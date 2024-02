Nawalnys Tod: Ansichten der russischen Medien

Von Riley Waggaman

Reaktionen von russischen Politikern, Kommentatoren und in den sozialen Medien

Was sagen die Russen über den Tod von Alexej Nawalny? Werfen wir einen Blick darauf.

Reaktionen von Politikern

Reaktionen von Telegram-Kanälen und Kommentatoren

Russische Telegram-Kanäle wiesen schnell darauf hin, dass Julia Nawalnaja einen Überraschungsauftritt bei der Münchner Sicherheitskonferenz hatte, wo sie über den Tod ihres Mannes sprach, der nur wenige Stunden zuvor bekannt gegeben wurde.

„Man kann an einen Zufall glauben, aber eine Reihe von Zufällen, die eine Seite begünstigen, ist schwierig zu glauben“, schrieb Roman Alekhin, ein Freiwilliger des Militärs, der einen beliebten Telegram-Kanal kuratiert.

Tot samyy olen, ein weiterer beliebter Telegram-Kanal, äußerte ähnliche Verdächtigungen:

Alle Umstände des mysteriösen Todes müssen noch geklärt werden, aber wir glauben, dass auch nach der Untersuchung niemand öffentlich alle Fragen beantworten wird. Einer der Gründe für die Verlegung des Hauptgefangenen Nawalny von Anstalt zu Anstalt nach einem geheimen Protokoll war gerade die Angst um sein Leben. Nawalny war der am stärksten bewachte Gefangene in Russland, der 24 Stunden am Tag überwacht wurde … Wir glauben, dass einige [russische Beamte] eindeutig Gefahr laufen, ihre Schultergurte zu verlieren.

Der politische Kommentator Anatoly Nesmiyan argumentierte, dass Nawalnys Entscheidung, nach Russland zurückzukehren, wo ihm eine Haftstrafe drohte, darauf schließen lasse, dass er für ein „Mandela-Projekt“ vorbereitet wurde. Nawalnys Tod werfe die Frage auf, wer innerhalb Russlands für Nawalnys Sicherheit „garantiert“ habe und warum dieses „Projekt“ letztlich gescheitert sei, schrieb Nesmiyan.

RT-Chefredakteurin Margarita Simonyan schrieb auf Telegram, dass zahlreiche „Opfer“ von Nawalnys „maßgeschneiderten Ermittlungen“ sie kontaktiert und sich über Nawalnys Tod gefreut hätten (sie benutzten einen Ausdruck, „Земля стекловатой“, der im Grunde übersetzt „Ich hoffe, er ruht nicht in Frieden“ bedeutet). Simonyan sagte, sie wolle ähnliche Erklärungen abgeben, aber während der Fastenzeit Selbstbeherrschung zeigen.

Sergej Karnaukhov, ein ehemaliger Regierungsbeamter, der einen Telegramm-Kanal bei popula betreibt und regelmäßig als politischer Analyst im staatlichen Fernsehen auftritt, sagte, dass der Tod Nawalnys ein Versuch des Westens sei, Russland zu destabilisieren:

Vor den Wahlen und der Amtseinführung des Präsidenten wird der Westen versuchen, einen starken und multifaktoriellen Angriff auf unser Land zu starten. All dies wird von den westlichen Geheimdiensten finanziert, koordiniert und durchgeführt sowie durch die Arbeit der ukrainischen Sonderdienste, Sabotage- und subversiven Strukturen ergänzt. Die Aufgabe, die die westlichen Geheimdienste zu lösen versuchen, besteht darin, die Präsidentschaftswahlen in der Russischen Föderation zu stören. Gleichzeitig sind sie sich darüber im Klaren, dass dies nicht gelingen wird. In dieser Hinsicht wird sich der Schwerpunkt auf die Zeit nach den Wahlen verlagern. Die Wahlergebnisse werden nicht anerkannt, das gewählte Staatsoberhaupt wird zum illegitimen „Verbrecher“ erklärt, was die Isolation Russlands noch verstärkt.

Der militärisch-politische Blogger Jurij Podoljaka bezeichnete den Tod Nawalnys als „unvermeidlich“:

Schließlich war es offensichtlich, dass Nawalnys Förderer, die erkannten, dass er lebendig nichts, tot aber sehr viel mehr zu gewinnen hatte, erneut versuchen würden, ihn zu erledigen. Und zwar dann, wenn es am meisten nützen würde. Jetzt ist genau so ein Moment.

Das liberale Nachrichtenportal „We Can Explain“ hat eine Liste mit Reaktionen von Kreml-Kritikern zusammengestellt.

„Dies ist ein schockierendes Ereignis, das für die Behörden schwer zu verwerten sein wird. Wahrscheinlich werden sie versuchen, es nicht zu ignorieren. Aber das Gefühl eines ‚Feiertags‘ für die Wahlen wird sich noch verringern“, sagte der Politologe Michail Winogradow dem Blatt. „Es ist noch zu früh, um die Reaktion der Gesellschaft zu beurteilen … Bislang hängen die wichtigsten Intrigen eher mit der Reaktion der Welt auf die Ereignisse zusammen, da Nawalny oft als Politiker Nr. 2 [in Russland] wahrgenommen wurde.“

Andere Kommentatoren, die der Sender zitierte, machten den Kreml für den „Mord“ an Nawalny verantwortlich.

Die liberale kremlkritische Zeitung The Bell machte ebenfalls die russische Regierung für den Tod Nawalnys verantwortlich und behauptete, es sei „absurd“ zu behaupten, dass der Westen den Tod von Russlands prominentestem Gefangenen inszeniert habe:

Die Reaktion der russischen Propaganda und der Beamten der zweiten Reihe läuft auf zwei Thesen hinaus: Der Westen ist schuld an Nawalnys Tod, und der Kreml hat nicht von seiner Ermordung profitiert. Die erste These, wonach der Westen in der Lage war, den am meisten bewachten russischen Gefangenen in einer der entferntesten Kolonien zu erreichen, ist zu absurd, um darüber zu sprechen. Die zweite These folgt der Tradition: Die Nichtbeteiligung des Kremls an der Ermordung von Boris Nemzow wurde 2015 auf genau dieselbe Weise erklärt. Aber es wird sehr schwierig sein, diese These im Fall von Alexej Nawalny zu argumentieren. […]

Auch die innenpolitischen Risiken, die mit der Ermordung Nawalnys verbunden sind, sind gering. Der Direktor des Levada-Zentrums (ausländischer Agent), Denis Wolkow, sagte heute in einem Gespräch mit der Glocke zuversichtlich, dass man jetzt keine ernsthaften Proteste in Russland erwarten sollte: Proteste seien gefährlich und nutzlos, und Nawalnys Popularität sei seit 2021 gesunken. „Anfang 2023 war er bereits aus den Top Ten der vertrauenswürdigsten Politiker herausgefallen. Danach schwankte die Bewertung Nawalnys in einer offenen Frage bei 1 %. Der niedrigste Wert ist vom Januar 2024“, sagte Wolkow.

Der unvermeidliche Rückgang des Interesses an Nawalny nach seiner Inhaftierung bedeutete jedoch nicht, dass er in den Augen des Kremls keine langfristige Bedrohung mehr darstellte. „Als sich die Situation selbst in Richtung eines größeren Autoritarismus entwickelte, versiegte der Glaube der Menschen an eine Veränderung, der soziologische Effekt, von dem Denis Volkov spricht, tritt ein. Aber es könnte genauso gut in die andere Richtung gehen. Langfristig blieb Nawalny ein starker und populärer Politiker mit einem großen angehäuften politischen Kapital. Auf diese Weise stellte er durchaus eine Bedrohung für Putin dar“, sagt Re:Russia-Projektleiter Kirill Rogow.