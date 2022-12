Gesundheitsbehörde in Portugal warnt vor dem Risiko einer Myokarditis/Perikarditis bei Kindern „innerhalb von 14 Tagen nach der Pfizer-Impfung“

Kindern in Portugal wird nur der Impfstoff von Pfizer Cominarty angeboten

Die Leiter der portugiesischen Gesundheitsbehörde haben heute auf der offiziellen Website des Landes eine neue Norm veröffentlicht, in der empfohlen wird, dass Angehörige der Gesundheitsberufe in den ersten 14 Tagen nach der Verabreichung des Impfstoffs Covid von Pfizer auf Anzeichen von Myokarditis und Perikarditis bei Kindern achten sollten.

Die Gesundheitsbehörde weist auch darauf hin, dass, wann immer möglich, ein Abstand von zwei Wochen zur Verabreichung anderer Impfstoffe eingehalten werden sollte, unabhängig vom Impfstoff.

Die ’norma‘ „Impfung gegen Covid-19: Cominarty Original/ Omicron BA,4-5 5 10µg/dose® vaccine – Pediatric formulation for 5 to 11 years of age“, verweist auf „einzigartige Fälle“ von Myokarditis und Perikarditis, die „nach der Impfung mit Comirnaty beobachtet wurden“ (…) „am häufigsten nach der zweiten Dosis und bei jüngeren Männern“.

Erläutern Sie die Berichte: „Nach Angaben der Gesundheitsbehörde ist das Risiko einer Myokarditis nach einer Auffrischungsdosis des neuen Impfstoffs von Pfizer, der speziell zur Bekämpfung der Stämme BA.4 und BA.5 der Omikron-Variante entwickelt wurde, noch nicht charakterisiert“.

In dem Standard fordert die DGS die Angehörigen der Gesundheitsberufe auf, vor der Impfung „die Eltern/Erziehungsberechtigten darauf hinzuweisen, dass sie sofort einen Arzt aufsuchen sollten, wenn (Kinder) nach der Impfung Symptome entwickeln, die auf eine Myokarditis oder Perikarditis hindeuten, wie akute und anhaltende Schmerzen in der Brust, Dyspnoe oder Herzklopfen.

„Die verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass sich der klinische Verlauf der Myokarditis und Perikarditis nach der Impfung nicht von dem der Myokarditis und Perikarditis im Allgemeinen unterscheidet, d. h. sie nimmt nach Ruhe und/oder symptomatischer Behandlung in der Regel einen gutartigen Verlauf“, heißt es in dem Dokument.

„Tritt dieses Problem nach der Verabreichung einer Dosis von Comirnaty Original/Omikron BA.4-5 ® 10µg/Dosis auftritt, sollte die Verabreichung der nächsten Dosis mindestens so lange verschoben werden, bis das klinische Bild vollständig verschwunden ist, und der Nutzen der Verabreichung sollte von Fall zu Fall vom behandelnden Arzt beurteilt werden“, heißt es in der DGS, die mit dem Hinweis endet, dass „die häufigsten unerwünschten Wirkungen leicht oder mäßig ausgeprägt sind und einige Tage nach der Impfung abklingen: Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Gelenkschmerzen, Fieber (häufiger nach der zweiten Dosis als nach der ersten), Schwellungen und Rötungen an der Injektionsstelle“.

Erst vor zwei Wochen hat die DGS ihre „Auffrischungskampagne“ für Kinder gestartet, die sich an Personen mit „mindestens einem identifizierten Gesundheitsrisiko“ richtet.

In den nationalen Medien wurde berichtet, dass vergleichsweise wenige Eltern das Angebot dieser Impfungen wahrgenommen haben, weil Kinder im Allgemeinen nicht von Covid-19 betroffen sind; Omikron ist sehr mild geworden; die Wahrnehmung des Risikos von Covid-19 ist seit dem letzten Winter drastisch zurückgegangen; die Menschen wissen auch, dass eine Impfung keine Möglichkeit ist, eine Infektion zu vermeiden.

Aber allein die Tatsache, dass die Behörden endlich die mit dem Impfstoff verbundenen Risiken anerkennen (zumindest wenn es um die Impfung von Kindern geht), ist ein Fortschritt gegenüber den pauschalen Behauptungen der Vergangenheit.

In der Zwischenzeit ist die 36-seitige Beschwerde, die von einer Bewegung, die die gesundheitlichen Interessen von Kindern und Jugendlichen vertritt, bei der Generalstaatsanwaltschaft eingereicht wurde, immer noch nicht beantwortet worden.

Die „Pelascriançasejovens“-Bewegung wirft INFARMED und den portugiesischen Gesundheitsbehörden vor, Daten über Nebenwirkungen der Covid-Impfstoffe bei Kindern zu verheimlichen.

Im Vereinigten Königreich forderte der konservative Abgeordnete Andrew Bridgen in dieser Woche die vollständige Aussetzung der mRNA-Covid-Impfungen mit dem Hinweis auf „beispiellose Schäden“ und einen nahezu „nicht vorhandenen“ Nutzen.