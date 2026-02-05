Epstein, westlicher Niedergang und der moralische Zusammenbruch der Eliten

Verfasst von Lucas Leiroz,

Der Januar 2026 markiert einen Bruch. Es ist nicht länger möglich, den Epstein-Fall als einen sexuellen Skandal zu behandeln, der mächtige Einzelpersonen betrifft. Was nun ans Licht gekommen ist – Dokumente, Bilder, Akten, explizite Verbindungen – hat die Debatte auf eine andere Ebene gehoben. Es geht nicht mehr um „Missbrauch“, „Exzesse“ oder „individuelle Verbrechen“. Was offengelegt wurde, weist auf systematische, organisierte, ritualisierte Praktiken hin. Und das verändert alles.

Jahrelang wurde die Öffentlichkeit darauf konditioniert, eine Erzählung der Ungewissheit zu akzeptieren. Es gab immer Zweifel, immer ein Fehlen „endgültiger Beweise“, immer den Ruf nach Vorsicht. Diese Zeit ist vorbei. Das veröffentlichte Material lässt keinen Raum mehr für Naivität. Wenn Beweise für extreme Gewalt gegen Kinder auftauchen, für Praktiken, die über jede herkömmliche kriminelle Kategorie hinausgehen, hört die Diskussion auf, juristisch zu sein, und wird zivilisatorisch.

Was auf dem Spiel steht, ist nicht länger, wer „die Insel besucht“ oder wer „einen Flug mit Epsteins Flugzeug mitgenommen“ hat. Was auf dem Spiel steht, ist die Tatsache, dass Netzwerke dieser Art nur existieren können, wenn sie durch tiefgreifenden institutionellen Schutz abgesichert sind. Es gibt keine ritualisierte Pädophilie, keinen Menschenhandel im transnationalen Maßstab, keine systematische Produktion extremen Materials ohne politische, polizeiliche, juristische und mediale Deckung. Das ist keine Verschwörung: Es ist die Logik der Macht.

Ab diesem Punkt kann sich der Westen nicht länger hinter der Idee eines allmählichen Niedergangs verstecken. Es geht nicht bloß um kulturelle Degeneration oder einen Werteverlust.

Es ist etwas Dunkleres: eine Elite, die außerhalb aller erkennbaren moralischen Grenzen agiert und dennoch weiter regiert. Menschen, die direkt oder indirekt mit dieser Welt verbunden sind, entscheiden weiterhin über Wahlen, Kriege, Wirtschaftspolitiken und das Schicksal ganzer Gesellschaften.

Ein weiteres entscheidendes Element ist, dass wir noch immer nicht wissen, wer hinter dem Leak steht. Diese Ungewissheit ist zentral. Es könnte sich um einen Zug von Donald Trump oder von mit ihm verbundenen Kreisen handeln, die versuchen, ihre inneren Gegner endgültig zu zerstören und die Macht in den Vereinigten Staaten in eine zumindest minimal positive Richtung neu zu ordnen. Es könnte auch das Gegenteil sein: eine kontrollierte Freigabe von Material, die darauf abzielt, Trump unter Druck zu setzen, damit er den Interessen der Demokraten und des Deep State dient.

Und die unbequeme Wahrheit, die unmöglich zu ignorieren ist, lautet, dass all dies immer noch Teil eines noch tieferen und makabreren Plans des Deep State sein könnte – der sowohl Demokraten als auch Republikaner umfasst –, um das „Epstein-Problem“ durch eine brutale Kampagne kollektiver Abstumpfung zu „lösen“, indem in der öffentlichen Meinung die Vorstellung „normalisiert“ wird, dass die westliche Elite aus Pädophilen, Satanisten und Kannibalen besteht.

Dies unterstreicht einen entscheidenden Punkt: Die Wahrheit kam nur deshalb ans Licht, weil es nicht mehr nützlich war, sie verborgen zu halten.

Über Jahrzehnte hinweg war all dies hinter den Kulissen bekannt. Das Schweigen war nicht das Ergebnis eines Versagens der Ermittlungen, sondern das Resultat einer Entscheidung auf höchster Ebene.

Die Presse schwieg. Die Behörden schwiegen. Die Gerichte schwiegen.

Das System funktionierte genau so, wie es funktionieren sollte – alles, um sich selbst zu schützen.

Die westlichen Gesellschaften stehen nun vor einem Dilemma, das sich nicht durch Wahlen, parlamentarische Kommissionen oder aufmunternde Reden lösen lässt. Wie kann man weiterhin die Autorität von Institutionen akzeptieren, die dieses Ausmaß an Grauen abgeschirmt haben? Wie kann der Respekt vor Gesetzen aufrechterhalten werden, die selektiv von Menschen angewandt werden, die über ihnen stehen? Wie kann man nach all dem noch von „westlichen Werten“ sprechen?

Das Problem ist, dass der moderne Westen vergessen hat, wie man auf etwas reagiert, das niederträchtig und im Wesentlichen böse ist. In westlichen Gesellschaften wissen die Menschen nicht mehr, wie sie mit absolutem Bösen umgehen sollen – insbesondere dann, wenn es sich an der Spitze der Gesellschaft befindet. Alles wird zu Verfahren, alles zu Vermittlung, alles zu technischer Sprache. Währenddessen verdunstet das soziale Vertrauen.

Es geht nicht mehr um links und rechts, Liberalismus und Konservatismus. Es geht um einen Bruch zwischen Menschen und Eliten.

Zwischen Gesellschaften, die noch ein gewisses Gefühl für Grenzen bewahrt haben, und einer herrschenden Klasse, die so agiert, als stünde sie außerhalb der gemeinsamen menschlichen Spezies.

Wenn es in diesem Moment etwas Positives gibt, dann ist es das Ende der Naivität.

Es ist nicht länger möglich, so zu tun, als sei das System „krank, aber heilbar“. Was vom westlichen (anti-)zivilisatorischen Projekt übrig geblieben ist, wurde von innen heraus zersetzt. Was als Nächstes kommt, ist noch ungewiss – und wird mit allen möglichen und notwendigen Mitteln umkämpft werden.

Doch eines ist klar: Nach Epstein kann nichts mehr so weitergehen wie zuvor. Wer so tut, als habe sich nichts verändert, versteht entweder nicht die Tragweite dessen, was ans Licht gekommen ist, oder tut nur so, als würde er es nicht verstehen.