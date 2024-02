Aufmarsch im Pazifik: USA bedrohen China

Man stelle sich vor, dass China 5 Kriegsschiffe in die Nähe an den US-Küsten stationieren würde.

Die beispiellose Aufstockung der Seestreitkräfte in der Region sei ein Signal an Washingtons Verbündete und Rivalen, insbesondere an Peking, meinen Analyse.

Washington will seinen Partnern versichern, dass es sich trotz der Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten weiterhin im indopazifischen Raum engagiert.

Analysten zufolge werden die USA in diesem Jahr wahrscheinlich fast die Hälfte ihrer Flugzeugträger im westlichen Pazifik einsetzen, um ein Zeichen der Abschreckung gegen die zunehmenden militärischen Aktivitäten Chinas und Nordkoreas in der Region zu setzen.

Drei US-Flugzeugträger sind bereits im westlichen Pazifik im Einsatz, zwei weitere sind auf dem Weg dorthin. Mit ihrer Ankunft werden erstmals fünf der insgesamt elf Flugzeugträger in der Region operieren.

Die zur Pazifikflotte der US-Marine gehörende USS Abraham Lincoln wurde am 5. Februar auf dem Weg von ihrem Heimathafen San Diego, Kalifornien, in den Westpazifik gesichtet, wie der Fleet and Marine Tracker des US Naval Institute berichtete.

Es wird erwartet, dass die USS George Washington in der Region eingesetzt wird, um die USS Ronald Reagan zu ersetzen, die von Yokosuka, Japan, zur Wartung in die Puget Sound Marinewerft in Washington überführt wird.

Die USS George Washington war der erste nuklear angetriebene Flugzeugträger, der nach Japan verlegt wurde, wo sie von 2008 bis 2015 im Einsatz war, bevor sie von der USS Ronald Reagan abgelöst wurde, um ihre beiden Reaktoren nach der Hälfte ihrer Lebensdauer aufzutanken sowie Reparaturen, Upgrades und Modernisierungen durchzuführen.

Neben der USS Ronald Reagan wurden am Montag auch die USS Carl Vinson und die USS Theodore Roosevelt in Guam bzw. Hawaii stationiert und werden voraussichtlich bis April bzw. Juli im westlichen Pazifik bleiben.

Im vergangenen Monat nahmen die Angriffsgruppen der Theodore Roosevelt und der Carl Vinson an einem Multi-Large-Deck-Ereignis mit Japan in der Philippinischen See teil, das verstärkte maritime Kommunikationsoperationen, Luftkriegsoperationen und deckübergreifende Luftoperationen umfasste.

Nach Angaben der 7. Flotte der US-Marine diente die Übung dazu, „die integrierten maritimen Operationen auf See und die Gefechtsbereitschaft zu stärken“.

„Wir sind effektiver, wenn wir bei der Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen im Bereich der maritimen Sicherheit zusammenarbeiten“, sagte Konteradmiral Christopher Alexander, Kommandeur der Carrier Strike Group Nine der USS Theodore Roosevelt.

„Die Tatsache, dass wir in der Lage sind, komplexe Operationen wie diese konsistent durchzuführen, zeigt die Flexibilität der U.S. Navy, die es uns ermöglicht, jederzeit und überall zu operieren und unserem Land und unseren Verbündeten flexible Optionen zur Abschreckung und Verteidigung zu bieten“, sagte Alexander.

Ebenfalls im Januar führte die USS Carl Vinson Marineübungen mit Südkorea und Japan im Ostchinesischen Meer durch, nachdem Nordkorea eine ballistische Mittelstreckenrakete abgefeuert hatte.

Die trilateralen Übungen umfassten gemeinsames Segeln, fortgeschrittene maritime Kommunikationsoperationen, Training für maritime Verbotsoperationen, Luftkampfübungen, Austausch von Personal und Integration.

„Flugzeugträger sind eine der sichtbaren Einrichtungen unserer Streitkräfte. Die Entsendung mehrerer Flugzeugträger in eine Region ist ein sehr deutliches Signal an den Gegner“, sagte Brian Hart, Mitarbeiter des China Power Project am Washingtoner Think Tank Centre for Strategic and International Studies.

„Angesichts des Krieges in der Ukraine, des Konflikts im Nahen Osten und der Angriffe der Huthis im Roten Meer will das US-Militär signalisieren, dass es mit diesen Situationen umgehen kann, während es sich gleichzeitig auf sein Haupteinsatzgebiet, den Indopazifik, konzentriert.

Benjamin Barton, außerordentlicher Professor am Malaysia-Campus der Universität Nottingham, sagte, der Einsatz solle signalisieren, dass sich Washington trotz der Konflikte in Europa und im Nahen Osten auf den Indopazifik konzentriere.

„Es scheint, als gäbe es mehrere Gründe: Der erste ist eindeutig, ein starkes Signal an verbündete Mächte – zur Beruhigung – und rivalisierende Mächte – zur Abschreckung – im Indopazifik zu senden“, sagte Barton.

„Auch wenn die US-Außenpolitik derzeit von zwei strategischen Konflikten außerhalb Asiens – der russischen Aggression in der Ukraine und der Lage im Gaza-Streifen – in Anspruch genommen werde, stehe der indo-pazifische Raum weiterhin an der Spitze der strategischen Überlegungen der USA.

Barton fügte hinzu, dass „die Eindämmung Chinas in der Region weiterhin oberste Priorität hat, auch wenn sich die Beziehungen auf bilateraler Ebene aufgewärmt haben“.

Collin Koh, Senior Fellow an der S. Rajaratnam School of International Studies in Singapur, stimmte Barton zu, dass die Spannungen um Taiwan, das Südchinesische Meer und die koreanische Halbinsel nicht nachgelassen hätten.

„Die verstärkte Stationierung von Flugzeugträgern und eine Reihe intensiver militärischer Zusammenstöße mit engen Verbündeten wie Japan scheinen sowohl regionale Verbündete und Partner zu beruhigen als auch Gegner wie China und Nordkorea abzuschrecken“, so Barton.

Seit der Wahl von William Lai Ching-te von der unabhängigen Demokratischen Fortschrittspartei zum Präsidenten der Insel im vergangenen Monat hat es zwar keine nennenswerten Aktivitäten der PLA in der Straße von Taiwan gegeben, aber das könnte sich in den kommenden Monaten ändern.

Es wird erwartet, dass Peking seine militärischen Aktivitäten im Vorfeld der Amtseinführung des taiwanesischen Präsidenten im Mai verstärken wird.

Peking betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums, das notfalls unter die Kontrolle des Festlandes gebracht werden soll. Die meisten Länder, darunter die USA, erkennen die Insel als unabhängigen Staat an.

Washington lehnt aber jeden Versuch einer gewaltsamen Eroberung Taiwans ab und ist bereit, Waffen an Taipeh zu liefern.

„Die Flugzeugträger nehmen an Übungen teil, um die Kampfbereitschaft der USA zu demonstrieren. Sie kommen wahrscheinlich als Reaktion auf die Wahlen in Taiwan in der Region zusammen“, sagte Timothy Heath, leitender Forscher für internationale Verteidigung bei der US-Denkfabrik Rand Corporation.

„Es ist unwahrscheinlich, dass China während des Neujahrsfestes Zwangsmaßnahmen ergreift, aber die PLA könnte nach dem Neujahrsfest und um die Zeit der Amtseinführung des taiwanesischen Präsidenten herum bedrohlicher gegen Taiwan vorgehen“, sagte er.

Im Südchinesischen Meer halten die Spannungen zwischen Peking und Manila wegen der umstrittenen Scarborough Shoal an, und am Montag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den Küstenwachen der beiden Länder.

Auch die Provokationen Nordkoreas gegen die USA und ihre Verbündeten haben zugenommen. Am Mittwoch gab der südkoreanische Generalstab bekannt, dass Nordkorea mehrere Marschflugkörper ins Japanische Meer, auch Ostmeer genannt, abgefeuert habe.

Laut Barton beobachten die USA die Situation in der Straße von Taiwan sehr genau. Er sagte voraus, dass die militärischen Aktivitäten der PLA während der gesamten Amtszeit von Lai anhalten würden.

Auch die strategische Bedeutung des Südchinesischen Meeres und der zunehmende Aktivismus und die Verteidigungsbereitschaft Nordkoreas in der Region gäben Anlass zur Sorge.

Washingtons Machtdemonstration ziele darauf ab, „an mehreren Fronten gleichzeitig abzuschrecken“ und eine Botschaft zu senden, „dass es in der Lage ist, den Frieden und den Status quo in der Region allein durch die abschreckende Präsenz seiner schieren militärischen Macht zu bewahren“, so Barton.

„Ich denke, Washington will Peking und anderen Beobachtern zeigen, dass es in der Lage ist, mehrere strategische Brennpunkte gleichzeitig zu bedienen. Die Botschaft ist, dass die Fähigkeit, an mehreren Fronten zu agieren, als Stärke und nicht als Schwäche gesehen werden sollte, die es auszunutzen gilt.