Sechs von 10 untersuchten Impfstoffen erhöhen die Sterblichkeit

Impfstoffe sollen vor Krankheiten schützen, aber bei näherer Betrachtung haben 6 von 10 untersuchten Impfstoffen das Sterberisiko der Probanden erhöht.

Der verbesserte Masernimpfstoff, der 1989 in Afrika eingeführt wurde, führte bei Mädchen zu einer Verdoppelung der Sterblichkeit durch andere Krankheiten. Der Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten (DTP) hatte die gleiche katastrophale Wirkung und verdoppelte die Sterblichkeitsrate bei Kindern unter 5 Jahren, wobei auch hier die Sterblichkeit bei Mädchen höher war

Inaktivierte (nicht lebende) Impfstoffe – der DTP-Impfstoff, der Pentavalent-Impfstoff, der inaktivierte Polio-Impfstoff, der H1N1-Grippeimpfstoff und der Hepatitis-B-Impfstoff – erhöhten alle die Gesamtsterblichkeit, insbesondere bei Mädchen, selbst wenn sie einen hohen Schutz gegen die Zielkrankheit boten

Der Malaria-Impfstoff Mosquirix von GlaxoSmithKline, der je nach Altersgruppe einen Schutz von 18 % bis 36,3 % gegen Malaria zu bieten scheint, erhöhte die Gesamtmortalität um 24 %

In Phase-3-Studien erhöhte Mosquirix das Risiko für Meningitis um das Zehnfache, ebenso das Risiko für zerebrale Malaria, und verdoppelte die Gesamtsterblichkeit von Frauen

Nach Ansicht von Bioethikern verstößt die Malariaimpfstoffstudie der Weltgesundheitsorganisation gegen internationale ethische Standards, da die Sicherheit des Impfstoffs in klinischen Studien getestet wird, ohne zuvor die Einwilligung der Eltern der teilnehmenden Kinder in Malawi, Ghana und Kenia einzuholen

Seit dem Auftauchen von COVID-19 ist der Gedankenaustausch im Grunde genommen verboten worden. Indem ich meine Ansichten und die verschiedener Experten während der Pandemie über COVID-Behandlungen und die experimentellen COVID-Impfungen mitteilte, wurde ich zur Hauptzielscheibe des Weißen Hauses, des politischen Establishments und der globalen Kabale. Propaganda und allgegenwärtige Zensur wurden eingesetzt, um die Kontrolle über jeden Bereich Ihres Lebens zu erlangen, einschließlich Ihrer Gesundheit, Ihrer Finanzen und Ihrer Lebensmittelversorgung. Die großen Medien sind die Hauptakteure und haben maßgeblich dazu beigetragen, Angst zu erzeugen und zu schüren. Ich veröffentliche diesen Artikel in seiner ursprünglichen Form, damit Sie sehen können, wie sich die Entwicklung vollzog. Ursprünglich veröffentlicht: März 10, 2020

Der am 27. Dezember 2019 in Science News DK erschienene Artikel, „Vaccines – An Unresolved Story in Many Ways“ (Impfstoffe – eine in vielerlei Hinsicht ungelöste Geschichte) berührt eines der wichtigsten Argumente der Befürworter von Impfstoffsicherheit und informierter Zustimmung, nämlich die absichtliche Vertuschung von Impfstoffverletzungen und Todesfällen in der Realität.

Während die Impfstoffindustrie und die meisten Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens darauf beharren, dass Impfstoffe allgemein sicher und wirksam sind und dass die Wissenschaft in dieser Hinsicht „feststeht“, erzählen viele der tatsächlichen Daten eine ganz andere Geschichte.

„Impfgegner sind zu Recht besorgt“

Das Problem ist, dass die meisten Menschen diese Daten nie zu Gesicht bekommen, geschweige denn sich die Zeit nehmen, sie zu interpretieren, und so wird die Lüge durch einfache Wiederholung zur „etablierten Tatsache“. Wie in dem Artikel von Science News DK erwähnt:

„40 Jahre lang haben dänische Forscher … gezeigt, dass Impfstoffe gegen alles von Polio und Pocken bis hin zu Malaria und Tuberkulose sowohl positive als auch schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben, die nichts mit den Krankheiten zu tun haben, gegen die die Impfstoffe schützen. Jetzt haben diese Forscher ihre Forschungsergebnisse in eine historische Perspektive gestellt, von der sie hoffen, dass sie dazu beitragen kann, den Gesundheitsbehörden der Welt klar zu machen, dass die Beziehung zwischen Impfstoffen und Krankheiten nicht immer einfach ist. Ihre Untersuchungen zeigen nämlich, dass einige Impfstoffe gegen ganz andere Krankheiten schützen als die, gegen die sie entwickelt wurden. Leider werden andere Impfstoffe mit einer erhöhten Sterblichkeitsrate bei nicht verwandten Krankheiten in Verbindung gebracht … Was tun die Forscher, wenn sie feststellen, dass Impfgegner zu Recht besorgt sind? Keiner der Impfstoffe wurde auf seine unspezifischen Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit untersucht, und bevor wir diese nicht untersucht haben, können wir nicht wirklich feststellen, dass die Impfstoffe sicher sind. Außerdem zeigen unsere Untersuchungen, dass einige Impfstoffe die Gesamtsterblichkeit erhöhen, insbesondere bei Mädchen, und das ist sehr besorgniserregend“, erklärt Christine Stabell Benn, klinische Professorin an der Universität von Süddänemark in Odense.“

Wo bleiben also die Schlagzeilen, in denen die wissenschaftliche Schlussfolgerung verkündet wird, dass die Impfgegner mit ihren Bedenken Recht haben? Wie zu erwarten war, wurden die Informationen – veröffentlicht in Clinical Microbiology and Infections – wurden von den Gesundheitsbehörden, einschließlich der Weltgesundheitsorganisation, nicht gut aufgenommen. Sie wurde weitgehend ignoriert.

Und das, obwohl die Forscher in ihrer Arbeit bewusst die positiven Auswirkungen von Impfstoffen hervorheben wollten. „Es ist etwas einfacher, diese Botschaft zu vermitteln“, räumt Stabell Benn, einer der Autoren der Studie, ein.

Tatsache ist jedoch, dass es neben den offensichtlichen Vorteilen auch erhebliche Nachteile und Risiken zu geben scheint, und auch dies muss in vollem Umfang anerkannt werden, insbesondere angesichts des derzeitigen Marsches in Richtung Medizinfaschismus, bei dem Menschen, die auf potenzielle Probleme hinweisen, als gefährlich gebrandmarkt und mit allem Möglichen bedroht werden, vom Verlust des Arbeitsplatzes bis hin zur Inhaftierung.

Sechs von 10 untersuchten Impfstoffen erhöhen die Sterblichkeit

Wie in „Vaccines – An Unresolved Story in Many Ways“ berichtet wurde festgestellt, dass ein neuer Hochtiter-Impfstoff gegen Masern, der 1989 in Afrika eingeführt wurde, die Sterblichkeitsrate von Mädchen an anderen Krankheiten verdoppelt. Zunächst weigerte sich die WHO, die Ergebnisse zu glauben. Erst 1992 zog die WHO den Impfstoff zurück, nachdem Studien in Haiti, dem Sudan und anderen Ländern bestätigt hatten, dass mehr weibliche Kleinkinder starben.

In den 1990er Jahren untersuchten Stabell Benn und ihr Kollege Peter Aaby die Auswirkungen zahlreicher anderer Impfstoffe auf die Gesamtsterblichkeit und kamen zu dem schockierenden Ergebnis, dass sechs der zehn untersuchten Impfstoffe die Sterblichkeit tatsächlich ERHÖHEN, weil sie die Kinder anfälliger für andere tödliche Krankheiten machen.

Der Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten (DTP) hatte die gleiche verheerende Wirkung wie der Masernimpfstoff – er verdoppelte die Sterblichkeitsrate bei Kindern unter 5 Jahren, und auch hier waren Mädchen häufiger betroffen.

Insgesamt schienen abgeschwächte Lebendimpfstoffe – der ältere Masernimpfstoff, der Bacillus Calmette-Gueri-Impfstoff gegen Tuberkulose, der Schluckimpfstoff gegen Kinderlähmung und der Pockenimpfstoff – einen unspezifischen Schutz gegen tödliche Krankheiten zu bieten, was zu einer Senkung der Gesamtsterblichkeit beitrug.

Inaktivierte (nicht lebende) Impfstoffe hingegen – der DTP-Impfstoff, der pentavalente Impfstoff, der inaktivierte Polio-Impfstoff, der H1N1-Grippeimpfstoff und der Hepatitis-B-Impfstoff – erhöhten die Gesamtsterblichkeit, insbesondere bei Mädchen, selbst wenn sie einen hohen Schutz gegen die Zielkrankheit boten.

Kürzlich wurde festgestellt, dass der Malaria-Impfstoff von GlaxoSmithKline (RTS, S/AS01 oder RTS,S, verkauft unter dem Markennamen Mosquirix), der je nach Altersgruppe zwischen 18 % und 36,3 % Schutz vor Malaria bietet, wurde auch ein Anstieg der Gesamtsterblichkeit festgestellt.

Wie „Vaccines – An Unresolved Story in Many Ways“ berichtet, „war die Gesamtsterblichkeit bei Personen, die gegen Malaria geimpft worden waren, um 24 % höher als bei ungeimpften Personen“. sagte Stabell Benn gegenüber Science News DK:

„Ein Impfstoff, der vor Malaria schützt, aber die Sterblichkeit nicht senkt, macht keinen Sinn. Wir baten daher GlaxoSmithKline um Zugang zu den Originaldaten und fanden heraus, dass der Impfstoff die Sterblichkeit bei Jungen um bescheidene 15 % senkte, während sich die Gesamtsterblichkeitsrate bei Mädchen verdoppelte. Dies war der sechste Nicht-Lebendimpfstoff, den wir mit der Sterblichkeit bei Mädchen in Verbindung brachten – genau so, wie wir es bei anderen Nicht-Lebendimpfstoffen gesehen hatten.“

Hepatitis-B-Impfung für Neugeborene ist schlechte Politik

Stabell Benn gibt auch zu, dass sie „meinem Neugeborenen den Hepatitis-B-Impfstoff nicht freiwillig verabreichen würde, geschweige denn, dass sie dazu gezwungen werden möchte“, wenn sie die damit verbundenen Gefahren bedenkt. Sie sagte gegenüber Science News DK:

„Eine so frühe Impfung ist nur dann sinnvoll, wenn die Mutter chronisch mit Hepatitis B infiziert ist, wofür es einen Test gibt, und das ist nur bei wenigen Prozent der Fall. Die große Mehrheit der Säuglinge, die den Impfstoff bei der Geburt erhalten, braucht ihn also nicht, und niemand hat untersucht, was der Impfstoff für die Gesamtmorbidität und -sterblichkeit bedeutet. Die einzige Studie, die dies untersucht hat, ist unsere Studie, die zeigt, dass Hepatitis B mit einer höheren Sterblichkeitsrate bei Frauen als bei Männern verbunden ist, was angesichts unserer Ergebnisse für andere Nicht-Lebendimpfstoffe ein ernstzunehmendes Gefahrensignal ist.“

Wissenschaftler kritisieren den Plan der WHO zur Einführung eines Malaria-Impfstoffs

Trotz der beunruhigenden Ergebnisse von Stabell Benn und Aaby, die zeigen, dass der neue Malaria-Impfstoff von GlaxoSmithKline die Sterblichkeit von Mädchen verdoppelt, hat die WHO den Impfstoff in Malawi, Ghana und Kenia trotzdem eingeführt.

Am 24. Januar 2020 veröffentlichten Stabell Benn, Aaby und Kollegen eine pointierte Analyse in The BMJ, in der sie darauf hinweisen, dass bei Phase-3-Studien des Impfstoffs bereits drei Sicherheitsbedenken festgestellt wurden:

Erhöhtes Risiko einer Meningitis (10-mal höher als bei ungeimpften Personen) Erhöhtes Risiko für zerebrale Malaria Verdoppelung der Gesamtsterblichkeit von Frauen

Die WHO plant nun zu entscheiden, ob der Impfstoff auf andere afrikanische Länder ausgeweitet werden soll, obwohl er erst seit 24 Monaten eingesetzt wird. Dies ist problematisch, da die ersten Daten eher ein verzerrtes Bild von der Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs vermitteln.

Laut Stabell Benn und Aaby schien der Impfstoff in den Phase-3-Studien „im ersten Jahr bis zur Nachuntersuchung wirksamer zu sein“. Der Anstieg der zerebralen Malaria und der Frauensterblichkeit wird erst nach der Auffrischungsdosis deutlich, die 20 Monate nach der ersten Dosis verabreicht wird.

Wir empfehlen, dass in den Pilotstudien die „Gesamtsterblichkeit“ zur Bewertung der Leistungsfähigkeit des Impfstoffs herangezogen wird und dass die Studienpopulationen über die gesamten vier bis fünf Jahre der Studie beobachtet werden, bevor eine Entscheidung über die Einführung des Impfstoffs getroffen wird“, so die Autoren.

WHO-Studie verstößt gegen ethische Grundsätze

Ein Sonderbericht des BMJ vom 26. Februar 2020 von Peter Doshi, Mitherausgeber des BMJ, wirft ein weiteres Problem im Zusammenhang mit dem Malaria-Impfstoff auf – das der informierten Zustimmung, oder besser gesagt, des Fehlens einer solchen. Doshi berichtet, dass die Malariaimpfstoffstudie der WHO einen schwerwiegenden Verstoß gegen internationale ethische Standards darstellt“, da es in der Studie offensichtlich an einer informierten Zustimmung mangelt“. Er schreibt:

„Charles Weijer, Bioethiker an der Western University in Kanada, erklärte gegenüber The BMJ, dass das Fehlen einer informierten Zustimmung der Eltern, deren Kinder an der Studie teilnehmen, gegen die Ottawa-Erklärung, eine Konsenserklärung über die Ethik von randomisierten Cluster-Studien … und die internationalen ethischen Richtlinien des Council for International Organizations of Medical Sciences … verstößt. Die WHO behauptet, dass es sich bei der Studie um eine ‚Piloteinführung‘ und nicht um eine ‚Forschungsaktivität‘ handelt. Sie sagt, dass die Kinder in den Gebieten, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden, den neuen Impfstoff im Rahmen der Routineimpfungen in den einzelnen Ländern erhalten und dass die Zustimmung ’stillschweigend‘ erfolgt … Weijer sagt, dass die so genannte stillschweigende Zustimmung ‚kein Ersatz für eine informierte Zustimmung ist. Tatsächlich ist eine stillschweigende Zustimmung überhaupt keine Zustimmung. Wir haben keine Gewissheit, dass die Eltern tatsächlich Informationen über die Studie erhalten haben, geschweige denn, dass sie sie verstanden haben“ … Christine Stabell Benn … Professorin für globale Gesundheit und Impfexpertin, die kürzlich ihre Bedenken gegen die WHO-Studie in The BMJ veröffentlichte, fügte ihre Bedenken hinzu: Ich denke, die Eltern sollten auf diese doppelte Frauensterblichkeit aufmerksam gemacht werden. Stellen Sie sich vor, dass diese Sterblichkeit tatsächlich festgestellt wurde (und bedenken Sie, dass sie zusätzlich zu fünf anderen Nicht-Lebendimpfstoffen auftritt, die mit einer erhöhten Frauensterblichkeit in Verbindung gebracht werden). Wenn dies der Fall wäre, wie würden die Teilnehmer dies wahrnehmen – dass ihre Kinder unwissentlich an einem großen Experiment der Behörden beteiligt waren? Das könnte eine Katastrophe für das Vertrauen der Öffentlichkeit in Impfstoffe und Gesundheitsbehörden sein.“

In den Schulungsunterlagen der WHO, die dem BMJ zur Verfügung gestellt wurden, wird das doppelte Sterberisiko bei Mädchen nicht erwähnt, wie Doshi betont. Es ist auch unklar, ob der Ausschuss für Forschungsethik der WHO formell auf das Erfordernis der informierten Zustimmung verzichtet hat, und die WHO hat diese Frage nicht direkt beantwortet.

Der Bioethiker Jonathan Kimmelman von der McGill University erklärte gegenüber Doshi, dass Probanden in Forschungsversuchen eine informierte Zustimmung geben müssen und dass das Malaria-Impfstoff-Evaluierungsprogramm in Malawi, Ghana und Kenia in clinicaltrials.gov registriert ist registriert ist, handelt es sich eindeutig um Forschungsarbeiten, die daher allen Arten von Regeln und Kontrollmechanismen entsprechen müssen.

WHO leistet Beihilfe zur Vertuschung von Impfstoffverletzungen

Die WHO ist auch wegen Änderungen unter Beschuss geraten, die es Impfstoffherstellern und Forschern noch leichter machen, unerwünschte Ereignisse zu verbergen. Das 2018 veröffentlichte Papier „Revised World Health Organization’s Causality Assessment of Adverse Events Following Immunization – A Critique“ enthält eine Reihe wichtiger Punkte:

„Die … Die WHO hat kürzlich die Klassifizierung von unerwünschten Ereignissen nach Impfungen (AEFI) überarbeitet. Nur Reaktionen, die zuvor in epidemiologischen Studien als durch den Impfstoff verursacht anerkannt wurden, werden als impfstoffbezogene Reaktion eingestuft. Todesfälle, die während der Überwachung nach dem Inverkehrbringen beobachtet wurden, gelten nicht als „konsistent mit einem kausalen Zusammenhang mit dem Impfstoff“, wenn während der vorangegangenen kleinen Phase-3-Studien kein statistisch signifikanter Anstieg der Todesfälle zu verzeichnen war. Natürlich würden Impfstoffe, bei denen in der Kontrollphase ein signifikanter Anstieg der Todesfälle festgestellt wurde, wahrscheinlich nicht zugelassen werden. Nach der Zulassung werden Todesfälle und alle neuen schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen als „zufällige Todesfälle/Ereignisse“ oder „nicht klassifizierbar“ bezeichnet, und der Zusammenhang mit dem Impfstoff wird nicht anerkannt. Das daraus resultierende Paradoxon ist offensichtlich. Auch die Definition des kausalen Zusammenhangs wurde geändert. Sie wird jetzt nur noch verwendet, wenn es „keinen anderen Faktor gibt, der in die Prozesse eingreift“. Wenn also ein Kind mit einer zugrundeliegenden angeborenen Herzerkrankung (anderer Faktor) nach der Impfung Fieber und eine kardiale Dekompensation entwickelt, würde das Herzversagen nicht als kausal mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden. Das Global Advisory Committee on Vaccine Safety hat zahlreiche Todesfälle bei Kindern mit vorbestehenden Herzerkrankungen dokumentiert, nachdem ihnen der pentavalente Impfstoff verabreicht worden war. Die WHO rät nun zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Impfung solcher Kinder. Dadurch hat sich das Todesrisiko verringert. Bei Anwendung der neuen Definition des Kausalzusammenhangs würde dieser Zusammenhang nicht anerkannt und Leben aufs Spiel gesetzt. In Anbetracht der obigen Ausführungen muss das AEFI-Handbuch dringend neu bewertet und überarbeitet werden. Die AEFI-Berichterstattung soll der Impfstoffsicherheit dienen. Der Schwerpunkt muss auf der Sicherheit von Kindern und nicht auf der Sicherheit von Impfstoffen liegen.“

Den Vorhang über das „organisierte Verbrechen“ lüften

In meinem Artikel aus dem Jahr 2013 „Pulling Back the Curtain on the Organized Crime Ring That Is the Pharmaceutical Drug Cartel“ (Den Vorhang zurückziehen für den Ring des organisierten Verbrechens, der das pharmazeutische Medikamentenkartell ist), gehe ich darauf ein, dass ein erheblicher Teil der Unternehmenskriminalität von Pharmaunternehmen begangen wird. Zu den Verbrechen, die von einigen der bekanntesten Pharmaunternehmen begangen werden, gehören:

Gefälschte Studien

Vertuschung ernster Probleme mit ihren Medikamenten

Falsche Behauptungen

Bestechung, illegale Schmiergelder und Betrug von Medicare, Medicaid und sogar der FDA

Unmoralische Droh- und Einschüchterungstaktiken (zur Erinnerung: Merck hatte tatsächlich eine Hitliste von Ärzten, die „neutralisiert“ oder diskreditiert werden sollten, weil sie das tödlich gefährliche Schmerzmittel Vioxx kritisierten)

Mercks betrügerische HPV-Impfstoff-Wissenschaft

In jüngster Zeit hat die Organisation Children’s Health Defense unter dem Vorsitz von Robert F. Kennedy die betrügerische HPV-Impfstoffwissenschaft von Merck aufgedeckt. Kennedy sagt, der Betrug, den Merck bei seinen Sicherheitstests begangen hat, besteht darin, (a) Gardasil gegen ein neurotoxisches Placebo zu testen und (b) eine 2,3%ige Inzidenz von Autoimmunerkrankungen zu verbergen, die innerhalb von sieben Monaten nach der Impfung auftritt.

Im Durchschnitt stirbt 1 von 43.478 Frauen an Gebärmutterhalskrebs. Wenn 2,3 % der Mädchen durch Gardasil eine Autoimmunerkrankung entwickeln, dann sind das 1.000 von 43.500. Selbst wenn eine Chance von 1 zu 43.478, an Krebs zu sterben, ausgeschlossen wird (wofür es keinerlei Beweise gibt ), tauschen Mädchen und junge Frauen dieses Risiko gegen eine viel größere Chance von 1:43, durch den Impfstoff eine Autoimmunerkrankung zu bekommen.

Kennedy beschreibt auch einen anderen Trick, mit dem Merck die Ergebnisse verzerrt: Ausschlusskriterien. Durch die Auswahl von Studienteilnehmern, die nicht der Allgemeinbevölkerung entsprechen, werden potenziell schädliche Auswirkungen auf gefährdete Untergruppen verschleiert.

So wurden beispielsweise Personen mit schweren Allergien und früheren Genitalinfektionen ausgeschlossen, ebenso wie Personen, die mehr als vier Sexualpartner hatten, Personen mit einer Vorgeschichte von immunologischen oder Nervensystemstörungen, chronischen Krankheiten, Anfallsleiden, anderen Erkrankungen, Reaktionen auf Impfstoffbestandteile wie Aluminium, Hefe und Benzonase sowie Personen mit einer Vorgeschichte von Drogen- oder Alkoholmissbrauch.

Trotz dieser Täuschungen zeigen Mercks eigene Studiendaten immer noch, dass Gardasil das Gesamtrisiko für einen Todesfall um 370 % und das Risiko einer schweren Erkrankung um 50 % erhöht.

Seit seiner Zulassung durch die US Food and Drug Administration im Jahr 2006 hat Gardasil eine heftige Kontroverse ausgelöst, da junge, gesunde Mädchen (und Jungen) nach der Behandlung mit Gardasil bleibende Schäden erlitten haben und gestorben sind. Im Januar 2020 veröffentlichte das Journal of the Royal Society of Medicine eine Kritik an den klinischen Studien von Merck zu Gardasil. Darin heißt es, dass diese nie darauf ausgelegt waren, festzustellen, ob die HPV-Impfung tatsächlich Gebärmutterhalskrebs verhindert.

Beunruhigenderweise zeigen die Studiendaten von Merck sogar, dass Gardasil das Risiko von Gebärmutterhalskrebs erhöhen kann, wenn es nach einer HPV-Infektion verabreicht wird. Wenn Sie vor der Impfung mit den HPV-Stämmen 16 oder 18 in Berührung gekommen sind, erhöht sich Ihr Risiko für präkanzeröse Läsionen, die durch diese beiden Stämme verursacht werden, möglicherweise um 44,6 %.

Im Januar 2020 gab Cancer Research UK bekannt, dass die Gebärmutterhalskrebsrate bei den 24- bis 29-Jährigen (der ersten Generation, die den HPV-Impfstoff erhält) um 54 % in die Höhe geschnellt ist. In ähnlicher Weise hat eine Studie aus dem Jahr 2019 ergab, dass die Gebärmutterhalskrebsrate in Alabama in den Bezirken mit der höchsten HPV-Impfrate am höchsten ist.

Das Design der Gardasil-Studie verhindert eine Sicherheitsbewertung

Eine systematische Überprüfung aus dem Jahr 2012 von Studien vor und nach der Zulassung des HPV-Impfstoffs kam ebenfalls zu dem Schluss, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs sowohl übertrieben dargestellt als auch nicht bewiesen ist. Den Autoren zufolge ergab die Überprüfung Folgendes:

„… Belege für eine selektive Berichterstattung über Ergebnisse aus klinischen Studien … Angesichts dessen scheint der weit verbreitete Optimismus hinsichtlich des langfristigen Nutzens von HPV-Impfstoffen auf einer Reihe von unbewiesenen Annahmen (oder solchen, die im Widerspruch zu den Fakten stehen) und einer erheblichen Fehlinterpretation der verfügbaren Daten zu beruhen … Ebenso wird die Vorstellung, dass HPV-Impfstoffe ein beeindruckendes Sicherheitsprofil haben, nur durch eine höchst mangelhafte Gestaltung der Sicherheitsstudien gestützt und steht im Widerspruch zu den sich häufenden Belegen aus Datenbanken zur Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen und Fallberichten, die die HPV-Impfung weiterhin mit schwerwiegenden unerwünschten Folgen (einschließlich Tod und dauerhaften Behinderungen) in Verbindung bringen.“

In einem Artikel des Magazins Slate vom Dezember 2017 wurden weitere Möglichkeiten aufgezeigt, wie bei Gardasil-Studien Sicherheitsrisiken absichtlich vertuscht wurden. Der Öffentlichkeit wurde gesagt, dass die in den USA vermarkteten HPV-Impfstoffe an Zehntausenden von Menschen auf der ganzen Welt getestet wurden, ohne dass es zwingende Beweise für schwerwiegende Nebenwirkungen gegeben hätte.

Tatsächlich waren diese Studien so angelegt, dass die Feststellung und Bewertung schwerwiegender Nebenwirkungen praktisch unmöglich ist. Eines der ungeheuerlichsten Beispiele dafür ist die Erfassung schwerer Nebenwirkungen als „medizinische Vorgeschichte“ und nicht als Impfstoff-Nebenwirkungen.

Wenn unerwünschte Ereignisse nach einer Impfung als „medizinische Vorgeschichte“ vermerkt werden, anstatt sie als potenzielle Nebenwirkungen zu kennzeichnen und zu untersuchen, ist es dann ein Wunder, dass in keiner dieser Studien „keine Nebenwirkungen gefunden wurden“?

Tatsächlich ist selbst diese Aussage eine grobe Fehldarstellung der Tatsachen, denn zumindest in einer Gardasil-Studie mit dem neuen neunvalenten Impfstoff wurde berichtet, dass 9,7 % der Probanden, die den Impfstoff erhielten, innerhalb von 15 Tagen nach der Impfung „schwere systemische Nebenwirkungen“ erlitten, die mehrere Organsysteme betrafen, und 3,3 % berichteten von „schweren impfstoffbedingten Nebenwirkungen“.

Facebook entfernt Gedenkstätte für durch Impfstoffe getötetes Kind

Wie in mehreren früheren Artikeln beschrieben, zensieren Google und die meisten großen Internetplattformen jetzt aktiv Nachrichten über die Sicherheit von Impfstoffen und verhindern die Weitergabe von Informationen, die die Sicherheit von Impfstoffen in Frage stellen oder die Gefahren im Zusammenhang mit Routineimpfungen aufzeigen. Sie blockieren sogar Zeugenaussagen aus erster Hand über Impfschäden.

Genau das ist Nick Catone passiert, einem ehemaligen Profikämpfer für gemischte Kampfsportarten, der den DTaP-Impfstoff für den Tod seines 20 Monate alten Sohnes verantwortlich macht. Sein Sohn, Nicholas, starb nur 17 Tage nach der Impfung. Nach Nicholas‘ Tod richtete Catone auf Facebook eine Online-Gedenkstätte ein, in der er seine Trauer täglich teilte und verarbeitete.

Am 25. Februar 2020 löschte Facebook ohne Vorwarnung dauerhaft sein Konto, das nicht nur Nicholas‘ Gedenkseite, sondern auch Catones Geschäfts- und Fanseiten umfasste.

„Eine unserer Hauptprioritäten ist der Komfort und die Sicherheit der Menschen, die Facebook nutzen, und wir erlauben keine glaubwürdigen Drohungen gegen andere, keine Unterstützung für gewalttätige Organisationen oder übermäßig grafische Inhalte auf Facebook“, heißt es in der Facebook-Benachrichtigung, was darauf hindeutet, dass Catones Konto dauerhaft geschlossen wurde, weil er gefährliche Anti-Impf-Propaganda verbreitete, die der öffentlichen Gesundheit schaden könnte. Am 26. Februar 2020 postete Catone die folgende Notiz auf Instagram:

„Seit 33 Monaten schreibe ich Nicholas jeden einzelnen Tag auf Facebook und IG, seit er von uns gegangen ist. Es war meine Art, meine Gefühle auszudrücken und zu versuchen, Tag für Tag mit ihm weg zu gehen. Seit gestern hat mir Facebook diese Möglichkeit genommen und es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sie mir IG wegnehmen. Alle meine Beiträge und Bilder von ihm jeden Tag weg … Die Leute sagen, mach einfach eine neue Seite auf. Sie verstehen nicht, wie sich die letzten 33 Monate ohne ihr Kind anfühlen. Hunderte von Stunden habe ich mir das Herz ausgeschüttet und ihm Tag für Tag geschrieben und mir gewünscht, er wäre hier bei seiner Familie. Diese Beiträge waren für mich eine Möglichkeit, jeden Tag weiterzumachen und die Erinnerung an meinen Sohn lebendig zu halten. Jetzt kann ich diese Beiträge nicht mehr zurückholen, genau wie ich meinen Sohn nicht mehr zurückholen kann. Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann, meine alten Seiten bald wieder zu bekommen. Ich muss einen Weg finden. Manche Dinge kann man einfach nicht ersetzen.“

Catone hat eindeutig Grund, misstrauisch zu sein. Ein völlig gesundes Kind stirbt nicht einfach ohne Grund, und Verletzungen und Todesfälle kurz nach einer Impfung als „zufällig“ einzustufen, schafft einfach kein Vertrauen.

Ich habe es schon einmal gesagt, und ich sage es noch einmal: Das wachsende Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber Impfstoffen ist nicht darauf zurückzuführen, dass unwissende Menschen über Dinge schimpfen, die sie nicht verstehen. Der Grund dafür ist eine ständig wachsende Zahl von Eltern, die ihre Kinder verloren haben oder mit ansehen mussten, wie sie einen chronisch schlechten Gesundheitszustand bekamen, nachdem man ihnen gesagt hatte, Impfstoffe seien absolut sicher und unverzichtbar – ein „Versprechen“, das auf gefälschten oder schlampig durchgeführten Studien beruhte, die dazu dienten, Sicherheitsprobleme zu verbergen, anstatt sie aufzudecken.

