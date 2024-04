Gesundheitsministerium muss 780.000 zurückgehaltene Berichte über Impfschäden freigeben, und das steht drin.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat unterdrückte Berichte über Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe veröffentlicht. Sie zeichnen ein erschreckendes Bild.

Die 780.000 Meldungen, die kurz nach der Einführung der COVID-19-Impfstoffe eingingen, zeigen, dass Menschen nach der Impfung an einer Reihe von Problemen litten, darunter Herzentzündungen, Fehlgeburten und Schlaganfälle.

In einem der zurückgehaltenen Berichte heißt es unter anderem: „Wurde sofort nach der Injektion bewusstlos. Wurde mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht“.

Jemand anderes berichtete: „Heute wurde Bell“sche Lähmung diagnostiziert, aufgrund einer Lähmung der linken Gesichtshälfte.

Die Menschen meldeten sich bei V-safe, einem System, das die CDC für Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs eingerichtet hatte.

Jahrelang weigerte sich die Behörde, die Daten zu veröffentlichen. Die CDC veröffentlichte Studien zur „Sicherheit“ der Impfstoffe.

Die 2022 veröffentlichten Daten zeigen, dass fast 8 Prozent der 10 Millionen Impflinge nach der Impfung ärztliche Hilfe benötigten oder ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Viele andere konnten nicht zur Schule oder zur Arbeit gehen.

Im Januar wies der Richter die Gesundheitsbehörde an, die Nachrichten in der V-safe-Datenbank freizugeben. Die CDC wollte dies nicht tun, da das Schwärzen „sensibler“ Informationen zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, aber das Gericht hatte kein Interesse daran.

Die ersten beiden Tranchen, 780.000 Berichte von 523.000 Personen, umfassen Dutzende Fälle von Herzerkrankungen, Hunderte Fälle von Gesichtslähmungen und Tausende Fälle von Tinnitus.

Mehrere Personen berichteten von Selbstmordgedanken. „In den 24 Stunden nach der Injektion war ich so müde, dass ich nicht wach bleiben konnte. Ich hatte auch sehr starke Selbstmordgedanken. Ich hatte keinen Appetit“, schrieb eine Person.

Dokumente zeigen, dass die CDC bereits Anfang 2021 wusste, dass die Impfstoffe möglicherweise Herzmuskelentzündungen und Herzbeutelentzündungen verursachen könnten, aber die Behörde entschied sich dafür, die Bürger im Dunkeln zu lassen.

Man frage sich, was die Regierung noch verheimliche, sagte Barbara Loe Fisher, Mitbegründerin und Präsidentin des National Vaccine Information Center, der Zeitung The Epoch Times.