand. Auf Wiedersehen an alle. Vielen Dank.