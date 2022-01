Gesundheitsbeamte bestreiten, dass es überhaupt einen einzigen Todesfall durch die COVID-Spritzen gegeben hat

Mercola.com

Bis zum 7. Januar 2022 gingen beim U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) 9.936 Meldungen über Todesfälle nach der COVID-Impfung in den USA ein. Zählt man die bei VAERS eingegangenen ausländischen Meldungen hinzu, beläuft sich die Zahl der Todesfälle auf 21.745

Insgesamt 1.541 Fehlgeburten wurden nach der Impfung in den USA gemeldet, bzw. 3.594, wenn man ausländische Meldungen mit einbezieht. Trotz dieser schockierenden Zahlen behaupten US-Gesundheitsbehörden und „Faktenprüfer“, dass kein einziger Todesfall auf die Impfung zurückzuführen ist.

Nach Angaben von OneAmerica, einer nationalen Lebensversicherungsgesellschaft, starben im dritten Quartal 2021 Amerikaner im erwerbsfähigen Alter (18 bis 64 Jahre) mit einer Rate, die 40 % über der vor der Pandemie lag, und sie starben nicht an COVID

Die indische Versicherungsaufsichtsbehörde (Insurance Regulatory and Development Authority of India) meldet ebenfalls einen Anstieg der Todesfälle um 41 % im Jahr 2021, und die Sterblichkeitsrate bei Jugendlichen in Großbritannien stieg in den drei Monaten nach der COVID-Impfung um 47 %.

Eine kürzlich durchgeführte histopathologische Analyse der Organe von 15 Patienten im Alter von 28 bis 95 Jahren, die innerhalb von sieben Tagen bis sechs Monaten nach der Impfung starben, ergab, dass 14 der Todesfälle – 93 % – durch die Impfung verursacht wurden.

Mit Stand vom 7. Januar 2022, also etwas mehr als ein Jahr nach Beginn der Kampagne zur Injektion eines Gentransferprodukts zum Schutz gegen COVID, sind beim U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) allein in den Vereinigten Staaten 9.936 Meldungen über Todesfälle nach der COVID-Impfung eingegangen. Zählt man die bei VAERS eingegangenen ausländischen Meldungen hinzu, beläuft sich die Zahl der Todesfälle auf 21.745.

Insgesamt 1.541 Fehlgeburten wurden nach der Impfung in den USA gemeldet, bzw. 3.594, wenn man ausländische Meldungen einbezieht. Trotz dieser schockierenden Zahlen bestehen US-Gesundheitsbeamte und „Faktenprüfer“ darauf, dass kein einziger Todesfall auf die Spritzen zurückzuführen ist.

Während einer Anhörung des Senatsausschusses Anfang Januar 2022 zur Reaktion der Nation auf Omikron (siehe Video oben) sagten die Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Rochelle Walensky, und der Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, Dr. Anthony Fauci, unter Eid aus, dass sie „nicht wüssten“, wie viele Todesfälle nach der COVID-„Impfung“ an VAERS gemeldet worden seien.

Walensky bezeichnete die Impfungen als „unglaublich sicher“ und behauptete – entgegen allen wissenschaftlichen Erkenntnissen -, dass sie „uns vor Omikron schützen, sie schützen uns vor Delta, sie schützen uns vor COVID“. Außerdem behauptete sie fälschlicherweise, dass alle gemeldeten Todesfälle durch COVID-19-Impfstoffe „geklärt“ worden seien.

Nein, VAERS ist keine Fundgrube für gefälschte Berichte

Noch schlimmer ist, dass sowohl Walensky als auch Fauci behaupten, dass alle unerwünschten Ereignisse nach einer Impfung an VAERS gemeldet werden, einschließlich zufälliger Todesfälle und Autounfälle. Beide behaupten sogar, dass eine Person, die die COVID-Impfung erhält und danach von einem Auto angefahren wird, als unerwünschte Reaktion gemeldet wird.

Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Zunächst einmal werden unerwünschte Ereignisse nicht automatisch gemeldet, und ganz sicher werden offensichtliche Unfälle nicht als vermutete Impfstoffnebenwirkung in das System eingegeben.

Wie Health Impact News berichtet, gibt es in VAERS etwa 18 Berichte, in denen der Begriff „Verkehrsunfall“ vorkommt, aber die meisten, wenn nicht alle, beziehen sich auf ein unerwünschtes Ereignis, wie z. B. einen Herzinfarkt, der sich beim Autofahren ereignet hat. Sie wurden nicht von jemand anderem angefahren und in das System eingegeben. Wie von Pam Long in einem Twitter-Thread vom 12. Januar 2022 angemerkt:

Wenn jemand im öffentlichen Gesundheitswesen sagt: „Eine Person kann von einem Auto angefahren werden und ihren Tod an VAERS melden“, müssen Sie ihn in einer öffentlichen Sitzung unterbrechen und von ihm verlangen, dass er erklärt, welches Motiv ein Arzt hätte, die VAERS-Meldungen mit Autounfällen oder einer nicht damit zusammenhängenden Sterblichkeit aufzublähen. Trotz Walenskys und Faucis klischeehaften Aussagen vor dem Kongress. Nicht eine Person wurde „von einem Auto angefahren“ und meldete ihren eigenen Tod an VAERS als Impfstoffverletzung. Die meisten Meldungen werden von medizinischen Fachleuten eingereicht, die eine diagnostische Sprache über Arzneimittelreaktionen verwenden.

VAERS wurde als Frühwarnsystem konzipiert und eingerichtet. Es stimmt, dass jeder eine Meldung einreichen kann, aber das ist zeitaufwändig, erfordert die Kenntnis medizinischer Details, die ein Patient oft nicht hat, und ist mit Strafen für eine Falschmeldung verbunden. Es gibt absolut keinen Grund für den Verdacht, geschweige denn für die Annahme, dass die Leute falsche Berichte einreichen, nur um die Aufnahmen schlecht aussehen zu lassen.

Faktenprüfer entlarvt sich selbst als Pharma-Propagandist

Walensky und Fauci sind nicht die einzigen, die über die Tödlichkeit des COVID-Impfstoffs lügen. Auch die Mainstream-Medien sind voll dabei. In einem Faktencheck von USA Today behauptet Daniel Funke, dass „COVID-19-Impfstoffe für Kinder sicher“ und „nicht mit Todesfällen verbunden“ seien.

… online behaupten einige, dass der Impfstoff für Kinder ein größeres Risiko darstellt als COVID-19 selbst“, schreibt Funke. „USA TODAY bewertete zuvor eine Behauptung als falsch, wonach die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder an dem COVID-19-Impfstoff sterben, 50-mal höher sei als an dem Virus. Diese Behauptung ist ebenfalls falsch. Gesundheitsbehörden sagen, der Impfstoff von Pfizer-BioNTech sei sicher und wirksam bei der Vorbeugung von COVID-19 bei Kindern im Alter von 5-11 Jahren. Wie andere unabhängige Organisationen, die die Fakten geprüft haben, berichtet haben, überwiegen die Vorteile des Impfstoffs seine bekannten und potenziellen Risiken.

Über 700 Kinder sind in den Vereinigten Staaten an COVID-19 gestorben“, so Dr. Sonja Rasmussen, Professorin für Pädiatrie und Epidemiologie an der Universität von Florida, in einer E-Mail. Mir sind keine Todesfälle bei Kindern bekannt, die mit dem COVID-19-Impfstoff in Verbindung gebracht wurden“. Laut CDC überwiegen die Vorteile des COVID-19-Impfstoffs für Kinder seine bekannten und potenziellen Risiken. Die Impfung führt nicht zum Tod.“

Funke zitiert Daten aus den klinischen Studien von Pfizer, die belegen, dass der Impfstoff für Kinder sicher ist, da in den Studien von Pfizer bei 12- bis 25-Jährigen und bei 12- bis 17-Jährigen „keine Todesfälle gemeldet wurden“. Funke verwirft die Gründe für die Untersuchung der VAERS-Daten mit der Begründung, dass jeder einen Bericht einreichen kann und dass die Berichte nicht verifiziert werden und daher nicht zur Feststellung von Kausalität herangezogen werden können.

Nur Meinungen und keine Daten

Es gibt so viele Probleme mit diesem „Faktencheck“, dass es kein Wunder ist, dass Facebook-Anwälte sich darauf berufen, dass Faktenchecks nur „Meinungen“ und keine Tatsachenbehauptungen sind. In diesem Artikel gibt es nichts als Meinungen. Als „Beweis“ dafür, dass die COVID-Spritzen sicher sind und keine Todesfälle verursacht haben, führt Funke an:

Ein weiterer Meinungsartikel von USA Today

Die angebliche Meinung von ungenannten „Gesundheitsbeamten“

Voreingenommene Meinungsäußerungen anderer von der Pharmaindustrie finanzierter Propaganda-Organisationen (auch bekannt als „Fact-Checking-Organisationen“)

Die Meinung einer einzelnen Professorin, die zugibt, dass sie keine Kenntnis von öffentlich verfügbaren Daten hat

Die nicht untermauerte Meinung der Centers for Disease Control and Prevention, einer gefangenen Behörde, die wiederholt bei der Manipulation von Daten und der Änderung von Definitionen ertappt wurde, damit sie in das Pandemie-Narrativ passt

Die vorläufigen Studiendaten von Pfizer, die laut Whistleblowern Probleme mit der Integrität haben könnten

Die unbelegte Behauptung, dass die VAERS-Daten unzuverlässig sind, weil jeder eine Meldung machen kann, was impliziert, dass Menschen gefälschte Meldungen machen können

Die fragwürdige Behauptung, dass VAERS-Daten nichts über die Verursachung aussagen können und es daher sinnlos ist, sie zu betrachten

Es ist schwer, eine weniger überzeugende Liste von Beweisen für die Sicherheit zu finden, aber andererseits müssen Propagandisten mit dem arbeiten, was sie haben, und in diesem Fall haben sie nichts. Funke präsentiert keinerlei Daten, die seine Meinung untermauern.

Erklären Sie den Anstieg der Sterblichkeit, wenn Sie können

Es gibt viele datengestützte Gründe für den Verdacht, die Vorhersage und sogar die Annahme, dass die COVID-Spritzen mehr Menschen töten als sie retten – unabhängig von der jeweiligen Altersgruppe. Es würde ein ganzes Buch erfordern, um sie alle zu behandeln, daher werde ich hier nur einige dieser Gründe anführen.

Ein sehr aufschlussreicher Hinweis, der kürzlich ans Licht kam, sind die Daten der Lebensversicherung. Nach Angaben von OneAmerica, einer nationalen Lebensversicherungsgesellschaft mit Sitz in Indianapolis, starben im dritten Quartal 2021 Amerikaner im arbeitsfähigen Alter (18 bis 64 Jahre) mit einer Rate, die 40 % über der Präpandemierate lag, und sie starben nicht an COVID.

Und laut CEO Scott Davidson ist diese katastrophale Anomalie durchgängig „bei allen Akteuren“ in der Lebensversicherungsbranche zu beobachten. Ein Anstieg der Sterblichkeitsrate um 40 % ist schlichtweg unerhört, und bis jetzt behauptet man, keine Ahnung zu haben, was die Ursache dafür ist, dass Menschen jungen und mittleren Alters in so erstaunlichem Maße vorzeitig sterben.

Aus der Sicht eines Detektivs könnte man sich fragen: „Welcher Umweltfaktor mit unbekannter Sicherheit wurde im Jahr 2021 für Menschen dieser Altersgruppe eingeführt?“ Sicherlich haben die pandemischen Beschränkungen zu einem Anstieg der Überdosis an Drogen und der Selbstmorde geführt, wovon diese Altersgruppe besonders betroffen ist. Aber „Todesfälle aus Verzweiflung“ können nicht alles erklären.

Der einzige Joker ist die COVID-Impfung. Mehr als 173 Millionen Amerikaner im erwerbsfähigen Alter (18 bis 64) erhielten diese experimentellen Gentransfer-Injektionen, und Ärzte und Wissenschaftler haben mehrere Mechanismen aufgeklärt, durch die sie verletzen oder töten können.

Darüber hinaus begann der Anstieg der Todesfälle NACH der Einführung der Spritzen, und was auch immer der ursächliche Faktor sein mag, er ist nicht nur national, sondern wahrscheinlich international verbreitet. Die indische Versicherungsaufsichtsbehörde (Insurance Regulatory and Development Authority of India) zum Beispiel meldet ebenfalls einen Anstieg der Todesfälle um 41 % im Jahr 2021.

Überhöhte Sterblichkeitsraten (über den präpandemischen Normen) werden auch aus Großbritannien berichtet. Bei Teenagern (im Alter von 15 bis 19 Jahren) stieg die Sterblichkeit unmittelbar nach der Einführung der COVID-Impfung sprunghaft an. Zwischen der Woche, die am 26. Juni endet, und der Woche, die am 18. September 2020 endet, und demselben Zeitraum im Jahr 2021 stiegen die Todesfälle bei Teenagern um 47 %.

Ein Anstieg der Invaliditätsansprüche deutet ebenfalls darauf hin, dass viele, die durch diese neuartige tödliche Bedrohung nicht getötet werden, schwer und oft langfristig verletzt werden. Aus all diesen Gründen können die COVID-Impfungen nicht vom Tisch genommen werden. Die Logik verlangt, dass sie als möglicher ursächlicher Faktor untersucht werden.

Können VAERS-Daten die Kausalität nachweisen?

Eine Person, die sich entschieden gegen die Behauptung wendet, die VAERS-Daten könnten nichts über die Kausalität aussagen, ist Steve Kirsch, Geschäftsführer des COVID-19 Early Treatment Fund. In dem Video „Vaccine Secrets: COVID Crisis“ argumentiert er, dass VAERS sehr wohl zur Bestimmung der Kausalität herangezogen werden kann.

Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass die Vorstellung, VAERS könne keine Kausalität nachweisen, ein Teil dessen ist, wie und warum die CDC behaupten kann, keiner der Todesfälle sei auf die COVID-Impfung zurückzuführen. Kirsch argumentiert, dass diese Prämisse tatsächlich falsch ist und dass die Kausalität anhand der VAERS-Daten bestimmt werden kann.

Um seinen Standpunkt zu belegen, führt Kirsch folgende Analogie an: Nehmen wir an, Sie verabreichen einen Impfstoff in zwei Dosen. Nach der ersten Dosis passiert nichts, aber nach der zweiten Dosis sterben die Menschen innerhalb von 24 Stunden an einer tiefen Venenthrombose (DVT).

Wenn man sich die VAERS-Daten ansieht, stellt man fest, dass es keine Meldungen im Zusammenhang mit der ersten Dosis gibt und dass es nach der zweiten Dosis zu einer Häufung von Todesfällen kommt, die alle innerhalb desselben Zeitrahmens und mit derselben Todesursache auftreten.

Nach Ansicht der CDC kann man daraus keinerlei Kausalität ableiten. Für sie ist es reiner Zufall, dass alle nach der zweiten Dosis und an der gleichen Krankheit starben und nicht an der ersten Dosis oder an einer anderen Krankheit.

Kirsch argumentiert, dass sich aus dieser Art von Daten tatsächlich eine Kausalität ableiten lässt. Es ist sehr schwierig, eine andere Erklärung dafür zu finden, warum Menschen – viele von ihnen jung, bei bester Gesundheit und ohne prädisponierende Bedingungen – genau 24 Stunden nach ihrer zweiten Dosis sterben. Noch schwieriger ist es, eine andere Erklärung für Menschen zu finden, die eine Grunderkrankung haben.

Ist es zum Beispiel vernünftig anzunehmen, dass Menschen mit einem nicht diagnostizierten Herzleiden genau 24 Stunden nach der zweiten Impfdosis an einer TVT sterben würden? Oder dass Menschen mit nicht diagnostiziertem Diabetes genau 24 Stunden nach ihrer zweiten Dosis an einer TVT sterben würden?

Warum nicht nach der ersten Dosis, oder zwei Monate nach der zweiten Dosis, oder nach einer anderen zufälligen Anzahl von Stunden oder Tagen, oder aus einer anderen zufälligen Todesursache? Warum sterben Menschen zufällig an derselben Krankheit zur exakt gleichen Zeit, immer und immer wieder?

Als Frühwarnsystem ist VAERS zumindest dazu gedacht, auf mögliche Ursachen hinzuweisen. Indem man nach wiederholten Mustern von Nebenwirkungen sucht, kann man einen potenziell problematischen Impfstoff identifizieren. Sobald ein Muster erkannt wird – und es lässt sich nicht leugnen, dass der Tod innerhalb von 24 Stunden bis zu einer Woche ein Muster ist, das bei den COVID-Impfungen beobachtet wurde – sollte eine Untersuchung eingeleitet werden.

Für die COVID-Impfungen wurde jedoch keine solche Untersuchung eingeleitet. Eindeutige Muster werden einfach ignoriert. Als Frühwarnsystem funktioniert VAERS wie beabsichtigt, trotz der erheblichen Untererfassung (die CDC hat kürzlich ein Papier veröffentlicht, in dem sie zugibt, dass die Nebenwirkungen der COVID-Impfung bei Kindern um den Faktor 6,5 untererfasst werden). Was fehlt, ist die Nachbereitung. Das Fehlen von Untersuchungen und Folgemaßnahmen ist jedoch kein Beweis dafür, dass die Impfungen nicht zum Tod führen können.

„Schlechte Chargen“ sind ein weiterer Anhaltspunkt

Ein weiteres Indiz, das darauf hindeutet, dass einige der Impfungen einen schnellen Tod verursachen können, ist das Phänomen der „schlechten Charge“. Unabhängige Untersuchungen haben ergeben, dass einige Chargen der Impfungen mit sehr schweren Nebenwirkungen und Todesfällen verbunden sind, während bei anderen Chargen keine unerwünschten Ereignisse aufgetreten sind.

Laut howbadismybatch.com, einer Website, die die Codes der Impfstoffchargen mit den Meldungen im VAERS-System abgleicht, sind etwa 5 % der Chargen für 90 % aller unerwünschten Reaktionen verantwortlich. Bei einigen dieser Chargen ist die Zahl der Todesfälle und Behinderungen im Vergleich zu anderen Chargen 50 Mal höher.

Eine weitere Website, die im Grunde das Gleiche tut, ist das VAERS-Dashboard von TheEagle. (Ein Video, das die Verwendung des Dashboards erklärt, finden Sie auf Bitchute.)

Nach Ansicht von Fuellmich und Wodarg zeigen diese lotabhängigen Daten, dass die Impfstoffhersteller geheime Experimente im Rahmen einer größeren öffentlichen Studie durchführen. Sie scheinen tatsächlich Tests mit tödlichen Dosen an der Öffentlichkeit durchzuführen.

Dr. Reiner Fuellmich, Mitbegründer des deutschen Corona-Untersuchungsausschusses, und Dr. Wolfgang Wodarg, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, erörtern diesen „smoking gun“-Beweis im obigen Video. Nach Ansicht von Fuellmich und Wodarg zeigen diese lotabhängigen Daten, dass Impfstoffhersteller geheime Experimente im Rahmen der großen öffentlichen Studie durchführen.

Sie scheinen tatsächlich Tests mit tödlichen Dosen an der Öffentlichkeit durchzuführen. Wodarg argumentiert, dass dies aus den Daten eindeutig hervorgeht. Außerdem scheinen sie diese Experimente mit tödlichen Dosen zu koordinieren, sodass sie nicht alle ihre giftigsten Chargen zur gleichen Zeit oder in den gleichen Gebieten freisetzen, um eine Entdeckung durch Häufung zu vermeiden.

Weitere Daten zeigen, dass COVID-Impfungen tödlich sein können

Abschließend möchte ich noch zwei weitere Beweise anführen, die dafür sprechen, dass COVID-Impfungen in der Lage sind, eine große Anzahl von Menschen zu töten:

Eine kürzlich durchgeführte histopathologische Analyse der Organe von 15 Patienten im Alter von 28 bis 95 Jahren, die innerhalb von sieben Tagen bis sechs Monaten nach der Impfung starben, ergab, dass 14 der Todesfälle – 93 % – durch die Impfung verursacht wurden. Keiner der ursprünglichen Berichte der Gerichtsmediziner wies jedoch auf die Impfung hin.

Der Zusammenhang wurde erst durch die Autopsie festgestellt, die einen „Prozess des immunologischen Selbstangriffs“ ergab, der „ohne Präzedenzfall“ ist. „Da die Impfung der einzige gemeinsame Nenner aller Fälle war, kann es keinen Zweifel daran geben, dass sie der Auslöser für die Selbstzerstörung dieser verstorbenen Personen war“, schrieben Dr. Sucharit Bhakdi und Arne Burkhardt.

Nach Angaben von Forschern der Columbia University ist die tatsächliche Zahl der durch COVID-Impfungen getöteten Menschen etwa 20 Mal so hoch wie die gemeldete Rate, basierend auf ihrer Analyse von zwei öffentlich zugänglichen Datenbanken (VAERS in den USA und eine weitere in Europa). Diese Analyse wurde im Oktober 2021 veröffentlicht, aber nur wenige haben je einen Pieps darüber gehört. Laut den Autoren:

Der Vergleich unserer altersgeschichteten VFR (vaccine-induced fatality rates) mit veröffentlichten altersgeschichteten Coronavirus-Infektionssterblichkeitsraten (IFR) deutet darauf hin, dass die Risiken von COVID-Impfstoffen und Auffrischungsimpfungen bei Kindern, jungen Erwachsenen und älteren Erwachsenen mit geringem beruflichem Risiko oder früherer Coronavirus-Exposition den Nutzen überwiegen. Wir erörtern die Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheitspolitik in Bezug auf Auffrischungsimpfungen, Schul- und Arbeitsplatzvorschriften sowie die dringende Notwendigkeit, Diagnosen und Behandlungen für lebensverändernde Impfschäden zu ermitteln, zu entwickeln und zu verbreiten.

Auf der Grundlage der sich ständig mehrenden Daten ist die Behauptung, dass COVID-Impfungen nicht zum Tod führen, nicht führen können und/oder nicht führen werden, einfach nicht glaubwürdig. Und je länger diese Impfungen verwendet werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich mehr Menschen töten, als es das Virus jemals getan hat. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Behinderungen und langfristigen chronischen Krankheiten, die diese Impfungen verursachen, noch viel mehr Menschen vorzeitig töten werden, selbst wenn es 10 oder 15 Jahre dauert, und darüber haben wir noch keine Daten.

Quellen: