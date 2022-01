Joe Rogan und Elon Musk reagieren auf kanadischen Trucker-Konvoi und Trudeau versteckt sich

Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk und Podcaster Joe Rogan haben sich zu den kanadischen Truckern geäußert, die quer durch das Land fahren, um gegen die Covid-19-Mandate der Regierung zu protestieren, die von Premierminister Justin Trudeau als „Randgruppe“ mit „inakzeptablen Ansichten“ bezeichnet wurde.

„Kanadische Trucker sind die Besten“, twitterte Musk am Donnerstagnachmittag.

Der „Freiheitskonvoi“, der in Britisch-Kolumbien startete und voraussichtlich irgendwann an diesem Wochenende die kanadische Hauptstadt Ottawa erreichen wird, wurde von den großen Medien zunächst ignoriert. Als er sich jedoch Ontario näherte, wurde der Konvoi zu einem politischen Spielball.

Trudeau prangerte die Trucker in einer Fernsehansprache am Mittwoch an und sagte, dass sie „nicht die Ansichten der Kanadier“ vertreten würden. Am Donnerstagmorgen gab er bekannt, dass er sich mit Covid-19 infiziert habe und für fünf Tage in Quarantäne gehen werde (eigentlich war die Nachricht gestern, dass er einen Positiv-Getesten getroffen habe und daher sich „zur Sicherheit“ in Isolation begeben habe) – und damit die Ankunft des Konvois in Ottawa verpasse -, obwohl er das Virus bereits hatte und geimpft und aufgefrischt worden war.

Jagmeet Singh, dessen Neue Demokraten Trudeaus Minderheitsregierung stützen, verurteilte die Trucker ebenfalls und beschuldigte sie, mit „aufrührerischen, spalterischen und hasserfüllten Kommentaren“ „falsche Informationen“ zu verbreiten. Er kritisierte auch seinen Schwager dafür, dass er für den Protest gespendet hatte. Kanadische Medien berichteten, Jodhveer Singh Dhaliwal habe seine Spende zurückverlangt, nachdem er von der „wahren Natur“ des Konvois erfahren habe.

Unterdessen warf der konservative Abgeordnete Pierre Poilievre den Medien vor, sich einzelne Personen herauszupicken, um den gesamten Protest über einen Kamm zu scheren.

„Das bedeutet nicht, dass wir die Tausenden von hart arbeitenden, gesetzestreuen und friedlichen Lastwagenfahrern verunglimpfen, die, offen gesagt, Sie alle in den letzten zwei Jahren am Leben erhalten haben, indem sie Ihre Lebensmittelregale mit den Lebensmitteln gefüllt haben, die Sie essen, und Ihre Häuser mit den Produkten, auf die Sie angewiesen sind“, sagte er am Donnerstag.

Benjamin Dichter, einer der Organisatoren des „Freiheitskonvois“ und offizieller Sprecher der Gruppe, sagte, die Gruppe sei friedlich und gesetzestreu. Er sagte der Toronto Sun, der Konvoi sei ein Protest gegen die Regierung Trudeau, die die Fahrer zwingt, Masken zu tragen, auch wenn sie allein in ihren Lastwagen sitzen, gegen ein Impfmandat und gegen die Verpflichtung, sich vor dem Grenzübertritt zwischen den USA und Kanada impfen zu lassen.

Dichter dementierte auch Berichte, wonach GoFundMe rund 5 Millionen Kanadische Dollar an Spenden für den Konvoi eingefroren hat, und nannte sie „Fake News“.

Joe Rogan, der Gastgeber des äußerst beliebten Podcasts auf Spotify, warf in seiner Sendung am Mittwoch ebenfalls ein Schlaglicht auf den Konvoi. Im Gespräch mit einem Gast aus Montreal zeigte er Filmaufnahmen der Trucker und beschrieb sie als Kanadas „Aufruhr“ gegen die Vorgaben der Regierung.

„Es ist ein riesiger Konvoi von Lastwagen“, sagte Rogan. „Das ist offensichtlich eine wahnsinnige Menge an Menschen. Fünfzigtausend Lastwagen sind auf dem Weg nach Ottawa, um gegen die von Trudeau verordneten Impfungen zu protestieren.“

Einigen Schätzungen zufolge ist die Zahl der Lastwagen tatsächlich so hoch, und Dichter behauptet, der Konvoi sei über 70 Kilometer lang – fast zehnmal so groß wie der ägyptische Lastwagenprotest 2020, der derzeit den Guinness-Weltrekord hält.