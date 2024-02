Wird Florida von Chemtrails attackiert?

In diesem Winter haben Menschen in ganz Florida ein ungewöhnliches Wetterphänomen beobachtet. Der Himmel über Florida ist bewölkt und bedeckt, was im Wesentlichen eine Umkehrung jahrhundertealter Wettermuster bedeutet. Es gibt regelmäßig bewölkte Tage, was für Florida nicht typisch ist. Florida ist nicht wie der Nordosten der USA, wo der Himmel entweder blau oder stürmisch ist. Man sagt, dass Florida den wolkigsten Winter seit 84 Jahren erlebt. Die Verdunklung ist in Florida deutlich zu sehen. Dieses Wetterphänomen wird El Niño zugeschrieben. Es ist plausibel, dass der ungewöhnlich bewölkte Himmel, der in letzter Zeit in Florida beobachtet wurde, auf El Nino zurückzuführen ist. El Nino ist jedoch keine geeignete Erklärung für die kreuzförmigen Linien am Himmel, die eher der Chemtrail-Erklärung entsprechen. Auch wenn es sich um eine natürliche Verdunklung handelt, werden die kreuz und quer verlaufenden Muster am Himmel immer wieder beobachtet.

Diese unnatürlichen wolkenähnlichen Linien am Himmel werden allgemein als Chemtrails bezeichnet und sind häufig zu sehen. Einst ein Thema, das in den 1990er-Jahren nur in der beliebten Radiosendung „Overnight“ von Art Bell diskutiert wurde, wird das Thema heute vorwiegend im Sunshine State offen angesprochen. In den sozialen Medien bilden sich öffentliche Gruppen, die das einstige Tabuthema diskutieren.

Die Wahrheit ist, dass die ganze Welt das Ziel dieses Chemtrail-Angriffs zu sein scheint. In Florida ist es nur etwas auffälliger, weil die Floridianer es gewohnt sind, jeden Tag einen klaren blauen Himmel zu sehen. Im Jahr 2020 hat die spanische Regierung zugegeben, im Auftrag der UNO Chemtrails über ihren Bürgern zu versprühen:

Während des strategisch geplanten „Ausnahmezustands“ Covid-19 ermächtigte die UNO die spanische Regierung, tödliche Chemtrails vom Himmel zu sprühen. Am 16. April 2020 gab die spanische Regierung stillschweigend zu, dass sie das Militär autorisiert hatte, Biozide über der gesamten Bevölkerung zu versprühen. Dieses bevölkerungsweite medizinische Experiment wurde unter dem Deckmantel eines „Ausnahmezustands zur Bewältigung der durch Covid-19 verursachten Gesundheitskrise“ durchgeführt. Dieser verzweifelte, aber gut durchdachte Plan verstößt in mehrfacher Hinsicht gegen den Nürnberger Kodex – ein Abkommen über Menschenrechte und medizinische Ethik, das in keiner Weise durchgesetzt wird.

Dies wird als Anscheinsbeweis bezeichnet, was bedeutet, dass es bis zum Beweis des Gegenteils als selbstverständlich gilt. Das bedeutet, dass Chemtrails keine „Verschwörungstheorie“ sind. Ein belasteter Begriff, wenn es ihn je gegeben hat. Es bedeutet, dass Chemtrails real sind. GeoengineeringWatch.org hat dokumentiert und festgestellt, dass Geoengineering stattfindet und beschreibt es ausführlich in einem Dokumentarfilm namens The Dimming, der sich stark auf Solar Radiation Management (SRM) konzentriert. Solar Radiation Management (SRM) bezeichnet das Versprühen von Chemikalien in die Luft, um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren oder zu reflektieren. In einem wissenschaftlichen Forschungspapier der NIH aus dem Jahr 2016 heißt es: „Zu den vorgeschlagenen SRM-Techniken gehören stratosphärische Aerosole, reflektierende Satelliten, das Aufhellen von Wolken, das Aufhellen von Gebäuden und die Erhöhung des Reflexionsvermögens von Pflanzen. Dieses Papier diskutiert die Notwendigkeit, die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit zu bewerten und sie gleichmäßig über den Planeten zu verteilen.

Was könnte schief gehen?

Bill Gates hat riesige Summen für Projekte ausgegeben, um die Sonne auf der ganzen Welt zu verdunkeln. Mike Adams von NaturalNews.com berichtet seit einiger Zeit über dieses sogenannte „Stratospheric Controlled Perturbation Experiment“, abgekürzt SCoPEx. Adams berichtet auch, dass es sich dabei um einen offensichtlichen Plan zur Entvölkerung und zum globalen Genozid handelt.

Übrigens wurde kürzlich ein Gesetzesentwurf in die Legislative von New Hampshire eingebracht, der Wetterveränderungen, stratosphärische Aerosole, Veränderungen der Sonneneinstrahlung und Geoengineering verbieten soll.

Zurück zu SCoPEx… Wie Mike Adams erklärt, scheint die Absicht zu sein, eine globale Nahrungsmittelkrise herbeizuführen, indem die Auswirkungen eines massiven Vulkanausbruchs wie im Jahr 1815, das oft als das Jahr ohne Sommer bezeichnet wird, wiederholt werden. Massive weltweite Ernteausfälle würden es unseren globalistischen Entführern sicherlich ermöglichen, die Menschen glauben zu machen, dass wir die Auswirkungen der globalen Erwärmung erleben, um die Rationierung von Nahrungsmitteln zu rechtfertigen, Insekten als Grundnahrungsmittel einzuführen, die Menschen in 15-Minuten-Städte zu treiben und der Bevölkerung die globale totalitäre Gesellschaft aufzuzwingen.

Laut einem britischen Whistleblower, wie in den Expose News berichtet:

Die beiden Ziele von Chemtrailing sind sehr, sehr klar“, sagte er zu Critchley. Es geht darum, uns zu vergiften und die Sonne zu blockieren. Pflanzen brauchen Sonnenlicht für die Fotosynthese, und unser Körper benötigt Sonnenlicht, um unter anderem Vitamin D zu produzieren. Die Sonne zu blockieren hat also schädliche Auswirkungen und bedroht das Überleben allen Lebens auf der Erde.

Die Flugzeuge, die in Großbritannien Chemtrails versprühen, sind auf dem Radar nicht zu sehen. Der Pilot erklärt, dass die Software in den Transpondern dieser Flugzeuge so verändert wurde, dass sie nicht auf dem Radar erscheinen. Der Whistleblower erklärt auch, dass die Piloten alle ehemalige RAF-Piloten sind, die es gewohnt sind, geheime Operationen durchzuführen, und sie eine Geheimhaltungsvereinbarung (Official Secrets Act) unterzeichnet haben, die ihnen verbietet, über ihre Tätigkeit zu sprechen.

Der Whistleblower führt dieses psychotische Verhalten der Piloten auf ein Phänomen zurück, das als „Normalisierung der Abweichung“ bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um ein von der NASA entwickeltes Konzept, bei dem Mitglieder einer Organisation wiederholt abweichendes Verhalten zeigen, ohne dass dies katastrophale Folgen hat, was dazu führt, dass sich die Mitglieder der Organisation an das abweichende Verhalten gewöhnen und es somit normalisieren. Das Interview mit dem Whistleblower kann hier angesehen werden.

Die National Nanotechnology Initiative Supplement to The President’s Budget 2023 beschreibt eine Vielzahl von Bereichen, in denen Nanotechnologie erforscht und eingesetzt wird, von C19-Injektionen bis zu Lebensmitteln und Landwirtschaft. Der Chemtrail-Angriff scheint sicherlich mit Geoengineering zu tun zu haben, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er auch ein direkter, wenn auch sekundärer Angriff auf C19-Injektionen, auf Menschen und ihre Gesundheit ist. Es ist nicht abwegig, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es sich um einen zusätzlichen Angriff auf die Bevölkerung durch Nanopartikel handelt.

Unabhängig davon, ob Chemtrails wie Fluorid eingesetzt werden, um eine gefügige, weniger intelligente Bevölkerung zu schaffen, oder ob sie dazu dienen, den Planeten zu verdunkeln und unsere Biosphäre zu stören, wäre dies natürlich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, da es sich um Experimente ohne informierte Zustimmung handelt, die niemals eingeholt werden kann, und eine Verletzung des Nürnberger Kodex und sicherlich der Bill of Rights darstellt.

Ist dies nur eine weitere Dimension des offenen Angriffs auf die Menschlichkeit?

Es könnte viel schlimmer sein als Experimente ohne informierte Zustimmung. Diese Bemühungen, den Planeten zu verdunkeln, sind vielleicht kein fehlgeleiteter Versuch, die globale Erwärmung zu stoppen. Es könnte ein bewusster Versuch sein, den Planeten für menschliches Leben unbrauchbar zu machen. Es ist schmerzlich offensichtlich, dass die C19-Injektionen Teil einer größeren Entvölkerungskampagne sind und die Absicht besteht, zu verletzen und zu töten.

Ich bin mir nicht sicher, ob diese Chemtrails anders betrachtet werden sollten.