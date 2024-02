Gesundheitsminister der Houthi: COVID ist eine globale Verschwörung, um die Menschen unter US-Konzerne zu kontrollieren

Der Gesundheitsminister der Huthis, Dr. Taha Al-Mutawakkil, sagte, dass COVID-19 eine Verschwörung sei, um die unteren und mittleren Schichten der Bevölkerung zu zerstören und sie unter die Kontrolle von Unternehmen zu bringen, die von den USA kontrolliert werden.

Dr. Al-Mutawakkil sprach in einer Freitagspredigt in Sanaa, die am 8. Januar 2021 auf Al-Eman TV (Jemen) ausgestrahlt wurde. Er sagte, Amerika werde von einer globalen zionistischen Freimaurer-Bande beherrscht, die die US-Regierung kontrolliere.

Dr. Al-Mutawakkil sagte, dass Amerika die Vereinten Nationen geschaffen habe, die es dazu benutze, in Nationen einzufallen und sie zu töten, ihre Ressourcen zu plündern und ihre Frauen zu töten. Er fügte hinzu, dass es die Weltbank geschaffen habe, die wie ein großer Wal sei, der die Ressourcen der Nationen verschlinge, um die Armen noch ärmer zu machen.

Dr. Taha Al-Mutawakkil: „Es war Amerika, das die ‚Veto-Macht‘ [des UN-Sicherheitsrates] geschaffen hat. Es war Amerika, das die Vereinten Nationen schuf, durch die es Nationen überfiel und tötete, ihre Ressourcen plünderte und ihre Frauen tötete…. All dies geschah im Rahmen dessen, was politisch als die Vereinten Nationen bekannt ist. Es war [Amerika], das die Weltbank gründete, die man mit einem großen Wal vergleichen kann, der die Ressourcen der Nationen verschlingt, um die Armen noch ärmer zu machen.

Das Ziel der globalen COVID-19-Verschwörung ist es, die mittleren und unteren Schichten der Wirtschaft zu zerstören, um sie unter die Fuchtel einer Handvoll großer, von Amerika kontrollierter Unternehmen zu bringen. Wenn wir wissen wollen, was Amerika ist, dann ist es ein Regime, das von einer Handvoll Menschen geführt wird. Sie bilden eine globale, zionistische, freimaurerische Bande, die die US-Regierung kontrolliert. Sie wollen die Ressourcen, das Geld und die Regierung für sich und sie wollen, dass sich die Nationen ihnen unterwerfen. Das ist die Bande, die Amerika regiert.