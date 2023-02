Gewölbe für Saatgut des Jüngsten Gerichts in der Arktis: Bill Gates, Rockefeller und die GVO-Giganten wissen etwas, was wir nicht wissen?

Dieser Artikel wurde erstmals im Dezember 2007 veröffentlicht.

Eines kann man dem Microsoft-Gründer Bill Gates nicht vorwerfen: Faulheit. Er programmierte bereits mit 14 Jahren und gründete Microsoft im Alter von 20 Jahren, während er noch in Harvard studierte. 1995 wurde er von Forbes als vermögendster Mann der Welt gelistet, weil er der größte Anteilseigner von Microsoft war, einem Unternehmen, das er durch seinen unermüdlichen Einsatz zu einem De-facto-Monopol für Softwaresysteme für Personalcomputer machte.

Im Jahr 2006, als die meisten Menschen in einer solchen Situation daran denken würden, sich auf eine ruhige Pazifikinsel zurückzuziehen, beschloss Bill Gates, seine Energien seiner Bill and Melinda Gates Foundation zu widmen, der nach eigenen Angaben größten „transparenten“ privaten Stiftung der Welt mit einem Vermögen von 34,6 Milliarden Dollar und der gesetzlichen Verpflichtung, jährlich 1,5 Milliarden Dollar für wohltätige Projekte in aller Welt auszugeben, um ihren steuerfreien Status als gemeinnützige Stiftung zu erhalten. Durch die Schenkung von Aktien von Buffetts Berkshire Hathaway im Wert von rund 30 Milliarden Dollar durch seinen Freund und Geschäftspartner, den Mega-Investor Warren Buffett, im Jahr 2006 ist die Gates-Stiftung in eine Liga aufgestiegen, in der sie fast den gesamten Jahreshaushalt der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen ausgibt.

Wenn Bill Gates also beschließt, über die Gates-Stiftung rund 30 Millionen Dollar seines hart verdienten Geldes in ein Projekt zu investieren, ist das einen Blick wert.

Kein Projekt ist derzeit interessanter als ein kurioses Projekt in einem der weltweit abgelegensten Orte, Svalbard. Bill Gates investiert Millionen in eine Saatgutbank an der Barentssee in der Nähe des Arktischen Ozeans, etwa 1.100 Kilometer vom Nordpol entfernt. Svalbard ist ein karges Stück Felsen, das von Norwegen beansprucht und 1925 durch einen internationalen Vertrag abgetreten wurde (siehe Karte).

Auf dieser gottverlassenen Insel investiert Bill Gates zusammen mit der Rockefeller Foundation, der Monsanto Corporation, der Syngenta Foundation und der norwegischen Regierung einen zweistelligen Millionenbetrag in die sogenannte „Saatgutbank des Jüngsten Gerichts“. Offiziell heißt das Projekt „Svalbard Global Seed Vault“ auf der norwegischen Insel Spitzbergen, die zur Inselgruppe Svalbard gehört.

Die Saatgutbank wird im Inneren eines Berges auf der Insel Spitzbergen in der Nähe des kleinen Dorfes Longyearbyen errichtet. Laut ihren Mitteilungen ist sie fast betriebsbereit. Die Bank wird über zwei explosionssichere Türen mit Bewegungssensoren, zwei Schleusen und ein Meter dicke Wände aus stahlverstärktem Beton verfügen. Sie wird bis zu drei Millionen verschiedene Saatgutsorten aus der ganzen Welt enthalten, „damit die Pflanzenvielfalt für die Zukunft erhalten werden kann“, so die norwegische Regierung. Das Saatgut wird speziell verpackt sein, um Feuchtigkeit auszuschließen. Es wird kein Vollzeitpersonal geben, aber die relative Unzugänglichkeit des Tresors wird die Überwachung möglicher menschlicher Aktivitäten erleichtern.

Haben wir hier etwas übersehen? In der Pressemitteilung heißt es: „Damit die Vielfalt der Kulturpflanzen für die Zukunft erhalten bleibt“. Welche Zukunft sehen die Befürworter der Saatgutbank vor, die die globale Verfügbarkeit des derzeitigen Saatguts bedrohen würde, das fast alle bereits in ausgewiesenen Saatgutbanken auf der ganzen Welt gut geschützt ist?

Immer wenn Bill Gates, die Rockefeller Foundation, Monsanto und Syngenta sich für ein gemeinsames Projekt zusammentun, lohnt es sich, ein wenig tiefer hinter den Felsen auf Spitzbergen zu graben. Wenn wir das tun, finden wir einige faszinierende Dinge.

Der erste bemerkenswerte Punkt ist die Frage, wer den Saatguttresor für den Weltuntergang sponsert. Neben den Norwegern sind dies, wie bereits erwähnt, die Bill & Melinda Gates Foundation, der US-Agrarriese DuPont/Pioneer Hi-Bred, einer der weltweit größten Eigentümer von patentiertem gentechnisch verändertem Saatgut und den dazugehörigen Agrarchemikalien, Syngenta, das in der Schweiz ansässige Unternehmen für gentechnisch verändertes Saatgut und Agrarchemikalien, über seine Syngenta Foundation; die Rockefeller Foundation, die private Gruppe, die die „Gen-Revolution“ mit über 100 Millionen Dollar an Saatgut-Geldern seit den 70er-Jahren ausgelöst hat; CGIAR, das globale Netzwerk, das von der Rockefeller Foundation geschaffen wurde, um ihr Ideal der genetischen Reinheit durch eine veränderte Landwirtschaft zu fördern.

CGIAR und „Das Projekt

Wie ich in meinem Buch Seeds of Destruction1 ausführlich dargelegt habe, schlossen sich 1960 die Rockefeller Foundation, der Agriculture Development Council von John D. Rockefeller III und die Ford Foundation zusammen, um das International Rice Research Institute (IRRI) in Los Baños auf den Philippinen zu gründen. 1971 schloss sich das IRRI der Rockefeller-Stiftung zusammen mit dem in Mexiko ansässigen International Maize and Wheat Improvement Center und zwei weiteren von Rockefeller und der Ford Foundation gegründeten internationalen Forschungszentren, dem IITA für tropische Landwirtschaft in Nigeria und dem IRRI für Reis auf den Philippinen, zu einer globalen Beratungsgruppe für internationale Agrarforschung (CGIAR) zusammen.

Die CGIAR wurde auf einer Reihe von privaten Konferenzen im Konferenzzentrum der Rockefeller Foundation in Bellagio, Italien, gegründet. Wichtige Teilnehmer der Bellagio-Gespräche waren George Harrar von der Rockefeller Foundation, Forrest Hill von der Ford Foundation, Robert McNamara von der Weltbank und Maurice Strong, der internationale Umweltbeauftragte der Rockefeller-Familie, der als Treuhänder der Rockefeller Foundation den UN-Erdgipfel in Stockholm 1972 organisierte. Es war Teil des jahrzehntelangen Bestrebens der Stiftung, die Wissenschaft in den Dienst der Eugenik zu stellen, einer abscheulichen Version der Rassenreinheit, die als „Das Projekt“ bezeichnet wurde.

Um eine maximale Wirkung zu erzielen, zog die CGIAR die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, das UN-Entwicklungsprogramm und die Weltbank hinzu. So war die Rockefeller Foundation Anfang der 1970er-Jahre durch eine sorgfältig geplante Hebelwirkung ihrer Anfangsmittel in der Lage, die globale Agrarpolitik zu gestalten. Und das tat sie auch.

Finanziert durch großzügige Studienzuschüsse der Rockefeller- und der Ford-Stiftung sorgte CGIAR dafür, dass führende Agrarwissenschaftler und Agronomen aus der Dritten Welt in die USA gebracht wurden, um die Konzepte der modernen Agrarproduktion zu „beherrschen“ und in ihre Heimatländer zu tragen. Auf diese Weise schufen sie ein unschätzbares Einflussnetzwerk für die Förderung der US-Agrarindustrie in diesen Ländern, insbesondere für die Förderung der GVO-„Genrevolution“ in den Entwicklungsländern, alles im Namen der Wissenschaft und einer effizienten, marktwirtschaftlichen Landwirtschaft.

Gentechnologie als Herrenrasse?

Jetzt beginnt die Svalbard Seed Bank interessant zu werden. Aber es kommt noch besser. Das Projekt“, auf das ich mich bezogen habe, ist das Projekt der Rockefeller-Stiftung und mächtiger Finanzinteressen seit den 1920er-Jahren, um mithilfe der Eugenik, die später in Genetik umbenannt wurde, die Schaffung einer gentechnisch veränderten Herrenrasse zu rechtfertigen. Hitler und die Nazis nannten sie die ayranische Herrenrasse.

Die Eugenik Hitlers wurde zu einem großen Teil von der gleichen Rockefeller-Stiftung finanziert, die heute einen Saatgut-Tresor für den Weltuntergang baut, um Proben von jedem Saatgut auf unserem Planeten aufzubewahren. Jetzt wird es wirklich interessant. Dieselbe Rockefeller-Stiftung schuf die pseudowissenschaftliche Disziplin der Molekularbiologie in ihrem unerbittlichen Bestreben, das menschliche Leben auf die „definierende Gensequenz“ zu reduzieren, die dann, so hofften sie, verändert werden könnte, um menschliche Eigenschaften nach Belieben zu verändern. Hitlers Eugenik-Wissenschaftler, von denen viele nach dem Krieg in aller Stille in die Vereinigten Staaten gebracht wurden, um ihre biologischen Eugenik-Forschungen fortzusetzen, legten einen großen Teil der Grundlagen für die Gentechnik verschiedener Lebensformen, von denen ein Großteil bis weit in das Dritte Reich hinein durch großzügige Zuschüsse der Rockefeller-Stiftung offen unterstützt wurde.2

Dieselbe Rockefeller-Stiftung rief die sogenannte Grüne Revolution ins Leben, die aus einer Reise von Nelson Rockefeller und dem ehemaligen New-Deal-Landwirtschaftsminister und Gründer der Pioneer Hi-Bred Seed Company, Henry Wallace, nach Mexiko im Jahr 1946 resultierte.

Die Grüne Revolution sollte das Problem des Welthungers in Mexiko, Indien und anderen ausgewählten Ländern, in denen Rockefeller tätig war, in erheblichem Maße lösen. Der Agrarwissenschaftler der Rockefeller Foundation, Norman Borlaug, erhielt für seine Arbeit den Friedensnobelpreis – kaum etwas, womit man sich rühmen kann, wenn Leute wie Henry Kissinger den gleichen Preis erhalten.

Wie sich Jahre später herausstellte, war die Grüne Revolution in Wirklichkeit ein genialer Plan der Rockefeller-Familie, um ein globalisiertes Agrobusiness zu entwickeln, das sie dann monopolisieren konnte, so wie sie es ein halbes Jahrhundert zuvor in der weltweiten Ölindustrie getan hatte. Wie Henry Kissinger in den 1970er-Jahren erklärte: „Wer das Öl kontrolliert, kontrolliert das Land; wer die Nahrungsmittel kontrolliert, kontrolliert die Bevölkerung“.

Das Agrobusiness und die Grüne Revolution der Rockefellers gingen Hand in Hand. Sie waren Teil einer großen Strategie, zu der auch die Finanzierung der Forschung zur Entwicklung der Gentechnik bei Pflanzen und Tieren durch die Rockefeller-Stiftung einige Jahre später gehörte.

John H. Davis war in den frühen 1950er-Jahren stellvertretender Landwirtschaftsminister unter Präsident Dwight Eisenhower gewesen. Er verließ Washington im Jahr 1955 und ging an die Harvard Graduate School of Business, ein ungewöhnlicher Ort für einen Landwirtschaftsexperten in jenen Tagen. Er hatte eine klare Strategie. 1956 schrieb Davis einen Artikel in der Harvard Business Review, in dem er erklärte, dass „der einzige Weg, das sogenannte Landwirtschaftsproblem ein für alle Mal zu lösen und schwerfällige Regierungsprogramme zu vermeiden, darin besteht, von der Landwirtschaft zum Agrobusiness überzugehen.“ Er wusste genau, was er vorhatte, auch wenn nur wenige andere damals eine Ahnung davon hatten – eine Revolution in der landwirtschaftlichen Produktion, die die Kontrolle über die Nahrungsmittelkette in die Hände multinationaler Konzerne legen würde, weg von den traditionellen Familienbetrieben.3

Ein entscheidender Aspekt, der das Interesse der Rockefeller-Stiftung und der US-Agrarkonzerne weckte, war die Tatsache, dass die Grüne Revolution auf der Verbreitung von neuem Hybridsaatgut auf den Entwicklungsmärkten beruhte. Ein wesentlicher Aspekt des Hybridsaatguts war seine mangelnde Reproduktionsfähigkeit. Hybride hatten einen eingebauten Schutz gegen Vermehrung. Im Gegensatz zu normalen offen bestäubten Arten, deren Samen ähnliche Erträge wie die der Eltern lieferten, war der Ertrag der Samen von Hybridpflanzen deutlich geringer als der ersten Generation.

Dieser für Hybriden typische Ertragsrückgang bedeutete, dass die Landwirte normalerweise jedes Jahr Saatgut kaufen mussten, um hohe Erträge zu erzielen. Außerdem wurde durch den geringeren Ertrag der zweiten Generation der Handel mit Saatgut unterbunden, der von den Saatgutherstellern häufig ohne Genehmigung des Züchters betrieben wurde. Dadurch wurde die Umverteilung des kommerziellen Saatguts durch Zwischenhändler verhindert. Wenn die großen multinationalen Saatgutunternehmen

Saatgutunternehmen die elterlichen Saatgutlinien im eigenen Haus kontrollieren konnten, war es keinem Konkurrenten oder Landwirt möglich, die Hybride zu erzeugen. Die weltweite Konzentration der Hybridsaatgutpatente auf eine Handvoll riesiger Saatgutunternehmen, allen voran Pioneer Hi-Bred von DuPont und Dekalb von Monsanto, legte den Grundstein für die spätere GVO-Saatgutrevolution.4

Durch die Einführung moderner amerikanischer Agrartechnologie, chemischer Düngemittel und kommerziellen Hybridsaatguts wurden die Landwirte in den Entwicklungsländern, insbesondere in den größeren und etablierteren Ländern, von ausländischen, meist US-amerikanischen Agrarunternehmen und petrochemischen Firmen abhängig. Dies war ein erster Schritt in einem jahrzehntelangen, sorgfältig geplanten Prozess.

Im Zuge der Grünen Revolution drang die Agrarindustrie in Märkte vor, die zuvor für US-Exporteure nur begrenzt zugänglich waren. Dieser Trend wurde später als „marktorientierte Landwirtschaft“ bezeichnet. In Wirklichkeit handelte es sich um eine vom Agrobusiness kontrollierte Landwirtschaft.

Durch die Grüne Revolution arbeiteten die Rockefeller Foundation und später die Ford Foundation Hand in Hand, um die außenpolitischen Ziele der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) und der CIA zu gestalten und zu unterstützen.

Eine der wichtigsten Auswirkungen der Grünen Revolution war die Entvölkerung des ländlichen Raums durch Bauern, die auf der verzweifelten Suche nach Arbeit in die Slums der Städte flüchten mussten. Das war kein Zufall; es war Teil des Plans, billige Arbeitskräfte für die kommenden multinationalen US-Fabriken zu schaffen, die „Globalisierung“ der letzten Jahre.

Als die Eigenwerbung für die Grüne Revolution abebbte, waren die Ergebnisse ganz anders als versprochen. Probleme ergaben sich aus dem wahllosen Einsatz der neuen chemischen Pestizide, der oft schwerwiegende gesundheitliche Folgen hatte. Der Monokulturanbau der neuen Hybridsaatgutsorten verringerte mit der Zeit die Bodenfruchtbarkeit und die Erträge. Die ersten Ergebnisse waren beeindruckend: doppelte oder sogar dreifache Erträge bei einigen Kulturen wie Weizen und später Mais in Mexiko. Das verblasste jedoch bald.

Die Grüne Revolution ging in der Regel mit großen Bewässerungsprojekten einher, die oft mit Krediten der Weltbank finanziert wurden, um riesige neue Staudämme zu bauen und dabei zuvor besiedelte Gebiete und fruchtbares Ackerland zu überfluten. Der Superweizen führte zu höheren Erträgen, indem der Boden mit riesigen Mengen an Düngemitteln pro Acker gesättigt wurde, wobei die Düngemittel aus Nitraten und Erdöl gewonnen wurden, also aus Rohstoffen, die von den von den Rockefellers dominierten Seven Sisters kontrollierten großen Ölgesellschaften stammen.

Außerdem wurden riesige Mengen an Herbiziden und Pestiziden eingesetzt, was zusätzliche Märkte für die Öl- und Chemiegiganten schuf. Wie ein Analyst es ausdrückte, war die Grüne Revolution im Grunde nur eine chemische Revolution. Die Entwicklungsländer konnten zu keinem Zeitpunkt für die riesigen Mengen an chemischen Düngemitteln und Pestiziden aufkommen. Sie bekämen den Kredit mit freundlicher Genehmigung der Weltbank und spezielle Darlehen der Chase Bank und anderer großer New Yorker Banken, die durch Garantien der US-Regierung abgesichert seien.

In vielen Entwicklungsländern gingen diese Kredite vorwiegend an die Großgrundbesitzer. Für die Kleinbauern sah die Situation anders aus. Kleinbauern konnten sich die chemischen und anderen modernen Betriebsmittel nicht leisten und mussten sich Geld leihen.

Anfänglich versuchten verschiedene Regierungsprogramme, den Landwirten Kredite zu gewähren, damit sie Saatgut und Düngemittel kaufen konnten. Landwirte, die nicht an solchen Programmen teilnehmen konnten, mussten sich Geld von der Privatwirtschaft leihen. Aufgrund der exorbitanten Zinssätze für informelle Kredite kamen viele Kleinbauern nicht einmal in den Genuss der anfänglich höheren Erträge. Nach der Ernte mussten sie den größten Teil, wenn nicht sogar die gesamte Ernte verkaufen, um Kredite und Zinsen zu tilgen. Sie wurden von Geldverleihern und Händlern abhängig und verloren oft ihr Land. Selbst mit zinsgünstigen Krediten von staatlichen Stellen wich der Anbau von Subsistenzkulturen der Produktion von Cash Crops.5

Seit Jahrzehnten arbeiten dieselben Interessen, einschließlich der Rockefeller-Stiftung, die die erste Grüne Revolution unterstützte, daran, eine zweite „Gen-Revolution“ zu fördern, wie es der Präsident der Rockefeller-Stiftung, Gordon Conway, vor einigen Jahren nannte, nämlich die Ausbreitung der industriellen Landwirtschaft und kommerzieller Betriebsmittel einschließlich patentierten GVO-Saatguts.

Gates, Rockefeller und eine grüne Revolution in Afrika

Wenn man sich die wahren Hintergründe der Grünen Revolution der Rockefeller-Stiftung aus den 1950er-Jahren vor Augen führt, wird es besonders merkwürdig, dass dieselbe Rockefeller-Stiftung zusammen mit der Gates-Stiftung, die jetzt Millionen von Dollar in die Bewahrung jedes Saatguts gegen ein mögliches „Weltuntergangsszenario“ investieren, auch Millionen in ein Projekt namens Allianz für eine Grüne Revolution in Afrika investieren.

AGRA, wie sie sich selbst nennt, ist wiederum eine Allianz mit derselben Rockefeller-Stiftung, die die „Gen-Revolution“ ins Leben gerufen hat. Ein Blick in den AGRA-Vorstand bestätigt dies.

Ihm gehört kein Geringerer als der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan als Vorsitzender an. In seiner Dankesrede bei einer Veranstaltung des Weltwirtschaftsforums in Kapstadt, Südafrika, im Juni 2007 erklärte Kofi Annan: „Ich nehme diese Herausforderung mit Dankbarkeit gegenüber der Rockefeller Foundation, der Bill & Melinda Gates Foundation und allen anderen an, die unsere afrikanische Kampagne unterstützen.

Dem AGRA-Vorstand gehört außerdem der Südafrikaner Strive Masiyiwa an, der ein Treuhänder der Rockefeller Foundation ist. Ihm gehören Sylvia M. Mathews von der Bill & Melinda Gates Foundation, Mamphela Ramphele, ehemaliger geschäftsführender Direktor der Weltbank (2000 – 2006), Rajiv J. Shah von der Gates Foundation, Nadya K. Shmavonian von der Rockefeller Foundation und Roy Steiner von der Gates Foundation an. Ferner gehören Gary Toenniessen, geschäftsführender Direktor der Rockefeller Foundation, und Akinwumi Adesina, stellvertretender Direktor der Rockefeller Foundation, der Allianz für AGRA an.

Zu den Programmen für AGRA gehören Peter Matlon, Geschäftsführer der Rockefeller-Stiftung, Joseph De Vries, Direktor des Programms für Afrikas Saatgutsysteme und stellvertretender Direktor der Rockefeller-Stiftung, sowie Akinwumi Adesina, stellvertretender Direktor der Rockefeller-Stiftung. Wie die alte, gescheiterte Grüne Revolution in Indien und Mexiko hat auch die neue Grüne Revolution in Afrika für die Rockefeller-Stiftung eindeutig hohe Priorität.

Während sie sich bisher bedeckt halten, wird vermutet, dass Monsanto und die großen GVO-Agrarindustrieriesen Kofi Annans AGRA nutzen, um ihr patentiertes GVO-Saatgut unter dem irreführenden Etikett „Biotechnologie“, dem neuen Euphemismus für gentechnisch verändertes, patentiertes Saatgut, in Afrika zu verbreiten. Bis heute ist Südafrika das einzige afrikanische Land, das den legalen Anbau von GVO-Pflanzen erlaubt. Im Jahr 2003 genehmigte Burkina Faso GVO-Versuche. Im Jahr 2005 erarbeitete Kofi Annan in Ghana eine Gesetzgebung zur Biosicherheit, und wichtige Beamte bekundeten ihre Absicht, die Forschung an GVO-Kulturen fortzusetzen.

Afrika ist das nächste Ziel in der Kampagne der US-Regierung zur weltweiten Verbreitung von GVO. Seine reichen Böden machen es zu einem idealen Kandidaten. Es überrascht nicht, dass viele afrikanische Regierungen das Schlimmste von den GVO-Sponsoren vermuten, da eine Vielzahl von Gentechnik- und Biosicherheitsprojekten in Afrika initiiert wurden, um GVO in die afrikanischen Agrarsysteme einzuführen. Dazu gehören von der US-Regierung angebotene Förderungen für die Ausbildung afrikanischer Wissenschaftler in der Gentechnik in den USA, von der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) und der Weltbank finanzierte Biosicherheitsprojekte sowie GVO-Forschung mit einheimischen afrikanischen Nahrungspflanzen.

Die Rockefeller-Stiftung bemüht sich seit Jahren um die Förderung von Projekten zur Einführung von GVO auf den Feldern Afrikas – weitgehend ohne Erfolg. Sie hat Forschungen unterstützt, die die Anwendbarkeit von GVO-Baumwolle in den Makhathini Flats in Südafrika belegen.

Monsanto, das in der südafrikanischen Saatgutindustrie (sowohl GVO als auch Hybridsaatgut) stark vertreten ist, hat ein ausgeklügeltes Kleinbauernprogramm mit der Bezeichnung „Seeds of Hope“ (Saatgut der Hoffnung) ins Leben gerufen, das armen Kleinbauern ein Paket zur grünen Revolution anbietet, auf das natürlich das patentierte GVO-Saatgut von Monsanto folgt. 6

Die Syngenta AG aus der Schweiz, einer der „Vier Reiter der GVO-Apokalypse“, investiert Millionen von Dollar in eine neue Gewächshausanlage in Nairobi, um GVO-Mais zu entwickeln, der gegen Insekten resistent ist. Syngenta ist auch Teil der CGIAR.7

Weiter zu Svalbard

Ist es nun einfach philosophische Schlamperei? Was bringt die Gates- und Rockefeller-Stiftungen dazu, gleichzeitig die Verbreitung von patentiertem und bald auch Terminator-patentiertem Saatgut in ganz Afrika zu unterstützen, ein Prozess, der, wie überall auf der Welt, die Pflanzensaatgut-Varietäten durch die Einführung von Monokulturen in der industrialisierten Agrarwirtschaft zerstört? Gleichzeitig investieren sie zig Millionen Dollar, um jede bekannte Saatgutsorte in einem bombensicheren Weltuntergangsgewölbe in der Nähe des abgelegenen Polarkreises zu konservieren, „damit die Pflanzenvielfalt für die Zukunft erhalten werden kann“, wie es in ihrer offiziellen Mitteilung heißt?

Es ist kein Zufall, dass sich die Rockefeller- und die Gates-Stiftung zusammentun, um eine Grüne Revolution im GVO-Stil in Afrika voranzutreiben, während sie gleichzeitig im Stillen den „Weltuntergangssaatguttresor“ auf Spitzbergen finanzieren. Die GVO-Agrarindustrieriesen stecken bis über beide Ohren in dem Svalbard-Projekt.

Das gesamte Svalbard-Projekt und die daran beteiligten Personen erinnern an die schlimmsten Katastrophenbilder des Bestsellers Andromeda Strain von Michael Crichton, einem Science-Fiction-Thriller, in dem eine tödliche Krankheit außerirdischen Ursprungs eine schnelle, tödliche Blutgerinnung verursacht, die die gesamte menschliche Spezies bedroht. In Svalbard wird das künftige sicherste Saatgutlager der Welt von den Ordnungshütern der grünen GVO-Revolution – Rockefeller- und Gates-Stiftung, Syngenta, DuPont und CGIAR – bewacht.

Das Svalbard-Projekt wird von einer Organisation namens Global Crop Diversity Trust (GCDT) geleitet. Wer sind sie, dass sie ein so großes Vertrauen in die gesamte Saatgutvielfalt des Planeten haben? Der GCDT wurde von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und Bioversity International (ehemals Internationales Institut für Pflanzengenetik), einem Ableger der CGIAR, gegründet.

Der Global Crop Diversity Trust hat seinen Sitz in Rom. Den Vorsitz führt die Kanadierin Margaret Catley-Carlson, die auch im Beirat der Gruppe Suez Lyonnaise des Eaux sitzt, einem der größten privaten Wasserunternehmen der Welt. Catley-Carlson war außerdem bis 1998 Präsidentin des in New York ansässigen Population Council, John D. Rockefellers Organisation zur Bevölkerungsreduzierung, die 1952 gegründet wurde, um das Eugenik-Programm der Rockefeller-Familie unter dem Deckmantel der Förderung von „Familienplanung“, Geburtenkontrollgeräten, Sterilisation und „Bevölkerungskontrolle“ in Entwicklungsländern voranzutreiben.

Zu den weiteren Vorstandsmitgliedern der GCDT gehört der ehemalige Manager der Bank of America und derzeitige Leiter der Hollywood DreamWorks Animation, Lewis Coleman. Coleman ist auch leitender Vorstandsdirektor der Northrup Grumman Corporation, einem der größten Pentagon-Auftragnehmer der amerikanischen Militärindustrie.

Jorio Dauster (Brasilien) ist auch Vorstandsvorsitzender von Brasil Ecodiesel. Er ist ehemaliger Botschafter Brasiliens bei der Europäischen Union und Chefunterhändler für die Auslandsschulden Brasiliens im Finanzministerium. Dauster war auch Präsident des brasilianischen Kaffeeinstituts und Koordinator des Projekts zur Modernisierung des brasilianischen Patentsystems, das die Legalisierung von Patenten auf gentechnisch verändertes Saatgut vorsieht, was bis in jüngster Vergangenheit durch die brasilianischen Gesetze verboten war.

Cary Fowler ist der geschäftsführende Direktor des Trusts. Fowler war Professor und Forschungsdirektor in der Abteilung für internationale Umwelt- und Entwicklungsstudien an der Norwegischen Universität für Biowissenschaften. Er war auch Senior Advisor des Generaldirektors von Bioversity International. Dort vertrat er die Future Harvest Centres der Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) bei den Verhandlungen über den Internationalen Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen. In den 1990er-Jahren leitete er das Internationale Programm für pflanzengenetische Ressourcen bei der FAO. Er entwarf und überwachte die Verhandlungen über den Globalen Aktionsplan für pflanzengenetische Ressourcen der FAO, der 1996 von 150 Ländern angenommen wurde. Er war Mitglied des National Plant Genetic Resources Board der USA und des Board of Trustees des International Maize and Wheat Improvement Center in Mexiko, einem weiteren Projekt der Rockefeller Foundation und der CGIAR.

GCDT-Vorstandsmitglied Dr. Mangala Rai aus Indien ist Sekretär des indischen Ministeriums für landwirtschaftliche Forschung und Bildung (DARE) und Generaldirektor des indischen Rates für landwirtschaftliche Forschung (ICAR). Er ist auch Vorstandsmitglied des Internationalen Reisforschungsinstituts (IRRI) der Rockefeller-Stiftung, das das erste große GVO-Experiment der Welt, den viel gepriesenen „Goldenen Reis“, der sich als Fehlschlag erwies, gefördert hat. Rai war Vorstandsmitglied des CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement Center) und Mitglied des Exekutivrats der CGIAR.

Zu den Geldgebern des Global Crop Diversity Trust gehören, um es mit den Worten des Humphrey Bogart Casablanca-Klassikers zu sagen, „die üblichen Verdächtigen“. Neben den Rockefeller- und Gates-Stiftungen gehören zu den Gebern die GVO-Giganten DuPont-Pioneer Hi-Bred, Syngenta aus Basel, CGIAR und die GVO-freundliche Entwicklungshilfeagentur des US-Außenministeriums, USAID. In der Tat scheint es, dass die Füchse der GVO und der Bevölkerungsreduktion den Hühnerstall der Menschheit bewachen, das globale Saatgutlager in Svalbard.8

Warum jetzt Svalbard?

Wir können uns berechtigterweise fragen, warum Bill Gates und die Rockefeller Foundation zusammen mit den großen Gentechnik-Agrarunternehmen wie DuPont und Syngenta sowie CGIAR den Doomsday Seed Vault in der Arktis bauen.

Wer nutzt eine solche Saatgutbank überhaupt? Pflanzenzüchter und Forscher sind die Hauptnutzer von Genbanken. Die größten Pflanzenzüchter von heute sind Monsanto, DuPont, Syngenta und Dow Chemical, die globalen GVO-Giganten, die Patente auf Pflanzen erteilen. Seit Anfang 2007 hält Monsanto zusammen mit der Regierung der Vereinigten Staaten die weltweiten Patentrechte für die sogenannte Terminator“- oder Genetic Use Restriction Technology (GURT). Terminator ist eine ominöse Technologie, mit der ein patentiertes kommerzielles Saatgut nach einer Ernte „Selbstmord“ begeht. Die Kontrolle durch private Saatgutunternehmen ist vollkommen. Eine solche Kontrolle und Macht über die Nahrungskette hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben.

Diese clevere gentechnische Terminator-Eigenschaft zwingt die Landwirte, jedes Jahr zu Monsanto oder anderen GVO-Saatgutanbietern zurückzukehren, um neues Saatgut für Reis, Sojabohnen, Mais, Weizen oder andere wichtige Kulturpflanzen zu erhalten, die sie zur Ernährung ihrer Bevölkerung benötigen. Bei einer breiten Einführung auf der ganzen Welt könnte dies innerhalb von vielleicht zehn Jahren die Mehrheit der Lebensmittelproduzenten zu neuen feudalen Leibeigenen machen, die drei oder vier riesigen Saatgutunternehmen wie Monsanto, DuPont oder Dow Chemical hörig sind.

Das könnte natürlich auch dazu führen, dass diese privaten Unternehmen, vielleicht auf Anweisung ihrer Gastregierung in Washington, dem einen oder anderen Entwicklungsland, dessen Politik, der von Washington zuwiderläuft, Saatgut verweigern. Diejenigen, die sagen: „Das kann hier nicht passieren“, sollten sich die aktuellen globalen Ereignisse genauer ansehen. Die bloße Existenz dieser Machtkonzentration bei drei oder vier privaten Agrargiganten mit Sitz in den USA ist ein Grund für ein gesetzliches Verbot aller GVO-Kulturen, selbst wenn ihre Erntegewinne real wären, was sie offensichtlich nicht sind.

Diese Privatunternehmen – Monsanto, DuPont, Dow Chemical – haben kaum eine makellose Bilanz in Bezug auf die Verantwortung für das menschliche Leben. Sie entwickelten und verbreiteten Innovationen wie Dioxin, PCB und Agent Orange. Sie haben jahrzehntelang eindeutige Beweise für krebserregende und andere schwerwiegende Folgen des Einsatzes dieser giftigen Chemikalien für die menschliche Gesundheit vertuscht. Sie haben ernst zu nehmende wissenschaftliche Berichte darüber unterschlagen, dass das weltweit am weitesten verbreitete Herbizid, Glyphosat, der Hauptbestandteil von Monsantos Roundup-Herbizid, das mit dem Kauf der meisten gentechnisch veränderten Monsanto-Saaten verbunden ist, giftig ist, wenn es ins Trinkwasser gelangt.9 Dänemark hat Glyphosat 2003 verboten, als es bestätigte, dass es das Grundwasser des Landes kontaminiert hat.10

Die in Saatgut-Genbanken gespeicherte Vielfalt ist das Rohmaterial für die Pflanzenzüchtung und für einen Großteil der biologischen Grundlagenforschung. Jährlich werden mehrere hunderttausend Proben für solche Zwecke verteilt. Die FAO der Vereinten Nationen führt etwa 1400 Saatgutbanken in der ganzen Welt auf, von denen die größte von der Regierung der Vereinigten Staaten unterhalten wird. Weitere große Banken befinden sich in China, Russland, Japan, Indien, Südkorea, Deutschland und Kanada (in absteigender Reihenfolge der Größe). Ferner betreibt die CGIAR eine Kette von Saatgutbanken in ausgewählten Zentren auf der ganzen Welt.

Die CGIAR, die 1972 von der Rockefeller Foundation und der Ford Foundation gegründet wurde, um ihr Agrarmodell der Grünen Revolution zu verbreiten, kontrolliert die meisten privaten Saatgutbanken von den Philippinen über Syrien bis Kenia. Insgesamt verfügen diese Saatgutbanken über mehr als sechseinhalb Millionen Saatgutsorten, von denen fast zwei Millionen „unterscheidbar“ sind. Die Gruft des Jüngsten Gerichts in Svalbard wird viereinhalb Millionen verschiedene Saatgutarten beherbergen können.

GVO als Waffe der Biokriegsführung?

Nun kommen wir zum Kern der Gefahr und des Missbrauchspotenzials des Svalbard-Projekts von Bill Gates und der Rockefeller-Stiftung. Kann die Entwicklung von patentiertem Saatgut für die meisten der weltweit wichtigsten Nahrungspflanzen wie Reis, Mais, Weizen und Futtergetreide wie Sojabohnen letztlich für eine schreckliche Form der biologischen Kriegsführung eingesetzt werden?

Das ausdrückliche Ziel der Eugenik-Lobby, die seit den 1920er-Jahren von reichen Elite-Familien wie Rockefeller, Carnegie, Harriman und anderen finanziert wird, ist die sogenannte „negative Eugenik“, also die systematische Ausmerzung unerwünschter Blutlinien. Margaret Sanger, eine rasante Eugenikerin, die Gründerin von Planned Parenthood International und eine Vertraute der Rockefeller-Familie, rief 1939 in Harlem das sogenannte Negro Project ins Leben, bei dem es, wie sie in einem Brief an einen Freund verriet, darum ging, dass „wir die Negerbevölkerung ausrotten wollen“.11

Ein kleines kalifornisches Biotech-Unternehmen, Epicyte, kündigte 2001 die Entwicklung von gentechnisch verändertem Mais an, der ein Spermizid enthielt, das das Sperma von Männern, die es aßen, unfruchtbar machte. Damals hatte Epicyte eine Joint-Venture-Vereinbarung zur Verbreitung seiner Technologie mit DuPont und Syngenta geschlossen, zwei der Sponsoren des Svalbard Doomsday Seed Vault. Inzwischen wurde Epicyte von einem Biotech-Unternehmen aus North Carolina übernommen. Erstaunlich war, dass Epicyte seinen spermiziden GVO-Mais mit Forschungsgeldern des US-Landwirtschaftsministeriums entwickelt hatte, desselben Ministeriums, das trotz weltweiten Widerstands weiterhin die Entwicklung der Terminator-Technologie finanzierte, die heute Monsanto gehört.

In den 1990er-Jahren startete die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen eine Kampagne zur Impfung von Millionen von Frauen in Nicaragua, Mexiko und auf den Philippinen im Alter zwischen 15 und 45 Jahren, angeblich gegen Tentanus, eine Krankheit, die beispielsweise durch das Treten auf einen rostigen Nagel entsteht. Männer und Jungen wurden nicht geimpft, obwohl sie vermutlich genauso leicht auf rostige Nägel treten können wie Frauen.

Aufgrund dieser seltsamen Anomalie wurde Comite Pro Vida de Mexico, eine römisch-katholische Laienorganisation, misstrauisch und ließ Impfstoffproben untersuchen. Die Tests ergaben, dass der Tetanus-Impfstoff, der von der WHO nur an Frauen im gebärfähigen Alter verteilt wird, menschliches Choriongonadotropin oder hCG enthält, ein natürliches Hormon, das in Verbindung mit einem Tetanus-Toxoid-Träger Antikörper stimuliert, die eine Frau unfähig machen, eine Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Keine der geimpften Frauen wurde darüber informiert.

Später stellte sich heraus, dass die Rockefeller-Stiftung zusammen mit dem Rockefeller’s Population Council, der Weltbank (Sitz der CGIAR) und den National Institutes of Health der Vereinigten Staaten an einem 1972 begonnenen, 20 Jahre dauernden Projekt zur Entwicklung des verdeckten Abtreibungsimpfstoffs mit einem Tetanusträger für die WHO beteiligt gewesen war. Ferner stellte die norwegische Regierung, die die Saatgutkammer von Svalbard beherbergt, 41 Millionen Dollar für die Entwicklung des speziellen Tetanus-Abortimpfstoffs zur Verfügung.12

Ist es ein Zufall, dass dieselben Organisationen, von Norwegen über die Rockefeller Foundation bis hin zur Weltbank, auch an dem Svalbard-Saatgutbankprojekt beteiligt sind? Laut Prof. Francis Boyle, dem Verfasser des vom US-Kongress verabschiedeten Anti-Terrorismus-Gesetzes gegen biologische Waffen aus dem Jahr 1989, rüstet sich das Pentagon im Rahmen zweier nationaler Strategiedirektiven von Bush, die 2002 „ohne öffentliche Kenntnis und Überprüfung“ verabschiedet wurden, „jetzt für den Kampf und den Sieg in der biologischen Kriegsführung“. Boyle fügt hinzu, dass die US-Bundesregierung allein in den Jahren 2001 bis 2004 14,5 Milliarden Dollar für zivile Arbeiten im Zusammenhang mit biologischer Kriegsführung ausgegeben hat – eine schwindelerregende Summe.

Der Biologe Richard Ebright von der Rutgers University schätzt, dass heute über 300 wissenschaftliche Einrichtungen und etwa 12.000 Personen in den USA Zugang zu Krankheitserregern haben, die für die biologische Kriegsführung geeignet sind. Allein 497 NIH-Stipendien der US-Regierung sind für die Erforschung von Infektionskrankheiten mit Biowaffenpotenzial bestimmt. Natürlich wird dies unter dem Deckmantel der Verteidigung gegen mögliche Terroranschläge gerechtfertigt, wie so vieles heutzutage.

Viele der von der US-Regierung für die Forschung zur biologischen Kriegsführung ausgegebenen Gelder betreffen die Gentechnik. Der MIT-Biologieprofessor Jonathan King sagt, dass die „wachsenden Bio-Terror-Programme eine bedeutende neue Gefahr für unsere eigene Bevölkerung darstellen“. King fügt hinzu: „Während solche Programme immer als defensiv bezeichnet werden, überschneiden sich bei biologischen Waffen defensive und offensive Programme fast vollständig. 13

Die Zeit wird zeigen, ob, Gott bewahre, die Svalbard Doomsday Seed Bank von Bill Gates und der Rockefeller Foundation Teil einer weiteren Endlösung ist, die die Auslöschung des späten, großen Planeten Erde beinhaltet.