Biohacker führen mithilfe von Big Tech unregulierte und riskante Gentherapieexperimente durch

Im vergangenen Jahr begann das Biotech-Start-up Minicircle mit der Rekrutierung von Teilnehmern für eine klinische Gentherapie-Studie. Mehrere Details machten die Studie jedoch ungewöhnlich. Zum einen wurden die potenziellen Versuchskaninchen angewiesen, eine NFT zu kaufen, um teilzunehmen, bevor sie in Kryptowährung bezahlt werden. Zum anderen sollte sie in einer experimentellen Krypto-Stadt stattfinden – Próspera, Honduras.

Vor diesem ungewöhnlichen Hintergrund versucht Minicircle, den Vorstoß des Biohacking in den Mainstream anzuführen – mit der Erforschung von Gentherapien, die auf bekannte Krankheiten wie Muskelerkrankungen, HIV, niedrigen Testosteronspiegel und Fettleibigkeit abzielen.

Medizinische Ethikexperten sind jedoch weniger enthusiastisch – und machen sich Sorgen darüber, wie die Versuche vorankommen werden und was sie für die aufkeimende und manchmal skrupellose Medizintourismusbranche bedeuten könnten.

Im März letzten Jahres veröffentlichte Minicircle eine Anzeige zur Anwerbung von Teilnehmern für eine klinische Gentherapie-Studie. Mehrere Details machten sie ungewöhnlich. Zum einen wurden die potenziellen Versuchskaninchen angewiesen, einen NFT zu kaufen, um an der Studie teilnehmen zu können. Ein Non-Fungible-Token („NFT“) ist im Wesentlichen eine einmalige digitale Handelskarte, die auch als Eigentumsnachweis für ein physisches oder digitales Objekt dienen kann. Während einige medizinische Forscher vorgeschlagen haben, dass NFTs verwendet werden könnten, um die Zustimmung von Patienten für medizinische Studien zu verfolgen, hat Minicircle nicht auf Fragen geantwortet, welche Rolle sie hier genau spielen werden.

Minicircle ist in Delaware registriert und eröffnete seine erste Gentherapieklinik in Próspera, das offiziell als Zone für Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung (ZEDE) in Honduras verwaltet wird. Próspera ist ein aufstrebendes freiheitliches Paradies, das aus einer umstrittenen Gesetzgebung hervorgegangen ist, die es internationalen Unternehmen ermöglicht, Teile von Honduras abzutrennen und ihre eigenen Mikronationen zu errichten.

Próspera hat Investitionen von Peter Thiel – Mitbegründer von PayPal, Palantir Technologies und Founders Fund, er war der erste externe Investor in Facebook – und Marc Andreessen – Mitbegründer von Netscape, Mitbegründer von Ning und sitzt im Vorstand von Facebook – angezogen. Es wird von einer internationalen Gruppe von Libertären geleitet, die diese Bezeichnung jedoch ablehnen und stattdessen behaupten, ein unideologisches Manifest für Freiheit und Wohlstand zu vertreten. Es handelt sich um ein radikales Experiment, bei dem ein privates Unternehmen die Rolle des Staates übernehmen kann. Es wendet seine eigenen Gesetze an, um finanzielle Experimente und neuerdings auch medizinische Innovationen zu fördern.

Minicircle will Elemente der traditionellen Arzneimitteltests mit dem Ethos der „Biohacker“ verschmelzen – medizinischen Außenseitern, die sich stolz im Selbstversuch versuchen und seit Langem die Verheißungen der selbst gemachten Gentherapien begrüßen.

Es versucht, den Vorstoß des Biohacking in den Mainstream oder zumindest in dessen Nähe zu führen, indem es Gentherapien erforscht, die auf bekannte Krankheiten wie Muskelkrankheiten, HIV, niedrigen Testosteronspiegel und Fettleibigkeit abzielen, und zwar mit der Unterstützung von Tech-Mogulen und unter der Aufsicht maßgeschneiderter „innovationsfreundlicher“ Vorschriften. Ziel ist es, den Zugang zu Gentherapien zu demokratisieren, wobei der Schwerpunkt auf der Entdeckung des richtigen Nukleincocktails zur Förderung der Langlebigkeit liegt.

„Ich glaube, dass das Potenzial der Minicircle-Technologie radikal transformativ ist und jedem Menschen auf der Erde zugute kommt“, sagte der Gründer und CEO von Minicircle, Mac (kurz für Machiavelli) Davis, und bezog sich dabei auf die Schlüsseltechnik des Unternehmens, mit der Gentherapie in die Zellen von Menschen eingebracht wird. „Die Schlüssel zur Unsterblichkeit: Wir haben bereits einige von ihnen entdeckt. Wir haben nur die Wahl, ob wir sie ausprobieren und uns nicht durch Angst und Vorschriften behindern lassen.

Thiel, der Millionen in die Langlebigkeitsforschung gepumpt und die Möglichkeit, sich selbst das Blut junger Menschen zu injizieren, als „wirklich interessant“ bezeichnet hat, hat direkt in Minicircle investiert.

Die meisten Wissenschaftler sind von dem Vorhaben von Minicircle alles andere als begeistert und äußern sich skeptisch über die Methoden und Ziele des Unternehmens, während Experten für medizinische Ethik besorgt darüber sind, wie die Versuche vorankommen werden – und was sie für die aufkeimende und manchmal skrupellose Medizintourismusbranche bedeuten könnten.

Zumindest ein prominenter Wissenschaftler sieht in der Biohacking-Branche einen potenziellen Wachstumsvorteil: George Church, ein Professor für Genetik an der Harvard Medical School, der schon früher bei Biohacking-Bestrebungen beratend tätig war, sagte mir, er begrüße die Entwicklung von Biohacking-Selbstversuchen zu vollwertigen klinischen Versuchen. Er kennt die Arbeit von Minicircle nicht im Einzelnen, sagt aber über die allgemeine Prämisse: „Solange nichts schief geht, könnte das eine Revolution bei der Kostensenkung einläuten.“

Das ist natürlich ein großer Vorbehalt.

Wenn Davis‘ hochfliegende Ziele nicht erreicht werden, könnten die Bemühungen von Minicircle zumindest eine neue Grenze für Gentherapien für Verbraucher eröffnen, ähnlich wie der florierende Markt für nicht zugelassene (und potenziell riskante) Stammzelltherapien.

