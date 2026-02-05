Wer wird Gaza ernähren?

Von Karen Kwiatkowski

Jared Kushners Vision ist so glorreich, so perfekt in ihrer Konzeption, als würde ein inneres Licht aus ihr herausstrahlen. Die Welt ist ehrfürchtig angesichts ihrer Brillanz, ihrer Geschlossenheit, ihrer schieren visionären Energie. Statt ihn mit altem Obst und Schuhen zu bewerfen, hörte das Publikum höflich zu, und es wurden keine Fragen gestellt.

Niemand fragte, warum Palästinenser in der Zukunft Gazas nicht vorkommen – außer vielleicht als überwachte, eingesperrte Arbeitskräfte.

Israel und die USA bewerben seit Langem die unkontrollierte Zerstörung allen Lebens in Gaza sowie die Vernichtung sämtlicher Grundlagen, die Leben und Gesundheit über viele Jahre hinweg erhalten. Caterpillar weiß das. Echos von Mord, Zerstörung, Abriss und tierischem Opfer hallen erneut durch alle Teile der besetzten Gebiete und entlang aller israelischen Grenzen über Gaza hinaus.

Die Entvölkerung und Zerstörung des Gazastreifens wurden – ebenso wie Kushners Enthüllung eines „Neuen Gaza“ – lange vor dem Vorfall beim Nova-Musikfestival geplant, das auf Anordnung aus Tel Aviv nach Süden verlegt und viele Stunden ungeschützt gelassen wurde. Da dies gegen Ende von Simchat Tora geschah, war es für Israel Zeit für einen Neuanfang.

Niemand fragte nach der Dringlichkeit der Auslöschung Gazas.

Palästina muss ausgelöscht werden, bevor das amerikanische Imperium zusammenbricht, sonst ist alles verloren. Die zionistische Brandstiftung muss abgeschlossen werden, bevor der Treibstoff ausgeht. Apropos Brandstiftung: Die Vorbereitungen für eine zionistische Evakuierung in einen neuen sicheren Raum in der westlichen Hemisphäre scheinen im Gange zu sein. Kushner mag keinen Plan B haben, doch Israels Führung hat einen – für den Fall, dass es nicht wie geplant funktioniert, die Einheimischen als Heloten für das Apartheidimperium zu nutzen.

Niemand fragte, ob der zionistische Staat ein Totenkult ist.

Natürlich ist es unfair, Israel als Totenkult zu bezeichnen; sie wünscht den kollektiven Tod nur jenen, die ihr im Weg stehen, ihre Staatsverbrechen kritisieren oder über ihr brutales Blutvergießen und ihre kreativen Lügen berichten. Zionistisches Leben ist kostbar, und mit diesem wichtigen Vorbehalt ist das Leben schön.

Niemand fragte, wo der Rest der Welt war, während Palästinenser Nakba um Nakba erlitten – jede heimtückischer als die vorherige, jede wirksamer.

Traditionelle Christen predigen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben sei und uns damit einen einfachen Ausweg verschafft habe – zumal Jesus in der historischen Überlieferung ebenfalls Palästinenser war. Warum also nicht viele Palästinenser für uns sterben lassen, mit unseren vielen weiteren Sünden? Jesus predigte: „Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen.“ Sind wir nicht sanftmütig angesichts dieses Bösen?

Für zionistische Christen – diese modernisierte, politisierte, televisierte, lobotomierte evangelikale Sekte – ist die Zeit knapp: Sie suchen jetzt kaltes israelisches Geld und eine dringende Umsetzung der Offenbarung. Palästinensisches Blut nährt ihre Arroganz, während es ihre Seelen ertränkt. Für Europäer, die ihre Religion verloren haben, ist der Völkermord an einem anderen Volk ein Überdruckventil für ihren eigenen verallgemeinerten Hass auf das, was sie waren, was sie geworden sind, und zugleich eine echte wirtschaftliche Lebensader für ihre korrupte Führung. Für die anderen europäischen Kolonialnutznießer in der Region spricht das Geld, und das amerikanisch-israelische Imperium fügt sich nahtlos in die Bedürfnisse der arabischen und nordafrikanischen Herrschaftseliten ein. Die größten westlichen Mächte bewundern tatsächlich alles, was Israel Palästina und seinem Umfeld angetan hat. Das Weltwirtschaftsforum, auf dem Kushner seinen Plan vorstellte, existiert, um die Erfüllung staatlicher Macht und staatlicher Beherrschung entbehrlicher, unbequemer Menschen zu feiern – Hüter von Leben, Land, Kultur und Moral, Besitzer von Vergangenheit und Zukunft, aber niemals der Gegenwart.

Wenn diese Fragen nicht gestellt wurden – welche Fragen wären dann überhaupt zulässig?

Man könnte fragen, ob Titel, Tradition oder Geschichte noch eine Rolle spielen, oder ob wir alle nur Leibeigene im Besitz des Königs sind. Die Geschichte der Welt lässt sich darauf reduzieren, dass Land und Freiheit den Bewohnern und Eigentümern gleichermaßen geraubt und dem Staat übertragen werden, nur damit dieser schließlich zusammenbricht – spülen, wiederholen. Ob monarchisch, päpstlich, imperial oder republikanisch – es ist immer die große Bande von Dieben, die das Gewaltmonopol beansprucht und „besitzt“, was immer sie stehlen und halten kann. Die Donroe-Doktrin ist nicht neu; sie ist das kehlig-raue Stöhnen aus dem totenäugigen, reptilienhaften Gehirn des Staates.

Vor einigen Monaten begann das „Wiederaufbauprogramm“ für Gaza mit einer „Grundbuchprüfung“. Die Idee hinter dieser „Prüfung“ ist sicherzustellen, dass ausschließlich der Friedensrat, ausgeführt von Israel, Eigentümer Gazas ist. Das Illegale und Unmoralische in „legal“ und „moralisch“ zu verdrehen, ist eine US-/israelische Spezialität. Die Unabhängigkeitserklärung wie auch schon lange zuvor die Magna Carta sollten die staatliche Plünderung von Land und Freiheit verhindern. Die Frage des Eigentums, der natürlichen Rechte und der menschlichen Freiheit wurde vor 250 Jahren tatsächlich nicht geklärt. Wer hätte das gedacht?

Man könnte auch fragen: „Warum diese Eile in Gaza zu töten, zu zerstören, auszurotten, zu räumen, zu verbrennen und über Leichen hinweg wieder aufzubauen?“ Wir müssen die Zionisten fragen, denn Völkermord ist ihr Lieblingsprojekt. Doch dieser Völkermord wird auch von den Vereinigten Staaten sowie den wichtigsten US-Vasallen in Europa unterstützt und begrüßt. Die vollständige Ausrottung von zwei Millionen Menschen – Generationen, die in einem winzigen Freiluftgefängnis Leben aufgebaut haben, brutal überwacht von ihren zionistischen Gefängniswärtern – muss wichtig sein. Aber warum jetzt, und warum mit solcher Dringlichkeit, unter Inkaufnahme des Zusammenbruchs des zionistischen Projekts und der Ablehnung der US-Führung und ihres Einflusses weltweit?

Wir erleben ein großes monetäres und militärisches Versagen des Westens; wir beobachten seinen Zusammenbruch in Zeitlupe. Der Wettbewerbsvorteil der USA, wo er noch existiert, ist unbedeutend und wenig beeindruckend. Der Rest der Welt lernt mehr aus Amerikas Fehlern und Irrtümern als aus seinen Erfolgen und Durchbrüchen. Amerikaner werden kulturell, technologisch, staatlich oder moralisch nicht mehr kopiert oder nachgeahmt. So sterben Imperien – nichts Neues, aber für die heute Lebenden ist es neu.

Das westliche System aus Fiat-Finanzierung und Krieg endet vor unseren Augen. Wenn Trump glaubte, die USA verfügten über das mächtigste und effektivste Militär der Welt, das bereits teurer ist als die Militärbudgets der acht nächstgrößten Armeen zusammen, warum müsste er dann das Budget von einer auf 1,5 Billionen Dollar erhöhen? Wenn die US-Wirtschaft boomt, warum halten dann 74 % der Amerikaner sie für nur fair oder schlecht? Wenn die USA ein derart großes Problem mit Einwanderern hätten, dass sie ihre Grenzen schließen, Städte und Fabriken für Abschiebungen durchsuchen und Visa-Anträge ablehnen müssten – warum versuchen sie dann, diese Grenzen nach Norden, Süden und Osten auszuweiten? Warum verfolgt Israel zur gleichen Zeit dasselbe Ziel? Diese miteinander verbundenen imperialen Projekte beschleunigen sich – auf geborgter Zeit, mit geborgtem Geld, im vollen Panikmodus. Vielleicht ist genau das der Punkt.

Jared Kushner könnte all meine Fragen beantworten, mir zeigen, wo ich mich irre, wo meine Hypothese scheitert. Ich habe noch eine letzte Frage an ihn, bezogen auf seine Karte glänzender 15-Minuten-Städte, grüner Parks voller Wachpersonal und Kameras, gestapelter israelischer Militärbasen und -anlagen im Osten sowie privater Sicherheitsdienste zum Schutz der Strandinvestitionen und der israelischen und amerikanischen Gasplattformen vor der Küste. Palästina war einst ein Ort der Gärten und der Landwirtschaft, von Schafen und Ziegen, Oliven- und Pistazienbäumen. Es bereicherte – und wurde bereichert durch – seine Lage an den Handelsrouten des Mittelmeers. Wir wissen, dass das WEF im Labor gezüchtete Nahrung und getrocknete Insekten für die menschliche Fauna bevorzugt. Wir wissen, dass Israel das landwirtschaftliche Land in Gaza dauerhaft verwüstet hat. Es ist eine einfache Frage: Wer wird Gaza ernähren?

Ich erwarte, dass die Antwort – ganz wie von den Planern und Vollstreckern dieses monströsen Verbrechens beabsichtigt – lautet: Es wird kein Gaza und keine Gazaner mehr geben, die man ernähren müsste.