JPMorgan Chase und BlackRock verlassen die UN-Klima-Allianz

JPMorgan Chase, BlackRock und State Street Global Advisors (SSGA) haben am Donnerstag bekannt gegeben, dass sie sich aus einer wichtigen Klima-Allianz der Vereinten Nationen zurückziehen genauer gesagt im Falle von BlackRock ihre Beteiligung deutlich reduzieren werden.

FOX Business schreibt:

Die New Yorker Bank JPMorgan Chase kündigte in einer Erklärung an, sie werde sich aus der sogenannten Climate Action 100+ Investorengruppe zurückziehen, da sie in den vergangenen Jahren ihr internes Nachhaltigkeitsteam verstärkt und ein Rahmenwerk für Klimarisiken geschaffen habe. BlackRock und State Street, die beide Vermögenswerte in Billionenhöhe verwalten, erklärten, dass die Klimainitiativen der Allianz zu weit gingen und äußerten sich besorgt über mögliche rechtliche Probleme.

Die überraschenden Ankündigungen kommen zu einer Zeit, in der die größten Finanzinstitute in den USA und weltweit unter Druck von Verbraucherschützern und republikanischen Bundesstaaten stehen, was ihre Prioritäten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) angeht.