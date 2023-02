Wie lässt sich COVID-19 mit der Spanischen Grippe vergleichen?

Bei all den außergewöhnlichen Maßnahmen, die getroffen werden, könnte man meinen, COVID-19 sei die tödlichste Pandemie aller Zeiten.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Obwohl COVID-19 die technische Definition einer Pandemie erfüllt, ist die Zahl der Todesopfer bei weitem nicht so hoch wie bei früheren schweren Pandemien, die die außerordentlichen Maßnahmen der US-Regierung rechtfertigen würden

Schätzungsweise 75 bis 200 Millionen Menschen in Eurasien und bis zu 60 % der europäischen Bevölkerung in ländlichen Gebieten wurden zwischen 1347 und 1351 durch den Schwarzen Tod (Beulenpest) ausgelöscht

Die Spanische Grippe (Schweinegrippe), die während des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918 ausbrach, infizierte weltweit 500 Millionen Menschen und tötete schätzungsweise 50 Millionen, d. h. 2,7 % der Weltbevölkerung

Nach den Angaben zweier prominenter COVID-19-Tracker waren bis zum Nachmittag des 2. Mai 2020 weltweit 238.950 Menschen an COVID-19 gestorben. Bei einer Weltbevölkerung von 7,8 Milliarden Menschen entsprechen 238.950 Todesfälle 0,003 % der Weltbevölkerung

Mitte März wurde vorausgesagt, dass COVID-19 2,2 Millionen Amerikaner töten würde, wenn man ihm seinen Lauf lässt. Am 8. April 2020 stufte das Murray-Modell die Bedrohung auf 60.000 Tote bis August herab, was unter der Zahl der Todesopfer der saisonalen Grippe von 2017/2018 liegt

Seit dem Auftauchen von COVID-19 ist der Gedankenaustausch im Grunde genommen verboten worden. Indem ich meine Ansichten und die verschiedener Experten während der Pandemie über COVID-Behandlungen und die experimentellen COVID-Impfungen mitteilte, wurde ich zur Hauptzielscheibe des Weißen Hauses, des politischen Establishments und der globalen Kabale. Propaganda und allgegenwärtige Zensur wurden eingesetzt, um die Kontrolle über jeden Bereich Ihres Lebens zu erlangen, einschließlich Ihrer Gesundheit, Ihrer Finanzen und Ihrer Lebensmittelversorgung. Die großen Medien sind die Hauptakteure und haben maßgeblich dazu beigetragen, Angst zu erzeugen und zu schüren. Ich veröffentliche diesen Artikel in seiner ursprünglichen Form, damit Sie sehen können, wie sich die Entwicklung vollzog. Ursprünglich veröffentlicht: 2. Mai 2020

COVID-19 entspricht zwar der technischen Definition einer Pandemie entspricht (d. h. „eine Epidemie, die weltweit oder in einem sehr großen Gebiet auftritt, internationale Grenzen überschreitet und gewöhnlich eine große Anzahl von Menschen betrifft“), ist die Zahl der Todesopfer bei weitem nicht so hoch wie bei früheren schweren Pandemien die die außerordentlichen Maßnahmen rechtfertigen würden, die von der US-Regierung und anderen Stellen auf der ganzen Welt ergriffen werden.

Die Pest

Zum Vergleich: Der „Schwarze Tod“, der zwischen 1347 und 1351 über Europa hinwegfegte und in den folgenden 300 Jahren in regelmäßigen Abständen wieder auftrat, dezimierte bei jedem Wiederauftreten bis zu einem Drittel der Bevölkerung.

Während lange Zeit angenommen wurde, dass der Schwarze Tod mit der Beulenpest identisch ist, haben Forscher in den letzten Jahren diese Annahme in Frage gestellt, und zumindest einige der Beweise deuten darauf hin, dass es sich nicht um dieselbe Krankheit handelte.

In jedem Fall forderte die Pest 75 bis 200 Millionen Todesopfer in Eurasien, wobei die Zahl der Todesfälle in Europa zwischen 1347 und 1351 ihren Höhepunkt erreichte.Bis zu 60 % der europäischen Landbevölkerung wurden in der ersten vier Jahre dauernden Pandemiewelle durch den Schwarzen Tod ausgelöscht. Die Menschen starben innerhalb weniger Tage nach Auftreten der Symptome. Bei dem Wort „Pandemie“ denkt man in der Regel an diese schreckliche Sterblichkeit.

Die Spanische Grippe

In ähnlicher Weise infizierte die Spanische Grippe (auch bekannt als Schweinegrippe), die 1918 während des Ersten Weltkriegs ausbrach, weltweit 500 Millionen Menschen und tötete schätzungsweise 50 Millionen, d. h. 2,7 % der Weltbevölkerung.

Allein in den USA starben 675.000 Menschen an der Grippe – mehr als im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, im Korea-, Vietnam-, Irak- und Afghanistan-Krieg zusammengenommen starben, wie aus der obigen historischen Dokumentation hervorgeht.

Wie die Beulenpest tötete auch die Spanische Grippe sehr schnell und führte in nur 12 Stunden zum Tod. Wie das neue Coronavirus SARS-CoV-2 verbreitete sich das Virus ebenfalls sehr leicht und schnell. Im Gegensatz zu COVID-19 waren jedoch Menschen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren am anfälligsten für die Infektion.

Bei COVID-19 sind vor allem ältere und immungeschwächte Menschen gefährdet, aber selbst in diesen Risikogruppen ist die Sterblichkeitsrate nicht annähernd so hoch wie bei der Spanischen Grippe.

COVID-19

Die Datenpunkte variieren, und die Sterblichkeitsstatistiken unterscheiden sich je nach Land und Region, die Sie betrachten, stark, aber wenn Sie den höheren der beiden bekannten COVID-19-Tracker – Worldometer, im Gegensatz zum Johns Hopkins Coronavirus Resource Center – sind bis zum Nachmittag des 2. Mai 2020 weltweit 238.950 Menschen an COVID-19 gestorben.

Ausgehend von einer Weltbevölkerung von 7,8 Milliarden Menschen, entsprechen 238.950 Todesfälle 0,003 % der Weltbevölkerung. Selbst wenn diese Zahl um Hunderttausende abweicht, handelt es sich immer noch nur um den Bruchteil eines Prozents der Weltbevölkerung, der innerhalb von dreieinhalb Monaten an COVID-19 verstorben ist.

Am 15. April gab es außerdem 1.403.420 aktive Fälle, von denen 96 % leicht und nur 4 % schwer oder kritisch waren, Es ist also klar, dass die große Mehrheit der Infizierten die Infektion übersteht und schließlich Antikörper besitzt, die eine langfristige Immunität verleihen.

Ich für meinen Teil könnte mir vorstellen, dass die Weltwirtschaft wegen einer echten Seuche oder etwas ähnlichem wie der Spanischen Grippe lahmgelegt wird, aber COVID-19 rechtfertigt einfach nicht die drakonische Einschränkung der persönlichen Freiheit, die wir derzeit erleben. Sie ist auch nicht ernst genug, um die von Bill Gates vorgeschlagenen langfristigen Überwachungsstrategien zu rechtfertigen.

Verstehen, was jetzt gerade passiert

Link zum Video

Der obige Corbett-Bericht ist es wert, gehört zu werden, wenn Sie noch unentschlossen sind und glauben, dass der Weg, den wir gehen, eine gute Idee ist, um die Schwachen zu schützen. Denken Sie daran, dass es Infektionskrankheiten seit Anbeginn der Menschheit gibt und dass sie nicht aufhören werden. Niemals.

Im Moment wird uns gesagt, dass wir unsere bürgerlichen Freiheiten aufgeben müssen, weil wir ein Virus auf eine potenziell gefährdete Person übertragen könnten, und wenn das passiert, sind wir schuld an ihrem Tod. Um also zu verhindern, dass es zu einem „Massenmord“ durch Menschen kommt, die sich frei bewegen, sollen wir uns isolieren und aufhören zu leben.

Doch in jeder einzelnen Grippesaison in der Geschichte sind Menschen umhergezogen und haben die Infektion weiterverbreitet. Zweifellos haben die meisten Menschen, die jemals mit einer Erkältung, einem Magen-Darm-Infekt oder einer anderen Grippe das Haus verlassen haben, die Infektion unwissentlich an andere weitergegeben, von denen einige am Ende schwer erkrankt und einige schließlich daran gestorben sind.

Es gibt einfach keine Möglichkeit, eine solche Kette von Ereignissen auf Dauer zu verhindern. Die Aufgabe unserer bürgerlichen Freiheiten in dem Bemühen, alle künftigen Todesfälle durch Infektionskrankheiten zu verhindern, ist ein großer Irrtum und wird letztlich ohnehin nicht funktionieren.

Aus meiner Sicht ist der einzige mildernde Faktor in dieser Analyse, dass es offenbar solide, gut dokumentierte Beweise dafür gibt, dass es sich um ein manipuliertes Virus handelt, das in Labors der Biosicherheitsstufe 3 und 4 hergestellt wurde, die sich auf offensive biologische Waffenforschung konzentrieren. Dies kann zu noch nie dagewesenen negativen biologischen Anpassungen führen, die die angeborene Immunität beeinträchtigen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt bezweifle ich das ernsthaft.

Sterblichkeitsprognosen brechen zusammen

Mitte März wurde vorausgesagt, dass COVID-19 2,2 Millionen Amerikaner töten würde, wenn man ihm seinen Lauf ließe. Ende März stufte Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, die prognostizierte Zahl der Todesopfer herab und sagte, dass wahrscheinlich 100.000 bis 240.000 Amerikaner sterben würden.

Am 8. April 2020 hat ein neues Modell, das so genannte Murray-Modell15

die Bedrohung weiter herab, indem es vorhersagte, dass COVID-19 bis August 60.000 Menschen in den USA töten wird – eine Zahl, die immer noch 20.000 unter den Zahlen der Centers for Disease Control and Prevention liegt, die der saisonalen Grippe im Winter 2017/2018 zugeschrieben werden.

In dem obigen Video des Liberty Report weist Dr. Ron Paul, ehemaliger GOP-Kongressabgeordneter, auch darauf hin, dass Faucis „Untergangsvorhersagen“ völlig zusammengebrochen sind, „wobei die neue offizielle Vorhersage unter den normalen Grippezahlen für 2018 liegt.“

Wenn COVID-19 nicht mehr Todesopfer fordert als die normale Grippesaison vor zwei Jahren, warum werden wir dann aufgefordert, die Gesellschaft, wie wir sie kennen, bis in die absehbare Zukunft zu beenden? Ich habe keinen Zweifel daran, dass der finanzielle Zusammenbruch und die Isolation weit mehr Todesfälle verursachen werden als die eigentliche Infektion.

Die Reaktion auf die H1N1-Schweinegrippe-Pandemie war ein Geschenk an Big Pharma

Hinweis: Dieses Video kann auf manchen Geräten nicht abgespielt werden.

Die H1N1-Schweinegrippe von 2009 war die letzte nennenswerte Pandemie, und wenn man bedenkt, dass sowohl Fauci als auch Gates sagen, dass wir nicht in der Lage sein werden, zu irgendeinem Anschein von Normalität zurückzukehren, bis wir einen Impfstoff haben und eine Impfpflicht für die Weltbevölkerung durchsetzen, lohnt es sich, daran zu erinnern, was während der Schweinegrippe-Pandemie 2009 geschah.

Die CDC schätzt, dass es zwischen dem 12. April 2009 und dem 10. April 2010 in den Vereinigten Staaten 60,8 Millionen Fälle von H1N1-Infektionen, 274.000 Krankenhausaufenthalte und 12.469 Todesfälle (0,02 % Infektions- und Sterblichkeitsrate) gab.

Am 11. Juni 2009 rief die Weltgesundheitsorganisation eine globale Pandemie der neuartigen Influenza A (H1N1) aus. Schnell wurde ein Impfstoff vorgestellt, und innerhalb weniger Monate wurden in verschiedenen Teilen der Welt Fälle von Behinderungen und Todesfällen durch den H1N1-Impfstoff gemeldet.

In der Folgezeit stellte die Parlamentarische Versammlung des Europarats (PACE) den Umgang der WHO mit der Pandemie in Frage. Im Juni 2010 kam PACE zu dem Schluss, dass der Umgang der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der EU-Gesundheitsbehörden und der nationalen Regierungen mit der Pandemie zu einer „Verschwendung großer Summen öffentlicher Gelder und zu ungerechtfertigten Ängsten und Befürchtungen hinsichtlich der Gesundheitsrisiken für die europäische Öffentlichkeit“ geführt habe.

PACE kam insbesondere zu dem Schluss, dass es „überwältigende Beweise dafür gibt, dass die Schwere der Pandemie von der WHO weit überschätzt wurde“ und dass die Arzneimittelindustrie die Entscheidungsfindung der Organisation beeinflusst hat. Wie die Natural Society im Jahr 2014 berichtete:

„… eine gemeinsame Untersuchung des British Medical Journal (BMJ) und des Bureau of Investigative Journalism (BIJ) hat einige schwerwiegende Interessenkonflikte zwischen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die … schwere Impfungen vorgeschlagen hat, und den Pharmaunternehmen, die sie entwickelt haben, aufgedeckt. Der Bericht des Joint Investigation erklärt, dass die WHO immens von der Panikmache profitierte, die sie einsetzte, um die Verwendung eines Impfstoffs gegen die Schweinegrippe zu fördern. Das Ziel des beratenden Notfallausschusses der WHO war es, eine Massenhysterie zu erzeugen … Die WHO erzählte der Welt, dass bis zu 7 Millionen Menschen ohne die von ihr propagierten Impfstoffe sterben könnten … Das beratende Gremium war mit Personen besetzt, die enge Verbindungen zu den Pharmaunternehmen hatten, die ein persönliches Interesse an antiviralen und Grippeimpfstoffen haben. Über 4 Milliarden Dollar wurden in die Entwicklung dieser Impfstoffe investiert, und ohne eine Pandemie gäbe es keinen Nutzen für sie. Mit Propaganda und Angst wurden die Medikamente ahnungslosen Menschen untergeschoben, und das Geld wurde gemacht.

Beunruhigend ist, dass bei der WHO zwar schwerwiegende Interessenkonflikte mit der Pharmaindustrie festgestellt wurden, sich aber seither nichts geändert hat, so dass man sich fragen muss, ob man der COVID-19-Pandemiebekämpfung der WHO wirklich trauen kann.

Weißes Haus stoppt Mittel für die WHO

Positiv zu vermerken ist, dass der U.S. Surgeon General Jerome Adams in einem Radiointerview vom 13. April mit Breitbart News Daily, dass sich die Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr auf Prognosemodelle stützt, und zwar aus dem einfachen Grund, dass wir jetzt über ausreichende Echtzeitdaten verfügen, die einen weitaus genaueren Überblick über die Situation geben.

Laut Adams wird die Wiedereröffnung amerikanischer Gemeinden auf der Grundlage tatsächlicher Infektionsraten (die aus Tests abgeleitet werden) und nicht auf der Grundlage von Prognosemodellen erfolgen, sowie auf der Grundlage der Fähigkeit der Gemeinden, die reale medizinische Fallbelastung zu bewältigen.

Am 14. April 2020 hat Präsident Trump außerdem die Finanzierung der WHO gestoppt, bis eine Untersuchung des Weißen Hauses über den Umgang der Organisation mit der COVID-19-Pandemie abgeschlossen ist. Wie von Politico berichtet:

„Trump … beschuldigte die WHO, die Ausbreitung des Coronavirus ‚in hohem Maße falsch gehandhabt und vertuscht‘ zu haben, und nannte ihren Widerstand gegen die US-Reisebeschränkungen für China in den ersten Monaten des Ausbruchs ‚katastrophal‘. Die WHO bezeichnete solche Reiseverbote damals zwar als ‚in den meisten Situationen unwirksam‘, räumte aber ein, dass sie den Ländern Zeit verschaffen könnten, ‚um wirksame Vorbereitungsmaßnahmen einzuleiten und umzusetzen‘.“

Wenn man bedenkt, dass die WHO kaum mehr als eine Tarnorganisation für Big Pharma ist, genau wie die Gates-Stiftung (die jetzt der größte Geldgeber der WHO ist), könnte dies tatsächlich eine gute Sache sein. Die WHO muss sich wirklich entscheiden, ob sie das tun will, was für die öffentliche Gesundheit richtig ist, oder ob sie sich von Gates und der Pharmaindustrie leiten lassen will.

Gates hat durch sein massives Engagement bei der WHO – ausführlich beschrieben in „Bill Gates – der gefährlichste Philanthrop der modernen Geschichte?“ – hat er bei dieser Pandemie das Sagen und profitiert davon, da der Gates Foundation Trust in Impfstoffentwicklungsunternehmen investiert, die wiederum von der Gates Foundation „wohltätige Spenden“ erhalten.

Gates hat zu Protokoll gegeben, dass die USA ein nationales Verfolgungssystem brauchen das auf unseren Körpern eingebettete Impfstoffdatensätze enthalten könnte (wie z. B. Quantenpunkt-Tattoos mit unsichtbarer Tinte, die in einem Artikel in Science Translational Medicine) und eine obligatorische COVID-19-Impfung für alle, die sich in Zukunft frei bewegen und reisen wollen.

Die Begrenzung des Einflusses von Gates, selbst wenn dies bedeutet, dass die WHO nicht mehr finanziert wird, ist wahrscheinlich unabdingbar, wenn wir den von ihm vorgeschlagenen dystopischen Überwachungsstaat vermeiden wollen.

Was wir aus der Schweinegrippe-Pandemie-Impfung gelernt haben

Selbst wenn ein COVID-19-Impfstoff in einem Jahr auf den Markt kommt, haben wir keinen Beweis dafür, dass er sicher ist, da die Forscher auf einige der normalerweise erforderlichen Sicherheitstests verzichten, um einen Impfstoff so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Was ist, wenn sich der Impfstoff zu einer Wiederholung des H1N1-Schweinegrippe-Impfstoffs entwickelt, der während der Schweinegrippe-Pandemie 2009-2010 in Europa auf den Markt kam?

Noch wichtiger wäre die Frage, wie wirksam er ist. Die Wirksamkeit von Grippeimpfstoffen war in der Vergangenheit miserabel. Was nützt es also, den Impfstoff zu verabreichen, wenn er nicht wirkt?

Im Juli 2009 beschloss das U.S. National Biodefense Safety Board einstimmig, auf die meisten Sicherheits- und Wirksamkeitstests zu verzichten, um den Impfstoff bis September desselben Jahres auf den Markt zu bringen. Auch in Europa wurde das Zulassungsverfahren beschleunigt, so dass die Hersteller auf groß angelegte Versuche am Menschen verzichten konnten – eine Entscheidung, die sich als tragisch herausstellte für eine ungezählte Zahl von Kindern und Jugendlichen in ganz Europa hatte.

In den folgenden Jahren wurde der mit ASO3 adjuvantierte Schweinegrippeimpfstoff Pandemrix (der in Europa, nicht aber in den USA in den Jahren 2009-2010 verwendet wurde) mit Narkolepsie bei Kindern in Verbindung gebracht mit Narkolepsie bei Kindern in Verbindung gebracht, die in mehreren Ländern schlagartig in die Höhe schoss.

Kinder und Teenager in Finnland, dem Vereinigten Königreich und Schweden waren mit am stärksten betroffen. Weitere Analysen ergaben einen Anstieg der Narkolepsie bei Erwachsenen, die ebenfalls geimpft wurden, obwohl der Zusammenhang nicht so offensichtlich war wie bei Kindern und Jugendlichen.

Eine Studie von 2019 berichtet über einen „neuartigen Zusammenhang zwischen Pandemrix-assoziierter Narkolepsie und dem nichtkodierenden RNA-Gen GDNF-AS1“ – einem Gen, von dem angenommen wird, dass es die Produktion des glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) reguliert, eines Proteins, das eine wichtige Rolle beim neuronalen Überleben spielt.

Sie bestätigten auch einen starken Zusammenhang zwischen impfstoffinduzierter Narkolepsie und einem bestimmten Haplotyp, was darauf hindeutet, dass „Variationen in Genen, die mit der Immunität und dem neuronalen Überleben zusammenhängen, zusammenwirken und die Anfälligkeit für Pandemrix-induzierte Narkolepsie bei bestimmten Personen erhöhen können“.

Derzeit ist einer der Hauptanwärter für einen COVID-19-Impfstoff die Verwendung synthetischer mRNA, um die DNA anzuweisen, die gleiche Art von Proteinen zu produzieren, die COVID-19 verwendet, um in unsere Zellen einzudringen. Die Idee ist, dass das Immunsystem lernt, das echte Virus zu erkennen und abzutöten.

Was uns die begrenzten Versuche mit diesem Impfstoff am Menschen NICHT sagen werden, ist, ob er verheerende genetische Auswirkungen haben könnte. Niemand hat erwartet, dass Pandemrix genetische Auswirkungen haben könnte. Und doch war es so.

Der Impfstoff gegen die H1N1-Pandemie war weitgehend freiwillig. Wäre er für die ganze Welt vorgeschrieben worden, wie es für COVID-19 in Erwägung gezogen wird, wären die gesundheitlichen Folgen absolut verheerend gewesen, und das ist das Risiko, dem wir uns gegenübersehen, wenn ein COVID-19-Mandat durchgesetzt wird.

Der Schweinegrippe-Betrug von 1976

Nicht zuletzt können wir auch aus dem Schweinegrippe-Fiasko von 1976 lernen, das in dieser Folge von 60 Minutes aus dem Jahr 1979 beschrieben wird. Aus Angst vor einer Wiederholung der Spanischen Grippe von 1918 „setzte die Regierung ihre Propagandamaschine in Gang“, so 60 Minutes, und forderte alle Amerikaner auf, sich impfen zu lassen.

Laut 60 Minutes wurden zu diesem Zeitpunkt 46 Millionen Amerikaner gegen die Schweinegrippe geimpft. In den folgenden Jahren reichten Tausende von Amerikanern bei der Bundesregierung Klagen wegen Impfschäden ein. Wie das Smithsonian Magazine im Jahr 2017 berichtete:

„Im Frühjahr 1976 sah es so aus, als wäre die diesjährige Grippe ein echtes Problem. Spoiler-Alarm: Sie war es nicht, und die überstürzte Reaktion führte zu einem medizinischen Debakel, das bis heute anhält. Ein Teil der zögerlichen Haltung der amerikanischen Öffentlichkeit gegenüber Impfstoffen – insbesondere dem Grippeimpfstoff – kann auf die lang anhaltenden Auswirkungen einer fehlgeschlagenen Kampagne aus dem Jahr 1976 zurückgeführt werden, bei der die Öffentlichkeit gegen einen Stamm des Schweinegrippevirus geimpft werden sollte“, schreibt Rebecca Kreston in Discover. Diese von der Regierung geführte Kampagne wurde weithin als Debakel angesehen und hat künftigen Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit einen irreparablen Schaden zugefügt sowie die öffentliche Wahrnehmung der Grippe und der Grippeimpfung in diesem Land negativ beeinflusst.“

In einem Bericht des U.S. General Accounting Office an Senator John Durkin aus dem Jahr 1981 heißt es unter anderem:

„Vor dem Schweinegrippe-Programm gab es vergleichsweise wenige Klagen gegen die Regierung im Zusammenhang mit dem Impfstoff. Seit 1963 wurden in den Aufzeichnungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes nur 27 Klagen, die nicht die Schweinegrippe betrafen, eingereicht. Bis zum 31. Dezember 1979 fanden wir jedoch heraus, dass 3.839 Klagen und 988 Gerichtsverfahren gegen die Regierung eingereicht worden waren, in denen Verletzungen, Todesfälle oder andere Schäden behauptet wurden, die aus den 45 Millionen Impfungen gegen die Schweinegrippe im Rahmen des Programms resultierten. Ein Justizbeamter teilte uns mit, dass bis zum 2. Oktober 1980 3.965 Klagen und 1.384 Gerichtsverfahren eingereicht worden waren. Von den 3.965 eingereichten Ansprüchen wurden nach Angaben des Justizbeamten 316 Ansprüche mit einer Summe von 12,3 Millionen Dollar beglichen …“

CDC lügt über Sicherheit des Schweinegrippe-Impfstoffs

Laut 60 Minutes beläuft sich die Schadenssumme für die fast 4.000 Geschädigten auf insgesamt 3,5 Milliarden Dollar. Zwei Drittel der Geschädigten erlitten neurologische Schäden, und mindestens 300 von ihnen starben.

Wie in 60 Minutes erläutert, wurde den Amerikanern, die den Impfstoff erhielten, gesagt, dass der Impfstoff in der Praxis getestet worden sei. Was ihnen nicht gesagt wurde, war, dass der Impfstoff, den sie erhielten, nicht der tatsächliche Impfstoff war, der getestet worden war.

Laut Dr. Michael Hattwick, der das Überwachungsteam für das Schweinegrippe-Impfprogramm 1976 bei den Centers for Disease Control and Prevention leitete, gab es Hinweise darauf, dass Grippeimpfungen in der Vergangenheit neurologische Komplikationen verursachen konnten und auch verursacht hatten.

Er behauptet, er habe seine Vorgesetzten vor dieser Möglichkeit gewarnt, da sie sich auf die Schweinegrippe-Kampagne bezog. Doch die CDC leugnete die Beweise und die amerikanische Öffentlichkeit wurde nie über dieses Risiko informiert. 60 Minutes enthüllt auch, dass die CDC in ihrem Marketingmaterial für den Impfstoff nachweislich gelogen hat.

Judy Roberts war eines der Opfer dieser Kampagne. Sie wurde durch den Impfstoff gelähmt und erlitt bleibende Schäden. Ihr Ehemann, der ebenfalls geimpft wurde und keine Schäden davongetragen hat, beendet den Beitrag mit den Worten:

„Ich habe Judy gesagt, sie soll den Schuss machen … Ich bin wütend auf meine Regierung. Sie kannten die Fakten, aber sie haben sie nicht veröffentlicht, denn wenn sie sie veröffentlicht hätten, hätten die Leute sie nicht genommen. Und sie können morgen herauskommen und mir sagen, dass es eine Epidemie geben wird, und sie können wie Fliegen neben mir umfallen, und ich werde keine weitere Spritze nehmen, die mir meine Regierung aufträgt.“

Denken Sie daran, dass Sie keiner Impfstoffbotschaft trauen sollten, die Fauci, Gates und andere falsch informierte und böswillige Fachleute zu verbreiten versuchen. Es wäre weitaus klüger, sich auf die Verbesserung Ihrer angeborenen Immunität durch solide, kostengünstige und sichere Strategien zu konzentrieren, die wir zuvor besprochen haben.

