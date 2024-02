RFK Jr. entlarvt Ukraine als „Geldwäschesystem“ für BlackRock

Das ist Wahnsinn. Robert Kennedy Jr:

„Selbst wenn der Krieg in der Ukraine heute endete, würden wir immer noch eine halbe Billion für den Wiederaufbau des Landes ausgeben. Die Verträge für den Wiederaufbau sind noch größer als die für den Krieg.

Aber hören Sie sich das an: Mitch McConnell hat im Wesentlichen zugegeben, dass das Geld nicht an die Ukraine geht, sondern an Militärfirmen.

Das sind gute Nachrichten für General Dynamics, Boeing und Lockheed Martin.

Aber „was glauben Sie, wem all diese Firmen gehören“, fragte Kennedy.

Die Antwort: BlackRock.

„Das ist alles nur ein Geldwäschesystem.“

RFK Jr. Exposes Ukraine as a ‘Money Laundering Scheme’ for BlackRock



This is insane. @RobertKennedyJr reports:



“Even if the Ukraine war ended today, we’re still going to spend half a trillion there rebuilding the country.”



But get this, Mitch McConnell has essentially admitted… pic.twitter.com/K9KLkVerbK — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 15, 2024

Übersetzung:

Das Gesamtbudget der EPA beträgt 12 Milliarden Dollar.

Das ist alles, was wir in diesem Land für die Umwelt haben.

Für die Ukraine geben wir in einem Jahr das Zwölffache aus.

Und das ist erst der Anfang, denn auch wenn der Krieg in der Ukraine heute beendet wäre, würden wir immer noch eine halbe Billion für den Wiederaufbau des Landes ausgeben.

Die Verträge für den Wiederaufbau sind sogar noch größer als die Kriegsverträge.

Mitch McConnell wurde im März gefragt, weil die Republikaner angeblich über das Haushaltsdefizit besorgt sind.

Und er sagte: „Können wir uns wirklich 113 Milliarden Dollar leisten?

Er wurde gefragt.

Er sagte: „Keine Sorge.

Das Geld geht nicht wirklich in die Ukraine.

Es geht an US-Militärausrüster.

Also ist es gut für unser Land.

Damit hat er genau das zugegeben, was wir alle gesagt haben, nämlich dass das alles nur ein Geldwäschesystem ist.

Arabian, General Dynamics, Boeing, Lockheed.

Was glauben Sie, wem all diese Firmen gehören?