Gesundheitsexperten bringen jetzt Herzprobleme mit Affenpocken in Verbindung, nachdem ein Mann eine Woche nach dem Auftreten der ersten Symptome eine Myokarditis entwickelte

Gaslighting der nächsten Stufe.

Gesundheitsexperten weisen jetzt darauf hin, dass die Affenpocken bei einigen Patienten möglicherweise Herzschäden verursachen können, wie aus einer Fallstudie hervorgeht.

Ein 31-jähriger schwuler Mann aus Australien, bei dem Affenpocken diagnostiziert worden waren, entwickelte Tage nach dem Ausbruch der Hautläsionen eine akute Myokarditis, so die in der Fachzeitschrift JACC veröffentlichte Studie.

Die Studie trug den Titel „Akute Myokarditis – eine neue Manifestation der Affenpockeninfektion?“ und war ein Journal Pre-Proof, d. h. sie wurde von Fachkollegen geprüft und vom Redaktionsausschuss zur Veröffentlichung angenommen.

Aus der Studie:

Ein 31-jähriger Mann stellte sich in der Klinik mit einer 5-tägigen Anamnese von Unwohlsein, Myalgien und Fieber vor, gefolgt vom Ausbruch mehrerer geschwollener und nabelartiger Hautläsionen im Gesicht, an den Händen und im Genitalbereich. Er leugnete alle anderen Symptome. Die Affenpockeninfektion wurde durch einen positiven PC-Test einer Abstrichprobe von einer Hautläsion bestätigt.

Drei Tage später kam der Patient mit einem Engegefühl in der Brust, das in die linke obere Extremität ausstrahlte und ihn in der Nacht aufweckte, in die Notaufnahme.

Bei der körperlichen Untersuchung wies er mehrere Hautbläschen und Pusteln im Gesicht, an den Handgelenken, den Oberschenkeln (Abbildung 1) und den Genitalien auf, mit einer ulzerierten Läsion an seinem Penis, begleitet von einer schmerzhaften Schwellung der Vorhaut und der Eichel sowie einer Lymphadenopathie im linken Leistenbereich. Der Patient war afebril und hämodynamisch stabil. Die kardiopulmonale Auskultation und die…

Die Hauptautorin der Studie, Dr. Ana Isabel Pinho, sagte: „Dieser Fall zeigt, dass eine Beteiligung des Herzens eine mögliche Komplikation im Zusammenhang mit einer Affenpocken-Infektion“.

„Wir glauben, dass die Meldung dieses potenziellen Kausalzusammenhangs das Bewusstsein der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Angehörigen der Gesundheitsberufe für die akute Myokarditis als mögliche Komplikation im Zusammenhang mit den Affenpocken schärfen kann und für eine engmaschige Überwachung der betroffenen Patienten hilfreich sein könnte, um in Zukunft weitere Komplikationen zu erkennen“, erklärte sie.

Seit der Entdeckung der Affenpocken wurde bis zum heutigen Tag kein einziger Fall von Myokarditis gemeldet. Der erste Fall von Affenpocken beim Menschen wurde 1970 bei einem neun Monate alten Jungen in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) festgestellt, so die WHO.

Auch die CDC erklärte, dass „Infektionen mit dem bei diesem Ausbruch identifizierten Typ des Affenpockenvirus selten tödlich sind. Über 99 % der Menschen, die sich mit dieser Form der Krankheit infizieren, werden wahrscheinlich überleben. Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Kinder unter 8 Jahren, Menschen mit einer Vorgeschichte von Ekzemen und Menschen, die schwanger sind oder stillen, haben jedoch ein höheres Risiko, schwer zu erkranken oder zu sterben.“

Seit der Einführung der mRNA-COVID-19-Impfung haben die Fälle von Myokarditis und Perikarditis weltweit zugenommen.

CDC erklärte: „Im April 2021 wurden in den Vereinigten Staaten vermehrt Fälle von Myokarditis und Perikarditis nach mRNA-COVID-19-Impfungen (Pfizer-BioNTech und Moderna) gemeldet. Daten aus mehreren Studien zeigen ein seltenes Risiko für Myokarditis und/oder Perikarditis nach der Verabreichung von mRNA-COVID-19-Impfstoffen. Diese seltenen Fälle von Myokarditis oder Perikarditis traten am häufigsten bei männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 16 Jahren und älter innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der zweiten Dosis eines mRNA-COVID-19-Impfstoffs (Pfizer-BioNTech und Moderna) auf.“

VAERS meldete 51.879 Fälle von Myokarditis und Perikarditis bis zum 26. August 2022.