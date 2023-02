Wie die Mächtigen die Krisen nutzen, um ihren Reichtum zu konzentrieren und die Massen zu manipulieren

Der Komiker und politische Kommentator Russell Brand untersuchte, wie Gesundheits- oder Energienotfälle, die für normale Menschen zu Krisen führen, aber für die Mächtigen eine Gelegenheit ist, ihren Reichtum zu konzentrieren und die Massen zu manipulieren.

„In verschiedenen Arten von Krisen, sei es eine Energiekrise, eine Gesundheitskrise oder eine militärische Krise, gibt es merkwürdige Profite und Vorteile zu erzielen“, sagte Brand.

Es scheint offensichtlich, dass Unternehmen in einer Krise nicht profitieren sollten“, sagte er, aber in dieser Woche meldete BP für das Jahr 2022 einen Rekordgewinn von 28 Milliarden Dollar – mehr als das Doppelte des Vorjahresgewinns des Ölriesen.

Auch Shell meldete seine höchsten Gewinne in der Geschichte, sagte Brand und spielte einen Nachrichtenclip ab, in dem die hohen Gewinne von Big Oil auf den Krieg in der Ukraine zurückgeführt wurden, der die Preise in die Höhe trieb.

„Für einen mächtigen Energiekonzern ist eine Energiekrise keine Krise – sie ist eine ‚Krise‘, um Homer Simpson zu zitieren“, sagte Brand.

Für Brand war die COVID-19-Pandemie ein weiteres Beispiel für die Profitmacherei von Unternehmen – Pfizer meldete einen Rekordgewinn von 31,4 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 100,3 Milliarden Dollar.

Ein Großteil der Unternehmensgewinne in Krisenzeiten stammt direkt aus Steuergeldern, so Brand. „Biden unterzeichnet ein Gesetz über 1,7 Billionen Dollar an Regierungsausgaben, von denen wir wissen, dass 50% davon in den Händen von Unternehmen wie Raytheon und Lockheed Martin landen werden.“

Die Bundesregierung hat die Entwicklung und den Kauf der COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna finanziert. Wenn die Menschen für diese Dinge bezahlen, „dann sollten sie auch an den Vorteilen teilhaben“.

Auch Politiker sollten nicht von Krisen profitieren können, sagte Brand und schlug vor, dass Kongressmitglieder keine Aktien der Unternehmen besitzen sollten, die sie regulieren, und dass die Drehtür zwischen Industrie und Regierung abgeschafft werden sollte.

Und was vielleicht am wichtigsten ist: Denjenigen, die für das Krisenmanagement zuständig sind, sollte es untersagt werden, von der Krise zu profitieren.

Dr. Anthony Fauci ist nicht nur der bestbezahlte US-Beamte, er verlangt auch 100.000 Dollar für Vorträge.

Bill Gates verdiente Hunderte von Millionen Dollar mit Investitionen in BioNTech, das nur einer der Impfstoffhersteller war, in die er investierte.

Mattias Desmet über „Die Psychologie des Totalitarismus

Im weiteren Verlauf der Sendung bat Brand Dr. Mattias Desmet, Psychologieprofessor an der Universität Gent in Belgien, zur Diskussion über sein Buch „The Psychology of Totalitarianism“.

In dem Buch wird die Theorie aufgestellt, wie Führer Krisen als psychologische Instrumente zur totalitären Kontrolle manipulieren.

Desmet erklärte, dass sich eine totalitäre Gesellschaft, die sich seiner Meinung nach während der Pandemiekrise herausgebildet hat, von einer klassischen Diktatur dadurch unterscheidet, dass sie auf „Massenbildung“ beruht – ein gruppenpsychologisches Phänomen, bei dem Menschen ihre Fähigkeit verlieren, die Gruppe, mit der sie sich identifizieren, kritisch zu bewerten.

Menschen, die von der Massenbildung erfasst seien, würden ihr eigenes Wohlergehen zugunsten der Gruppenerzählung opfern und gegenüber abweichenden Meinungen radikal intolerant werden, sagte er.

Er warnte davor, dass im Endstadium der Massenbildung, das seiner Meinung nach in der heutigen Gesellschaft noch nicht erreicht ist, Menschen bereit sind, Gräueltaten gegen diejenigen zu begehen, die nicht mit der Masse mitgehen.

Desmet beschrieb die Bedingungen, die erforderlich sind, damit sich diese Massenbildung in einer großen Bevölkerung entwickeln kann. Er sagte, dass das Versagen der Gesellschaft, starke soziale Bindungen zu schaffen, zu einem Gefühl der Isolation und Einsamkeit führt.

Schon vor der Pandemie habe es eine Krise der Einsamkeit gegeben, so Desmet. Abriegelungen verschärften die Krise.

Einsamkeit und Isolation führen dazu, dass das Leben als sinnlos empfunden wird, was wiederum eine weitverbreitete „frei schwebende Angst“ hervorruft – ein Zustand, in dem sich die Menschen ängstlich, frustriert und aggressiv fühlen, aber die Ursache nicht erkennen können.

Free-floating anxiety“ ist extrem aversiv, denn wenn man nicht weiß, warum man sich ängstlich fühlt, kann man seine Angst nicht kontrollieren“, so Desmet.

Dieser Zustand kann leicht manipuliert werden, wenn über die Massenmedien ein Narrativ verbreitet wird, das ein Objekt der Angst und eine Strategie zum Umgang mit diesem Objekt der Angst angibt“, sagte er.

Während der COVID-19-Pandemie war dieses Objekt COVID-19 und die Strategien waren Abriegelungen, Massenimpfungen usw., sagte er. Und durch die Teilnahme an diesen Strategien „haben die Menschen das Gefühl, dass sie ihrer Einsamkeit entkommen können, dass sie sich wieder verbunden fühlen“.

Das Problem ist jedoch, dass sich die Menschen in einer Masse nicht aneinander binden, sondern an eine Idee, und „alle Solidarität und alle Liebe wird aus der Bindung zwischen den Individuen herausgesaugt. Und alles wird in die Bindung zwischen dem Einzelnen und dem Kollektiv injiziert“, sagte Desmet und verglich das Phänomen mit einer Art „Massenhypnose“, bei der sich alle auf eine Sache konzentrieren.

Brand kommentiert:

Ich mag die Art und Weise, wie es mit der individuellen Psyche und Zuständen verbunden ist, die identifizierbar und empirisch sind, wie Einsamkeit. Mir gefällt, dass es mit dem inhärenten Nihilismus und dem Sinnverlust zu tun hat, den viele Menschen erleben, da viele der Ideen des letzten Jahrhunderts und die religiösen Ideen, die ihnen vorausgingen, in Ideen des Kommerzes, des Vergnügens und der Ablenkung im Gegensatz zu Sinn und Zweck zu zerfallen beginnen.

Brand schlug vor, dass im Gegensatz zu totalitären Gesellschaften der Vergangenheit offene Gewalt nicht notwendig sein könnte, weil „Kontrolle durch das Einfrieren von Vermögenswerten, Manipulation von Verhalten usw. ausgeübt werden kann“.

Desmet betonte, dass die offene Äußerung von Dissens das wirksamste Mittel zur Bekämpfung des Totalitarismus sei. Wenn die Menschen aufhören, sich zu äußern, sagte er:

Dann wird das System beginnen, sein aggressives Potenzial zu entfesseln. Denn in diesem Moment wird die Massenmaschinerie vollständig, der Wahnsinn wird vollständig, und jeder in den Massen und die Führer beginnen davon überzeugt zu sein, dass es ihre heilige Pflicht ist, jeden zu zerstören, der nicht mit ihrem System, mit ihrer Ideologie – mit ihrer totalitären Ideologie – übereinstimmt, von der sie immer glauben, dass sie ein künstliches Paradies schaffen wird.

Es bleibe eine offene Frage, so Desmet, ob irgendwann die Stimmen Andersdenkender aus den sozialen Medien verschwinden werden.

„Wenn wir uns in den sozialen Medien nicht äußern können, dann äußern wir uns eben auf der Straße, in den Geschäften und in den Kneipen“, sagte er.